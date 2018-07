“Laisvo laikraščio” redaktorius A.Drižius nuteistas 2 metų kalėjimo lygtinai už tai, kad negerbė teisėjos Aivos Survilienės, D.Grybauskaitės favoritės

Šiandien Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Grizickas nuteisė A.Drižių 2 metams kalėjimo už „nepagarba teismui“, t.y. todėl, kad pastarasis išvadino Vilniaus apygardos teismo teisėją Aivą Survilienę „dirbančią nusikaltėliams“, ir „nusikaltėle“.

Nors Aurimas Drižius teismą įtikinėjo, kad Vilniaus apygardos teismo teisėja Aiva Survilienė tris kartus suklastojo savo nutartis, pridengdama buvusio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Alvydo Sadecko nusikalstamą veiklą.

Teisėja A.Survilienė nurodė, kad A.Drižiaus pateikti faktai tėra jo subjektyvi nuomonė, ir remdamasi savo išvada, atmetė A.Drižiaus skundus, o jį patį nuteisė dėl tariamo A.Sadecko šmeižto.

Nors teisėjai A.Survilienei buvo pateikti tokie faktai, kuriuos labai lengva patikrinti:

A.Sadeckas, būdamas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, 2001 m. asmeniškai pataisė Lietuvos Respublikos Seimo 2001-08-02 priimtą Akcinių bendrovių „Būtingės nafta", „Mažeikių nafta" ir „Naftotiekis" reorganizavimo Įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymą.

Nors įstatymo pakeitimo projektas turėjo būti svarstomas šiame komitete, tačiau A.Sadeckas asmeniškai „pataisė“ šį projektą, išbraukė iš jo nuostatas, kad privatizuojant šią įmonę, taikomi Nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme numatyti apribojimai.

Tie apribojimai numatė, kad ‚Mažeikių naftą“ gali pirkti tik NATO šalyse registruotos įmonės, tačiau A.Sadeckas asmeniškai išbraukė šią nuostatą ir pateikė Seimui balsuoti, už ką Seimas ir balsavo.

Negana to, Sadecko privati firma „Ekskomisarų biuras“ teikė „Mažeikių naftai“ ir „Wiiliams“ vadinamas „valdymo“ paslaugas – sumokėta daugiau nei 8 mln. litų, nirs Mažeikių prokuratūra nustatė, kad tai buvo „fiktyvios paslaugos“ – jokie darbai nebuvo atlikti, tik „suvaikščiojo sąskaitos“. Be to, „Williams“ buvo užsakiusi atlikti „Ekskomisarų biurui“ tyrimą apie „kriminogeninę padėtį „Mažeikių naftoje“. Vėliau Seimo pirmininkas V.Landsbergis spaudos konferencijoje paskelbė, kad „Didžiosios Britanijos Sandhersto karo akademija“ atliko studiją apie „Mažeikių naftą“, ir nustatė, kad neva iš šios gamyklos valdant ją Gedeminui Kiesui, buvo vagiami milijonai. Vėliau paaiškėjo, kad tai klastotė, britai paneigė rengę tokią studiją, o norėjęs išsiaiškinti, kas jo šmeižikai G.Kiesus su sūnumi ir vairuotoju buvo pagrobti ir nužudyti. Tada V.Landsbergiui ir jo gaujai buvo atverti keliai prichvatizuoti „Mažeikių naftą“.

Pats A.Sadeckas, gaudavęs nuolatinį atlygį iš „Williams“ už „konsultacijas“, teisme sakė, kad jis niekaip nėra susijęs su „Mažeikių naftos“ privatizavimu.

Pats A.Sadeckas pateikė teismui ieškinį, kad uždraustų rašyti apie jo vaidmenį „Mažeikių naftos“ privatizavime, ką teismas ir padarė – įvedė cenzūrą, ir uždarutė „Laisvam laikraščiui“ apie tai rašyti. Vėliau taip vadinamas teismas aštuonis kartus atmetinėjo A.Drižiaus prašymus panaikinti cenzūrą, klastodamas nutartis.

Pats A.Sadeckas bent 20 bylų sakė, kad jis niekaip nesusijęs su „Mažeikių naftos“ privatizavimu, ir niekaip šiame procese nedalyvavo.

A.Drižius bent 20 kartų kreipėsi į prokuratūrą dėl melagingų Sadecko parodymų, tačiau prokuratūra ir teismai nenustatė Sadecko „tyčios“ duoti melagingus parodymus.

Visus A.Drižiaus pateiktus įrodymus ir faktus teisėja A.Survilienė pavadino neegzistuojančiais, t.y. išgalvotais, arba „subjektyviais duomenimis“. A.Drižius pavadino teisėją Survilienė dokumentų klastotoja ir paprašė ją nusišalinti nuo jo skundų nagrinėjimo. Tačiau Survilienė nenusišalino, ir nuteisė ADrižių už tariamą A.Sadecko šmeižtą, atsisakiusi vertinti bet kokius Drižiaus pateikiamus įrodymus.

Teisėją Survilienė pajuto, kad A.Drižius jos negerbia ir kreipėsi dėl bylos pastarajam dėl „nepagarbos teismui“.

Geras teisėjos Survilienės draugelis, teisėjas Grizickas nuteisė A.Drižių „dėl nepagarbos teisėjai Survilienei “, ir taip pat suklastojo savo nutartį, parašęs, kad „A.Drižius nepateikė jokių įrodymų, kad Survilienė suklastojo savo nutartį“.

Iki šiol visi teisėjai šventai įsitikinę – jie vieninteliai turi monopolį „vertinti įrodymus“, ir nuspręsti, kas yra įrodymai, o kas ne. Neseniai pats LAT pirmininkas Norkus sunerimo, kad iš teisėjų bus atimtas toks monopolis ir paragino kovoti už jo išsaugojimą