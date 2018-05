Apie nusikalstamą teisėjų grupuotę Vilniaus apygardos teisme

Vilnietis Dainius Petkus jau pusę metų kalinamas Lukiškių kalėjime po to, kai jo žmona, dirbanti Vilniaus apygardos teisme, R.Petkuvienė apkaltino savo vyrą smurtu artimojoje aplinkoje.

Dainius Petkus (nuotr. apačioje) dievagojasi prieš savo žmoną nesmurtavęs, ir sako, kad tapo korumpuotos teismų sistemos auka. Mat nukentėjusioji negalėjo pateikti jokių įrodymų, kad buvo sužalota, ir tokiu atveju policija visada atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą. Dainiaus Petkaus atveju buvo kitaip – jis buvo suimtas, tačiau nepaliovė piktintis ir viešintis facebooke savo įrodymų apie klastojamą bylą.

Tada Vilniaus apygardos teismas jam skyrė suėmimą, paskui – psichiatrinę ekspertizę. Gydytojai konstatavo, kad jis sveikas, todėl teismas jį vėl gražino į kalėjimą. Neįtikėtina, kad Dainiaus Petkaus skundus nagrinėjo toks Vilniaus apygardos teismo teisėjas Stasys Lemežys, kuris nusprendė

Neseniai redakcija gavo Dainiaus Petkaus laišką iš Lūkiškių kalėjimo:

“Dėl Lietuvos teisėsaugos darbuotojų ir teisėjų nusikalstamų veikų, korupcijos

Su neteisybe arba bendradarbiaujama, arba kovojama.

Nepanorėję prisidėti prie užsakomojo nusikalstamo korupcinio susidorojimo per psichiatriją; Utenos ekspertinio skyriaus vadovas p. Galinis, taip ir neatsakęs į mano klausimą, kodėl esu patalpintas į jo vadovaujamą įstaigą dar neįsiteisėjus teismo nutarčiai, suskubo į pensiją. Likę gydytojai po septynių savaičių kalinimo vienutėje gražino mane į Lukiškių kalėjimą, taip ir nesulaukę, kol imsiu atsakinėti į jiems rūpimus, tyrėjo V. Kazlausko suformuluotus klausimus.

Kadangi jau ketvirtas mėnuo esu kalinamas, negaliu žinoti, kaip klostosi Šiaulių apygardos teismo teisėjų V.Kursevičiaus, Z.Kavaliausko, R.Jurgaičio, B.kalainio bei V.Mylės nusikalstamos veiklos nagrinėjimas ; noriu atkreipti Lietuvos piliečių, o taip pat dar išlikusių sąžiningų pareigūnų dėmesį į tai, kad Vilniaus apygardos teisme nusikalstamos veikos vykdomos su ne ką mažesniu įžūlumu ir ciniškumu.

Tai patiriu jau 14 mėnesių mano atžvilgiu vykdomame korupciniame ikiteisminiame tyrime nr. 01-1-09728-17, pradėtame pagal Vyriausiojo administracinio teismo patarėjos, mano žmonos Ramutės Petkuvienės melagingą pranešimą apie nebūtą nusikaltimą, su tikslu mane sunaikinti per psichiatriją arba teisėsaugininkų rankomis privesti prie savižudybės ei atimti tris mano vaikus ir nusavinti per 20 metų bendrai užgyventą turtą.

Nuo 2017 m. vasario 27 d. R.Petkuvienei uoliai talkininkauja Vilniaus Pk tyrėjas Valdas Kazlauskas su Vilniaus miesto apylinkės prokurore Vida Bracevičiene, kurių nusikalstamo susivienijimo rezultate esu kaltinamas iš piršto laužtų, žinomai melagingai sugeneruotų nusikaltimų aibe, kalinamas kalėjime, bei prievarta tyrinėjamas psichiatrijos ligoninėje, nuolat patirdamas psichologinį smurtą ir pažeminimą tam, kad būtų palaužta mano valia bei atimta įstatyme numatyta teisė savarankiškai gintis.

