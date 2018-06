CŽV papirko kyšiais Lietuvos vyriausybę ir VSD dėl slapto kalėjimo Vilniuje – tai yra BK straipsnis “valstybės išdavimas” (S,Skverneliui tai nerūpi)

Aurimas Drižius

Po to, kai Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT) pripažino, kad Lietuvoje veikė slaptas Centrinės žvalgybos agentūros (CŽV) kalėjimas , ir jame buvo laikomi ir kankinami užsienio piliečiai (neturint jokios Lietuvos teismo sankcijos), keisčiausiai pasielgė prezidentas Valdas Adamkus – tą teismo sprendimą pavadino „nesąmone“.

Žinoma, kiekvienas karo nusikaltėlis, o tokiu laikytinas ir Valdas Adamkus, leidęs savo draugams iš CŽV kankinti Lietuvoje užsienio piliečius, neigia ką nors žinojęs – netgi „Balkanų skerdikas“, buvęs Serbijos prezidentas Milosevičius Hagos tribunole viską neigė. Tikėkimės, kad Hagos tribunole atsidurs ir Valdas Adamkus, jeigu žinoma, išgyvens iki to meto.

JAV įstatymai draudžia kankinti žmones, todėl CŽV tai atlieka tokiose „bananų“ valstybėse, kaip Lietuva arba Rumunija.

Man tai žymiai svarbiau ne pats faktas, kad CŽV kankino žmones Lietuvoje (tai jau seniai buvo žinoma), bet faktas, kad CŽV mokėjo kyšius Lietuvos vyriausybei VSD vadovams, kad galėtų netrukdomai Lietuvos teritorijoje daryti sunkius karo nusikaltimus (karo belaisvių kankinimas pagal bet kokias konvencijas yra laikoma karo nusikaltimu, o tas Vilniuje kankintas palestinietis tikrai yra karo belaisvis, nes sučiuptas mūšio lauke Pakistane – žinoma, galima jį vadinti ir teroristu, tačiau tada visi Lietuvos „miško broliai“, kariavę su sovietais, taip pat bus laikomi „banditais“).

Įdomu, kad Lietuvoje kankintas Saudo Arabijoje gimęs palestinietis Abu Zubaydah buvo tiek kankintas, kad keturis kartus vos nemirė, prarado akį, keturis kartus jį reikėjo reanimuoti - net Vilniuje CŽV agentai jį tiek kankino, kad žmogus buvo komoje - galvota jį vežti į polikliniką atgaivinti, tačiau CŽV agentai suprato, kad jiems teks pasiaškinti gydytojams, kaip tas žmogus buvo sužalotas. Todėl CŽV išsikvietė lėktuvą ir pervežė mirštantį kūną į kitą šalį jo gaivinti.

Žymiai svarbiau tai, kad JAV Senato komitetas pripažino, kad CŽV mokėjo pinigus Lietuvos vyriausybei ir vyriausybės attsovams už teisę turėti čia slaptą kalėjimą

JAV Senato žvalgybos komiteto ataskaitoje aiškiai pasakyta, kad CŽV dokumentai liudija apie tai, kad ši organizacija išleido virš 300 mln. dolerių savo kalinių sulaikymo ir pergabenimo programai (CIA Detention and Interrogation program), neskaičiuojant atlyginimų savo agentams. Tai išlaidos statyboms, taip pat išlaidoms ir dviems kalėjimams šalyse, kuriuose CŽV neišrdįso atgabenti kalinių (matyt, kad nepavyko papirkti tos šalies pareigūnų - tikėtina, kad tai buvo Latvija ir Estija). CŽV tai pavadino "šalies politiniu nerimu", tai yra tos šalies vadovai suprato, kad teks atsakyti už svetimos šalies piliečių kankinimą savo teritorijoje, todėl leisti daryti tai atsisakė. Tačiua Lietuva, kaip žinia, "drąssi šalis", todėl visos jos elitas, pradedant premjeru ir sspc. tarnybomis, leido savo teritorijoje kankinti žmones, tačiau žinoma, tai padarė ne už čiū. Toliau Senato komiteto išvadose rašoma : tam, kad paskatinti šalis svetingai priimti CŽV kalėjimus savo šalyse, arba paremti jau pastatytus kalėjimus, CŽV sumokėjo milijonus dolerių grynais pinigais užsienio vyriausybių atstovams. CŽV būstinė skatino savo agentus, dibančiuose šiuose kalėjimuose, sudaryti "pageidavimų sąrašą" - kiek kyšių reikia mokėti ir skatino "plačiai atverti piniginę" ("think big"), kai kalba užeidavo apie kyšius.

Taip pat Senato ataskaitoje nurodoma, kad CŽV vienoje iš šalių slaptas kalėjimas "nuoat susidūrdavo su sunkumais" - tol, kol CŽV davė tos šalies pareigūnams nenurodytą kiekį milijonų dolerių, po ko tos šalies politiniai lyderiai nurodė, kad jie lanksčiai žiūrės į bet kokį kiekį suimtųjų savo šalies teritorijoje, tačiau galiausiai kalėjimas toje šalyje buvo uždarytas.

