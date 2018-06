Teisėjos Zojos Monid gulbės giesmė – Eugenijaus Pukėno byla: Norvegijos Barnevernet svarsto nutraukti finansavimą Lietuvai

Kristina Sulikienė

Šiandien gavau tokio turinio laiškelį, vertimas gal nebus tikslus, nes parašyta laužyta anglų kalba:

„Laba diena,

Džiaugiamės, kad Lietuvoje yra aktyvių žmonių, kuriems rūpi vaikų teisių apsauga. Atlikdami Lietuvos žiniasklaidos monitoringą, netikėtai atradome, jog jūs stebite p. Eugenijaus Pukėno bylą, ir ją aprašote.

Šioje byloje nustatėte pažeidimų, tokių grubių, kaipo:

Neapklausti vaikai, su kuo jie siekia gyventi.

Motina smurtautoja, o jai vaiko teisių apsaugos tarnybos ir teismas – palankūs.

Pažeistos lygios vyrų ir moterų teisės (tėvo ir motinos teisių ir pareigų lygybė).

Nenusprendus, su kuo gyvens vaikai, priimtas ieškinys dėl tėvo teisių ribojimo.

Vienas vaikų nežinia kur – gali būti, psichiatrijos klinikoje, ir su juo žiauriai elgiamasi, nesuteikiama pagalba.

NEI VIENA IŠ VAIKUS TURINČIŲ GINTI INSTITUCIJŲ TĖVUI IR VAIKAMS NEPADEDA.

Mus domina konkrečiai, koks bus šioje byloje sprendimas, ir pagal jį mes spręsime dėl finansavimo Lietuvos įstaigoms, kurios susiję su vaikų teisių apsauga, o savo ruožtu ir kitos organizacijos, kurios dirba su lygių galimybių vyrams ir moterims plėtra Rytų Europoje, nutraukimo, nes, akivaizdu, pinigai, kurie iki šiol buvo skiriami Lietuvai, nepasiekė adresato, ir nebuvo įgyvendinta vaiko teisių apsauga ta apimtimi, kokia Lietuva skelbiasi esą priėmusi atnaujintą įstatyminę bazę.

Mus taip pat domina, kokia atsakomybė bus pritaikyta teisėjai, kuri akivaizdžiai nesilaiko galiojančių teisės aktų – Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo, Baudžiamojo kodekso (konkrečiai kalbant apie smurtą prieš vaikus.)

Dėkojame iš anksto.

Pagarbiai,

P. XXX.

Pasijutau keistai – juk iš mano veiklos gali susidaryti įspūdis, jog esu nusiteikusi prieš Barnevernet ir panašias vaikų gynimo įstaigas. Anaiptol. Tikrai nepritariu mūsų „vaiko teisių kontrolierei“, jog „net pati blogiausia motina, net alkoholikė motina yra geriau už geriausią globėją“ (Edita Žiobienė, 2010 05 13, „Garliavos epopėja“, „Lietuvos Ryto TV, 21:00).

Ką gi dabar daryti?

Advokato, pavadinkime jį Vaciu Grabnyčia, trečios eilės sūnėnas, mano VBS agentūros duomenimis, labiausiai rūpinasi, kad niekas iš šios skandalingos bylos neiškiltų į viešumą.

Advokato Vacio Grabnyčios trečios eilės giminaitis visur rašinėja skandalingus ieškinius nuo savęs, visur pasirašo savo vardu, o vaikų motina smurtautoja- tik statistas.

Akivaizdu, jog advokato giminaičiui atrodo, jog jis ateis ir vaikams padarys vakarienę, ir paduos vaistų nuo slogos – juk Olialia Pupytė to nedaro, ji vaikams susirgus, dingdavo iš namų.

Ką gi, vėl ekrane užsižiebia mano vardas ir pavardė: Grabnyčios trečios eilės sūnėnas vėl varo ant manęs, kokia aš bloga, kad aprašinėju bylos PROCESĄ. Jis bylos procesą laiko vaikų asmeniniu gyvenimu. Jeigu teismas įeina į vaikų asmeninį gyvenimą – tai kur tie vaikai, kurie privalo būti tiesiogiai apklausiami teisme (LR CK 3.178 str.)?