Didelę dalį minėtų pareigūnų nusikalstamų veikų mano draugė paviešino facebooke “Sati ozkele gricieviene” paskyroje, o aš šiuo raštu noriu atkreipti dėmesį į tris Vilniaus apygardos teismo teisėjus, Lietuvos respublikos vardu priiminėjančius tariamai neskundžiamas nutartis ir tuo talkinančius R.Petkuvienei, kaip buvusiai ilgametei (9apie 15 metų) bendradarbei.

Tai bylas teisėjams nagrinėti skirstanti R.Petkuvienės kaimynė Daiva Kazlauskienė ir pasėkoje mano skundus pakaitomis nagrinėjantys teisėjai Stasys Lemežys ir Artūras Šumskas. Pastarasis, dar būdamas Vilniaus apygardos teismo pirmininku 2002 m. savo iniciatyva skubiai organizavo fiktyvias D.Petkaus ir R.Petkuvienės skyrybas, ne kartą posėdžiavo su R.Petkuviene, rengdavo kalėdinius vakarėlius (vienas jų paminėtas facebooke) , o nuolat girtą Stasį Lemežį , kuomet su žmona gyvenome Gerbutavičiaus gatvėje, R.Petkuvienė, būdama jauna ir bet kokia kaina trokštanti karjeros, vežiodavo į darbą ir ne tik S.Lemežio “golfuku”.

Ir dabar mane teisti už nusikaltimus, kurių aš nepadariau, rengiasi šis būrelis. Su pastarųjų įtaka policijai ir prokuratūrai susiduria kiekvienas mano prašymas, pareiškimas ar skundas.

Dar 2017 m. liepos 10 d. raštu kreipiausi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas nušalinti nuo tyrimo V.Kazlauską ir jo bendrininkę Vidą Bracevičienę, bet kadangi skundą nagrinėjo Vilniaus apygardos teismas, minėti veikėjai liko nenušalinti ir griebėsi dar aršesnių ir įžūlesnių nusikalstamų veikų, dėl ko nepažeidęs “pasižadėjimo neišvykti” reikalavimo, nusikalstamai ir apgaule buvau suimtas ir netekau galimybės civilizuotai gintis.

P.s. teisėjams nušalinimų iki šiol nereiškiau. Stebėsiu, kiek toli drįs eiti nusikalstamu keliu, o ir pakeitus juos niekas nepasikeistų. Nes R.Petkuvienės pavardę visuose Vilniaus teismuose yra girdėję visi teisėjai, o tokiuose bylose to ir užtenka – varnas varnui…

Kviečiu visus neabejingus teisingumui Lietuvoje dalyvauti greitai prasidėsiančiame 21 m. inkvizicijos procese.

Pagarbiai, Dainius Petkus

Apie Dainiaus Petkaus, vieno iš bado akcijos prie prezidentūros dalyvių, likimą "Laisvas laikraštis" jau ne kartą rašė:

Kaip teisėjai S. Lemežis, V.Norkūnaitė ir L. Ulbienė D. Petkų, LVAT patarėjos R. Petkuvienės buvusįjį melagingu pagrindu NESKUNDŽIAMAI pasiuntė už grotų

Kristina Sulikienė

Kadangi teismų pasaulyje dedasi neįtikėtini dalykai, ir kai kurios bylos, kurios susiję su manimi asmeniškai, vyksta man visiškai nežinant ir nedalyvaujant, ir kaip asmuo, apie kurį paskleista „legenda“, jog „priklauso VBS agentūrai“, kaip doras VBS agentūros saugumietis, užsisakiau visas teismų naujienas, kurios susiję su manimi.

