E.Jakilaitis, Šeškus, J.Morkūnas – visas „bebrynas“‘ išmesti iš LRT

Simonas Kroydonas

LRT- neatskaitingas politinės galios centras, dėl galimos korupcijos pamažu tampa tiesioginiu pavoju nacionaliniam saugumui. Priminsiu, kad Januškos "valstybininkų" klanas, kuriame Siaurusevičius įėjo į pirmąjį trejetuką, sėdėjo ant Gazprom tarpininkų finansinės adatos. Paskutiniai du Seimo deleguoti į LRT Tarybą - asmeniniai Siauro draugai Plečkaitis ir Savickas. Viskas baigėsi kai Januškos pirtelę rezervate sudegino.

Kai paaiškėjo, kad Jakilaitis, Šeškus ir Morkūnas savo laidas pardavinėjo nepagrįstai aukštomis kainomis, o Siaurusevičius jas mokėjo dėl asmeninio suinteresuotumo, pažeisdamas viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą (jam jis taikomas), tai šitas bebrynas buvo labai greitai išvytas iš LRT su visomis savo laidomis.

Kita vertus Siauro chebra nėra debilai. Jie puikiai žino, kad jų sąskaitos keliauja per labai daug rankų, ir akis badantys skirtumai labai greitai nutekėtų. LRT televizija buvo apginta nuo sovietų, o dabar valoma nuo Brazausko vardo komunistinės nomenklatūros veislyne užaugintų akiniuotų bebrų. VMI pagal apibrėžimą buvo nepajėgi patikrinti korupcinių dalykų, Nekrošius per minkštas. Ne veltui Siauras & Co VMI šaukėsi - žinojo, kad nieko nesuras. Laikais, kai biznio reklamose skamba "pirkit iš mūsų internetą - TV duosim nemokamai", atėjo. Politikai pakilo į kovą dėl TV kontrolės.

Lietuvoje didžiausia problema yra švogerių ryšiai, kurie neleidžia šaliai vystytis. Tokie ryšiai eliminuoja konkurenciją ir atskiros sritys stagnuoja. Blogiausia dar ir tai, kad ir taip mažoje rinkoje gali veikti tik atskiros suinteresuotos draugystės ar giminystės ryšiais apipintos grupės, likusieji arba turi emigruoti arba keisti veiklos sritį. Tuo tarpu kitos šalys vystosi ir mus lenkia. Kita vertus LRT tarybos neįmanoma pašalinti, lygiai neįmanoma į ją prikišti savų daugiau dviejų (į 12 vietų) čia ir prasideda įdomumas, Siauras&CO out, kas į jų vietą? Janutienė? LRT „spaudos laisvė" smirda Siauro sugėrovais iš LKP/LDDP/LSDP.

Kaip ir tikėjotės LRT bebrynas puolė atsistatydinti, nes nebegalėjo vykdyti savo misijos ir nebematė vizijos. Dabar mėgina išsaugoti tai, kas jau pavogta. Norėčiau klysti, sunku susitaikyti su mintimi, kad žurnalistika viso labo policininko lazdelė su kuria bebrynas papildomai užsidirba, nes galvoja kad yra to vertas.

Vietoj Siauro atėjo Siauras 2. Tik Monika bus gudresnė, imdama valstybės pinigus ir kurį laiką nekritikuos Valstiečių. Seimas pakeis įstatymus taip, kad Monika su chebra tiesiog neturės šansų vogti biudžeto pinigus pagal geriausią BBC pavyzdį, kaip padarė su Seimo narių "nuomojamomis" mašinomis, kurios po kadencijos už 100€ buvo nuperkamos. Beje, konservatoriai šiuo klausimu NIEKO NEPADARĖ, kaip ir su LG, kelininkais, Registrų centru ir t.t.

LRT apskritai sudarinėjo sutartis su konfidencialumo reikalavimais. Jei tai išsiderėjo prodiuseriai, kodėl LRT nusileido turėdami ženkliai didesnį biudžetą negu komercinės televizijos ir, atitinkamai, kur kas didesnę derybinę galią?

Kodėl su didžiausiomis finansinėmis galimybėmis LRT apskritai bijojo konkurencijos – šiaip jau LRT vadovybės pasiteisinimai minėjo ir mitinę konkurenciją, kurios seniai nebėra. LRT finansinės galimybės leidžia nusamdyti kokį nori prodiuserį ar ekrano žvaigždę kokiomis nori sąlygomis. Žinant Siaurą, keista, kad jis Haroldą Mackevičių suvis įsileido po Skydinės Direktoriaus parodijos .

