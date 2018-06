Pagal melagingus generalinės prokuratūros kaltinimus N.Venckienė jau penkis mėnesius laikoma Čikagos kalėjime

Neringa Venckienė, kuri bandė apginti savo brolio prievartaujamą mergaitę, jau penki mėnesiai laikoma Čikagos kalėjime pagal melagingus generalinės prokuratūros ir jos vadovo, generalinio prokuroro, patologinio melagio E.Pašilio kaltinimus.

Pats E.Pašilis jau seniai turėjo sėdėti cypėje vien už tai, kad asmeniškai davė melagingus parodymus Strasbūro teisme, tvirtindamas, kad jokio CŽV kalėjimo Lietuvoje nebuvo. Europos žmogaus teisių teismas nepatikėjo E.Pašilio ir pripažino, kad Lietuvoje veikė slaptas CŽV kalėjimas, kuriame buvo metodiškai kankinami žmonės, ir Lietuvos pareigūnai ne tik tam pritarė, tačiau už kyšius leido veikti šiam kalėjimui.

Visus, kurie bando priešintis šitiems valdžioje esantiems banditams, taip vadinamas „generalinis prokuroras E.Pašilis grūda į kalėjimus. Beje, už tai, kad bandė ginti savo dukterėčią Deimantą Kedytę, yra persekiojama visa jos šeimai – labiausiai mergaitę mylėję jos seneliai Kedžiai yra tos pačios „prokuratūros“ paversti „pedofilais“, ir nuteisti dar vieno mafijos įrankio – lietuviškų teismų.

N. Venckienė tie patys pseudoprokurorai kaltina, kad ji priešinosi „pareigūnui“, t.y. tam daugiau nei 120 kg. Sveriančiam sambo čempionui, kuris panaudojo prieš Venckienę „jėgos pratimus“, ir skausmingai užlaužė jai rankas tam, kad mergaitę galėjų pastverti Laima Stankūnaitė. Antausis tas sambo čempionui buvo pavadintas „pasipriešinimu“ – gerai dar, kad tai nebuvo kvalifikuota, kaip „pasikėsinimas nužudyti“, kaip nutiko kauniečiui Andriui Kalasiūnui. Kaip žinia, net 80 Seimo narių nubalsavo už apkaltą Venckienei, teigdami, kad ji galės „apsiginti“ teisme. Tačiau tas teismas pripažino kaltais net jos senelius vien už tai, kad jie guodė savo pedofilų prievartautą mergaitę, ir ragino netylėti. Todėl ką nors įrodinėti Lietuvos teisme Neringai Venckienei nėra jokių galimybių – netgi Stalino laikų „troikų“ teisme buvo daugiau teisingumo, nei dabar – „nepriklausomame“ Lietuvos teisme. Tereikia prisiminti, kad „teisėjas“ Cininas padarė karjerą tik todėl, kad nusprendė, kad visi aukos pasakojimai apie prievartavimus yra „išplauti“. „Mergaitės atmintis išplauta“, - paskelbė Cininas prieš šešerius metus. Tačiau prieš kelis metus tas pats teismas pagal tariamus Deimantės parodymus jau teisė jos senelius - „išplautos atminties“ nebeliko. Aš tik stebiuosi, kaip tie išgamos teisėjų mantijomis nieko nebijo – nejaugi jie įsitikinę, kad už tai neteks atsakyti?

Pati N.Venckienė teigia visus patologinio melagio Pašilio kaltinimus – Čikagos teisme ji aiškina, kad neblokavo namų durų antstoliai, ragino jas atidaryti, tačiau su motina eiti kategoriškai atsisakė patui Deimantė. Prokurorai, filmavę visą operaciją, Seimui pateikė tik kelių sekundžių atkarpą, kuriame matosi, kaip Venckienė trenkia antausį sambo čempionui – Seimui to užteko pripažinti savo kolegės „kaltę“.

Dešimtmetį Lietuvą skaldžiusi pedofilijos istorija persikėlė į tarptautinę erdvę. Buvusios teisėjos ir Seimo narės N.Venckienes ekstradicijos klausimas sprendžiamos JAV teismuose. Nesenai duodama interviu naujienų agentūrai “Associated Press”, N.Venckienė teigė: “vienintelė priežastis mane susigrąžinti yra nužudymui”. Garliavos istorija yra susilaukusi ne vienos mirties, nuo politikų iki žurnalistų. Daugumos šių mirčių priežastys nežinomos iki šiol.

