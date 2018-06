Ekspolicininko V.Bako svajonė - dirbti cenzoriumi ir vertinti žurnalistų reputaciją

8.3.1. Komitetas nustatė:

Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčios Lietuvos įmonės visada buvo Rusijos geopolitinius tikslus įgyvendinančių valstybinių korporacijų ir specialiųjų tarnybų susidomėjimo objektas. Kai kurios Lietuvos strateginės įmonės liko artimai susijusios su Rusija – tiek dėl paveldėtos infrastruktūros ir naudojamos įrangos, tiek dėl tų įmonių personalo ryšių. Rusijos saugumo ir žvalgybos tarnybos, su jomis susijusios valstybinės korporacijos ir verslo struktūros, naudodamosi sau palankiais tarpininkais Lietuvoje, ieško įvairių būdų užmegzti ryšius su Lietuvos strateginėse įmonėse dirbančiu personalu, siekia daryti poveikį strateginiams ūkio sektoriams bei ekonominiams ir politiniams procesams Lietuvoje.

Lietuvos žvalgybos tarnybos nuolat įspėja sprendimų priėmėjus apie Rusijos geopolitinius interesus išnaudoti įvairius ekonominius projektus, ypač strateginiuose transporto ir energetikos sektoriuose.

Komitetas dar 2017 m. gegužės mėn., atlikdamas parlamentinę kontrolę, svarstė situaciją tam tikrose strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčiose valstybinėse įmonėse ir atkreipė dėmesį, kad galiojantis teisinis reglamentavimas neužtikrina, kad strateginę reikšmę turinčiose įmonėse kai kurie priimami sprendimai dėl nacionalinio saugumo požiūriu svarbios įrangos įsigijimo ir jos priežiūros atitiktų valstybės interesus.

Šio parlamentinio tyrimo metu Komitetas nagrinėjo atvejus, kai, siekiant paveikti situaciją strategiškai svarbiuose nacionaliniam saugumui ūkio sektoriuose, galėjo būti daromas neteisėtas poveikis valstybės institucijoms priimant sprendimus, t. y.:

3) valstybės įmonės „Oro navigacija“ atvejis.

Valstybės įmonės Ignalinos AE atvejis. Tyrimo metu Komitetas nagrinėjo klausimą, ar buvo daromas poveikis Lietuvos institucijoms ir VĮ Ignalinos AE siekiant paveikti sprendimus, susijusius su atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projektų įgyvendinimu.

Komitetas nustatė, kad, Lietuvai priėmus sprendimą dėl „Ignalinos AE“ 1-ojo bloko uždarymo, buvo pradėti konkretūs pasiruošimo 1-ojo bloko uždarymui darbai: atlikta ne viena preliminarioji studija, įvertinti galimi visos Ignalinos AE uždarymo kaštai, 2001 m. balandžio 5 d. pasirašyta bendroji sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (toliau – ERPB). Dar 2000 m. birželio mėn. Vilniuje įvyko Tarptautinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo (toliau – TIENRF) šalių donorių, Lietuvos ministerijų, ERPB bei Ignalinos AE atstovų konferencija, kurioje buvo sprendžiami Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo finansavimo klausimai, buvo aptarta daugelis projektų.

Pradiniu etapu svarbiausi buvo du projektai: „Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla“ (toliau – projektas B1) ir „Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas“ (toliau – projektas B2/3/4). Abu konkursai dėl projektų B1 ir B2/3/4 buvo pradėti 2002 m. vienu metu, apie juos buvo skelbta visuomenės informavimo priemonėse.

Konkurse dėl projekto B1 iš viso buvo gauti 8 pasiūlymai, iš kurių 5 atmesti, 3 dalyviai pakviesti dalyvauti kitame etape, tarp jų buvo ir Rusijos korporacijos „Rosatom“ dukterinės įmonės „Atomstroyexport“ vadovaujamas įmonių grupės konsorciumas. Atlikus antrosios pakopos vertinimus, 2004 m. liepos 28 d. nugalėtoju pripažintas Vokietijos įmonių konsorciumas GNB Gesellschaft für Nuklear-Behalter mbH – RWE NUKEM GmbH (toliau – GNS/NUKEM), kuris pateikė 165,1 mln. eurų vertės pasiūlymą. Kadangi šiam projektui vykdyti TIENRF sukauptų lėšų tuo metu nepakako, buvo svarstoma galimybė nutraukti konkursą, tačiau ERPB inicijuojant buvo sumažinta techninėje specifikacijoje numatyta darbų apimtis (pirmiausia – perkamų naujai projektuojamų konteinerių skaičius). Sutartis pasirašyta 2005-01-12.

