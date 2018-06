Vytauto Bako komisijos pasiūlymai iš tikrųjų labai naudingi “MG Baltic”

Aurimas Drižius

Teisininkė Daiva Guobienė mano, kad garsiojo “kovotojo” Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Vytauto Bako, kuris dabar su savo išvadomis gastroliuoja po Lietuvą kaip “Polkutės desantas”, pasiūlymai padės išvengti atsakomybės “MG Baltic” vadovams.

V.Bakas sugalvojo sąvoką “civilinio turto konfiskavimą”, nors jau dabar galioja įstatymai dėl nepagrįsto praturtėjimo. “Kam reikia tokio įstatymo?, - stebisi D.Guobienė, - juk jau yra įstatymai, numatantys turto konfiskaciją už nepagrįstą praturtėjimą? Ir tada supratau, kad jeigu bus priimtas toks įstatymas, kurį siūlo Vytautas Bakas, jis bus naudingas visiems šiems veikėjams (iš „MG Baltic“ – aut. pastaba). Nes iš jų reikės atiminėti turtą pagal V.Bako pasiūlytą įstatymą, o kadangi toks įstatymas būtų priimtas tik dabar, ir atgal į praeitį jis negaliotų, tai būtent ši V.Bako iniciatyva ir padės „MG Baltic“ išsaugoti viską, ką jie turi. Ir aš netikiu, kad V.Bakas būtų toks durnas, kad šito nesuprastų“.

D.Guobienė atsakė į LL klausimus:

- Kaip galvojate, ar Seimas imsis prezidentės veiklos tyrimo, ar viskas nurims?

- Pirmiausiai noriu pasakyti, kad pasitvirtino mano prieš du metus išsakyta nuomonė, kad Eligijaus Masiulio sulaikymas buvo „vyresniojo brolio“ (Tėvynės sąjungos – aut. Pastaba) krepštelėjimas jaunesniajam. Dabar, kai aišku, kad E.Masiulis jau palaidotas, pasitvirtino, kad ši operacija buvo konservatorių projektas. O kaip toliau vyks tyrimas? Seimas viską labai gražiai pradėjo, tačiau dabar aišku, kad jis stringa, ir kad vienam R.Karbauskiui neužteks jėgų jo pratęsti. O norinčių toliau tęsti tyrimą – vis mažiau Seimo narių.

- Matosi, kad „valstiečių“ frakcija trupinama per visokius džiugelius ir skvernelius?

- Va, va. Matosi, kaip „valstiečių“ frakcija trupinama ir skaldoma. Žiūrėk, jau ir Bakas kažko nebenori tirti. Manau, kad jie turėjo tokį planą ir jį įgyvendina – žiūrėk, jau ir Kirkilas prabilo, kad reikia gyventi draugiškai. Tačiau mane baimina dar ir kitas dalykas – kad „valstiečiai“ priima labai nepopoliarius visuomenei įstatymus. Su ta savo mokesčių reforma Seimas baigia išpjauti tuos, kurie dar liko Lietuvoje. Įveda nekilnojamojo turto ir automobilių mokesčius – palaukite, kam to reikia?

- Tai kad valdžia nesuveda galų – trūksta pinigų tankams ir raketoms?

- Tai suprantama, tačiau galima kol kas pagyventi ir be tankų ir raketų. O Seimas dabar taip įvedinėja tuos mokesčius, kad atrodo, kad krizinis laikotarpis jau praėjo, ir Lietuva yra antra Šveicarija. Todėl nesuprantu, kodėl dabar „valstiečiai“ skuba įvedinėti naujus mokesčius, kai dabar Lietuvoje tokia situacija, kad greitai tiesiog neliks, nuo ko tuos mokesčius lupti. Pažiūrėk, ką padarė su abiturientais, ir beveik visis jie jau susikrovę lagaminus ir pasirengę išvažiuoti. Greitai Lietuvoje neliks mokesčių mokėtojų.

