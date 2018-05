V.Bako komisija nuslėpė faktą: A.Kubilius pripažino, kad visus nusikaltimus jį privertė daryti D.Grybauskaitė

Šiandien spaudos konferencijoje "valstietis" NSGK narys Dainius Gaižauskas taip apibūdino situaciją : "Tas monstras, kuris užaugo (kalbama apie "MG baltic" ir jų dukterinę įmonę Liberalų sąjūdį - aut. pastaba), vis dėlto užaugo ant tuometinio premjero A.Kubiliaus kelių. Tai kad konservatoriai vienaip ar kitaip išsivalyti savo munduro tikrai negalės. Todėl, kad yra pakankamai faktų keliančių įtarimų, kad ši partija vienaip ar kitaip žinojo, tačiau nieko nedarė. Noriu pacituoti, kad apklausos metu, kada apklausinėjome Kubilių, A.Kubilius pasakė, kad tuo metu, kai jis buvo premjeru, jis daug ką žinojo, tačiau buvo neįgalus ir negalėjo nieko padaryti. Todėl Kubiliui, kuris nieko negali padaryti, galiu pasakyti - imkite pavyzdį iš "valstiečių", kurie atėjo ir padarė".

Turint omenyje, kad Kubilius buvo Dalios Grybauskaitės pasiuntinukas, nesunku suprasti, kad A,Kubilius pripažino, kad jis buvo "neįgalus", ir kodėl taip nutiko.

Tomas Dapkus : "Vytautas Bakas - vienas nesąžiningiausių politikų Lietuvoje, nuslėpęs daugybę dalykų"

Visų vyriausybių “Rosatomui” atiduota tikriausiai milijardas ar daugiau. Viskam dirigavo “Rosatom” politinis patarėjas Jonas Tamulis.

Kitos firmos net negalėjo dalyvaut konkursuose.

Ir čia nieko valstybė nenori atsiimt.

O ataskaitoje bedančiai pareiškimai, ir kad Tomas Dapkus susitikinejo su Kęstučiu Puidoku.

Iš esmės dabar reiktų tirti tuos, kurie rašė ir slėpė J.Tamulį ir plačius gilius jo ryšius tiek Lietuvoje, tiek Rusijoje, kuriuos įnirtingai toliau tebeslepia.

Akivaizdi korupcija.

Milijardai lemia, o T.Dapkus kraštinis.

Sveikinu visus su tuo.

Beje, rašoma apie mane, bet nutylima, kad “Rosatom” gulė ir kėlėsi prie “Mg Baltic” vadovų durų, reikalaudami mane kuo skubiau atleisti.

Beje, šiandien didelis asmeninis nusivylimas Seimo NSGK pirmininku Vytautas Bakas. Tai vienas nesąžiningiausių politikų Lietuvoje, nuslėpęs daugybę dalykų. Kiti komiteto nariai galėjo būti ir suklaidinti, bet jis ne.

Kaip veikia “Rosatom”, koks jų ryšys su “MG Baltic” bei svarbiausiais aukštais politikais ir pareigūnais plačiai pradėsiu skelbti pačiu artimiausiu metu.

“Sieksime, kad tos verslo grup4s, kurias kartais net sunku pavadinti verslu, ir kuris padarė žalą valstybei, ją atlygintų, - mano V.Bakas, - tam yra skiriama labia daug pasiūlymų tiek generalinei prokuratūrai, tiek ir Seimo Energetikso komisijai, ir tikrai mes sieksime peržiūrėti visus “MG Baltic” sandorius, kurie buvo daromi 2008-2012 m., bus peržiūrėtas “Vilniaus prekybos” įkūrimo ir gyvavimo sandoris (matyt, kad turimas omenyje “Leo Lt.” sandorius aut. pastaba). Valstybei padaryta žala gali siekti ne vieną šimtą milijonų eurų, ir dabar mums teks ieškoti būdų, kaip ją susigražinti

Taip pas siūloma įsteigti spec. tarnybų ombudsmeno insitutciją, kuri prižiūrėtų žmonių sekimą. “Ji galėtų atlikti demokratinę žvalgybų kontrolę”, - sakė V.Bakas.

Nepaisant to, kad V.Bako vadovaujamas NSGK ir nutylėjo apie Andriaus Kubiliaus ir Dalios Grybauskaitės nusikalstamą veiklą, tačiau kai kurie žingsniai nuteikia optmistiškai.

Pvz., siūloma įvertinti ir garsiąją ‘Leo Lt” aferą, kai prisidengiant tuo, kad neva bus statoma nauja atominė elektrinė, buvo privatizuotas visas Lietuvos energetikos sektorius.