Pajutę šnopuojant į nugaras užsienį, atsipeikėjo ir nepakaltinami vaikų teisių „gynėjai“ iš Remigijaus Šimašiaus kontoros.

Nors prieš savaitę rašinėjo nesąmones, kad tėvas yra labai blogas ir jam reikia uždrausti iš viso auginti vaikus, staiga, kaip žaibo trenkti (gal Barnevernet parašė užklausimą ir jiems – o tai reiškia, kad lauktieji 10 mln. eurų nebeateis į savivaldybę arba pinigų plovimo VšĮ, jeigu BV užsuks kranelį...). staiga pakeitė nuomonę- tėvas (Eugenijus Pukėnas) yra geras, nė karto nieko blogo prieš vaikus nėra padaręs. Pasižiūrėkime, kokia mėnulio fazė. Juokauju. Bet žinote, susidūrus su tokiu byloje permainingumu, nebeaišku, kur esame.

Iš tikrųjų nežinau, ką atrašyti Barnevernet ar jų atstovams (man atrodo, teiraujamasi per aplinkui). Nes aš nesuvokiu Vilniaus teismo garsenybės Zojos Monid. Lyg tai Civilinis kodeksas ir internete prieinamas, mintinai mokėti jo nereikia, nebūtina. Patarėjais visi teisėjai – apsmaigstyti. Be to, ir Telefoninės teisės skyrius yra – visada galima pasiskambinti teisės skyriui į VSD, FNTT, policiją, kur nori – ir pakonsultuos. Jeigu jau teisme esą niekas Zojai Monid nesugeba išaiškinti galiojančio Civilinio kodekso subtilybių.

Skandalingiausia yra tai, jog Seimo narė Dovilė Šakalienė labai gyrėsi, jog dabar jau smurtas prieš vaikus yra uždraustas, o mobilios vaikų teisių apsaugos tarnybos vaikus iš smurtininkų tėvų vaduos net naktį.

Sriūbaudamas ant Matuko kapo tą patvirtino ir SADM ministras Linas Kukuraitis.

Visa tai tebuvo vaidyba.

Vaikai buvo daužomi motinos, o kai nebeapsikentęs šito smurto į teismą kreipėsi vaikų tėvas Eugenijus Pukėnas, tai byla pateko pas „savą teisėją“ (jūs automatinį bylų skirstymą pamirškite, kai eina „savi“, ir byla buvo varoma „į vienus vartus“.)

Eugenijus Pukėnas iš ieškovo kažkokiu stebuklingu būdu tapo atsakovu per vieną naktį. Tokie stebuklai vyko šioje byloje.

Iki vakar.

Kažkaip, kai Zoja Monid mintyse pamatė griežtą Dalios Grybauskaitės veidą, ir kietai sučiauptas jos lūpas, visas linksmumas, laužant nekalto vaiko likimą, ėmė ir išgaravo.

O Vilniaus miesto savivaldybėje ir Valstybinėje vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyboje – panika, nes bylą monitoringo būdu stebi Norvegijos Barnevernet – neišenkantis milijonų kranelis.

Kuris staiga suvokė, jog lietuviai – tai įžūlūs melagiai, imantys pinigus, bet nieko atgal nedarantys. Kaip buvo Lietuva smurtautojų ir nusikaltėlių motinų kraštas, taip ir liko.

Lietuvoje su plakatais stovėjo ne vienas ir ne du už seksualiniu vaiko tvirkinimu įtartą baudžiamąja tvarka G.L., ir nei vienas nepasidomėjo, kodėl Norvegijos BV atėmė vaiką ir nebegrąžina. Tai kas, kad byla dėl įrodymų trūkumo buvo nutraukta – vaikas nebuvo motinai grąžintas, o motina, vaidinanti šventąją, ėmė persekioti kitas motinas, kurios turėjo byleles: bandė tokiu šlykščiu būdu įsiteikti BV. Bet nepavyko.

Po šios bylos norvegai ėmė atidžiau stebėti Lietuvoje vyraujančias nuostatas vaikų atžvilgiu.

Ši Zojos Monid tragiškai vedama byla – lakmuso popierėlis.

Taigi, atrėjant 2020- iesiems, nutrūks ne tik EU rėmimas, bet ir Norvegijos. Su tuo ir noriu pasveikinti Zoją Monid.

