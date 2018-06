Žygimantas Pavilionis sako mafijai : "aš savas"

Žygimantas Pavilionis paskalbė, kad bandys susitikti su kongresmenu Smitu, kad perkalbėtų jį dėl palaikymo N.Venckienei. Gal ponas Pavilionis vis dar įsižeidęs dėl protesto prieš jį ir Grybauskaitę Lemonte, 2012 metais? Žygimantas Pavilionis announced that he'll try to contact congressman Smith, to try to change his oppinion about N.Venckiene. Maybe Mr. Povilaitis is still upset about the protests agaisnt him and the President in Lemont, 2012?