Teisėjos Aivos Survilienės pareigų paaukštinimas, manau, būtų teisminės valdžios katastrofa

Teismai.lt informuoja, kad atrankoje į Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigas (teisėja Daiva Kazlauskienė traukiasi iš skyriaus pirmininkės pareigų) dalyvauja šie pretendentai: teisėjas Arūnas Budrys ir už savo nuopelnus "sistemai" itin garsinama.Vilniaus apygardos teismo teisėja Aiva Survilienė. Jos pavardė internete mirgėte mirga, tačiau anaiptol ne teigiama prasme. Manau, kad minėtos teisėjos paaukštinimas reikštų akivaizdų teisminės valdžios prestižo žlugdymą. Juolab, manyčiau, kad iš LL publikacijų galima įžvelgti teisėjos galimas sąsajas su MG Baltic koncerno valios slaptais vykdytojais.

2018 m. Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos posėdžių plane informuojama, kad 2018-03-05 d. teisėja Aiva Survilienė praėjo teisėjo veiklos neeiliniovertinimo skaistyklą. Teisėjo veiklos neeilinis vertinimas, mano žiniomis, atliekamas, nustačius, kad teisėjas padarė rimtus procesinės teisės normų ir/arba Teisėjo etikos kodekso pažeidimus.



Zigmantas Šegžda



O štai, kaip teisėja Aiva Survilienė atrodo internetinėje Google paieškoje:

2018-06-18 - Nusikalstamam susivienijimui „MG Baltic“ paklūsta visas „teisės“ elitas ... Aiva Survilienė, Daiva Kazlauskienė, Ainora Kornelija Macevičienė, ...

2017-11-30 - Zigmantas Šegžda ... etatiniai teisėjai - aškenazių tautos atstovai, kaip antai: Aiva Survilienė, Ainora Kornelija Macevičienė, Audrius Cininas, ...

2017-09-11 - Dėl daromo neteisėto poveikio teisėjas sprendimus teisme gali priimti ne .... Audrius Cininas, Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė, Aiva Survilienė, ...

Įrašai temoje: teisėja Aiva Survilienė. Mūsiškiai hongweibing'ai:„Piliečius terorizuojame nemokamai, nes už tai moka valstybė.“ - 2018-06-16 21:48; Žmonių ...

2017-09-11 - Zigmantas Šegžda. .... teismo pirmininkas), Audrius Cininas, Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė, Aiva Survilienė, Stasys Punys, Arūnas Kisielius, ...

2017-11-30 - Zigmantas Šegžda. ... aškenazių tautos atstovai, kaip antai: Aiva Survilienė, Ainora Kornelija Macevičienė, Audrius Cininas, ... Nieko blogo negaliu pasakyti apie teisėją, mat, jis kartu su žmona Natalija priėmė sprendimą ...

2017-11-30 - Zigmantas Šegžda ... etatiniai teisėjai - aškenazių tautos atstovai, kaip antai: Aiva Survilienė, Ainora Kornelija Macevičienė, Audrius Cininas, ...

2017-11-20 - http://biciulyste.com/mums- raso/ zigmantas - segzda - zigmanta s - segzda - ... „gerą žinią Lietuvai ir blogą žinią Lietuvos antisemitams: „Žydai grįžta! ... Aiva Survilienė , Daiva Kazlauskienė, Ainora Kornelija Macevičienė, Audrius ...

2017-05-23 - Žymos archyvas: teisėja Aiva Survilienė ... http://www.laisvaslaikrastis. lt/index.php?option=com_ content&view=article&id=4240: prezidentei-d- ...

2017-09-11 - Dėl daromo neteisėto poveikio teisėjas sprendimus teisme gali priimti ne .... Audrius Cininas, Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė, Aiva Survilienė, Stasys ...http://www.laisvaslaikrastis. lt/index.php?option=com_ content&view= ...