Bekočiojant Audrių Siaurusevičių už komjaunuolišką įprotį varyti lauk kitamanius kritikus (nepamiršime Dariaus Kuolio ir Leonido Donskio!), išleidžiamas iš akių ciniškasis Lietuvos žiniasklaidos kontekstas.

Pradėsiu nuo akis badančios nacionalinio transliuotojo ir „Lietuvos ryto“ simbiozės, kuri „ekranizavosi“ jungtiniu Edmundo Jakilaičio ir Ritos Miliūtės interviu su Baltarusijos prezidentu Aleksandru Lukašenka. (Kaip man pasakė Baltarusijos ambasados Lietuvoje spaudos atašė, šios dvi televizijos buvo parinktos Lukašenkos ekskliuzyvui „po rekomendaciji vašego MIDa“ – „pagal jūsų URM'o rekomendaciją.

Kai Paleckis ir Siaurusevičius kalba apie tariamas Dapkaus etikos spragas, spėju, kad jie turi galvoje labai paprastus ir praktiškus dalykus – Dapkus paprasčiausiai davė tribūną „Lietuvos ryto“ konkurentams.

Prie Adamkaus“ LRT tarybos narys Rimvydas Valatka per tarybos posėdį – vadinasi, oficialiai – piktinosi „Lietuvos žinių“ vyriausiojo redaktoriaus Valdo Vasiliausko publikacijomis ir komentarais apie tariamus prezidento Adamkaus ryšius su KGB. Tada Valatka apgailestavo, kad Vasiliauskas gali pasisakyti per nacionalinį transliuotoją. Po to Vasiliausko komentarai kaipmat dingo iš LRT interneto svetainės, tačiau Dapkaus laidoje jis pasisako iki šiol. Ne Valatkai kaltinti Vasiliauską neetiškumu – Valatka nuo pat „Lietuvos ryto“ televizijos atsiradimo neįžiūri savo interesų konflikto – kad komercinės televizijos „Lietuvos rytas“ atstovas posėdžiauja visuomeninę televiziją prižiūrinčioje taryboje. Lryto chebra labai sėkmingai emigravo į LRT.Tad trumpam pamirškime LRT reikalus ir nusikelkime į konservatorių tvartelį.

Konservatorių tvartelio naujienos.

Juknevičienė baiminasi, kad Valstiečiai nuims konservatorių užverbuotą Baką ir į jo vietą paskirs Agnę Širinskienę. Ir pasak Rasos,ši vykdys Kremliaus užduotis, ir puls vykdyti Ramūno nurodymus. Juknevičienė nuolat lankosi Ukrainoje Lvove susitikinėja su Ukrainos nacionalistais ir peza jiems nesąmones, o tie ir tiki.

Bet žiūrėkite, kaip čia nutiko, kad aktyvūs kovotojai prieš KGB agentus konservatoriai kaip velnias kryžiaus bijo atverti KGB pažymų išslaptinimo pandoros skrynią. O čia vieša paslaptis, kad jie patys ir yra tuose sąrašuose. Andrius Kubilius vilkina procesus, prašydamas pertraukos, o VSD esantys Grybauskaitės rankose, jau turi parengę pranešimą.

VSD yra Konservatorių ir Prezidentūros bolonkė amsinti pagal komandą. Konservatoriai dangsto KGBistus. Kas čia yra. Kaip suprasti gerbiamieji skaitytojai ?

Dyvų Dyvai !!!

Aš manau, kad Seime, konservatorių gretose sėdi nemažai KGBistų.Oi bus juoko, jeigu išslaptins pažymas ir pasirodys, kad visa Konservatorių grietinėlė KGB agentai ir informatoriai. Jie ima pertraukas, daro viską, kad tik KGBistų sąrašas nebūtų paviešintas.

Pasižiūrėkite kaip Anušauskas, Juknevičienė putojasi. Juokingiausia yra tai, kad Rusai kurie šiaip jau turėtų ginti KGB interesus su malonumu perduos informaciją apie politinius persivertėlius. Konservatoriai sako, štai žiūrėkite kaip su Skripaliu atsitiko. Manot britų MI-5 nepašalina savo išdavikų? Baikit bajerius. Konservatoriai neriasi iš paskutiniųjų, kad KGB agentų išviešinimo klausimas nebūtų įtrauktas į Seimo darbotvarkę.

Pamišę individai kaip Juknevičienė, Landsbergis– tai labai retas reiškinys, o štai pamišusios grupės, partijos, kaip Konservatoriai, Liberalai ar Paluckininkai – tai tiesiog taisyklė.

Juknevičienei senatvė jau tampa našta.