2009 metų, Spalio 5 dieną, Kaune buvo nušautas teisėjas Jonas Furmanavicius, po kelių valandų savo namuose yra nužudoma Violeta Narusevičienė, abu šiuos asmenis dukros tvirkinimu kaltines Drąsius Kedys dingsta ir tampa pagrindiniu įtariamuoju.

Įmonės savininkas, kurioje J.Furmanavičiaus ir V.Narusevičienės žudikai užsisakė lipdukus mašinai “Kauno Keliai”, nusižudė 2010.

Liudininkas kuris matė J.Furmanavičiau žudiką, kurį apibūdino kaip “azijietiškų bruožų žmogus”, mirė nuo infarkto.

Liudininkas kuris atpažino “Aidą” mirė nuo savižudybės.

Liudininkas kuris teigė matęs J.Furmanavičių ir A.Ūsą išeinančiu iš L.Stankunaitės buto, nuskendo.

2010 metų, balandžio mėnesį, prie Kauno marių buvo rasta D.Kedžio kūnas, oficiali mirties versija – užspringimas savo skandžio turiniu.

Tuo pat metu Italijoje miršta pedofilijos byloje minimas Frančeskas, žiniasklaida praneša, kad jis nušovė savo žmoną ir nusišovė pats.

J.Furmanaviciaus brolis ir sesers sūnus taip pat buvo rasti negyvi.

2010 metų, birželį verslininkas ir politikas Andrius Usas, kuris buvo kaltinamas pedofilija yra rastas negyvas. Oficiali mirties versija – nelaimingas atsitikimas. Policijos teigia, kad neblaivus A.Usas nukrito nuo keturačio motociklo ir nuskendo kelių centimetrų gylio baloje.

2011 metais nužudytas V.Milinis, žiniasklaida siejo jį su trečiuoju pedofiliju vardu “Aidas”.

Klonio gatvės sukilėliai – Josifas Stankevicius ir Vadimas Juska, mirė 2012 metų spalio mėnesį, oficialios mirties versijos – savižudybės.

2013 metų, liepą D.Kedžio geriausias draugas, ir pedofilijos bylos liudininkas A.Žilius buvo rastas negyvas Juodkrantėje. Oficiali mirties versija – dar viena savižudybė.

2015 metais, žurnalistas Julius Girdvainis rastas negyvas, jis aktyviai palaikė N.Venckienę ir jos šeimą, su Drąsos Keliu dalyvavo Seimo rinkimuose 2012 metais. Mirties priežastis – savižudybė.

2016 metais mirė L.Stankunaitės ir A.Ūso advokatė L.Kraujutaitienė.

Taip pat iki šiol neištirti galimi pasikėsinimai į Vytautą ir Laimutę Kedžius, kai į jū automobilį rėžėsi fura. Taip pat incidentas kai visi mašinos rato varžtai, kuriama buvo N.Venckiene, atsisuko vienu metu. Prokuratūra iki šiol neištyrė ir bandyma nužudyti „Laisvo laikraščio“ redaktorių Aurimą Drižių, kai jo automobilį greitkelyje taranavo vilkikas.

Pabaigai pateikiame mergaitės grobimo garso įrašą (visus vaizdo įrašus susirinko policija):.

Mergaitė: Aš nenoriu.

(Girdisi balsai fone.)

Kedienė: Netempkite jūs manęs, aš iš savo namų niekur neisiu.

(Girdisi balsai, dūžtančių stiklų, ant žemės krentančių daiktų garsai.)

Antstolė: Policijos pareigūnai, prašau pašalinti kliūtis.

(Ant žemės krentančių daiktų garsai.)

Mergaitė: Eikit iš mano namų, […] nenoriu. […] Šlykštyne tu… Jūs žmonės ar ne žmonės? Ne!

(Triukšmas, šauksmai.)

Venckienė: Dar kartą kartoju – prievarta prieš vaiką negalima!

Mergaitė: Nenoriu, paleiskite mane. [...] Užsičiaupk, tu šlykštyne.

Antstolė: Prašau padėti mums vykdyti teismo sprendimą: atsistoti ir sudėti mergaitės daiktus...

(Balsai fone.)

Mergaitė: Ne, ne!

Venckienė: Gerai, [...] , dabar ji tau liepia eiti pas Laimą gyventi. Eisi?

Mergaitė: Ne, niekados!

Antstolė: Prašau globėją padėti įvykdyti teismo sprendimą.

(Triukšmas, balsai fone.)

Venckienė: Prašau nei piršto prie vaiko neliesti. [...] Net nebandykite. Prašau. Aš neišeisiu, aš vaiko vieno nepaliksiu.

Antstolė: Prašau pašalinti kliūtis.