Konkurse dėl projekto B2/3/4 buvo gauti 6 pasiūlymai, iš jų 4 dalyviai pakviesti dalyvauti kitame etape, po kurio liko 2 dalyviai. Atlikus pasiūlymų įvertinimą, buvo nustatyta, kad abiejų konkurso dalyvių pasiūlytos kainos viršija patvirtintą TIENRF dotacijos sumą bei yra nustatyti kiti techniniai / komerciniai pasiūlymų neatitikimai konkurso dokumentų reikalavimams. 2005 m. vasario 21 d. abiem dalyviams pateikus atnaujintus pasiūlymus, nugalėtoja pripažinta Vokietijos įmonė RWE NUKEM GmbH (toliau – „NUKEM“[13]).

Kaip ir B1 projekto atveju galutinę vertinimo ataskaitą pasirašė 14 narių vertinimo komisija, sudaryta iš Projektų valdymo grupės (toliau – PVG) konsultantų bei Ignalinos AE specialistų, buvo gauti visi reikiami ERPB pritarimai. Sutartis pasirašyta 2005 m. gruodžio 1 d.

Sutarčių projektus (specialiąsias sąlygas, priedus), kaip pirkimo dokumentų komplekto dalį, rengė PVG konsultantai kartu su ERPB Pirkimo padalinio specialistais ir padedant Ignalinos AE specialistams, projektai parengti ERPB taikomų standartinių bendrųjų sąlygų pagrindu ir atsižvelgiant į specifinius reikalavimus, taikomus ERPB finansuojamiems projektams (t. y. taikytina teisė – Anglijos teisė, sutarties kalba – anglų kalba, taikomas tik tiesioginis ERPB apmokėjimo būdas ir t.t.). Sutarčių projektai parengti pagal tuo metu buvusią geriausią tarptautinę praktiką (2001–2002 m., kai pradėti rengti sutarčių projektai, pasaulyje buvo labai nedidelė panašių kompleksų statybos patirtis). Sutartis pasirašė tuometinis VĮ Ignalinos AE generalinis direktorius. Vėliau abi sutartys buvo keičiamos pratęsiant projektų įvykdymo terminus ir didinant finansavimą.

2009 m. Valstybės kontrolės atlikto valstybinio audito „Lėšų Ignalinos atominės elektrinės uždarymui naudojimas“ ataskaitoje nurodoma, kad pagal Lietuvos Respublikos ir ERPB 2001 m. sudarytą ir Seimo ratifikuotą Bendrąją sutartį dėl Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo veiklos Lietuvoje, ERPB veikia TIENRF vardu kaip fondo lėšų administratorius ir neprisiima atsakomybės už tinkamą lėšų panaudojimą, o Lietuvos Respublikos institucijoms tenka atsakomybė dėl projektų įgyvendinimo, tačiau jos neadministruoja šių projektų įgyvendinimui skirtų lėšų.

Vienas svarbiausių visai Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo eigai projektų B1 buvo pradėtas įgyvendinti nesukaupus šiam projektui reikalingų lėšų. Paskelbus tarptautinį viešąjį pirkimą dėl B1 projekto, TIENRF buvo sukaupta apie 80 mln. eurų, konkurso laimėtojo konsorciumo GNS/NUKEM pasiūlyta kaina buvo 165 mln. eurų, o po papildomų derybų pasirašytos sutarties – 171,6 mln. eurų (Valstybės kontolės atlikto audito ataskaita, p. 21, 28). Kol šalys donorės nebuvo patvirtinusios didesnės sumos projektui finansuoti, buvo nuspręsta, kad projekto sutarties kainą sudarys dvi dalys: pradinė (nekintama) 92,7 mln. eurų ir papildoma (pasirinktina), kuri priklausė nuo laikotarpio, kada bus nupirkti konteineriai. Kadangi 163 specialiųjų konteinerių pirkimas buvo patvirtintas 2006 m. liepos 31 d., o tai sutartyje buvo numatyta trečiuoju pasirinkimo variantu, buvo pasirinkta 171,6 mln. eurų sutartinė kaina, kuri vėliau buvo didinama dėl ilgai užsitęsusio projekto derinimo su Lietuvos institucijomis dėl reikalingų leidimų gavimo.

