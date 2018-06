Grįžęs į Lietuvą emigrantas nužudytas, turtas pagrobtas, policija nustatė – “nelaimingas atsitikimas”

Aurimas Drižius

Daug metų Škotijos naftos platformoje dirbęs Šilutės gyventojas Donatas Andriulaitis (nuotr. viršuje) dingo 2014 m. pavasarį, grįžęs į Lietuvą. Po kelių savaičių jo kūnas buvo rastas tvenkinyje – nors žmogus prieš mirtį buvo žiauriai kankintas – nuplėšti net kojų nagai, išdurtos akys, tačiau policija ir prokuratūra “nustatė”, kad tai buvo “nelaimingas atsitikimas”. Neva išgėręs žmogus ėjo iš vakarėlio, įkrito į tvenkinį ir nuskendo.

Aukos motina Zosė Andriulaitienė jau trys metai bando pasiekti, kad prokuratūra patrauktų atsakomybėn sūnaus žudikus. Tačiau gauna tik atsirašinėjimus.

Mat Donatas Andriulaitis jau daug metų dirbo naftos platformoje, ir buvo apmokytas, kaip elgtis atsidūrus vandenyje. Aukos motinai Zosei Andriulaitienei nekyla abejonių, kad jos sūnus nužudytas dėl pinigų, kuriuos jis uždirbo Škotijoje, mat po nužudymo visas jo turtas, tame tarpe ir išmoka už gyvybės draudimą, atiteko buvusio Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininko Kęsto Komskio biuro Šilutėje sekretorei Daivai Liaugaudaitei.

Jo stipriai sužalotas kūnas (sulaužyti kaulai, išdurta akis, nulupti du kojos nagai) rastas upėje 2014 m. balandžio 22 d. Galimai nužudytas, kankinant, turint tikslą užvaldyti jo turtą ir pinigines lėšas. Donatas Andriulaitis buvo puikus žmogus ir labai šiltai, gerai charakterizuojamas darbuotojas, visų, pas kuriuos tik jam teko dirbti.

Šilutės rajone, Pakalnės kaime, Pakalnės upelyje 2014 m. balandžio 22 d. buvo rastas D. Andriulaičio lavonas. Teismo medicinos specialistas savo išvadoje konstatavo, kad D. Andriulaitis mirė dėl asfiksijos užpildžius kvėpavimo takus vandeniu. Taip pat konstatavo, kad D. Andriulaičio mirties priežastis nėra aiški.

Išorinių kūno sužalojimų nebuvimą konstatavo tik vizualinės apžiūros būdu. Kodėl tik vizualinės apžiūros būdu, nors buvo akivaizdu, kad kairioji akis išdurta? Du kojos nagai nulupti?

Klaipėdos apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Jurij Petuchov (toliau ir – prokuroras J. Petuchov) 2014 m. liepos 14 d. priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą. Nutarime daugiau negu trumpai išdėstęs ikiteisminio tyrimo duomenis, prokuroras J. Petuchov konstatavo, kad: “D. Andriulaitis po konflikto su R. B. ir N. U. bandė iškviesti taksi automobilį, nepavykus išėjo iš sodybos. Tiksliai negalima pasakyti, kodėl jis nuėjo prie Pakalnės upės tekančios šalia sodybos, galėjo stipriai girtas tamsoje prarasti orientaciją, nuėjo aplankyti kitų pažįstamų Pakalnės kaime, arba po gulėjimo ant žemės norėjo upėje apsiplauti rūbus ir rankas ir pan. Atlikus visus ikiteisminio tyrimo veiksmus baudžiamojoje byloje negauta jokių duomenų, kad prieš D. Andriulaitį buvo panaudotas smurtas, nustatyta, jog jis pats nuskendo Pakalnės upėje 2014 m. kovo 28 d. būdamas stipriai girtas, t.y., įvyko nelaimingas atsitikimas, todėl ikiteisminis tyrimas nutrauktinas, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo požymių”. Ar tikrai, prokurore Jurij Petuchov?

Džeimso grasinimai

Liudytojas R. N. (pravardė „Džeimsas“) – galimai vienas iš žudikų, tuo metu registruotas darbo biržoje, tuo pačiu metu dalyvavo, jo žodžiais tariant, „motorizuotų transporto priemonių nuomos“ veikloje. R. N. aiškiai tvirtinęs: “Ateis ta diena, kai aš su tavim susidorosiu, pakišiu po velėna, kad niekas tavęs niekada nerastų“.

