Vytautas Bakas "intriguoja" : labai įdomiais teiginiais: 1. Prezidentė Dalia negali būti vertinama; 2. Lietuvos piliečius VSD gali ir turi sekti ne tik 10, bet ir 50 metų;

Darius Kuolys

Taip, Vytautas Bakas "intriguoja".

Ir intriguoja labai įdomiais teiginiais:

1. Prezidentė Dalia negali būti vertinama;

2. Lietuvos piliečius VSD gali ir turi sekti ne tik 10, bet ir 50 metų;

3. Sekama visuomenė privalo būti dėkinga "žvalgybos pareigūnams";

4. Romualdo Vaišnoro ir Lino Jurgelaičio žmones turime "saugoti, įvertinti, palaikyti, stiprinti";

5. Lietuvos piliečiai ir partijos turi užmiršti Konstitucijos kiekvienam užtikrintą teisę kreiptis į teismą tada, kai sulaukia viešų VSD nuosprendžių.

Vytautas Bakas:

"Jokioje valstybėje būtų nekorektiška komentuoti prezidentės pasisakymus. <...>

Yra grasinimų, kad ištisos partijos kreipsis į teismą dėl specialiųjų tarnybų, tai išvis absurdiška."

O taip norėtųsi ramaus, išsamaus ir sąžiningo parlamentinio tyrimo - be intrigų, be išankstinio neliečiamų personų įvardijimo, be "žvalgybos pareigūnų" ir jų kuriamų tekstų sakralizavimo. :)