2017-08-29 - http://www. laisvaslaikrastis . lt/index.php?option=com_ content&view=article&id=4773: ... Teisėja Egidija Tamošiūnienė yra įtakinga dar ir tuo, kad užima ... Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė, Aiva Survilienė , Audrius Cininas, ...

http://biciulyste.com/ aktualijos/zigmantas-segzda- vilniaus-apygardos-teismas- .... Audrius Cininas, Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė, Aiva Survilienė, Stasys ...

2018-06-17 - http://biciulyste.com/mums- raso/zigmantas-segzda- apygardos-teismo- ... Pirmiausia teisėja Loreta Braždienė turėtų nepasiduoti jarmulkių žavesiui ir kipišui. ... kaip antai: Aiva Survilienė, Ainora Kornelija Macevičienė, Audrius ...

Publication by Zigmantas Segzda in American newspaper the Biciulyste ... 2018-06-05 Vilniaus miesto apylinkės teismas (teisėjas Edvardas Juozėnas) išnagrinėjo ..... kaip antai: Aiva Survilienė, Ainora Kornelija Macevičienė, Audrius Cininas, ...

2018 METŲ NUOLATINĖS TEISĖJŲ VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS POSĖDŽIŲ PLANAS, VERTINAMŲ TEISĖJŲ SĄRAŠAS