Po jo apsilankymo R. B. sodyboje gyvo D. Andriulaičio daugiau niekas nematė. Šiuo metu R. N. nuteistas už kitus nusikaltimus, pripažintas kaltu pagal LR BK 183 str. 2 d., 223 str. 1 d., nuteistas 1 metų laisvės atėmimo bausme. Atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose. Bet koks iš tikrųjų R. N. vaidmuo Donato Andriulaičio mirties istorijoje?

Kodėl liudytojas, galimai vienas iš žudikų, R.Berčys. – teigia, kad “ramindamas D. Andriulaitį, sudavęs jam į galvos sritį”. Tai patvirtino D. L. parodymai. Po to ne kartą pargriovė Donatą Andriulaitį ir, jo žodžiais tariant, “laikė prispaudęs prie žemės”. Taip stipriai laikė, kad lūžo kaulai, buvo išdurta akis ir nulupti kojos nagai?

Liudytojas N. U. parodė, kad D. Andriuliaitis susiginčijo su R. B. dėl šuns; Ar tikrai tik dėl šuns? Liudytojas A. G. taip pat parodė, kad D. Andriulaitis susiginčijo su R. B. dėl šuns. Įdomu, kodėl abu liudytojai vieningai teigia, kad susiginčijo dėl šuns. Ar tikrai dėl šuns?

Daiva Liaugaudaitė – Donato sugyventinė, nukentėjusioji, nes teigia, kad jos sūnus Titas – Donato Andriulaičio vaikas (?), sakė, kad Donatas: “2014-03-27 išėjo pas draugą A. G. į garažą atsigerti alaus”. Donatas “skambino apie 23 val., kad tuoj grįš”. Vėliau sužinojau, kad “su draugais išvažiavo į Šilutės r., Rusnės sen. Pakalnės kaimą”. Po to gyvo Donato jau nesulaukė ir nebematė. Prisimena, kad “prieš penkis – šešis metus Donatas pasakė: “Jeigu man kas nors atsitiks, tai tu žinok, kad tas taksas, tas taksistas, tai bus padaręs” (…) “Jei man kada nors kas atsitiktų, rankas bus pridėjęs taksistas “Džeimsas”.

Motina pasisamdė labai brangų ir gerą, jos nuomonę, advokatą Rimą Andrikį ir pabandė priversti policiją dirbti - ji puikiai žino, kad jos sūnų užmušė piliečiai, anksčiau dirbę Klaipėdos rajono policijoje. Yra net liudininkų parodymai, kaip jie gyrėsi, kaip prieš mirtį trankė Donatui Andriulaičiui galvą. Tačiau policija ir prokuratūra “nustatė”, kad D.Urbonas įkrito į upę ir paskendo, tyrimas nutrauktas, “nesant nusikaltimo sudėties”.

Tyrimui vadovavęs prokuroras J.Petuchov parašė, kad D.Andriukaitis gal galėjo mirti dėl asfiksijos (uždusimo, vandeniui patekus į kvėpavimo takus. „Tačiau teismo medicinos ekspertizė nustatė, kad aukos plaučiuose vandens nėra - taigi, į vandenį kūnas įmestas jau negyvas, - sakė Zosė Andriulaitienė, - nieko nėra baisiau, nei Lietuvos teisėsauga”.

Nors už darbą buvusiam advokatui, dabar Seimo nariui Rimui Andrikiui motina sumokėjo krūvą pinigų, tačiau tas advokato darbas buvo be rezultatų.

Pats R.Andirikis mano, kad padarė viską, ką galėjo : „Jau praėjome visas procedūras teisme, ir Lietuvoje neliko ką veikti - priimtas sprendimas netenkinti mūsų skundo atnaujinti ikiteisminį tyrimą. Nors mes manome, kad teismo medicinos ekspertizė nėra išsami, nėra atsakyta į klausimus, ar žmogaus kaulai nebuvo sužaloti, ir ar jis nebuvo sumuštas. Nes duomenų šiokių tokių yra, kad D.Andriulaičio atžvilgiu buvo vartojamas smurtas.