PATI PAVOJINGIAUSIA NUSIKALSTAMA VEIKA IŠLIEKA STRAIPSNIŲ RAŠYMAS IR JŲ PUBLIKAVIMAS

Vakar gavau neįtikėtino bukumo nutartį, su prierašu „neskundžiama“. Joje bent 5 kartus minimas „Laisvas laikraštis“ – tačiau, kaip patys suprantate, teisėjai Stasys Lemežis, Vitalija Norkūnaitė ir Laureta Ulbienė mus su vyr. Redaktoriumi Aurimu Drižiumi (nutartyje jis šlykščiai vadinamas DRYŽIUM – tarsi šio kišeninio teismo teisėjai, ne kartą nuteisę šį žmogų laisvės atėmimu, nežinotų, kaip tiksliai rašyti savo aukos pavardę)- mus informuoti pamiršo. O kad Aurimas Drižius (jeigu netyčia turėtų savo VBS agentūrą) nesužinotų – pavardė rašoma su klaida. Labai menkas, tačiau senas agentūrinis triukas.

Kadangi mano pavardę parašė be klaidos, ir VBS agentūra sugeneravo mano asmenį ir man išsaugojo informaciją, bei ją perdavė - tai skaitau idiotiško bukumo įtarimą kažkam, kas kaltinamas veika „straipsnių rašymas“ (BK straisnio aišku nepridėta, nes tokio straipsnio elementariai kodekse nėra... čia tik Sapnų ir šešėlių kodekse nurodyta, o tą kodeksą nežinia kas turi, man jis nerodomas.)

Taigi, kadangi VBS agentūra pažadėjo man siųsti viską, kur tik teisėjai kažką makliavoja ir manipuliuodami mano pavarde, galimai klastoja, skaitau:

„1.5. Taip pat jis įtariamas tuo, kad 2017-08-29 iš savo kompiuterio Lenovo (IP 188.69.212.48) ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku per D. Petkaus paskyrą – Sati Ožkelė Griciūnienė, parengė straipsnį „Badautojas Dainius Petkus yra persekiojamas korumpuotos teiėsaugois ir teisme dirbančios buvusios žmonos Ramunės Petkuvienės“, kurį viešame tinkle www.visuomene.com pateikė išpublikuoti Kristinai Sulikienei. Šį straipsnį P. Petkus išplatino ir socialiniame tinkle www.facebook.com per D. Petkaus paskyrą – Sati Ožkelė Griciūnienė ir tuo viešai paskleidė tikrovės neatitinkančius ir R. Petkuvienę šmeižiančius duomenis, paniekinančius ar pažeminančius tą asmenį, pakertant pasitikėjimą juo.“

Patys suprantat, jog paskaičius tokį prokurorinį ar netgi policinį šedevrą – na čia ta įstaiga, kur atseit visi tokie išsilavinę, kad geriau už mane žino, kaip reikia vesti ikiteisminius tyrimus ir kaip nustatyti veikos kvalifikacijas (mane buvimu „tariama teisininke“ kaltino tokia Edita Strazdauskienė savo skunduose į Visuomenės informavimo komisiją), net nežinau nuo ko pradėti, demaskuojant VIŠTAKOJYSTĘ šito „šedevro“.

Kadangi su šia nutartimi Dainius Petkus užmūrijamas „psichuškėje“, aš pirmiausia labai abejoju, ar čia jam reikia psichiatrų priežiūros. Labiau pasidomėčiau šį šedevrą sukūrusiojo dvasine sveikata, tuo labiau, jog kaip matote, jis įtaria Dainių Petkų, jog jis pats rašo straipsnius, po to sugeba nurodyti žurnalistams, kad būtų spausdinama, ir dar jis juos rašo kažkokiu būdu „per FB paskyrą“.

Aš nesu gyvenime girdėjusi apie tokį straipsnių rašymo būdą.

Kaip žinau, rašoma yra Word formatu, po to redaguojama, tada įkeliamas straipsnis.

