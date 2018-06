Nuteisti kalėti aferistai - laisvėje

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJAI

Pareiškėjas:

Algirdas Vyšniauskas, UAB ,,Lingesta“ akcininkas

2017m. rugsėjo 22d. Vilniaus apygardos teismo teisėja Loreta Ulbienė, paskelbė kredito unijos Amber vadovui Adomui Kanopkai (nuotr.) ketverių metų laisvės atėmimo bausmę už beveik 3 mln. Eurų vagystę. Tačiau trečdaliu sutrumpinus šį laikotarpį, galutinis sprendimas - du metai ir aštuoni mėnesiai. Įdomu, kad valstybinį kaltinimą palaikiusi prokurorė Jorūnė Žeberskienė, sukčiui siūlė skirti … lygtinę dviejų metų bausmę ir 7,5 tūkst. Eurų baudą (!). Tačiau teisėja L.Ulbienė nenusileido ir pažymėjo, ,,kad teismo nesaisto prokuroro pasiūlymas ir nuosprendis nekeičiamas, nes kaltinamasis visa laiką elgėsi įžūliai, klastojo įmonės buhalteriją, negrąžino iki šiol nei vieno euro ir aplamai yra pavojingas visuomenei ir nesiteikė net į teismo posėdį atvykti”. Taip gali elgtis tik tie, kurie turi galingus užtarėjus, tokius kaip galimai Ačas ir Žiemelis, o taip pat pakankamai vogtų pinigų, kad reikalui esant prokuroras, teismo posėdžio metu, persikūnytų į advokatą. Jei padarytumėt ekskursą į praeitį, pamatytumėt kaip šis vaikinas su savo grupe, iš anksto parengia darbo schemą pasirinktai įmonei, palikdamas dirbančius įmonėje žmones be darbo, o akcininkus be įdėtų pinigų. Taip atsitiko įmonėse Raseiniuose, Ukmergėje ir Kaune. 2011 m. ėmėsi ,,padėti” Ukmergės UAB ,, Izobara”. Įmonės apyvarta 2010 m. siekė 17,8 mln. Lt. Įmonės darbuotojams ir vietiniuose laikraščiuose, A.Kanopka žadėjo ,,per du metus įmonės apyvartą padidinti iki 50 mln. Lt.” O 2013 m. pavasarį įmonei buvo paskelbtas bankrotas su 845 tūkst. Lt įmonės skola. Ta pati schema pritaikyta ir įmonei ,,Raseinių melioracija”. Kai bankroto administratorius Remigijus Grabinskas prirėmė ,,Raseinių melioracija” ,,gelbėtoją”, generalinį direktorių (!) A.Kanopką faktais, įrodančiais tyčinį įmonės bankrotą, įsijungė užtarėjai. R.Grabinskas buvo nušalintas ir pakeistas lojaliu A.Kanopkai administratoriumi. Prieš pusmetį atėjęs į įmonę ,,gelbėtojas” A.Kanopka, darbuotojams žadėjo įmonę ,,išvesti į tarptautinius verslo vandenis”…Ar ne panašu į Vasiūkus? Po pusmečio ..veiklos” buvo pradėtas pardavinėti įmonės turtas, dar po pusmečio - paskelbtas bankrotas. Panašu, kad ši įmonė aferistą ir jo užtarėjus, sudomino turimais Juodkrantėje poilsio namais. Siūlau pasidominėti. Bus įdomu. Taip pat siūlau pasidomėti ką šis veikėjas veikė nuo 2003 m. iki tapo ,,gelbėtoju”. Kauno objektas – Prūsų g. 4 turgus, kurį valdė UAB ,,Lingesta” bankrotą A.Kanopka vykdė jau patobulinęs įgūdžius – per statytinius. Tai rodo, kad aferistas subrendo ir įgavo sukčiavimo patirties. Buhalterinė dokumentacija buvo klastojama. Turtas be akcininkų sutikimo pardavinėjamas. Esant įmonei beviltiškoje situacijoje, A.Kanopkos įtakoje, direktorė Justina Rimkutė savavališkai, ,,įmonės gelbėjimui”, paėmė paskolą iš įmonės ,,Ekokodas”, kurios tikrasis savininkas Edvardas Galvanauskas, geras A.Kanopkos bičiulis. Ši skola dabar įtraukta į įmonės kreditorių sąrašą.Tada bandėme patikrinti direktorės veiklą, bet įmonės veiklos dokumentacijos ji nepateikė, motyvuodama tuo, kad jos draugas ją pavogė(!). Tik vėliau prasitarė, kad ji veikė pagal A.Kanopkos duotus nurodymus. Akcininkų susirinkime nutarėme direktorę pašalinti iš darbo ir perduoti prokuratūrai, tačiau dalyvavęs A.Kanopka pasiūlė nekelti triukšmo ir pasiūlė ,,rimtą “ žmogų, kuris įmonę ,,ištrauks”. Pasirinkimo nebuvo, todėl sutikome Kredito unijos pasiūlytą Antaną, Gintautą Mažeiką skirti nauju direktoriumi, nes unija pažadėjo atidėti duoto kredito mokėjimus. A.G.Mažeika puolė gelbėti situaciją….paaiškėjo dėl akių. Slapta ėmė pardavinėti įmonės turtą, šaldymo įrangą ir kitas sukauptas įmonėje medžiagas. Pagal ankstesnius scenarijus, po pusmečio paskelbtas UAB ,,Lingesta” bankrotas. Bankroto administratorius Darius Jasaitis tirdamas įmonės buhalterinę dokumentaciją, iškart įžvelgė tyčinį bankrotą. Direktorių padaryta žala įmonei, įvertinta sekančiai: J.Rimkutės apie 8 tūkst.Eurų, A.G. Mažeikos apie 60 tūkst. Eurų. Įmonės skola įvairiom organizacijoms, darbuotojams ir kreditoriams beveik 100 tūkst. Eurų. Turgelį su pastatais ir mūsų išnuomota žeme, perėmė kredito unija. J.Rimkutės byla teisme, o A.G.Mažeika slapstosi, nors dažnai Kaune matomas. Esu pagrindinis UAB ,,Lingesta” akcininkas. Bankroto administratorius nustatė, kad man padaryta žala 36 tūkst.( faktiškai 48) Eurų. Kad juos investuoti į veiklą, paėmiau kreditą, kurį iki šiol moku. K.u. AMBER bankrotą vykdantys administratoriai pavedė anstoliams išieškoti iš manes 32 tūkst.Eurų už kreditavimo sąlygų nevykdymą. Išėjau į pensiją ir iš gaunamų 400 Eurų anstoliai išskaičiuoja 200 eurų. Iš žmonos pensijos 200 Eurų anstoliai iškaičiuoja 50 Eurų. Anstoliai mato, kad reikalas nešvarus, tačiau privalo vykdyti priklausančias procedūras. Patarė pateikti turimą medžiagą ikiteisminiam tyrimui, tada bus stabdomas išieškojimas, kol teismas nenuspręs ar įmonė privesta iki bankroto nusikalstama jos vadovų veika. Tačiau tyrėjai nemato pakankamai svarių argumentų bylai paradėti, juolab kad A.G.Mažeika buvęs pareigūnas. Bendraujant su tyrėju tai pajutome.