Kaip žinia, šita afera buvo rengta dar nuo 2003 m., tačiau įgyvendinta socialdemokratų premjero Gedimino Kirkilo Vyriausybės 2007 metais, šiam projektui pritariant ir konservatoriaus A.Kubiliaus vadojaumamai opozicijai (vadinamas 2K projektas)

Nors buvo akivaizdu, kad niekas jokios elektrinės nestatys, ir tai tik bandymas pagrobti valstybės turtą, prezidentas Valdas Adamkus šios aferos nesustabdė. Nors dar 2004 m. ekonomistas R.Kuodis įspėjo, kad tai afera: “Neskaidrūs procesai energetikoje prasidėjo Seimui. priėmus keistą Elektros energetikos įstatymą, kuriuo elektros kainų „kepurės“ buvo susietos ne su elektrą parduodančių bendrovių investicijomis į infrastruktūrą, o su tų įmonių turto verte. Indeksavus turtą, kai kurių energetikos bendrovių – būtent VST - turto vertė išaugo trejopai.

Turtą indeksavo ir „Lietuvos energija“, ir VST, ir RST . Tačiau „Lietuvos energija“ kažkodėl nepaprašė didesnių kainų kepurių, taip pat ji neindeksavo Kruonio ir Kauno hidroelektrinių. Tuo metu VST, be to, stengėsi dar mažiau investuoti, jos rodikliai buvo geresni, ir kai prasidėjo kalbos apie akcijų barterį šių metų pavasarį jau tada rašiau, kad greičiausiai „VP Market“ gaus labai pigiai išsikeisti savo akcijas į „Lietuvos energijos“ akcijas. Iš esmės tos prognozės pasitvirtino. Pagal oficialius vertinimus, „Lietuvos energija“ nuo jos išskaidymo prarado du trečdalius vertės VST atžvilgiu. Tai buvo dėsninga, logiška ir prognozuojama dėka šių manipuliacijų įstatymais ir dėka to, kad „Lietuvos energija“ darė viską, kad sumažintų savo vertę“, - sakė R.Kuodis.

Seimo narys Naglis Puteikis prašė ištirti, ar 2,5 mln. litų dydžio neatlygintina paskola, kurią verslininkas Darius Nedzinskas suteikė advokatui Vytautui Markevičiui, nebuvo apsimestinis sandoris, kuriuo siekta paveikti politinius procesus, kad būtų priimti privatiems asmenims naudingi sprendimai dėl amžiaus afera vadinto bendrovės Leo LT steigimo.

N. Puteikio prašyme, adresuotame Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, nurodoma, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjant civilinę bylą paaiškėjo, kad D. Nedzinskas 2007 m. gruodžio 17 d. be palūkanų (neatlygintinai) suteikė 2500000 (dviejų milijonų penkių šimtų tūkstančių) litų paskolą V. Markevičiui.

Seimo nario žiniomis, nurodytą paskolą suteikęs D. Nedzinskas yra buvęs „Vilniaus prekybos“ akcininkas, Leo LT kūrimo metu vadovavęs privačiai įmonei „NDX energija“ ir aktyviai prisidėjęs prie to, kad būtų priimti valstybei žalingi sprendimai (žr. interneto portale alfa.lt 2007 m. lapkričio 19 d. paskelbtą straipsnį „NDX energija“ iškėlė ultimatumą valstybei, https://www.alfa.lt/straipsnis/157924/ndx-energija-iskele-ultimatuma-valstybei-papildyta), o paskolą gavęs V. Markevičius – advokatas, vienas iš advokatų profesinės bendrijos Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai partnerių, nuo 2006 m. liepos mėnesio, kaip skelbta, buvęs tuomečio ministro pirmininko Gedimino Kirkilo neatlygintinu patarėju teisėsaugos klausimais.

Atkreiptinas dėmesys, kad Leo LT projektas buvo pristatytas Seimui ir visuomenei 2007 m. gruodžio 19 d., t. y. praėjus dviems dienoms po to, kai D. Nedzinskas neatlygintinai paskolino V. Markevičiui 2,5 milijono litų.

„Leo Lt „ afera

Kirkilas ir Kubilius buvo sumanę sujungti visas energetikos įmones („Rytų skirstomieji tinklai“ (RST). VST ir „Lietuvos Energiją“) į vieną darinį „Leo Lt“, prisidengiant tuo, kad tik tokia didelė įmonė gali pastatyti atominę elektrinę.

Ironiška tai, kad net „Leo Lt“ steigimo sutartyje nebuvo nė žodžio apie atominę elektrinę.