- Tai, kad „Achema“ stabdo gamybą dėl „Independence“ aferos, reiškia, kad valstybė baigia papjauti savo paskutinę melžiamą karvę?

- Tai ir reiškia, kad Seimas kažkur nuvingiavo ne į tą pusę. Ir dar vienas dalykas, kurį vertinu kaip Seimo klaida – jeigu jau „valstiečiai“ paviešino tokius faktus apie „MG Baltic“ apie užvaldytą Lietuvą, ir kad prokuroras Jancevičius ten nuėjo dirbti, prieš tai kontroliavęs visus tyrimus, tai žmonėms neužtenka pasakyti, kad tai yra blogai. Todėl ir sakau, kad to Seimo tyrimo blogiausias dalykas yra tas, kad jis nėra pabaigtas, ir niekam dėl jo nekilo atsakomybė. Jeigu pažiūrėti – Konstituciniame teisme dirba teisėjas, kuriam kažkoks žurnalistas sako: „Man pojabat, ko tu nori“, ir tas teisėjas Greičius kaip šuniukas lekia pas žurnalistą namo. Ir niekas mums nepaaiškina – kodėl tokie santykiai susiklostė tarp to teisėjo ir žurnalisto Dapkaus, kuris gali su juo taip kalbėti, ir teisėjas tai nuryja. Kodėl buvęs Aukščiausiojo teismo pirmininkas Greičius nepasiaiškina visuomenei, kodėl su juo buvo taip elgiamasi? Visi pareigūnai ir valstybės tarnautojai yra vieši žmonės, deklaruojantys savo pajamas, todėl Greičius turi deklaruoti, kas jį siejo su Dapkumi, kad jis leido Dapkui taip su juo kalbėti. Be to, kiekvienoje šalyje tokie žodžiai būtų suprantami kaip toks pažeminimas, kad toks teisėjas jau seniai būtų atsistatydinęs. O jeigu Greičius dar nesusiprotėjo, kad jam laikas pačiam palikti šį postą, vadinasi, reikia pareikalauti, kad jis paliktų šį postą. Kodėl niekas nežengė tokio žingsnio ir nepareikalavo Greičiaus atsistatydinimo – toks žingsnis būtų logiškas ir suprantamas.

- Negana to, kad nepareikalauja atstatydinti tokius greičius, tačiau valdžiažmogiai toliau tyčiojasi – pvz., Valdas Adamkus sako, kad Europos žmogaus teisių teismo sprendimas dėl CŽV kalėjimo yra „nesąmonė“?

- Nuo kada mes kvestionuojame EŽTT sprendimus? Todėl aš ir sakau – viskas aišku ir žinoma, tačiau trūksta tolimesnio žingsnio – atsakomybės.

- O kodėl V.Bako tyrime yra pridengti konservatoriai ir Dalia Grybauskaitė? Ten nė žodžio apie Gabrielių arba Dalytę?

- Kodėl? Nesutinku, VSD tyrime parašyta, kad G.Landsbergis nuėjo pietauti su „Mg Baltic“ vadais. Tačiau kaip jie gali atskleisti, apie ką jie ten kalbėjo, jeigu konservatoriai patys ir užsakė šį tyrimą.

- Dar norėjau paklausti – ar tai, kad D.Mockus išparduoda turtą kažkokiems „ofšorams“, reiškia, kad jis rengiasi sprukti, ar kad iš jo atiminėja turtą?

