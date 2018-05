Seimo NSGK komiteto išvadoje – įstatymus už milijonus kyšių pirko „MG Baltic“ ir „Maxima“ dešimtukas

Aurimas Drižius

Kitą savaitę Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas paskelbs savo išvadas apie Lietuvos politinį gyvenimą užvaldžiusias mafijines struktūras. Kalba eis ne tik apie „MG Baltic“, tačiau ir „Maximos“ grupę.

Seimo narys N. Puteikis mano, kad bus aiškiai įvardintas ir buvusio premjero Gedimino Kirkilo indėlis, kai jis prasuko vadinamąją atominės elektrinės „Leo Lt“ projektą. Mat vienas iš „Maximos“ dešimtuko Darius Nedzinskas 2007 m. gruodžio 17 d. suteikė 2500000 litų beprocentinę paskolą G.Kirkilo patarėjui V.Markevičiui. Po dviejų dienų nuo „paskolos“ Leko LT projektas buvo pristatytas Seimui ir visuomenei, ir Seimas balsavo už šį įstatymą, kuriuo G.Kirkilo vyriausybė padovanojo „Vilniaus prekybos“ grupei beveik 40 proc. Lietuvos energetikos sektoriaus.

Nors buvo akivaizdu, kad niekas jokios elektrinės nestatys, ir tai tik bandymas pagrobti valstybės turtą, prezidentas Valdas Adamkus šios aferos nesustabdė. Nors dar 2004 m. ekonomistas R.Kuodis įspėjo, kad tai afera: “Neskaidrūs procesai energetikoje prasidėjo Seimui. priėmus keistą Elektros energetikos įstatymą, kuriuo elektros kainų „kepurės“ buvo susietos ne su elektrą parduodančių bendrovių investicijomis į infrastruktūrą, o su tų įmonių turto verte. Indeksavus turtą, kai kurių energetikos bendrovių – būtent VST - turto vertė išaugo trejopai.

Turtą indeksavo ir „Lietuvos energija“, ir VST, ir RST . Tačiau „Lietuvos energija“ kažkodėl nepaprašė didesnių kainų kepurių, taip pat ji neindeksavo Kruonio ir Kauno hidroelektrinių. Tuo metu VST, be to, stengėsi dar mažiau investuoti, jos rodikliai buvo geresni, ir kai prasidėjo kalbos apie akcijų barterį šių metų pavasarį jau tada rašiau, kad greičiausiai „VP Market“ gaus labai pigiai išsikeisti savo akcijas į „Lietuvos energijos“ akcijas. Iš esmės tos prognozės pasitvirtino. Pagal oficialius vertinimus, „Lietuvos energija“ nuo jos išskaidymo prarado du trečdalius vertės VST atžvilgiu. Tai buvo dėsninga, logiška ir prognozuojama dėka šių manipuliacijų įstatymais ir dėka to, kad „Lietuvos energija“ darė viską, kad sumažintų savo vertę“, - sakė R.Kuodis.

„VP Market“ pasirinko pats save, jis pasiūlė šią schemą, ši schema buvo pirmiausiai paviešinta ne valdžios institucijose, o per tam tikras žiniasklaidos priemones, kurios labai palankiai nušvietė šitą „slibino“ gimimo idėją ir taip valstybė tapo įtraukta į neskaidrų akcijų barterį.

LL paklausė Seimo nario prognozės dėl Seimo NSGK išvadų:

- Kokios prognozės?

Manau, kad šiuo metu Seime atsiskleidžia ankstesnių koalicijų susiformavimo mechanizmai , kuriuose dalyvaudavo pagridningiai Lietuvos koncernai. Esu įsitikinęs, kad Seimo NSGK išvadoje tai ir atsispindės – kaip įtakinigiausios verslo grupės veikia per partijas, siekdamos savo interesų, ir griaudamos visuomenės interesus.

- Tačiau ar ten bus pvz., konservatoriai, nes jie iki šiol neliečiamieji?

Manau, kad bus, nes vien tas faktas, kad partijos pirmininkas susitinka su „MG Baltic“ vadovybe „Stiklių„ restorane tam, kad aptarti partijos veiksmų planą ir programą. Toks faktas, matyt, bus įvertintas, nes sunku įsivaizduoti, pvz., Merkel tokioje situacijoje?

- O kas iš to, kad tos išvados bus paviešintos?

Manau, kad šiuo atveju viešumas yra didžiausias ginklas, nes visuomenė iš tikrųjų pamatys mechanizmus, kaip yra valdoma Lietuvos valstybė, ir kad Seime iki šiol vyravo ne viešasis interesas, o konkrečių verslo grupių interesas.

- Norit pasakyti, kad visuomenė iki šiol to nežinojo?