Vieta „Leo Lt. darinyje buvo numatyta ir privačiam kapitalui – „Vilniaus prekybai“ (buvusi „VP Market“), per jos akcininkų įkurtą „NDX energiją“. Pastaroji dar 2003 metais buvo nupirkusi „Vakarų skirstomuosius tinklus“ (VST).

Po 2008 metų Seimo rinkimą į valdžią atėjusiems konservatoriams apsisprendus ardyti „Leo LT“, valstybė privatiems investuotojams išmokėjo 680 mln. litų (197 mln. eurų) kompensaciją už valstybei perleistas VST akcijas.

„Leo LT“ išformavimo metu buvo skelbiama, kad po VST privatizavimo Algirdo Brazausko vadovautos Vyriausybės teikimu buvo skubiai pataisytas Elektros energetikos įstatymas. Naujasis teisės aktas, prie kurio rengimo kaip ekspertai prisidėjo ir „NDX energijos“ atstovai, leido susieti gaunamo pelno normas su įmonių turto verte – tuo metu teigta, kad tai sudarė sąlygas elektros energiją tiekiančioms bendrovėms, tarp jų ir VST, padidinti savo vertę ir reikalauti iš valstybės nustatyti didesnes elektros energijos kainas.

„Toks sprendimas kelia abejonių dėl to, kad valstybė, išmokėdama 680 mln. litų, neįvertino dividendų, kuriuos privatus investuotojas išsimokėjo valdydamas VST, pajamų, kurias gavo, tikėtina, manipuliuodamas VST turto verte, nevykdė įsipareigojimų pagal sutartį“, – skelbiama NSGK išvadose.

Po to naujiesiems VST savininkams atlikus šio turto vertinimą pagal rinkos kainą, įmonės vertė pakilo iki 2,35 mlrd. litų (681,16 mln. eurų), tai yra, keturis kartus. Vadovaudamiesi pakeistu įstatymu, VST ir tuo metu valstybės valdytos RST akcininkai 2004–2007 metais išsimokėjo 926,5 mln. litų (268,5 mln. eurų) dividendų. NSGK pabrėžė, kad „Leo LT“ projektas buvo įgyvendinamas neskaidriai, o „Vilniaus prekybos“ akcininkai ir vadovai, siekdami jame dalyvauti ir tuo pačiu užvaldyti pagrindines Lietuvoje energetikos sektoriaus įmones, siekė kompromituoti, papirkti ar kitokiais būdais paveikti šiam projektui nepritariančius politikus, institucijų vadovus bei visuomenės veikėjus. Taip pat, pasinaudodama esmine įtaka šalies mažmeninės prekybos bei kituose ūkio sektoriuose, „Vilniaus prekyba“ siekė daryti neigiamą poveikį kitoms verslo grupėms, kurioms šis sandoris nebuvo naudingas. Dėl šių priežasčių NSGK siūlo, atsižvelgiant į tyrimo metu surinktą informaciją, iš naujo įvertinti, ar, kuriant nacionalinio investuotojo bendrovę, nebuvo padaryta nusikalstama veikla ir žala Lietuvos valstybei, o jei taip – imtis priemonių jai atlyginti. Komiteto nuomone, dėl nacionalinio investuotojo sukūrimo steigiant „Leo LT“ yra tikslinga kreiptis į Generalinę prokuratūrą, prašant įvertinti, ar buvo padaryta nusikalstama veikla. Tai, kokią žalą valstybė patyrė steigiant „Leo LT“, įvertinti ketinama prašyti Vyriausybės bei Seimo Energetikos komisijos. Šių institucijų taip pat turėtų būti prašoma imtis priemonių, kad žala būtų atlyginta.

„MG Baltic“ veikla kelia grėsmę valstybės sąrangai ir saugumui – NSGK išvadų projektas

Koncerno „MG Baltic“ verslo grupės veikla kelia grėsmę valstybės interesams, sąrangai ir nacionaliniam saugumui, teigiama parlamentinį tyrimą atlikusio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) išvadų projekte.

„Galima tokios veiklos pasekmė – fasadinė demokratija, kurioje valdo pinigai ir neformalūs įtakos tinklai“, – nurodoma trečiadienį svarstomose komiteto išvadose. Jas komitetas žada tvirtinti iki trečiadienio vakaro, vėliau dar turės svarstyti visas Seimas.