- Žinoma, iš D.Mockaus gal ir būtų galima konfiskuoti turtą, pritaikius straipsnį dėl nepagrįsto praturtėjimo, jeigu D.Mockus nesugebėtų įrodyti jo kilmės. Todėl normalu, kad jis išsiparduoda, tačiau yra kitas momentas, apie kurį visi tyli – yra straipsnis dėl nepagrįsto praturtėjimo, kai turtas atimamas, jeigu nesugebi įrodyti jo pagrįstumo. Turto konfiskacija pagal tam tikrus nusikaltimus taip pat yra nustatyta. Staiga Vytautas Bakas parodo neįtikėtiną iniciatyvą dėl civilinio turto konfiskavimo. Kad ta iniciatyva – kažkoks drakonas su driežo galva, tai aš ir pati suprantu, tačiau nesuprantu – kam reikia tokio įstatymo? Juk jau yra įstatymai, numatantys turto konfiskaciją už nepagrįstą praturtėjimą? Ir tada supratau, kad jeigu bus priimtas toks įstatymas, kurį siūlo Vytautas Bakas, jis bus naudingas visiems šiems veikėjams (iš „MG Baltic“ – aut. pastaba). Nes iš jų reikės atiminėti turtą pagal V.Bako pasiūlytą įstatymą, o kadangi toks įstatymas būtų priimtas tik dabar, ir atgal į praeitį jis negaliotų, tai būtent ši V.Bako iniciatyva ir padės „MG Baltic“ išsaugoti viską, ką jie turi. Ir aš netikiu, kad V.Bakas būtų toks durnas, kad šito nesuprastų.

- Nes V.Bako tyrime parašyta, kad „MG Baltic“ gavo „milijardą eurų užsakymų iš valstybės“. Tai kur čia problema – matyt, atliko kažkokias paslaugas ir darbus. Tai kur čia problema - jeigu įrašoma, kad kriminalas yra jau tai, kad „gavo milijardą“? Juk visi galiojantys įstatymai numato atsakomybę – jeigu tie darbai nepadaryti, tai atsakomybė seniai numatyta?

- Pasakysiu taip - lygtai Vytautas Bakas yra teisininkas, tačiau jo išvados labai keistai atrodo teisininkams?

- Koks V.Bakas teisininkas, jis gi „mentas“?

- Žinau, kad jis „mentas“, nes mes kartu dirbome – aš prokuratūroje, jis policijoje, ir aš jį labai gerai atsimenu. Todėl ir sakau – V.Bako komisijos pasakymas, kad „MG Baltic“ gavo „valstybės užsakymų“, tai reiškia nieko nepasakyti. Ar tie darbai padaryti, ar ne? Jeigu blogai įvykdyti, vėl kyla atsakomybė, o jeigu „MG Baltic“ gavo tuos užsakymus teisėtai konkurso būdu, ir juos įvykdė – tai kur čia problema? Pvz., tas projektas rekonstruoti Vilniaus – Utenos kelią, kuris minimas Bako komisijos išvadoje. Tada aš dribau Seime A.Nako padėjėja, ir aš puikiai atsimenu, kaip tas klausimas buvo sprendžiamas. Mačiau, kad dėl šio projekto labiausiai ardėsi ir stengėsi, kad jį gautų „MG Baltic“ – tai darė premjeras Algirdas Butkevičius. Ne liberalai, ne koncervai, o būtent A.Butkevičius. ir kada Seimas pabandė pasiaiškinti, kodėl taip brangiai reikia tą kelią rekonstruoti, tai A.Butkevičius atsakė, kad „mums ekspertizę atliko kažkoks institutas. Tada aš pasigilinau, ir pamačiau, kad tas institutas yra įsteigtas pačių socialdemokratų. Mums kabina makaronus, kad čia neva kažkokių „ekspertų“ nuomonė, tačiau iš tikrųjų tas institutas yra pačių socialdemokratų įsteigtas. Ir mes šito nežinome, kai tas projektas yra stumiamas Seime. Taip, dėl to kelio liberalai taip pat stengėsi, kad tą užsakymą gautų „MG Baltic“, tačiau socialdemokratai buvo šio projekto tikrieji stūmėjai.

- O dabar dėl Vilniaus apygardos vyr. prokuroro Ramučio Jancevičiaus – kai jis skambino Mockui ir jam sakė, kad nors gyventojai skundžiasi dėl statybų Užupyje, tačiau prokuroras nuramino, kad „mes viską atmesime“, o teismai „mūsų“?

