Darius Kuolys : Ar prezidentūra galėjo būti de facto MG Baltic užvaldyta valstybės institucija?

Ar prezidentūra galėjo būti de facto MG Baltic užvaldyta valstybės institucija? - klausiau šįryt su šypsena Seimo nario Arvydo Anušausko, su kolegomis tyrusio neteisėtą asmenų ir verslo įtaką politiniams procesams.

Juk prezidento institucija atitinka NSGK išvadose paskelbtą tezę: "Tam tikros valstybės institucijos galėjo būti vertinamos kaip de facto užvaldytos. Šį teiginį patvirtina atvejai, kai verslo grupės siekdamos išspręsti kilusias problemas, kreipiasi pagalbos į koncerną MG Baltic". Juk būtent pati prezidentė kreipėsi pagalbos į MG Baltic, prašydama padėti paskirti jos pasirinktą generalinį prokurorą ir sustabdyti nuo jo kritikos medžiagą renkantį žurnalistą? :) Deja, atsakymo į klausimą nesulaukiau.

Kolegos Aurimo Aurimas Perednis į "Žinių radiją" pakviesti su Arvydu Anušausku ir politologe Rima Urbonaite aiškinomės, ką atskleidė NSGK atlikto parlamentinio tyrimo išvados.

Taip, Seimo komiteto paskelbta medžiaga paliudijo menkai civilizuotus, taisytinus verslo ir politikos santykius. Bet labai daug svarbių dalykų nutyli, labai plačių apibendrinimų nepagrindžia rimtesniais įrodymais.

Arvydas Anušauskas, kaip ir vakar Rasa Juknevičienė, pripažino, kad jų paskelbtose išvadose liko VSD medžiagos, kurią departamentas rinko siekdamas manipuliuoti Seimu ir visuomene. Taigi, klausiau, kaip dabar jauniems "15min" žurnalistams, Paulius Gritėnas, kuriems neteko iš arčiau stebėti nei Vytauto Pociūno pomirtinio šmeižto kampanijos, nei Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininko Vytauto Greičiaus apšmeižimo Respublikos prezidentui istorijos, nei VSD kurptos "žurnalistų vanagų bylos", atskirti, kas VSD pažymoje ir NSGK išvadose tikra, o kas - tik senos manipuliacijos?

Ir kodėl šias senas manipuliacijas NSGK išvadose matydami, broliai konservatoriai už tokias išvadas balsavo?

Juokavau: būtų pakakę iš "vanagų bylos" VSD pateikti subtiliai paredaguotus ELTA direktoriaus Raimondo Kurlianskio senus pokalbius su tuometinio puikaus portalo Alfa.lt direktoriumi ir vyriausiuoju redaktoriumi Virgiu Valentinavičium, tapusiu pagrindiniu premjero Andriaus Kubiliaus patarėju, ir mes šiandien turėtume daug baisenį "valstybės užvaldymo vaizdą", negu iš pasakojimo apie supermeniškas žurnalisto Tomo Dapkaus galias.

Norėčiau patikėti VSD ir NSGK tvirtinimu, kad MG "tapo įtakingiausia Lietuvos verslo ir įtakos grupe". Bet klausiu, kodėl Seimo rinkimus laimi ne įtakingiausias, bet visai kitas koncernas? Visuotinė MG įtaka VSD pažymoje ir NSGK išvadose grindžiama įspūdingu skaičium - per 2009-2013 metus iš "Lietuvos geležinkelių" rengtų viešųjų pirkimų MG įmonė "Mitnija" kartu su partneriais gavo net 1 milijardą litų. Ne eurų, bet litų. Tačiau pakanka tik pasidomėti ir susirinkti duomenis apie visus viešuosius pirkimus. Ir paaiškėja, kad per VSD tirtą laikotarpį (2003-2016 metus) daugiausia viešuosiuose pirkimuose yra laimėję visai kitos įmonės: "Orlen Lietuva" be jokių partnerių - 879 milijonus eurų, "Kauno tiltai" be partnerių - 675 milijonus eurų, kiek mažesnes sumas - "Panevėžio keliai", "Panevėžio statybos trestas". O MG "Mitnija" nepatenka net į šio sąrašo trisdešimtuką.

Beje, Arvydas Anušauskas pripažino, kad žiniasklaidą pasiekė tik vienintelė VSD pažyma apie MG, kuri buvo pateikta ne tik NSGK, bet ir prezidentei, premjerui, Seimo pirmininkui. Į NSGK prašymus išviešinti kitas pažymas, tarp jų - ir 12 mūsų kontržvalgybos kadais parengtų pažymų apie "Dujotekanos" įtaką politikams, žiniasklaidai ir valstybės institucijoms, Arvydo Anušausko teigimu, iš viso nesulaukta atsakymo.

Koks liūdnas lietuviškas paradoksas: kadaise Rusijos prižiūrimai "Dujotekanai" paslaugas teikęs VSD pareigūnas Linas Jurgelaitis šiandien su kolegomis rašo pažymas apie jo veiklą tyrusį žurnalistą Tomą Dapkų ir iš "Dujotekanos" įtakos kadaise legaliai brolius liberalus išpirkusį MG Baltic. :)

Klausiau: kodėl mūsų VSD ir NSGK taip atkakliai saugo Rusijos Federacijos valstybines paslaptis? Kodėl šiame tyrime nutylimi "Dujotekana", "Gapromas", į juodąją Darbo partijos kasą iš Rusijos plaukę pinigai? Atsakymo nesulaukiau.

Kaip ir kiti NSGK nariai, Arvydas Anušauskas pripažino, kad parlamentinis tyrimas buvo selektyvus. Apie "Senukų" įtaką dabartinei vyriausybei ir jų gautą 25 milijonų eurų dovaną "Žinių radijuje" nekalbėjome. :)

Nuotraukoje Rima Urbonaitė, kėlusi NSGK tyrėjams daug pagrįstų ir nelengvų.