Posėdžio data Teisėjas Teismas Vertinimas Skaičius 2018.02.12 Bajoras Marius Vilniaus apygardos administracinis teismas Neeilinis 10 Gasiūnas Vaidas Plungės apylinkės teismo Plungės rūmai Šeškauskienė Irena Mikuckienei Vilija Vilniaus apygardos teismas Mickevičius Egidijus Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai Varanauskaitė Jūratė Vilniaus apygardos teismas Činka Eigirdas Panevėžio apygardos teismas Vercinskė Diana Plungės apylinkės teismo Palangos rūmai Olcvikienė Violeta Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai Serdiukienė Kristina Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018.03.05 Antanauskas Eugenijus Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai Neeilinis 11 Pakalnytė-Tamošiūnaitė Virginija Vilniaus apygardos teismas Kalinauskienė Andrutė Vilniaus apygardos teismas Valiulytė Milda Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai Rimkienė Vaida Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmai Spalvienė Laura Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai Jurgutis Erikas Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai Žvinklytė Danutė Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai Šimkus Pranas Panevėžio apygardos teismas Survilienė Aiva Vilniaus apygardos teismas 2018.03.26 Bliznikaitė-Povilanskienė Jūratė Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai Periodiniai 9 Čiapaitė Viktorija Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai Bakanauskaitė Beatričė Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai Vaidachavičienė Daina Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai Trumpulienė Dalia Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai Ažubalytė Rima Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Kliučinskienė Irmutė Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai Malinauskas Jonas Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai Adamonytė-Šipkauskienė Asta Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmai 2018.04.09 Lapinskienė Edita Klaipėdos apygardos teismas Periodiniai 9 Simaitienė Adolfina Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai Venckuvienė Laimutė Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai Nekrašas Mindaugas Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai Navickienė Ingrida Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai Ruibytė-Karimžanova Neringa Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai Katinienė Asta Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmai Kursevičienė Dalia Klaipėdos apygardos teismas Stankevičienė Agnė Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018.04.30 Poniškaitytė-Liatukė Rūta Vilniaus miesto apylinkės teismas Periodiniai 8 Pranka Darius Vilniaus miesto apylinkės teismas Račkauskaitė-Burneikienė Aistė Vilniaus miesto apylinkės teismas Ražasnkas Mindaugas Vilniaus miesto apylinkės teismas Lukšienė Juratė Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmai Klimaitis Raimundas Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmai Kurtkienė Vijoleta Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmai Augustė Rasa Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai Neeilinis 2018.05.14 Gasiulytė Ona Vilniaus apygardos teismas Periodiniai 9 Ulbienė Laureta Vilniaus apygardos teismas Juknevičius Alfredas Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai Kartanienė Audronė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Pažarskis Artūras Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Labokaitė Diana Kauno apygardos teismas Dargužis Kęstutis Kauno apygardos teismas Kukalis Algimantas Kauno apygardos teismas Sipavičius Rimantas Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018.06.04 Čėsnienė Giedrė Vilniaus miesto apylinkės teismas Periodiniai 7 Volikienė Rima Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmai Jurgelienė Alma Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai Butrimienė Diana Vilniaus miesto apylinkės teismas Daškovienė Natalija Vilniaus miesto apylinkės teismas Vėgelienė Jolanta Vilniaus miesto apylinkės teismas Lipeikienė Rima Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018.06.18 Surgailienė Eglė Vilniaus apygardos teismas Periodiniai 7 Verikas Andrius Vilniaus apygardos teismas Averkienė Indrė Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai Railienė Vaida Plungės apylinkės teismo Palangos rūmai Volodko Renata Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai Rasiukevičienė Jolita Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018.09.10 Gailienė Edita Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai Periodiniai 8 Stanislovaitienė Ieva Vilniaus miesto apylinkės teismas Sakalauskaitė Inga Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai Strautininkas Dainius Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmai Kvalitaitė Ilona Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmai Butkuvienė Šarūnė Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmai Lisas Danas Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmai Narvidas Vaidotas Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2018.10.01 Kramanauskaitė-Butkuvienė Jurga Šiaulių apygardos teismas Periodiniai 9 Seselskytė Giedrė Klaipėdos apygardos teismas Bystriakovienė Skaistė Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai Bučienė Diana Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai Žukauskienė Dalė Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai Šakarnienė Lina Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmai Dyburienė Daina Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmai Čirvinskas Jonas Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai Macevičienė Ainora Kornelija Vilniaus apygardos teismas 2018.10.22 Rakauskas Raimundas Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmai Periodiniai 9 Budžienė Žibutė Kauno apygardos teismas Gražys Evaldas Kauno apygardos teismas Meškauskienė Sigita Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai Vingilė Aušra Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai Antanaitis Albinas Kauno apygardos teismas Rudzinskas Arūnas Kauno apygardos teismas Sedalienė Jarūnė Šiaulių apygardos administracinis teismas Martinavičius Arvydas Šiaulių apygardos administracinis teismas 2018.11.12 Pikelienė Asta Vilniaus apygardos teismas Periodiniai 10 Liudvinavičienė Virginija Vilniaus apygardos teismas Lysionok Kristina Vilniaus miesto apylinkės teismas Švedienė Neringa Vilniaus apygardos teismas Ridikas Artūras Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Kliučinskienė Justė Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmai Domeikienė Daiva Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmai Kazlauskienė Sigita Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmai Aurelija Sadauskaite Klaipėdos apygardos teismas Alška Valdas Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai 2018.11.26 Kalainis Boleslovas Šiaulių apygardos teismas Periodiniai 10 Kursevičius Vytautas Šiaulių apygardos teismas Mockevičius Egidijus Šiaulių apygardos teismas Kazlauskienė Rūta Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmai Ciesiūnas Valdas Panevėžio apygardos teismas Gagys Stasys Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Jakaitis Saulius Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai Vitkienė Fausta Vilniaus miesto apylinkės teismas Kurakienė Rasita Vilniaus miesto apylinkės teismas Vitkienė Fausta Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018.12.10 Dūdys Linas Vilniaus miesto apylinkės teismas Periodiniai 8 Šėlienė Jurgita Vilniaus miesto apylinkės teismas Norvilienė Giedrė Vilniaus miesto apylinkės teismas Rimeikienė Jurgita Vilniaus miesto apylinkės teismas Petrauskienė Jurgita Vilniaus miesto apylinkės teismas Mikužytė Ingrida Vilniaus miesto apylinkės teismas Kurakienė Rasita Vilniaus miesto apylinkės teismas Vanda Višnevska Vilniaus miesto apylinkės teismas

2018-05-15