- Tai pasakyk – ar tai nėra pagrindas pradėti ikiteisminį tyrimą? Tai yra labai konkretus piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi. O dėl Venskienės buvo sukurpta eilė įstatymų, kad tik jiems nesueitų senatis. Tai dėl įtariamų Jancevičiaus nusikaltimų senatis tikrai nesuėjo – tai čiupkite jį ir bauskite.

- Negalima, nes Jancevičius „savas“? Juk mūsų generalinis Pašilis dabar atrodo kaip prisišikęs katinas. Jam pačiam turėtų būti keliama byla už tai, kad pats nuvažiavo į Strasbūrą ir ten davė melagingus parodymus EŽTT teisme, kad jokio CŽV kalėjimo nebuvo? Nors pačio Pašilio darbas ir yra ištirti ir nubausti tuos, kurie šį kalėjimą statė? O dabar pats Pašilis turės ištirti savo nusikaltimus, kaip jis dengė šį kalėjimą?

- NU čia tai jo. Bet tu pažiūrėk, kokie čiuptuvai yra nusidriekę per visą teisėsaugą. Kad advokatų tarybos pirmininkas kreiptųsi į Seimą, kad nebūtų viešinama visa tyrimo medžiaga ir išvados – kokie paskelbti pareiškimai? Neva pažeistos žmonių teisės ir laisvės ir t.t. – kam reikėjo sakyti, kad Greičiui sakoma „man pajebat“? Per visą advokatūros gyvavimo laikotarpį ji nėra kreipusis į Seimą dėl kažkokio žmogaus teisių pažeidimo. Niekada, čia pirmas atvejis. Tai kokio velnio tie advokatai čia išsišoko? Jų paprašyta, ir jie gražiai vykdo u-sakymus. Tų, kuriems yra aktualu, kad nebūtų viešinama visa Seimo komisijos tyrimo medžiaga.

- O kaip prognozuoji „MG Baltic“ bylos baigtį teisme? Juk juos visus nuteist, nes labai didelis spaudimas?

- Juos būtinai nuteis, kadangi nėra kitos išeities. Net jeigu yra per mažai kaltinamųjų kaltės įrodymų, ir tie įrodymai suklastoti, tačiau jie visi bus nuteisti. Nes jeigu išteisins, tai patvirtins tą dalyką, kad iš tiesų valstybę valdo koncernai. Juk byloje yra net Eligijaus Masiulio frazė Grybauskaitei, man keista, kodėl niekas prie jos nesikabina : „mes jau pateikėm tris kandidatus į Apeliacinio teismo teisėjus, ten viskas bus gerai, reikia dabar pakalbėti dėl kitų“. Tai reiškia, kad „MG Baltic“ formuoja teismų sudėtį, ir ne kokio rajoninio teismo, tačiau Apeliacinio teismo. Tada viskas aišku, net jeigu koncernas visiškai neteisėtai stumia savą žmogų į Teisingumo ministro kėdę. Tai kodėl niekas dėl visų šių dalykų nenukenčia? Juk jeigu VSD kalba, kad tam tikrų žmonių veiksmai yra grėsmė valstybei, tai toks teismų formavimas yra akivaizdi grėsmė valstybei, ir į tai turi būti valstybės vadovų reakcija. Ne šiaip pakalbėti delfyje.

- Tai taip ir gyvename. Tai koks viso tyrimo moralas?

- Aš tikėjausi, kad jis nuskambės garsiau, nes mano supratimu, tai yra analogų neturintis atvejis, kad ES valstybėje viskas – nuo teisėsaugos iki politikų yra užvaldyta koncerno. Todėl už tokius dalykus ES mums irgi turėtų smarkiai įkirsti. Todėl man atrodo, kad jiems apie tai niekas nepraneša. Nors Lietuva yra nuolat baudžiama už nemažėjančią korupciją ir visokius žmogaus teisių pažeidimus. Dabar net tai pačiai teisėsaugai yra skiriama ES parama, o ji visa užvaldyta kažkokių koncernų.