Rašau Jums, tikėdamas gauti ne tik atsakymus į klausimus, bet imperatyvių teisėtvarkos veiksmų. Nesulaukęs, būsiu priverstas juos teikti Prezidentūros kanceliarijai ir pagrindinių Lietuvos partijų vadovams, spaudai, tame tarpe ir ,,Laisvas laikraštis".

Kokios jėgos, ar autoritetai, lėmė tai, kad A.Kanopka, ne tik kad neįkalintas, bet nuolat lankosi Kaune pas k.u. AMBER bankroto procedūras vykdantį Arūną Gadeikį ?

Kiek žinoma bankrutuojančias įmones bankroto administratoriai patys pasirinkti negali. Tai kodėl k.u. AMBER sužlugdytų įmonių bankrotą vykdo tas pats asmuo - Arūnas Gedeikis? Atsitiktinumai? Abejoju. Schema? Manau taip.

Kodėl Kauno VPK tyrėjai neįžvelgė bankroto administratoriaus D.Jasaičio pateiktuose parodymuose, UAB ,,Lingesta” direktoriaus Antano, Gintauto Mažeikos nusikalstamos veikos. Gal todėl, kad jis buvęs bendradarbis?

Kodėl pažystami teisininkai, kuriems pateikiu medžiagą imasi padėt, o po to sako A.Kanopką užtaria Žiemelis, brangiai kainuos

Kur rasti teisingumo įkainius?

Papuolęs į šią bėdą susipažinau su žmonėmis, patyrusiais mūsų teismų sistemos švelniai tariant, klaidas. Praėjusiais metais, įkūrę protesto miestelį prie prezidentūros, jie bandė atkreipti prezidentūros ir vyriausybės dėmesį į jų problemas. Ne vienas jų kritę į neviltį dėl teisėtvarkos klaidų. Yra net tokių, kurie praradę viską ir pasįruošę nušviesti kelius į tiesą gyvais fakelais.

Pagarbiai ir su viltimi

Algirdas Vyšniauskas