Yra liudininkų, kurie tvirtina, kad prieš mirtį buvo incidentas, kurio metu smurtas buvo naudojamas. Ekspertai, apžiūrėję kūną išoriškai, parašė išvadą, kad nėra išorinių sužalojimų. Mes prašėme peršviesti kūną, nes norėjome sužinoti, ar jis nebuvo rimčiau sužalotas. Išoriškai pažiūrėti lavoną yra vienas dalykas, o padaryti tyrimus - visai kas kita.

Kad jis nuskendo, tai padaryta kategoriška išvada. Tačiau artimesnė tiesai yra išvada, kad sumuštą žmogų įmetė į vandenį. Vis tiek jo mirties priežastis yra paskendimas, o ne kokia nors kita. Ten yra ir daugiau prieštaringų duomenų, mes juos ginčijome, tačiau Šilutės ir vėliau Tauragės teismas mūsų visus skundus atmetė. Mes išnaudojome visas galimybes, kurias Lietuvoje galima išnaudoti. Mano asmeninė nuomonė tokia, kad kada klausimas liečia teismo medicinos ekspertizę ir jos nepilnumą, tai yra rimti argumentai. Galime kibti prie liudytojo parodymų, kurie gali slydinėti į šonus, tačiau kai teismo ekspertizė yra neišsami, nevisapusiška, nepilna, ir ji lemia mirties priežastį ir mirties aplinkybes. Tai aš manau, kad tai stiprūs argumentai bylai atnaujinti. Tačiau tai tik mano manymas, nes prokurorai ir teisėjai mano kitaip.

Negaliu pasakyti, kodėl pareigūnai atmeta mano argumentus, kurie man atrodo rimti. Gal aš visai kvailas, ir mano argumentai kvaili, ir rimti pareigūnai mano, kad tai smulkmenos. Gal iš tikrųjų ar perdedu tuos argumentus, tačiau aš rėmiausi tiek savo klientės nuomone, ir tais bylos duomenimis, kuriuos mačiau savo akimis. Padariau, ką man leido mano kompetencija. Nors gal būt, aš nebuvau kompetentingas.

Zosė Andriulaitienė: „Andrikis tik tempė gumą”

Donato motina Zosė Andriulaitienė atsakė į LL klausimus:

- Kodėl esate nepatenkinta advokato Andrikio darbu?

- Jis tik tempė gumą, kaltino prokurorus, o prokurorai sakė, kad „jūsų advokatai nieko nedaro”. Šilutėje dirba toks Tomas Leščinskas, jis buvo mano advokatas. Jis man visą laiką sakė, kad „koks čia darbas, jeigu dirbti neleidžiama”. O pabaigoje mano advokatas man pasakė, kad „mes nedirbame, tik imituojame”. Advokatas sakė, kad jis viską žino, kas padaryta su mano sūnumi. Tada aš telefonu tai pasakiau R. Andrikiui, tai tas net uždraudė T.Leščinskui su manimi kalbėti. Nes aš daugiau su niekuo nebendrauju, nes bijau, kad man pačiai padarys taip, kaip mano sūnui Donatui - nužudys.

- Bet jeigu jūs pasamdėte advokatą R. Andrikį, kad tirtų sūnaus nužudymą, koks jam interesas tai slėpti, ir kodėl jis taip elgiasi?

- Jis paėmė 5 tūkst. latų Donato pinigų - jam net sakiau, kad tie pinigai Donato rankomis uždirbti. Tačiau apie R. Andrikį vėliau aš tik sužinojau Šilutės policijoje - toks advokatas Kairys (jį buvo pasamdžiusi ir Liaugaudaitė) man siūlėsi dykai savo paslaugas, „ne taip, kaip Andrikis”. Nors aš iš pradžių galvojau, kad Andrikis labai geras advokatas, tačiau kai reikėjo išvažiuoti į Angliją, skambinau jam iš Anglijos, tariausi susitikti, tačiau atvažiavau į Vilnių ir jo nebuvo. Andrikis tarnauja tai partijai „Tvarka ir teisingumas”.

- Taip, tačiau kodėl prokuratūra nusprendė, kad jūsų sūnus nuskendo, nors plaučiuose vandens nebuvo - reiškia, kad kūnas buvo įmestas į vandenį jau miręs?