Šešios verslo grupės

„Įsteigus su koncerno „MG Baltic“ vadovais artimai susijusią politinę partiją – Lietuvos liberalų sąjūdį, – per mažiau nei dešimt metų koncernas „MG Baltic“ tapo įtakingiausia Lietuvos verslo ir įtakos grupe. Tai lėmė valdomo turto dydis; platus verslo interesų spektras; įtakingos žiniasklaidos grupės kontrolė; artimi ryšiai su politine sistema ir įtaka kai kurioms politinėms partijoms bei ryšių ir įtakos išnaudojimas priimant politinius sprendimus savo verslo plėtrai“, – rašoma komiteto išvadose.

Seimo komitetas nuo praėjusių metų spalio atliko parlamentinį tyrimą dėl verslo grupių įtakos politiniams procesams bei sprendimų priėmėjams. Dalis komitetui pateiktos Valstybės saugumo departamento (VSD) išslaptintos medžiagos jau buvo skelbta žiniasklaidoje. Parlamentinio tyrimo išvados daugiausia ir grindžiamos VSD, taip pat Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) informacija.

VSD komitetui pateiktoje informacijoje koncernas „MG Baltic“ įvardytas kaip „oligarchinė struktūra“, kurios aprėptis plačiausia ir tikslai ambicingiausi politinių procesų atžvilgiu.

Iš šešių VSD informacijoje minimų verslo grupių (2016 metų duomenimis) pagal valdomo turto dydį, verslo interesų aprėptį, įtaką žiniasklaidai bei ryšius su politine sistema antroje vietoje po koncerno „MG Baltic“ įvardijama „Achema“, trečioje – Augustino Rakausko ir Alvydo Žabolio verslo grupė, toliau rikiuojasi koncernas „Icor“, „Vičiūnų grupė“ ir „Vilniaus prekyba“.

Komiteto išvadose aptariant darytą įtaką politiniams procesams taip pat minimos „Achema“, „Vilniaus prekyba“, tuo metu kitų VSD šešetuke įvardytos verslo grupės – A. Rakausko ir A. Žabolio verslo grupė, „Vičiūnų grupė“ – išvadose neminimos. „Icor“ veikla minima epizodiškai.

Žvalgybos duomenimis, per dešimtmetį verslo grupių išsidėstymas pagal minėtus kriterijus iš esmės pakito – 2006 metais pirmoje lentelės vietoje buvo „Achemos grupė“, „Vilniaus prekyba“ – antroji, toliau eiliškumo tvarka rikiavosi „Rubicon“ grupė, „Vikonda“, „MG Baltic“ ir „Dujotekana“.

Ilgalaikė strategija padėjo krautis įtaką ir turtus

Išvadų projekte nurodoma, kad reikšminga verslo sėkmė ir įtakos plėtra koncerną „MG Baltic“ pradėjo lydėti po to, kai pastarojo vadovai sukūrė ilgalaikio veikimo strategiją, joje numatę svarbiausius taikinius ir siekius.

2006-aisiais įsikūrus Liberalų sąjūdžiui, kurio vairą ilgainiui perėmė Eligijus Masiulis, koncernas dar labiau plėtė savo įtakas, kurios padėjo laimėti milijoninius valstybės institucijų bei įmonių pirkimus viešuosius pirkimus.

„Tam tikros valstybės institucijos galėjo būti de facto užvaldytos“, – rašoma dokumento projekte.

Jame nurodoma, kad darydamas spaudimą valstybės įmonės „Lietuvos geležinkeliai“ vadovybei koncernas „MG Baltic“ pasiekė, kad 2009–2013 metais jo įmonė „Mitnija“ su partnere „Kauno tiltais“ laimėjo geležinkelių organizuotų rangos darbų pirkimo konkursų už daugiau kaip 1 mlrd. litų (apie 300 mln. eurų).

Pasibaigus didelės vertės infrastruktūros projektams geležinkeliuose koncernas ėmė domėtis Lietuvos automobilių kelių direkcijos vykdomais kelių statybos konkursais. MG Baltic“ ir „Kauno tiltų“ vadovai net tarėsi dėl nuolatinio neteisėto atlyginimo mokėjimo tuometiniam Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus pavaduotojui Daiviui Zabulioniui, kad jis proteguotų šias bendroves.

Koncerną taip pat domino Švietimo ir mokslo, Sveikatos apsaugos ministerijų kuruojami projektai. NSGK duomenimis, nuo 2009-ųjų balandžio iki 2016-ųjų vidurio „Mitinija“ su partneriais laimėjo 33 universitetų ir sveikatos priežiūros įstaigų skelbtus viešuosius pirkimus už 100 mln. eurų.