Komiteto vertinimu, tokiu būdu sutartyje, sudarytoje pagal Anglijos teisę, buvo užprogramuota galimybė rangovui kelti reikalavimus dėl papildomo finansavimo. Komiteto duomenimis, VĮ Ignalinos AE sutartis su rangovu (GNS/NUKEM konsorciumu) dėl projekto B1 įgyvendinimo buvo pasirašyta neapsvarsčius jos VĮ Ignalinos AE valdyboje ir negavus jos pritarimo. Tuo metu Ignalinos AE valdybos pirmininko pareigas ėjęs Ūkio ministerijos sekretorius Artūras Dainius, liudydamas Vilniaus apygardos prokuratūros atliktame ikiteisminiame tyrime, tai aiškino taip: „jis žinojo, kad valdyboje nebuvo svarstytas klausimas dėl šio sandorio pasirašymo, bet po viešo informacijos išplatinimo būtų buvę nelogiška šaukti valdybos posėdį ir tvirtinti jau atliktus veiksmus, taip pat nelogiška būtų buvę valdybai atšaukinėti šį sandorį. Sprendimas dėl šio sandorio buvo kaip ir visiškai suprantamas, priimtinas, teisingas ir reikalingas. Toks supratimas buvo ne kokios nors konkrečios įmonės, įstaigos lygmeniyje, toks supratimas buvo valstybės institucijų lygmenyje“ (Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos skyriaus prokuroro 2012 m. rugpjūčio1 d. nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą).

Sutarties pasirašymo metu VĮ Ignlinos AE generalinio direktoriaus pareigas ėjęs

V. Ševaldinas, liudydamas Vilniaus apygardos prokuratūros atliktame ikiteisminiame tyrime, teigė: „ERPB ir Ūkio ministerija atliko savarankiškas sutarties ekspertizes ir pritarė jos pasirašymui. Lietuvos Vyriausybė nutarimu jam pavedė pasirašyti sutartį su įmone GNB dėl projekto B1 bei dokumentus su ERPB dėl finansavimo sąlygų. Prieš pasirašant sutartį su konsorciumu GNS/NUKEM dėl B1 projekto jis kalbėjo su A. Dainiumi, ar yra reikalingi dar kokie nors dokumentai, leidimai pasirašyti šią sutartį. A. Dainius pasakė, kad jam, V. Ševaldinui, įgaliojimai pasirašyti sutartį suteikti Vyriausybės nutarimu ir jokių kitų formalumų nereikia, galima pasirašyti sutartį“. Komitetas atkreipia dėmesį, kad Teisės aktų registre nėra įregistruotas joks dokumentas, kuriuo būtų suteikti įgaliojimai Ignalinos AE generaliniam direktoriui pasirašyti sutartį.

Valstybės kontrolės atlikto audito duomenimis, lyginant planuotą projektų įgyvendinimo eigą su faktine, projekto B1 įgyvendinimas 2009 m. lapkričio mėn. vėlavo 31 mėn. (2,5 m.), B2 – 36 mėn. (3 m.) ir B3/4 – 22 mėn. (1,8 m.). Iki 2009 m. projekto B1 kaina išaugo nuo 80,5 mln. eurų skaičiuojamosios iki 171,6 mln. eurų faktinės sutarties kainos, o pasirašius paskutinį sutarties papildymą, kaina išaugo iki 193,5 mln. eurų; projekto B2/3/4 kaina išaugo nuo 72,4 mln. eurų skaičiuojamosios iki 120,1 mln. eurų faktinės sutarties kainos, o pasirašius paskutinį sutarties papildymą, kaina išaugo iki 122,5 mln. eurų (Valstybės kontrolės audito ataskaita, p. 4–5).

Buvęs energetikos viceministras Romas Švedas, teikdamas paaiškinimus Komiteto posėdyje (2018 m. kovo 7 d.), teigė, kad 2009 m. pradėjęs eiti energetikos viceministro pareigas buvo paskirtas Ignalinos AE valdybos pirmininku ir ėmė kuruoti Ignalinos AE projektų klausimus (iki tol tuos klausimus kuravo Ūkio ministerijos valstybės sekretorius A. Dainius). Tuo metu Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektas buvo pats didžiausias, vertinamas apie 3 mlrd. eurų, todėl buvo juntama didelė interesų grupių trauka. Pagal projektų finansavimo schemą ERPB išmoka lėšas užsakovui, kuris atsiskaito su rangovu. Jis greitai pastebėjęs, kad nors pinigai išmokami, abu svarbiausi projektai (B1 ir B2/3/4) smarkiai vėluoja, o Ignalinos AE vadovybė nevykdo reiklios priežiūros. Kai buvo pakeistas Ignalinos AE vadovas V. Ševaldinas, buvo pradėti kelti klausimai, kodėl išmokami pinigai už neatliktus darbus. Nusprendus nebemokėti pinigų už nepadarytus darbus, įvyko didelis konfliktas su rangovu „NUKEM“. Lietuvos pusės nuostabai, šiame konflikte Europos Komisija ir ERPB palaikė „NUKEM“ pusę ir primygtinai ragino nekonfliktuoti. Anot R. Švedo, teisiškai „NUKEM“ dominavimas buvo įtvirtintas pasirašytose sutartyse. Buvo jaučiamas stiprus rangovo lobizmas, taip pat signalai iš Europos Komisijos ir EBRD mokėti rangovams pagal pasirašytas sutartis, o ne už atliktus darbus. R. Švedas atkreipė Komiteto dėmesį į tai, kad su Ignalinos AE projektais (Europos Komisijoje, EBRD ir „NUKEM“) dirbo daugiausia vokiečiai, dauguma jų buvo baigę tas pačias aukštąsias mokyklas Sankt Peterburge (Politechnikos universitetą ir Konstantinovo branduolinės fizikos institutą), mokėjo kalbėti rusiškai. Supratęs, kad neturi svertų situacijai iš esmės pakeisti, R. Švedas atsistatydino iš energetikos viceministro pareigų (2011 m. rugsėjo 6 d.). Kitas svarbus aspektas – konflikto su „NUKEM“ metu prasidėjo stiprus žiniasklaidos puolimas prieš naująjį Ignalinos AE vadovą Osvaldą Čiukšį (citata iš stenogramos: „KK2 žurnalistai budi prie generalinio direktoriaus durų, kai jis eina į darbą, seka paskui jį, filmuoja, važiuoja paskui jį“).