Pasakysiu vieną faktą, kurio visuomenė nežinojo – per pastaruosius dešimt metų valstybė iš pensininkų pensijų pasiėmė 1,1 mlrd. Eurų kitoms valstybės reikmėms. Mat įstatyme parašyta, kad jeigu Sodrai trūksta pinigų pensijoms mokėti, tai valstybė privalo iš biudžeto paremti Sodrą. Tačiau valstybė vietoj to, kad padėtų Sodrai neatlygintinai paskolino jai pinigų už didelės palūkanas. Kitaip sakant, pensininkai vien palūkanų sumokėjo Lietuvos valstybei 1,1 mlrd. Eurų. Nors tie pinigai galėjo būti skirti pensijų didinimui. O dabar taip išeina, kad pensininkai skolina valstybei ir dar sumoka palūkanas. O kodėl valstybės biudžetui nuolat trūksta pinigų? Todėl, kad patys turtingiausi Lietuvos žmonės sumoka nuo 1 iki 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio nuo savo visų pajamų. Kai visi kiti, išskyrus pensininkus, moka apie 15 proc. Nors visuose valstybė yra priešingai – turtingesni moka daugiau. ES valstybėse surenkami mokesčiai sudaro apie 25 proc. BVP, o Lietuvoje – 30 proc. Tas 5 proc. skirtumas sudaro apie 1,5 mlrd. Eurų, ir tai pinigai, kurių negauna biudžetas, nes turtingiausi moka tik 3 proc. mokesčių nuo savo pajamų. Visi šitie dalykai yra aptariami, pvz., Gabrieliaus Landsbergio pietuose su D.Mockumi „Stikliumi“. Tada valstybė nebesuveda galų ir ima skolintis iš pensininkų ir ima plėšti palūkanas nuo kreditų Sodrai. Užuot apmokestinę turtingus koncernus, mes imame palūkanas iš pensininkų. Todėl tie pietūs „Stikliuose“ ir yra žiauriai pavojingi. Todėl partijų lyderiai turėtų pietauti su pensininkų atstovais.

- Kodėl prezidentė sako, kad ji negaudavo VSD pažymų apie „MG baltic“?

Aš manau, kad gaudavo tas pažymas, ji tiesiog naudodavo tą informaciją tada, kada jis reikia. Nu pvz., prezidentei reikia paskirti generalinį prokurorą, tačiau Seimas atmeta iš eilės dvi kandidatūras. Tada ji griebiasi visokių priemonių, įskaitant ir Eligijų Masiulį – „pasakyk koncernui, kad patrauktų savo Dapkų“, ir netrukdytų prezidentei susitarti su Seimu ir paskirti generalinį prokurorą. Ką šios dvaro intrigos turi bendro su viešuoju interesu? Noriu vieną gerą sakinį pasakyti apie prezidente – savo susirašinėjime su Masiuliu ji rašo, kad reikia paskirti generalinį prokurorą, kuris nepriklauso nė vienam klanui. Nežinau, ar tai nuoširdus sakinys, tačiau man atrodo, kad Valys nebuvo nė vieno iš tų klanų atstovas.

- Darius Valys buvo kišeninis Dalios Grybauskaitės prokuroras, kasdien bėgiodavęs jai atsiskaityti?

Tokioje blogybėje įžiūrėkime ir gerąsias puses. Toks prokuroras neleido nė vienam klanui vyrauti, ir todėl matyt turime galimybę skaityti Mockaus ir Kurlianskio žinutes. Nes klaninis prokuroras tikrai nebūtų bandęs pasiklausyti šių žmonių pokalbių.

- Tačiau Eligijus Masiulis per klaidą pateko į STT tinklą, nes STT sekė visai ne jį, o ‚MG Baltic“ vadovus?

Manau, kad tie prokurorai ir teisėjai, kurie sankcionavo Masiulio pasiklausymą ir pinigų sužymėjimą, ir perdavė bylą į teismą, dabar nusipelnė aukščiausių valstybės apdovanojimų. Jie atidengė užuolaidą, ir mes Lietuvos politikoje pamatėme visus veikiančius asmenis. Paaiškėjo, kad visi politikai arba kariavo dvarų karus, arba dirbo konkretiems koncernams.

- Kiek suprantu, kitą savaitę bus daug sukrėtimų?

Aš spėju, kad bus didelės dėmės ant buvusių premjerų reputacijos?

Algirdo Butkevičiaus, Andriaus Kubiliaus?

Intuityviai galvoju, kad dėmės bus mestos Kirkilui ir Kubiliui.

Kaip Kirkilas išsivyniojo, prasukęs „Leo Lt“ aferą, tai man iki šiol daro įspūdį?

Palaukime tos pažymos.

Laukiam jau beveik 20 metų?

Ką padarysi, yra kaip yra.