- Jis dingo be žinios kovo 27 d., o balandžio 3 d. turėjo skristi į Škotiją, į darbą. Jis dirbo Škotijos naftos kompanijoje, ir į darbą skraidydavo iš Palangos. Dirbdavo pamainomis - dirbo pusę mėnesio, paskui dvi savaites būdavo laisvas. Uždirbdavo daug, buvo draustas didele pinigų suma. Dar kai jis dirbo Afrikoje, turėjo sąskaitą Ūkio banke, ir tame banke dirbo tokia moteris, Liaugaudaitė. Ji dirbo Ūkio banke, ir matė Donato sąskaitą tame banke, kad jis turi pinigų. Priklausė tai gaujai, į kurią buvo susibūrę Šilutės policininkai, atleisti iš darbo už mašinų vagystes. Jie visą laiką reketuodavo Donatą, nes žinojo, kad jis banke turi pinigų - kai važiavo taksi, tie vyrai buvo sustabdę jį taksi automobilyje ant Rusnės tilto, ir reikalavo duoklės. Donatas bijojo, kad jį nužudys, todėl nušoko nuo tilto, ir susilaužė šlaunikaulį. Mano sūnus buvo įtrauktas į konvejerį , o ta Liaugaudaitė buvo išsivežusi jį į Kėdainių rajoną

- Tačiau ar ta Liaugaudaitė buvo jo draugė, pagimdė jam sūnų?

- Ji pati sakydavo, kad buvo nėščia nuo Donato, o mano sūnus niekada to nepripažindavo, klausdavo jos, prie ko čia aš, jeigu tu nėščia? Nei mes kartu gyvenome, nei buvome kartu.

- O prokuratūra nustatė, kad Liaugaudaitė buvo jo sugyventinė?

- Kokia čia sugyventinė? Donatas gyveno ir dirbo Anglijoje, o grįžęs į Lietuvą, gyveno pas mane. O tas Liaugaudaitės vaikiukas labai mylėjo Donatą. Mano sūnui buvo 33 metai, jis buvo jautrios širdies, savo vaikų neturėjo, todėl ir mylėjo tą berniuką.

- O ar tiesa, kad buvo reikalaujama perrašyti Donato gyvybės draudimą?

- Taip, jie reikalavo, kad Donatas perrašytų gyvybės draudimą Liaugaudaitei. O tas draudimas buvo man užrašytas, o ne Liaugaudaitei, ir Donatas sakė, kad jis niekada jo neperrašys Liaugaudaitei. Todėl jį ir kankino, ir nagus nulupo bekankindami. Po to nužudė, ir numetė į upę, galvojo, kad į marias lavonas nuplauks. Tačiau buvo Velykų trečia diena, žvejojantys vaikai pamatė kūną, ir jį ištraukė, paskambino 112. Tačiau į įvykio vietą net nebuvo iškviestas net teismo ekspertas.

- Tačiau kodėl prokuratūra šios tragedijos netiria kaip nužudymo?

- Todėl, kad čia visi susiję su tais „komskiniais”. Kai Donatą nužudė, tai Komskis pasisodino Liaugaudaitę savo sekretore Šilutės biure. Manau, kad tie visi prokurorai ir teisėjai susiję su Komskiu, todėl ir netyrė Donato nužudymo, o pripažino, kai tai neva nelaimingas atsitikimas - neva įkrito į vandenį ir nuskendo. O ta grandinė ir eina iki pat viršaus. Tik kai Donatą palaidojau, sužinojau, kad visas jo turtas (automobilis, žemės ir gyvybės draudimas) perrašyti Liaugaudaitei. Tiek esu pavargusi nuo tų advokatų, turėjau pastoviai tikrinti, ką jie rašo. Norėjau kelis kartus nuvažiuoti pas Andrikį ir pasiimti bylos dokumentus, buvau atvažiavusi į Vilnių, ir jis nekeldavo telefono.

- O kokia nustatyta Donato mirties priežastis?

- Ji apskritai nėra nustatyta - parašyta, kad mirė nuo asfiksijos, neva uždusęs vandeniu. Nors jis dirbo naftos platformoje Šiaurės jūroje, buvo nuolat apmokamas, kaip išsigelbėti, įkritus į vandenį. O prokuroras parašė - „nuo asfiksijos”, neva uždusęs. Tačiau kodėl tada plaučiuose nėra vandens, jeigu jis paspringo vandeniu?

Pati Daiva Liaugaudaitė tokias Zosės Andriulaitienės kalba vadina kliedesiais ir vadina motiną „psichiškai nesveika”. „Jūs man, kuri augina jo sūnų, ir tai pripažino net Aukščiausias teismas, užtraukėte daug problemų, - sakė D. Liaugaudaitė, pati paskambinusi į LL redakciją, - visa tai, ką pasakė Donato motina, yra šmeižtas. Jau per vėlu - kreipiausi į advokatą, jis užsiima šiais reikalais”.