Buvęs energetikos ministras Arvydas Sekomokas, teikdamas paaiškinimus Komiteto posėdyje (2018 m.kovo 14 d.) teigė, kad buvo dvi pagrindinės projektų vėlavimo priežastys: „NUKEM“ nelabai siekė įgyvendinti savo įsipareigojimus, kuriuos prisiėmė pagal sutartį; antra priežastis – Ignalinos AE administracijai trūko reiklumo, kad sutartys būtų vykdomos. Šios problemos buvo aptariamos su viceministru R. Švedu ir su Ministru Pirmininku A. Kubiliumi. Buvo nuspręsta keisti įmonės vadovą. Ministerijos sudaryta atrankos komisija nauju Ignalinos AE generaliniu direktoriumi iš trijų kandidatų pasirinko O. Čiukšį (2010 m. kovo 3 d.). Po šių permainų per LNK televiziją buvo pradėtos rodyti laidos, kompromituojančios O. Čiukšį, tai buvo pirmas signalas, kad yra kažkokių rizikų. Po to A. Sekmokas gavo žodinę informaciją iš STT, kad Ignalinos AE uždarymo projektams bando daryti įtaką „MG Baltic“ grupė. Buvo informacijos, kad koncerno viceprezidentas R. Raulynaitis su viena iš „MG Baltic“ darbuotojų važiavo į Ignaliną, lankėsi objekte ir susitiko su O. Čiukšiu. Maždaug po dviejų savaičių ta moteris buvo priimta į darbą Ignalinos AE (į pareigas, susijusias su viešaisiais pirkimais). Pagal A. Sekmokui žodžiu suteiktą STT informaciją, tai buvo susiję su „MG Baltic“ grupei priklausančios statybų bendrovės „Mitnija“ interesais. Tuomet jis paprašęs viceministro R. Švedo, kad ta moteris būtų nedelsiant atleista, tačiau atleidimas užtruko gana ilgai (informacijos apie atleidimą jis negavęs mėnesį ar ilgiau). Praėjus kelioms savaitėms po jos atleidimo, vienoje kavinėje prie A. Sekmoko priėjo asmuo, prisistatė esąs R. Raulynaitis ir paklausė, kodėl jis atleidęs tokią gerą darbuotoją. A. Sekmokas nieko neatsakęs nuėjo. Praėjus dar kuriam laikui, viename oficialiame renginyje Lietuvos Respublikos prezidentūros pastate prie jo priėjo tas pats R. Raulynaitis ir „MG Baltic“ vadovas D. Mockus ir ėmė teirautis, kodėl jis skriaudžiąs jų kompaniją. A. Sekmokas vėl nieko neatsakė, tačiau suprato tai kaip bandymą jį spausti. Ignalinos AE konfliktui su rangovu „NUKEM“ toliau didėjant, buvo svarstoma galimybė, pasitelkiant teisininkus, nutraukti sutartį su „NUKEM“. Viceministras R. Švedas jam pranešė, kad kreipėsi laišku į Europos Audito Rūmus, prašydamas atlikti patikrinimą. Tačiau iš ES institucijų buvo daromas spaudimas reikalaujant susitarti su „NUKEM“, dėl to R. Švedas atsistatydino iš pareigų. Panašiu metu R. Sekmokas gavo už energetiką atsakingo Europos Komisijos nario Guenterio Oettingerio laišką, kuriame nedviprasmiškai buvo raginama susitarti su „NUKEM“, priešingu atveju buvo įspėjama, kad Lietuva susidurs su rimtais ir dideliais sunkumais. Kadangi tuo metu buvo pradėti įgyvendinti kiti svarbūs ES lėšomis finansuojami projektai (elektros jungčių su Švedija ir Lenkija bei dujų jungties su Lenkija), gavus tokį laišką nebuvo kitos išeities kaip tęsti derybas su „NUKEM“, jų metu buvo daromas didžiulis spaudimas derybininkams. „NUKEM“ reikalavo papildomo finansavimo, o Europos Komisijos pozicija buvo tokia, kad ji skiria finansavimą ir turi teisę nuspręsti, kiek reikia skirti „NUKEM“ papildomų lėšų, kad būtų galima baigti pradėtus projektus. Prie spaudimo Lietuvai epizodų A. Sekmokas priskiria ir buvusio Europos Komisijos nario Guenterio Verheugeno vizitą į Lietuvą. Prieš susitikimą su juo R. Švedas turėjo didelių lūkesčių, tačiau G. Verheugenas susitikime parėmė „NUKEM“ (citata iš stenogramos: „atvažiavo kaip grynai „NUKEM“ lobistas“). Po kelių mėnesių, būdamas užsienio valstybėje, A. Sekmokas susitiko G. Verheugeną, kuris priėjo ir klausinėjo, ar Lietuva susitarė su „NUKEM“. Be to, A. Sekmokui buvo žinoma, kad derybose „NUKEM“ pusei atstovavo Jonas Tamulis. Iš R. Švedo jam buvo žinoma, kad „MG Baltic“ daro spaudimą O. Čiukšiui, taip pat įtaką bando daryti K. Puidokas, tačiau su juo nebuvo susitikęs ir konkrečiai negalėtų pasakyti kokia tai įtaka.