VIENAS SUNKESNIŲ NUSIKALTIMŲ LIETUVOJE YRA FACEBOOK PASKYROS FUNKCIJOS „SHARE“ NAUDOJIMAS

Pirmą kartą girdžiu ir apie tai, jog facebook funkcijos „share“ (kažkuo pasidalinti su draugais) naudojimas yra nusikaltimas.

Facebookas turi savo politiką, ten galima kreiptis ir ta bendrovė uždraus publikuoti ką nors, kas pažeidžia standartus. Vienas „bet“ – nuomonės laisvės ši kompanija, registruota Amerikoje, nedraudžia, nes Amerikoje yra ginama žodžio laisvė. Todėl visi „šmeižimo facebooke“ tyrimai nuo šios korporacijos visada gauna apvalią špygą, kai mūsų KORUMPUOTA teisėsauga kreipiasi.

Be to, ar paskyra tikrai priklauso asmeniui, turi atsiųsti patvirtinimą facebook korporaciją, o šmeižto bylose jie atsisako teikti bet kokią informaciją. Todėl tai, jog Griciūnienė yra Petkus – tik policijos galima fantazija, nepagrįsta jokiais objektyviais tyrimo duomenimis.

Kaip suprantu, nesugebėjo naujus įtarinėjimus kurpęs galimai Minsko ugdytinis normaliai sukurpti kvalifikacijos – kaip matome, pastraipos gale nenurodyta, kokia tai nusikalstama veika rašyti straipsnius ir jais dalintis socialiniuose tinkluose.

Kaip ne vieną ir ne dvi šmeižto bylas tvarkiusi, galiu pasufleruoti: teismas tokio „kūrinio“ nepriimtų, nes nukentėjęs asmuo turi nurodyti, kurie konkrečiai sakiniai jį šmeižia.

Pagal šį kūrinėlį akivaizdu, jog Ramunę Petkuvienę, tiksliau kaip rašoma nutartyje, jos orumą „pakerta“ (pasitikėjimą ja pakerta – faktas, kad ji kreipėsi dėl buvusiojo į policiją čia „tarp kitko“, niekas teisme nepaprotino nustoti raganų medžioklę) tiesiog pats faktas, kad apie ją parašyta. Šeimos narį persekiojantis asmuo nesuvokia, jog jeigu nustos persekioti – tai niekas ir nerašys. Nes nebūtų apie ką rašyti. Dabar gi LVAT matyt garsėja pasaulyje, ir nuo to kyla žmonių pasitikėjimas teismais?

Tačiau aš nedirbu su VSD, aš dirbu su VBS agentūra, ir nežinau „neliečiamų asmenų“ sąrašo. Yra toje agentūroje „necitavimo“ reikalavimas. „Tik nieko apie mane nerašyk“. Yra net į internetą kai kurie susivedę ir susimokėję citavimo draudimą. Kad automatiškai internetas blokuoja, jeigu kažkoks „netinkamas“ portalas parašo pavardę, man taip kartą neleido parašyti Linkevičiaus ir Liatuko pavardžių, teko dėti taškus ir brūkšnius.

Kadangi nepriklausau VSD, tai ir nepadariau jokio nusižengimo, kad aprašiau „neliečiamą asmenį“.

Neliečiamas, nekritikuojamas asmuo vien tuo pagrindu, jog aptariant bylą, kurią ji pati iškėlė savo pareiškimu (nes nežymus sveikatos sutrikdymas yra privataus kaltinimo byla, ir be nukentėjusiosios skundo, pareiškimo ji nebūtų buvusi net pradėta), apsiskundė, jog ją šmeižia pats... rašymo faktas.

Kadangi straipsnis ilgas, lieka neaišku, ar pavadinimas šmeižia, ar visi sakiniai, ar tik kai kurie. Policininkas, nežinia ką baigęs, bukai toliau nurašo nuo kodekso, tik nenurodo straipsnio – matyt, labai skubėjo kurpti bylą.