Į LL klausimus atsakė ir kitas Z.Andriulaitienės advokatas Tomas Leščinskas:

- Kas nutiko Donatui Andriulaičiui? Kodėl jo motina kaltina prokuratūrą dėl sūnaus nužudymo nuslėpimo?

- Taip jau išėjo, kad išsiskyrė mūsų keliai. Paskui advokatai lieka kalčiausi. Pagrindinis jos advokatas buvo vilnietis Andrikis, dabartinis Seimo narys. Jis vedė baudžiamąjį procesą, o aš atstovavau tik civilinėje byloje su Liaugaudaite dėl D.Andriulaičio tėvystės nustatymo. Tik kartais dalyvaudavau baudžiamojoje byloje, kai Andrikis negalėjo atvažiuoti į Šilutę. Dabar situacija yra tokia - yra Aukščiausiojo teismo nutartis, kuria atsisakoma sudaryti galimybę ekspertizei nustatyti, kas yra vaiko tėvas. Nors pats Donatas Andriulionis iki pat savo mirties atlikinėjo tėvystės testus, tai reiškia, kad abejojo savo tėvyste. Tačiau teismas nematė reikalo viso bylos nagrinėjimo metu atlikti tokį tyrimą. Byla nuėjo net iki Aukščiausiojo teismo, ir šis nusprendė, kad nereikia čia jokių ekspertizių, ir kad čia viskas ir taip aišku. Nors aš ir nesutinku su tokiu vertinimu.

- O kodėl buvo svarbu nustatyti Liaugaudaitės vaiko tėvystę? Koks motyvas?

- Tai paveldėjimo klausimai. Kadangi Liaugaudaitė turi sūnų, ir jis nepilnametis, tai visas Donato Andriulaičio turtas atitenka administruoja Liaugaudaitei. O su ja motinos santykiai yra labai įtempti. Nes jeigu būtų nuginčytas faktas, kad D.Andriulaitis yra Liaugaudaitės vaiko tėvas, tai visas jo turtas atitektų motinai. O dabar mama nieko negauna, viskas atitenka vaikui, o vaikas nepilnametis, viską valdo Liaugaudaitė. Todėl ginčo esmė ir buvo tokia - bandyti ginčyti vaiko tėvystę. Nes yra duomenų, kad D.Andriulaitis neseniai iki savo abejotinos žūties siuntė tyrimams savo ir vaiko DNR pavyzdžius, norėdamas nustatyti, ar jis to vaiko tėvas. Tik faktas, kad ta tyrimo laboratorija yra abejotina, ir jos rezultatai nepatvirtinti, be akreditacijos. Tačiau teismas manė, kad to užtenka, ir oficialios ekspertizės net neskyrė.

- Tai ką ta neakredituota laboratorija nustatė?

- Tai, kad D.Andriulaitis neva yra Liaugaudaitės vaiko tėvas. Tačiau toks ekspertizės įrodomoji vertė yra labai abejotina - ji nei įtraukta į ekspertinių įstaigų sąrašą, nei turi akreditaciją. Tačiau skundą Aukščiausiam teismui labai gerai ruošė Andrikio kontoros advokatė, tačiau to neužteko - LAT nusprendė, kad ekspertizės nereikia.

- Tačiau kokiu būdu žuvo Donatas Andriulaitis?

- Prokurorai nusprendė, kad jis neblaivus įkrito į tvenkinį ir nuskendo. T.y. mirtis įvyko dėl jo paties neatsargumo. Tačiau dėl to yra didelių abejonių, nes įvykio vietoje policija neatliko savo darbo ir paliko labai daug neatsakytų klausimų ir nepaneigtų aplinkybių. Nebuvo ekspertizė padaryta, kur jis galėjo įkristi į vandenį ir kodėl ir ar galėjo būti nuskandintas kitoje vietoje. Policija dirbo labai paviršutiniškai - net neištyrė įvykio vietos, nurašė, kad eilinis girtuoklis neva įkrito į vandenį ir paskendo. O paskui, kad advokatai pradėjo rašyti skundus, policija atgaline data bandė daryti tyrimus, tačiau tik tam, kad galėtų save pateisinti i ir tos abejonės veda motina iš proto - ji tiki, kad sūnus buvo nužudytas, nes daug klausimų neatsakyta. Oficiali mirties priežastis - asfiksija, tai yra neva užduso, vandeniui patekus į kvėpavimo takus. Medicininiai tyrimai daryti.