Buvęs Ministras Pirmininkas A. Kubilius, teikdamas paaiškinimus Komiteto posėdyje (2018 m. gegužės 23d.) patvirtino, kad eidamas premjero pareigas buvo susitikęs su J. Tamuliu, kuris buvo atėjęs pas jį į Vyriausybės rūmus ir įtikinėjo, kad Lietuva nenutrauktų sutarties ir tęstų darbą su „NUKEM“, nes tam pritaria visos ES institucijos. J. Tamulis sakė A. Kubiliui, kad Ignalinos AE projektai, įskaitant ir jų vėlavimą, yra finansuojami iš ES lėšų, todėl Lietuvai nėra pagrindo nerimauti dėl ES pinigų.

Komiteto turimais duomenimis, „NUKEM“ aštriai konfliktavo ne tik su Ignalinos AE, bet ir su projektus įgyvendinančiais subrangovais – Lietuvos statybos įmonėmis. 2012 m. liepą „NUKEM“ savininkai („Rosatom“ ir jos valdomas „Atomstrojeksport“ / „NIAEP“) ėmė ieškoti naujų subrangovų. Buvo siekiama pritraukti licencijuotas įmones net ir tais atvejais, kai sutartys galėjo būti finansiškai nepalankios. 2012 m. rugpjūtį „NIAEP“ vadovai pranešė susitarę su Visagine registruota statybos įmone – UAB „Vilstata“, kuri tapo projektų subrangove. Tačiau ir pasirašius sutartį buvo tęsiamos konsultacijos su kitomis statybos bendrovėmis: į derybas dėl galimybės dalyvauti Ignalinos AE uždarymo projektuose įsitraukė naujos įmonės bei suinteresuoti asmenys. Minėtu laikotarpiu NIAEP atstovai derėjosi su įvairiomis Lietuvos kompanijomis, tarp jų ir su koncerno „MG Baltic“ valdoma įmone UAB „Mitnija“.

Komiteto turimais duomenimis, ilgametis „NUKEM“ atstovas Lietuvoje yra buvęs SSRS KGB padalinio Lietuvoje pareigūnas K. Puidokas, jo įsteigta įmonė – UAB „Lakona“ yra pasirašiusi atstovavimo – konsultavimo sutartį su „NUKEM“ (oficialus K. Puidoko statusas „NUKEM“ kito, tačiau praktiškai K. Puidokas vykdė tas pačias „NUKEM“ atstovavimo funkcijas ir pavedimus), kuri buvo suderinta su Ignalinos AE projektus kuruojančiais „Rosatom“ atstovais (K. Puidoko pastangomis „Rosatom“ įmonės sutartyje nefigūruoja). 2009 m. rugsėjį su K. Puidoku susitiko koncerno „MG Baltic“ prezidentas D. Mockus, susitikime buvo aptariamos „MG Baltic“ valdomos statybų bendrovės „Mitnija“ galimybės dalyvauti Ignalinos AE uždarymo projektuose.