Anot svarstomų išvadų, „MG Baltic“ atstovai aktyviai veikė siekdami įgyti įtaką sprendžiant klausimus, susijusius su valstybės lėšomis finansuojamais didelės apimties ir vertės informacinių technologijų projektais, įgyvendinamais Registrų centre, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Bendrosios pagalbos centre. Koncerno atstovai taip pat esą neskaidriai darė įtaką valstybės institucijų sprendimams, susijusiems su Ūkio ministerijos kuruojamais ir ES lėšomis finansuojamais investiciniais projektais.

Padėjo „VP Market“

Seimo komitetas projekte pažymi, kad 2007–2014 metais „MG Baltic“ protegavo tuometinį Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) viršininką Modestą Kaseliauską. Koncerno viceprezidento Raimondo Kurlianskio nurodymu rengtos neigiamos publikacijos apie jo oponentus.

Nurodoma, kad „MB Baltic“, pasinaudodamas savo įtaka VMI, padėjo kitai stambiai verslo grupei „VP Market“ išvengti mokesčių už milijonus eurų.

2015 metų rugpjūtį tarpininkaujant žurnalistui Tomui Dapkui surengtas R. Kurlianskio ir tuometinio VMI vadovo Dainoro Bradausko susitikimas aptarti mokesčių inspektorių atliekamą „VP Market“ įmonių mokestinę analizę. Per susitikimą neva sutarta, kad VMI vadovas „pakuruos „VP Market“ įmonių grupės mokestinės analizės eigą, o jos rezultatus perduos „MG Baltic“ atstovui R. Kurlianskiui, kuris savo ruožtu informuos „VP Market“ atstovę“.

Be to, „VP Market“ naudojosi ir kitomis „MG Baltic“ paslaugomis – per koncerno valdomas žiniasklaidos priemones skleidė neigiamo pobūdžio informaciją apie buvusį generalinio prokuroro pavaduotoją Darių Raulušaitį. Jis laikinai vadovavo Generalinei prokuratūrai, kai buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl „VP Market“ vadovų veiklos.

Komiteto duomenimis, už šias paslaugas „VP Market“ atsilygino didelėmis nuolaidomis „MG Baltic“ valdomai bendrovei „Mineraliniai vandenys“ prekiauti prekybos centruose „Maxima“.

Ryšiai su teisėsauga ir buvusiais Rusijos spec. tarnybų pareigūnais

Išvadų projekte teigiama, kad „MG Baltic“ rinko informaciją, kas vyksta Generalinėje prokuratūroje ir kitose teisėsaugos institucijose.

Koncernas įdarbino ir kelis teisėsaugoje darbą baigusius pareigūnus: buvusį Interpolo vadovą Lietuvoje Aurelijų Racevičių, buvusį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūną Nerijų Zuloną, buvusį Vilniaus apygardos prokuratūros vadovą Ramutį Jancevičių.

Koncerno atstovai esą palaikė kontaktus ir su tuometiniu Kauno apygardos prokuratūros vyriausiuoju prokuroru Kęstučiu Betingiu. Tuo metu šioje prokuratūroje tirta byla dėl buvusio „Mitnijos“ savininko Antano Gureckio veiklos. Iš šio verslininko „MG Baltic“ įsigijo įmonės akcijas. „MG Baltic“ žiniasklaidos priemonėse dirbantis žurnalistas Tomas Dapkus, kaip pažymima dokumento projekte, palaikė nuolatinį kontaktą su buvusiu Generalinės prokuratūros Valstybinio kaltinimo skyriaus vadovu Raimondu Petrausku.

Svarstomoje išvadoje taip pat konstatuojama, kad „MG Baltic“ atstovai palaiko artimus ryšius su buvusiais Sovietų Sąjungos specialiųjų tarnybų pareigūnais, kurie atstovauja Lietuvos geopolitinę kryptį siekiančios pakeisti Rusijos energetikos milžinės „Rosatom“ interesams.

„Komitetas turi duomenų, kad „Rosatom“ ir koncernas „MG Baltic“ turi bendrą tikslą gauti itin stambius ilgalaikius užsakymus, susijusius su Ignalinos AE uždarymu“, – nurodoma projekte.

Seimo komiteto tyrimo išvadų projekte taip pat pažymima, kad siekdamas savo tikslų „MG Baltic“ rinko konfidencialius duomenis ar kompromituojančią informaciją apie politikus, ministrus, tarnautojus, pareigūnus, partijas, papirkinėjo, manipuliavo informacija. Tam naudojo ir savo valdomas žiniasklaidos priemones.

NSGK teigimu, vienas iš koncerno veiklos krypčių buvo ir tebėra sisteminės neteisėtos įtakos darymas.