Mergaitė: Tai jūs išeikite, policija!

Venckienė: Jūs vaiko liesti negalite. Prašau, sakykite, ko jūs norite?

Antstolė: Atitraukite rankas nuo vaiko.

Venckienė: Gerai, aš atitraukiu. [...] Aš vaiko neliečiu. Prašau, kalbėkite.

Mergaitė: Aš nenoriu gyventi, kaip tu nesupranti?!

Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė mergaitei: [...] tikrai bus diena, kai tu galėsi pati nuspręsti, ko tu nori, [...] bus laikas, kai tu galėsi pati nuspręsti, ko tu nori ir ką tu turi daryti...

(Venckienės, antstolės, mergaitės balsai fone.)

Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė mergaitei: Tu dėl nieko nekalta, kas čia vyksta...

Mergaitė: Bet tai aš jūsų prašau išeikit, nu, aš prašau jūsų išeikit...

(Mergaitės balsas fone.)

Mergaitė: [...] aš noriu pas mano močiutę ir dieduką.

Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė mergaitei: Dabar jie išėjo...

Mergaitė: Jo, išėjo, kai juos tempė, a ne?!

Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė mergaitei: Aš tau sakau, kad tu dėl to, kas čia vyksta, nesi kalta. Viskas, kas čia vyksta, yra dėl to, kad suaugę, dideli žmonės nemoka gražiai susitarti ir susikalbėti. Vaikai irgi dažnai susipyksta ir susitaiko, o dabar suaugę neranda bendros kalbos ir dėl to vyksta tai, kas yra...

Mergaitė: [...] Išeikit!

Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė mergaitei: Ne visada būna taip, kaip tu nori. Ne visada būna taip, kaip aš noriu. Taip yra, žinok. Mes atėjome tau padėti, mes tau nenorim nieko blogo. [...] Aš ten stovėdama labai pergyvenau dėl tavęs, [...] tikrai nenoriu tau nieko blogo, patikėk tu manim. Nieko blogo aš tau nenoriu, o kad tu mušiesi, yra labai normalu...

Venckienė: Vaikai nemėgsta, kai svetimi jį liečia, suprantate? [...] Tai prašau vaiko neliesti ir netampyti. Labai aiškiai pasakyta – prievarta prieš vaiką negalima. [...] Prašau vaiko neliesti!

Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė: Atsiprašau, nerėkaukit. [...] Dabar čia mes kalbam, jūs jau pakalbėjot. [...] Dabar kalbam mes. [...] Šiandien yra ta diena, kai tu turi išeiti iš šitų namų. [...] Paklausyk, nepertraukinėk. Bus diena, kai tu galėsi susitikti su Neringa, su močiute, su dieduku.

Mergaitė: AŠ NORIU SU JAIS GYVENTI!

Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė mergaitei: Gerai. Kai tu būsi didelė, galėsi ateiti ir gyventi su jais...

Mergaitė: TAI AŠ DABAR NORIU!

!!!!!!!

Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė mergaitei: DABAR NEGALIMA.

Mergaitė: GALIMA MAN VISKAS!

!!!!!!!

Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė mergaitei: YRA PASIRINKIMAS VIENAS – ARBA IŠEINI DABAR, ARBA UŽ VIENOS MINUTĖS. KITŲ VARIANTŲ NĖRA [...]. Mes tai suprantame. Žinome, kad tau gali būti sunku. Mums irgi sunku ir tai yra visiškai suprantama. Tu gali ir šaukti, ir verkti, ir rėkti. Tai yra visiškai normalu. Mes tai suprantam, tiesiog TU TURI ŠIANDIEN APSISPRĘSTI – AR DABAR EINI, AR PO VIENOS MINUTĖS. Labai yra paprasta.

Mergaitė: NE, NE, AŠ NIEKADOS NEISIU.

Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė mergaitei: Einam, duok ranką man. Mes nueisim tik iki durų.

Mergaitė: NE, NEDUOSIU, AŠ NEDUOSIU. AŠ NORIU SU NERINGA GYVENT.

Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė mergaitei: Duok.

Mergaitė: Ne, neduosiu.

Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė mergaitei: Su Neringa galėsi susitikti, bendrauti, bet šiandien...

!!!!!!!

Mergaitė: NEDUOSIU. SAKAU, KAD NENORIU. [...] AŠ NENORIU SU LAIMA GYVENTI. TAIP, AŠ NORIU SU NERINGA, NORIU GYVENTI SU NERINGA.

Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė: Antstole, galit pristatyti, kas čia yra...