Komiteto duomenimis, 2018 m. numatoma skelbti viešąjį pirkimą dėl trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų sutvarkymo projekto (B25), kuriam 2015 m. duomenimis skaičiuojamas lėšų poreikis nuo 2018 m. iki 2038 m. sudarys daugiau kaip 400 mln. eurų, iš jų daugiau kaip 180 mln. eurų iki 2022 m. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1427 „Dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos“ 2 priedas).

Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ atvejis. Komiteto turimais duomenimis, strateginę reikšmę Lietuvos nacionaliniam saugumui turinti įmonė AB „Lietuvos geležinkeliai“ naudoja kompleksinę unifikuotą lokomotyvų saugos sistemą „KLUB-U“ (toliau – KLUB-U). Sistema KLUB-U yra pagaminta Rusijos Federacijos įmonėje „Iževskij radiozavod“, kurioje gaminamos dvejopos paskirties prekės (naudojamos ir civiliniams, ir kariniams tikslams). Sistemą įrengė specialistai iš Rusijos, ji sudaro galimybę palydoviniu ryšiu nustatyti lokomotyvo buvimo vietą realiuoju laiku, apskaičiuoti atstumą iki pervažų ir šviesoforų (pagal konkretaus geležinkelio maršruto elektroninį žemėlapį), turi automatinio stabdymo ir greičio reguliavimo, mašinisto budrumo kontrolės ir daugelį kitų funkcijų. Kai kurios iš jų gali būti atliekamos nuotoliniu būdu naudojant Rusijos palydovinio ryšio sistemą GLONASS/GPS. Sistema KLUB-U yra įdiegta AB „Lietuvos geležinkeliai“ visų tipų lokomotyvuose ir savaeigiuose sąstatuose, įskaitant ir naujausios kartos Vokietijoje pirktus lokomotyvus „Siemens“.

Pažymėtina, kad pradėjus Rusijaitaikyti tarptautines sankcijas, JAV ir Didžioji Britanija uždraudė eksportuoti į Rusiją elektroninius komponentus, kurie naudojami „Iževskij radiozavod“ įmonėse.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ pirmą kartą sistemą KLUB-U įsigijo 2005–2006 metais pagal 2005 m. liepos 4 d. sudarytą sutartį su Estijoje registruota įmone „Kolomna Energy Service OU“ (Rusijos AB „Kolomensky zavod“ dukterinė įmonė). Pagal šią sutartį, sudarytą neskelbiamų derybų būdu, AB „Lietuvos geležinkeliai“ pirko 4 šilumvežius su visa įranga, įskaitant ryšio priemones ir saugumo sistemą KLUB-U, taip pat atsargines dalis, lokomotyvų bandymo ir personalo mokymo paslaugas. Bendra sandorio vertė – 7 837 645 eurai be PVM.

Po šio įsigijimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ tęsė sistemos KLUB-U diegimą lokomotyvuose ir savaeigiuose sąstatuose. 2010 m. balandžio 30 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. Į-334 patvirtinta Kompleksinės unifikuotos lokomotyvo saugos sistemos (KLUB-U) instrukcija 246/AA-T, pagal kurią draudžiama išleisti į reisą lokomotyvus su išjungta arba sugedusia KLUB-U sistema. Kiekviename maršrute gauta KLUB-U informacija privaloma tvarka įrašoma registravimo kasetėse, o iš registravimo kasečių nuskaityti ir iššifruoti duomenys turi būti saugomi skaitmeninėje laikmenoje.

Pagal Lietuvos privačių geležinkelių įmonių asociacijos pateiktą informaciją (Asociacijos 2017 m. liepos 14 d. raštas Nr. 54) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 3-241 KLUB-U sistema buvo įtraukta į Lietuvos Respublikoje taikomų geležinkelių posistemių techninių taisyklių sąrašą (92, 93, 100 punktai). Įsakyme numatyta, kad lokomotyvuose įdiegta automatinės lokomotyvų signalizacijos ir greičio kontrolės sistema turi atitikti konkretaus gamintojo „Iževskij radiozavod“ gaminamos KLUB-U sistemos reikalavimus. Šiuo sąrašu vadovavosi Valstybinė geležinkelių inspekcija neregistruodama lokomotyvų, kuriuose įdiegtos kitų gamintojų automatinės lokomotyvų signalizacijos ir greičio kontrolės sistemos. Susisiekimo ministro 2017 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 3-367 KLUB-U instrukcija 246/AA-T buvo išbraukta iš Lietuvos Respublikoje taikomų geležinkelių posistemių techninių taisyklių sąrašo ir pakeista bendro pobūdžio reikalavimais.