- Byloje yra įrodymų, kad prieš mirtį A.Andriulaitis buvo sumuštas, tačiau paskui „pats nuskendo”?

- Taip yra tokių duomenų, tačiau prokurorai nusprendė, kad tai pats Andriulaitis kaltas ir prie visų kabinėjosi. O faktas toks, kad tikrai - toje kompanijoje buvo konfliktas.

Motina samdosi jau trečią advokatą ir banko priversti prokuratūrą dirbti.

D.Andriulaičio mobilaus telefono veikimo zonos ir laiko duomenys taip pat nepatvirtina mano spėjamo mirties laiko ir vietos, tačiau šie duomenys nėra įvertinti ikiteisminio tyrimo metu, nors yra pakankamaai informatyvūs, - sako motina.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo pateikti duomenis ir apie tai, kad D.Andriulaitis buvo atgaline data apdraustas draudimo įmonėje AVIVA gyvybės draudimu, ir šios draudimo išmokos gavimas nebuvo tirtas kaip galimas nužudymo motyvas.

Taip pat ikiteisminio tyrimo metu nebuvo tiriamas ir „taksisto“ R.Norkaus vaidmuo šiame nusikaltime, taip pat ir kitų įvykio dalyvių vaidmuo, nors kai kurie ir anksčiau buvo kaltinami smurtinių nusikaltimų padarymu. Todėl jų parodymai turėjo būti kruopščiai patikrinti, o tai nėra padaryta. Mano pastangos apleliuoti į šias „teisingumo vykdymo“ klaidas nebuvo atsižvelgta, nors valstybės vadovai turi būti ir žmogaus teisių apsaugos garantai.

„Nors mano sūnus buvo labai žiauriai nužudytas, ir rasti jo žudikams teisingą bausmę yra neįmanoma, tačiau prokurorų ir teisėjų veiksmai šioje byloje yra absurdiški, - mano Z.Andriulaitienė, - o Donato tėvystės nustatymo byloje visų instancijų sprendimai prieštarauja Lietuvos įstatymams.

2014-04-16 buvo rastas Donato kūnas, ir kai parašiau prezidentei, kad Šilutės PK pareigūnai nesiėmė visų įmanomų priemonių ištirti šį nusikaltimą, nes patys yra susieti nusikalstama veikla. D.Andriulaičio kūną leido nuskandinti, imituodami „paskendimą“.

2014-04-22 atsirado byloje iš naujo „Komskių kolonija“. Europinius pinigus išplovė, dar sugalvojo ir žmogų pakankinti ir nužudyti, nes jie daugiau nieko nesugeba.

„Manęs ilgai nepripažino nukentėjusiąja, kad negalėčiau pasisamdyti advokato ir susipažinti su byla, o Liaugaudaitei dirbo advokatas Kairys, tas pats, kuris atstovavo ir R.Norkų jo skyrybų byloje. Liaugaudaitė kalbėjo, kad jis labai geras advokatas, anksčiau dirbęs prokuroru. Policijoje dirba daug tokių girtuoklių, kurie niekur kitur negauna darbo, tai ateina dirbti į policiją ir ten „tiria žmogžudystes“, o už jų nugaros šnibždasi nusikaltėliai, pvz., A.Rimkus, buvęs Šilutės kriminalinės policijos darbuotojas, Liaugaudaitės sugyventinis. Nuėjau į policiją, norėjau duoti parodymus apie tai, tačiau Nausėdienė atsakė, kad kai reikės, ji pati išsikvies, ir dar pridūrė, kad neva aš pati užsakiau savo sūnaus nužudymą, kad draudimą gaučiau. Štai tokie degradai dirba Lietuvos policijoje. Donato Andriulaičio rūbų, kuriais jis vilkėjo, paėmė Komskinė sekretorė, ir sunaikino, kad nebūtų galima padaryti DNR. Rūbus aprašė, ir po to jie dingo iš bylos. Ekspertizės išvados buvo uždelstos.