Antstolė: Čia yra psichologė. [...] Ponia Venckiene, jeigu jūs trukdysite, [...] aš paprašysiu policijos pareigūnų...

Venckienė: Aš noriu sužinoti vardą ir pavardę...

Antstolė: Jums tai nieko neduos – nei vardas, nei pavardė. Prašau, jeigu jūs trukdote...

Venckienė: Jūs gi svetimas žmogus. [...] Vardą ir pavardę.

Antstolė: Nesakykite, jei reikės, atsiųsiu. [...] Jūs trukdote. Jūs suprantate, kad įtakojate mergaitę?

Venckienė: Kad aš vardo ir pavardės paklausiau?

Antstolė: Jūs kišatės. Jeigu Jūs norite būti kambaryje su vaiku, tai prašau nesikišti.

(Mergaitės balsas fone.)

Venckienė: Tai aš negaliu žinoti, kas atvyko?

Antstolė: Aš jums pasakiau, kad atvyko vaiko teisių specialistai ir psichologė. Venckiene, prašau. Aš dabar kalbu su policijos pareigūnais, kad pašalintų...

(Fone moteris klausia mergaitės, ar ji nori atsisveikinti su N. Venckiene.)

Mergaitė: Ne, aš neisiu niekur. [...] Ne, neduosiu aš tau. Man nepažįstama...

Moteriškas balsas: Nu, kaip nepažįstama? Kiek mes kartų matėmės...

Mergaitė: Man nesvarbu, man nepažįstama.

Moteriškas balsas: Matai mane jau beveik du metus.

Mergaitė: Eik nuo manęs!

Moteriškas balsas: Duok rankelę.

Mergaitė: Ne, nueik nuo manęs toliau!

Moteriškas balsas: Tu dėl nieko nekalta.

Mergaitė: Nueik nuo manęs!

Venckienė: Aš padedu mergaitei. [...] Jeigu ji nenori, aš jos netempsiu.

Antstolė: Jūs mergaitę turėjote paruošti, tai jūsų pareiga buvo.

(Triukšmas.)

Venckienė: Netampykite! Niekas mergaitės negali tempti! Jos niekas neturi tempti!

Moteriškas balsas: Antstole, prašome pašalinti...

(Mergaitės balsas fone.)

Venckienė: Jūs nebandykite pašalinti, [...] bus problemų. Policininkai, žiūrėkit, ji dabar tempia vaiką, ji ima už rankos ir tempia!

Policijos pareigūnas: Venckiene, prašome netrukdyti vykdymo. [...] Jūs savo veiksmais trukdote vykdyti teismo sprendimą...

Venckienė: Tai palaukit, [...] ji tempia vaiką! Ji teisės neturi tempti, prievarta negalima!

Moteriškas balsas mergaitei: Aš toliau atsistoju, o tu dabar... Aš atsitraukiu, prie tavęs niekas...

(Mergaitės balsas fone.)

!!!!!!!

Moteriškas balsas mergaitei: Yra ta diena, kai ŠIANDIEN TU NEGALI RINKTIS. Tu gali rinktis tik arba dabar, arba už vienos minutės. KITO PASIRINKIMO TU ŠIANDIEN NETURI. Ateis diena, kai tu turėsi pasirinkimą ir galėsi spręsti, ką tu nori daryti ir kad, ir kaip. Šiandien atėjo antstolė, šiandien yra ta diena, kai tu turi atsistoti ir. [...] Duok rankelę.

Mergaitė: Neduosiu aš tau! Man nepažįstama.

Moteriškas balsas: Gerai, mes susipažinsime. Gerai? [...] Mes matėmės ne vieną kartą.

Mergaitė: Aš nenoriu su tavim draugauti, pavyzdžiui.

Moteriškas balsas: Mes nedraugausime, aš tik tau padėsiu...

(Venckienės balsas fone.)

Venckienė: Ką ji daro? Negalima, o ji liečia vaiką priėjusi. [...] Tai palaukit, ji psichologiškai prieina ir ją liečia!

(Fone moteriškas balsas policijos pareigūnų prašo „pašalinti kliūtis“.)

Venckienė: Aš netrukdau!

(Pasigirsta atidaromų durų garsas ir minia žmonių skanduoja „Gėda“, riksmai, mergaitės klykimas.)

Venckienė: Kaip jūs elgiatės prie vaiko?!

(Riksmai, mergaitės klyksmas, fone policijos pareigūnų raginimai nutraukti neteisėtus veiksmus, perspėjimai, jog nepaklusus pareigūnų nurodymams, bus panaudotos guminės kulkos ir kitos priemonės.)