Iš Komitetui pateiktos AB „Lietuvos geležinkeliai“ informacijos (tarnybinis pranešimas „Dėl veiksmų užtikrinant KLUB-U saugą“) nustatyta, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“, siekdama užtikrinti įrenginių KLUB-U saugų veikimą ir jos keliamų grėsmių prevenciją, surengė kritinės infrastruktūros objektų hibridinio saugumo pratybas, kurių metu buvo analizuojamos galimos grėsmės, įskaitant KLUB-U įrangos funkcionalumą, jos pažeidžiamumą, analizuojama tinklo tipologija ir planuojami kiti galimi kenkėjiški veiksmai. Remiantis pratybų rezultatais 2017 m. spalio 6 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. Į-613 bendrovės Informacinių technologijų centras buvo įpareigotas atjungti lokomotyvų judėjimo kontrolės sistemos KLUB-U serverį nuo eismo valdymo sistemos ir jį išjungti. 2017 m. spalio 20 d. sistemos KLUB-U serveris buvo atjungtas nuo eismo valdymo sistemos ir išjungtas iš AB „Lietuvos geležinkeliai“ tinklo. 2017 m. lapkričio 14 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ kibernetinio saugumo ekspertai atliko bendrovės informacinių sistemų tinklo skenavimą ir jas įvertino bei patvirtina, kad sistema KLUB-U atjungta nuo bendrovės tinklo, taip pat ir nuo eismo valdymo sistemos.

Komiteto prašymu Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – NKSC) atliko AB „Lietuvos geležinkeliai“ įdiegtos kompleksinės unifikuotos lokomotyvų saugos sistemos KLUB-U saugos įvertinimą ir pateikė išvadą, kad kibernetinio saugumo požiūriu sistema KLUB-U turi iš esmės aukštą rizikos laipsnį, nes sistemoje esančios saugumo spragos (pavyzdžiui, programinės įrangos klaidos) gali būti panaudotos ją užvaldant, dėl to kyla didelė grėsmė KLUB-U paslaugų ir apdorojamos informacijos konfidencialumui, vientisumui ir pasiekiamumui. AB „Lietuvos geležinkeliai“, atsižvelgdama į 2017 m. rugsėjo mėn. surengtų kibernetinių pratybų išvadas, rekomendacijas ir siekdama valdyti rizikas, atjungė pažeidžiamą sistemos KLUB-U serverį nuo bendrovės informacinių sistemų tinklo ir eismo valdymo sistemos. Atlikti veiksmai adekvatūs identifikuotai situacijai, o AB „Lietuvos geležinkeliai“ aptartą riziką kontroliuoja.

Buvęs susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius, teikdamas paaiškinimus Komiteto posėdyje (2017 m. lapkričio-11- 15 d.), teigė, kad eidamas ministro pareigas nei iš VSD, nei iš AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovybės ar įmonės valdybos nebuvo gavęs jokios informacijos ar įspėjimo apie tai, kad įmonėje gali būti įdiegta sistema, galimai kelianti grėsmę nacionaliniam saugumui. R. Sinkevičius teigė nežinojęs apie prieš jį buvusio susisiekimo ministro įsakymą, kuriuo sistema KLUB-U buvo įtraukta į privalomų techninių taisyklių sąrašą. Be to, jis nepatyrė jokio spaudimo iš verslo grupių, nors skirdamas S. Dailydką įmonės vadovu kitai kadencijai, pastebėjo tam tikrą nerimą jo aplinkoje. Tačiau pats jokio poveikio, nei politinio per partiją, ar iš Vyriausybės, ar iš Seimo, nepatyrė.

Buvęs susisiekimo ministras A. Butkevičius, teikdamas paaiškinimus Komiteto posėdyje (2017 m. lapkričio 15 d.), teigė, kad, jo žiniomis, tuo metu kitokia įranga negalėjo būti įdiegta, kadangi ji valdoma palydoviniu ryšiu, o tuo metu pasaulyje veikė dvi palydovinio ryšio sistemos – amerikietiška ir rusiška, kurią naudoja ir tarptautinės organizacijos. Tuo metu nebuvo jokių grėsmių iš Rusijos, niekas nekalbėjo apie galimas grėsmes montuojant ar perkant tam tikrą įrangą. Apskritai, į viešųjų pirkimų klausimus jis niekada nesikišdavo.