O dar pridėjus visas kitas bylas, dėl kurių rašė ir teberašo skundus Aurimas Drižius, „vaizdialis yra niakoks“. Įdomu, o už šį bylų sugadinimą gal kokia Europos teisėjų asociacija primoka? Gal reikėtų surasti finansavimo šaltinį, ir jį nutraukti?

Laukiame rytojaus. Jeigu Zoja Monid nori išlaikyti teisėjo mantiją, ji turėtų pasinaikinti savo neteisėtas nutartis, kuriomis vaikas su automatais buvo išneštas į niekur – vos ne į komą, dvi savaites neatsigavo, matė baltą koridorių, ryškią šviesą (vadinasi, vaiką buvo ištikusi klinikinė mirtis.) Taip bent aš suvokiu iš vaiko laiškų.

Vaikui didžiausia trauma – nematyti mylimo tėvo. Zoja Monid, jausdamasi kone Dievu, priėmė nutartį, kuria labai grubiai pažeidė vaiko teises, todėl vaiką ištiko tikra krizė (o to ir buvo siekiama – juk reikėjo kažkaip pateisinti sveiko vaiko uždarymą į psichuškę. Klausimas, ar širdies priepuolį patyręs vaikas iš viso gali būti laikomas „krizių centre“ ir ar jo gyvybei tikraio negresia ir šiandien pavojus? Jeigu teisėja Zoja Monid būtų tikra teisėja, ji būtų susitikusi su vaiku ir įvertinusi jo būklę, ir priėmusi sprendimus PRIORITETIŠKAI vaiko interesams, nes dabar jos procesinė veikla niekaip nesusijusi su vaikų gerovė ir jų interesais, ką kalbėti apie jų norus, ką irgi reglamentuoja LR CK 3.178 str.

Teisėjo kėdė yra atsakinga pozicija valstybėje. Ji nėra skirta daryti nusikaltimams.

Tą ištisai bando išaiškinti Aurimas Drižius. Kad kai kurie teisėjai veikia kaip nusikalstama grupuotė, jie suklastoja patys savo nutartis: redaktorius vėl parašė naują skundą į Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetą, nes STT atsisakė tirti nusikalstamą nutartimis prisidengusiųjų susivienijimą, kurie griauna šio drąsaus žurnalisto gyvenimą.

Kol nesusiduri su tokiais teisėjais – atrodo, ką jis čia šneka?

Teisėjos Zojos Monid darbo brokas ką tik vos nekainavo mažo berniuko gyvybės. Neaišku, kaip atsilieps jo gyvenime šitas 2018 05 17 sveikatos sutrikdymas, bei jo patirtas pažeminimas, išrengiant jį nuogą Vilniaus miesto centre.

Ką klykė Dovilė Šakalienė? Kad jau priimtas labai geras įstatymas, jog nebebus galima žeminti vaikų, žiauriai su jais elgtis. Tegul ji papasakoja kaime bobutėms – tos irgi nepatikės.

Jeigu Vilniaus miesto centre galima vaiką sumušti, išrengti nuogai, ir privaryti prie sąmonės netekimo, o tada tariamai jo gerovei tiesiog atsikratyti jį įgrūdant į „psichuškę“, čia į vaikų teisių apsaugą iš viso nepanašu.

Laukiame rytojaus. Gal teisėja susiprotės.

Labai keistas elgesys – statyti savo karjerą ant Tėmidės, KURI TIKRAI NEMATO, lėkštės dėl kažkokios Olialia Pupytės, kuri kadaise lakstė nuogu užpakaliu po rugių lauką. Aš tai neaukočiau savo mantijos dėl pliko užpakalio. Pagalvočiau (jeigu jau savęs kaip teisėja negerbčiau) bent jau tada apie Dalią Grybauskaitę, kuri moka būti labai pikta. Pamedituočiau ties jos susiraukusios nuotrauka, ir eičiau zubrinti per naktį Civilinio kodekso. Susirašyčiau namie keletą nutarčių iš karto, jeigu teisme galva neveikia. Kažką daryčiau. Nes tai tiesiog gali būti paskutinė Zojos Monid byla.

Juk teisėja Bieliauskienė atleista iš pareigų už žymiai mažesnius pažeidimus.