Motina pasakojo, kad D.Andriulaitis 2013-12-18 išskrido į darbą Škotijoje, o draudimo sutartis buvo Lietuvoje sudaryta kitą dieną. „Policijos tyrėjai pasakiau, kad tą dieną jis buvo Škotijoje, ir tikrai negalėjo sudaryti tos sutarties, - pasakojo motina, - policija man atsakė, kad gal klystu. Nors darbą Šiaurės jūroje Donatas baigė 2014-01-04, tačiau draudimo pažymėjimas jam buvo išduotas 2013-12-21. Aš įsitikinusi, kad Komskio sekretorė klastojo dokumentus, ir turi atsakyti už dokumentų klastojimą, turto pasisavinimą ir nužudymą. Parsivesdavo Liaugaudaitės sūnų į namus, ir dėdavo pinigus į spintą, o grįžęs namo vaikas pasakojo motinai, kad Donatas turi daug pinigų, ir deda juos į spintą. Ne veltui Donatui išvykus į darbą, kažkas plėšė mūsų butą. Kaimynai iškvietė policiją, tai plėšikai pasakė, kad sumaišė butų duris, ir juos paleido, niekas nieko netyrė. Manau, kad tai buvo A.Rimkus su savo sėbrais.

2014 m. vasarį Donatui grįžus į Lietuvą prie parduotuvės sutikti vyrai jam pasakė, kad „tavo dienos suskaičiuotos“. Tai pasakė Liaugaudaitės sūnus R.Gromovas ir ji pati. Kai jos paklausiau, ar ji pati nieko nedarė, atsakė, kad buvo „per anksti“.

Motina galvoja, kad sūnaus draugė sugebėjo gauti buto raktą. Tada iš buto dingo jo pinigai, ir kai Donatas pareikalavo juos gražinti, ir buvo nužudytas. „Jo automobilį norėjo pavogti dar jam gyvam esant“, - pasakojo motina, - kai užginčijo jos sūnaus tėvystę, ir buvo nužudytas.

Zosės Andriulaitienės versija

Motina įsitikinusi, kad sūnus buvo nužudytas tokiomis aplinkybėmis : „2014-03-27 Ylona Masnikienė „taksi“ automobiliu išvežė Donatą porai valandų, ir buvo sutarusi, kad už poros valandų atvažiuos namo jo paimti. Apie 23 val. Donatai jai tris kartus skambino, tačiau taksistė nekėlė ragelio. A.Genutis, žinodamas, kad Donatas nori važiuoti į namus, iškvietė S.Mereckį ir nuvežė į Pakalnės kaimą pas savo draugą R.Berčį egzekucijai. R.Berčys dirba Šilutės kriminalistams apsauginiu, ir sūnus buvo pas jį paliktas. Donatas suprato, ko jį ten nuvežė, ir buvo ištrūkęs iš žudikų rankų, tačiau jo telefonas nustojo veikti 2014-03-28 Sodų g. Nr. 1 ir Kudirkos g. Nr. 8 narų ribose apie 3 val. o6 min. Donatas buvo pabėgęs arba jį kas nors pavežė, arba net pagrobė iš namų apsvaiginę, ir išvežė egzekucijai. Sūnų kankino, mušė, matyt tam, kad jis pasakytų savo banko kortelių PIN kodus, arba kad perrašytų gyvybės draudimą, tačiau jis nesutiko.

Nuvežė prie marių ir paskandino. Kūnas atsirado tik 2014-04-22. Vaikai žvejodami pamatė – plaukia skenduolis, galva į viršų, galva juoda kaip kamuolys, nesimatė nei nosies, nei akių, tik burna praverta. Prokuratūra nedarė jokių DNR tyrimų ir po kelių mėnesių nutraukė tyrimą. Neva įvyko nelaimingas atsitikimas. Skausmo palaužta padariau daug klaidų. Nors jo kūnas buvo visas sudaužytas, du kojos nagai nulupti, akys išbadytos, nosis giliai įpjauta. Todėl ir sakau, kad kūną reikia ekshumuoti. „Liudytojas“ Berčys nurodęs, kad Andriulaičio buvimo jo sodyboje metu jis neva skambinęs mobiliuoju telefonu bylos aplinkybėms ištirti svarbiems adresatams, tačiau jo telefono išklotinės taip paneigia. Be to, „liudininkas“ R.Berčys sudegino savo rūbūs. Teisėsaugininkai jį paklausė, tačiau ši apklausa išimta iš bylos.