Buvęs susisiekimo ministras E. Masiulis, teikdamas paaiškinimus Komiteto posėdyje (2017 m. lapkričio 22 D.), teigė, kad eidamas ministro pareigas niekada nedalyvavo sprendžiant AB „Lietuvos geležinkeliai“ klausimus, susijusius su viešaisiais pirkimais. Dirbdamas ministru, jis turėjo galimybę susipažinti su įvairaus lygio įslaptinta informacija, reguliariai gaudavo VSD pažymas, tačiau per ketverius metus iš tų institucijų, kurios Lietuvoje atsakingos už nacionalinį saugumą, grėsmes, prevencinius dalykus, jokių įžvalgų, pastebų ar kokių nors užuominų, kad ta diegiama sistema gali kirstis su nacionaliniu saugumu, tikrai nėra gavęs. Jam pasirašant įsakymą dėl sistemos KLUB-U įrangos įtraukimo į privalomų techninių reikalavimų sąrašą, daugelyje lokomotyvų ta įranga jau buvo įdiegta ir įsakymas tik įtvirtino faktiškai susidariusią situaciją.

Buvęs AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius S. Dailydka, teikdamas paaiškinimus Komiteto posėdyje (2017 m. lapkričio 22 d.), teigė, kad geležinkelių sistema iš tarybinių laikų paveldėjo labai daug problemų. Įdiegus sistemą KLUB-U viskas veikė gerai, daug problemų išsisprendė dėl procesų automatizavimo. Be to, ji svarbi ir dėl galimų kritinių situacijų, pavyzdžiui, jeigu būtų užgrobtas lokomotyvas, jį būtų galima sustabdyti iš Eismo valdymo centro. Prasidėjus Ukrainos įvykiams, įmonė pradėjo domėtis kitomis analogiškomis sistemomis, nagrinėjo Estijos ir Latvijos patirtį, tačiau ji nebuvo vertinga. Buvo svarstymų atjungti sistemą nuo galimybės ją valdyti per palydovinį ryšį, tačiau tam nesiryžta. Anot S. Dailydkos, iki 2015 m. jis nebuvo gavęs kokių nors įspėjimų dėl grėsmių saugumui, nors VSD darbuotojai nuolat lankėsi įmonėje, domėdavosi procesais, gilindavosi, klausdavo. Tik 2015 m. buvo pranešimas ar laiškas (tiksliai neatsimena iš kur), kad sistema KLUB-U gali būti pavojinga ir reikia įvertinti jos galimas grėsmes. Jam einant įmonės vadovo pareigas, nei politikai, nei kiti pareigūnai į jį nesikreipdavo dėl kokių nors asmenų įdarbinimo. Kadrų klausimus spręsdavo arba valdyba, arba direkcijų vadovai.

Komitetas turi duomenų, kad 2006 m. VSD teikė informaciją, kurioje reiškiamas susirūpinimas dėl Rusijos kapitalo įmonių absoliutaus dominavimo AB ‚Lietuvos geležinkeliai“ teikiamų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų srityje (pvz., lokomotyvai remontuojami Rusijoje arba Rusijos kapitalo įmonėje Latvijoje). Rusijos kompanijų dominavimą daug lemia objektyvūs veiksniai (pvz., riedmenų parko kilmė), tačiau, VSD požiūriu, tai sudaro sąlygas daryti įtaką įmonės finansiniams rodikliams, jos pajėgumui, o kartu ir šalies nacionalinio saugumo interesams.

Valstybės įmonės „Oro navigacija“ atvejis. Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti valstybės įmonė „Oro navigacija“ teikia oro navigacijos ir oro eismo vadybos paslaugas, nuo kurių labai priklauso oro eismo saugumas. 2004 m. VĮ „Oro navigacija“ surengė radiolokacinės įrangos įsigijimo tarptautinį viešojo pirkimo konkursą, kurio laimėtoja buvo pasirinkta Ispanijos bendrovė „Indra sistemas“. Šios įmones partnerė įgyvendinant projektą buvo Suomijoje registruota rusiško kapitalo bendrovė NRPL. Ši Rusijos piliečių Suomijoje įsteigta bendrovė pristatė ir Vilniaus, Kauno bei Palangos oro uostuose sumontavo Rusijos įmonėje „Severnyj zavod“ pagamintą „Ural“ tipo pirminio oro erdvės stebėjimo radiolokatorių (PSR). Šios įrangos remonto paslaugas iki 2017 m. teikė NRPL.

Buvęs (iki 2017 m.) VĮ „Oro navigacija“ generalinis direktorius Algimantas Raščius palaiko artimus ryšius su vienu iš NRPL steigėjų, su kuriuo yra pažįstamas nuo 1992 m. Šiuo metu juos abu sieja bendras verslas – Lietuvoje jie yra įsteigę įmonę, kuri vykdo su oro navigacijos paslaugomis susijusį verslą, įgyvendina projektus Vietname.