Senatas taip pat nurodė, kad CŽV programa pažeidė JAV reputaciiją pasaulyje ir sukūrė įtampą su šalimis, kurios buvo JAV partnerės ir sąjungininkės., "pažeidė žvalgybų santykius".

Ataskaitoje nurodoma, kad JAV užsienio politikos žinyba buvo laikoma nežinioje, ir net dviems užsieio sekretoriams nebuvo pasakyta, kuriose šalyse yra CŽV kalėjimai.

CŽV agentai nurodydavo JAV ambasadoriams šiose šalyse nepasakoti apie jas Valstybės departamentui, ir taip ambasadoriai nežinojo, kaip jiems elgtis šiose šalyse".

CŽV nenorėjo informuoti ir valstybės sekretoriaus Colin Powell 2003 m. birželį, nes jis "pasiųstų apie tai sužinojęs".

Senato ataskaitoje nurodyta, kad slapti CŽV kalėjimai veikė keturiose spalvoje, ir jos buvo įvardintos spalvomis (Lenkija buvo pavadinta "mėlyna", Rumunija - "juoda", Lietuva - "violetine"

Lietuvos vyriausybė toliau meluoja - ji visą laiką neigia viską kai kreipiesi į Strasbūrą, dirba klanui, į jo vartus, mažina žmonėms žalą ir tai daro tyčia. Dar Adamkus drebančiu balsu mekena, kad EŽTT sprendimas yra NESĄMONĖ. Mano nuomone tai merdėjančios gaujos eilinis susitarimas. Tai gaujai ir palinkėčiau, kad greičiau išdvėstų ir nustotų čiulpti Lietuvos kraują

The report, released Tuesday after a five-year investigation by Democrats on the Senate Select Committee on Intelligence, says the CIA essentially bribed foreign government officials to convince them to host so-called "black sites," secret prisons where the CIA housed and interrogated terror suspects. The report does not name any of the countries that hosted black sites, though the list of countries that did so is known to include Poland, Romania, Thailand, and Afghanistan.

WASHINGTON — The CIA paid millions of dollars in cash to foreign governments to get them to host secret detention facilities where "enhanced interrogation" techniques were carried out, a Senate report on the CIA's controversial detention and interrogation programs says.

The report also states that the CIA built two facilities that were never used, due to political concerns in the proposed host countries, and that the program led to strained relationships with U.S. allies:

The report also states that in one of the countries, CIA officers gave small amounts of cash to local officials where they were keeping detainees in conditions that didn't meet international standards for detention:

The CIA gave even more than it had been asked for to one of the countries:

According to the report, one of the countries involved was lied to about the full purpose of the site:

The report says that with one of the countries, the detention facility created "ongoing difficulties" — until the CIA gave them an undisclosed number of million dollars, after which "officials, for Country [REDACTED] political leadership, indicated that Country [REDACTED] was now flexible with regard to the number of CIA detainees at the facility and when the facility would eventually be closed."

More broadly, the report says that the CIA's program hurt America's standing in the world and that it "created tensions with U.S. partners and allies," damaging bilateral intelligence relationships.

The report further states that the U.S. foreign policy apparatus was largely kept in the dark and two secretaries of state were not informed of which countries were hosting facilities: "The CIA did not inform two secretaries of state of locations of CIA detention facilities, despite the significant foreign policy implications related to the hosting of clandestine CIA detention sites and the fact that the political leaders of host countries were generally informed of their existence. Moreover, CIA officers told U.S. ambassadors not to discuss the CIA program with State Department officials, preventing the ambassadors from seeking guidance on the policy implications of establishing CIA detention facilities in the countries in which they served."

CIA officials didn't want to inform former Secretary of State Colin Powell in July 2003 about the program, the report says, because he would "blow his stack if he were to be briefed on what's been going on," a CIA official is quoted as saying.

Though the countries in the report aren't named and the sites are referred to by color (Cobalt, Blue, Green, and so on), most of the sites are publicly known. Blue refers to Poland, according to the report, while Violet refers to Lithuania and Black to Romania, according to the Washington Post.

President Obama spoke on Monday with Poland's prime minister Ewa Kopacz, though the White House readout of the call does not include mention of whether the president discussed the report with the Polish leader. A spokesman for the Polish embassy in Washington said Tuesday that Obama had informed Kopacz about the report.

The former Polish prime minister, Leszek Miller, denied on Tuesday having had any knowledge of the facility hosted by Poland.

A spokesperson for the Polish embassy in Washington said in a statement to BuzzFeed News that "Poland remains at the forefront of European states who are actively seeking to uncover the circumstances surrounding the operation of secret CIA sites in Europe. The value of the declassified material revealed in the Senate report will be assessed by the Prosecutor's Office in Krakow, who heads the inquiry into the existence of alleged secret CIA sites on Polish territory. The publication will have no influence on Polish-American ties."

Representatives for several of the foreign governments involved did not immediately return requests for comment on the report.