Dėl "Independence" aferos stoja "Achemos" gamykla

A.a. Bronislovas Lubys vartosi karste - "Achema" stoja, nebeišlaikydama "Independence" aferos kaštų.

Kaip žinia, B.Lubis siūlėsi pastatyti už savo pinigus SGD terminalą, tačiau to neleido tiek Kirkilo, tiek ir Kubiliaus vyriausybės.

Galiausiai B.Lubys prasitarė daugiau nebetylėsiąs ir kitą dieną gavo širdies smūgį, važinėdamas dviračiu DRuskininkuose - kažkur buvo dingęs net jį visur lydėjęs apsauginis

Ironiška, kad po B.Lubio mirties Dalios Grybauskaitės iniciatyva "Achemai" buvo užkrauta didžioji dalis "Independence" išlaikymo išlaidų, nors ta pati "Achema" net nesinaudojo terminalo dujomis. Grybauskaitės paskirtas Aukščiausias teismas išaiškino, kad Achema turi mokėti už SGD dujas, net jiegu jomis nesinaudoja.

Kodėl ne kokia nors "Mažeikių nafta"?

Todėl galima numanyti, kad šis "Independence" aferos" užkrovimas "Achemai" yra savotiškas D.Grybauskaitės kerštas B.Lubiui, kuris nepakluso jos diktatui dėl SGD terminalo.

AB „Achema“ priversta keisti gamybos ritmą

Didžiausia Baltijos šalyse azoto ir kitų chemijos produktų gamintoja AB „Achema“ priversta keisti gamybos ritmą. Gamyklos suvartojamų gamtinių dujų kiekis sumažės beveik perpus – nuo 3,5 mln.m3 per parą iki 1,8 mln.m3 per parą, tačiau Suskystintų gamtinių dujų terminalo (SGDT) mokestis dėl to nemažėja.

Pasak bendrovės generalinio direktoriaus Ramūno Miliausko, birželio 11 dieną yra priimtas sprendimas stabdyti vieną iš amoniako cechų. Šiuo metu jau nedirba dalis karbamido cecho, kogeneracinė elektros jėgainė, kiti gamybos padaliniai taip pat mažina produkcijos gamybos apimtis.

„Šiais metais susidarė ypač nepalankios vadinamosios kainų žirklės – sumažėjo pasaulinės trąšų kainos, o gamtinių dujų kainos išliko labai aukštos. Dujų rinkos kaina netgi paaugo, lyginant su šių metų šaltuoju periodu. Todėl esant sudėtingai gamyklos situacijai, privalome imtis ryžtingų radikalių priemonių situacijai suvaldyti“,- sakė R. Miliauskas.

Bendrovės vadovo teigimu, tebesitęsiant sudėtingai situacijai pasaulinėje trąšų rinkoje ir išliekant aukštoms gamtinių dujų kainoms, ir kitos Europos trąšų gamyklos pradėjo stabdyti savo veiklą. „Visi Europos trąšų gamintojai dujas įsigyja panašiomis kainomis, bet AB „Achema“, netgi nevartodama dujų, turi mokėti SGDT mokestį, kuris sudaro apie 20 mln. eurų per metus. Tai didina gamyklos produkcijos savikainą bei tokiu būdu mažina jos konkurencinį pajėgumą ne tik vietinėje, bet ir pasaulinėje rinkoje. Mūsų darbo užmokesčio fondas yra beveik lygus gamyklos mokamam SGDT mokesčiui. Sumažinus šį mokestį, dalį sutaupytų lėšų galėtume skirti darbuotojų atlyginimams ir būtinoms investicijoms“,- kalbėjo R. Miliauskas.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: GINTARĖ MIERKIENĖ, ACHEMOS GRUPĖ