Įdomu ir tai, jog abiejų mūsų su redaktoriumi IP adresai tampa vienodi, nors vienas dirba Vilniuje, kitas – Kaune. Abudu naudojamės kažkokiu Lenovo kompiuteriu. Vėlgi – elektroninio ryšio, IP adresų tyrimo duomenys turi būti byloje. Kaip patys suprantate – byloje nieko nėra, o teisėjai „kaltės klausimo suėmimo etape netiria“.Taigi, ir policininko ir prokurorės galimai nusikalstamos veikos LR BK 236 str. „tyrimo duomenų suklastojimas ikiteisminiam tyrimui pradėti“- taip pat neanalizuoja, ir tuo labiau – į prokuratūrą dėl nusikaltimo – nepraneša.

Kad teisėsauga galimai KORUMPUOTA, matome iš šios nutarties, kuria Stasys Lemežis, (labai kotiruojamas Dalios Grybauskaitės, nes dalinai neigia sovietų nusikaltimas, juos apglaisto, sumažina...skaitykie Zigmo Vaišvilos straipsnius)Vitalija Norkūnienė ir Laureta Ulbienė iš manęs atima mano autorinio kūrinio autorines teiseS.

Garbingas teisėjas Stasys Lemežys - pavyzdys, kaip reikia išssiukti nuo atsakomybės. Kai policijos buvo pagautas girtas prie vairo, girtuoklis teisėjas Stasys Lemežys atsisakė tikrintis alkotesteriu, policija nusprendė, kad „kadangi tik siekė išvengti girtumo patikrinimo, akivaizdu, kad, kad tokios tyčios neturėjo“

NESKUNDŽIAMA VILNIAUS APYGARDOS TEISMO NUTARTIMI NUSTATOMA, JOG MANO IR A. DRIŽIAUS STRAIPSNIŲ AUTORIUS YRA DAINIUS PETKUS

Pagal autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, autoriaus teisės neatimamos niekaip, net po jo mirties.

Tačiau Vilniaus apygardos teismas 2018 02 15 nutartimi IBPS-V-255381 nustatė, jog savo straipsnio autorius – visiškai ne aš.

Jį parengė „per FB paskyrą“ ir liepė man išpublikuoti Dainius Petkus.

Taip, tas pats žmogus, kuris turbūt yra psichiškai neveiksnus: policija niekaip negali su teismais apsispręsti – vienur jis proto galiūnas, rašantis straipsnius (suėmimo nutartyje), kitoje tos pačios dienos nutartyje – jam reikalinga atlikti psichiatrinę ekspertizę, nes neaišku, ar suvokia veiksmus.

Kad įrodytų, jog jis neveiksnus, išrašė šią nutartį, kuri neskundžiama, ir joje nurodė, jog jis daro nusikaltimus- rašo straipsnius, viešina persekiojimą prieš jį facebook paskyroje.

Facebook, blokuojantis už žodį „babajus“ ilgiems mėnesiams, šio nusikaltėlio neblokavo, todėl jis tęsė nusikalstamą veiką – viešino ir viešino, taip reikia suprasti, labai gerai atliekamo ikiteisminio tyrimo duomenis.

Iš tikrųjų žmogus, išmestas iš savo namų, sudalyvavo Bado akcijoje.

Atkreipė visuomenės, žiniasklaidos, nepriklausomų kūrėjų, tokių kaip Kazimieras Juraitis, dėmesį.

Teisėja Vitalija Norkūnaitė - kažkada išdrįso nurodyti kelti bylą net tokiam veikėjui, kaip Alvydas Sadeckas. Tačiau ši mafija ją labai greitai palaužė - dabar beliko tik kopijuoti į savo nutartis prokuratūros raštus

Ilgiausiame „kaltinimų“ sąraše neradau Kazimiero Juraičio filmo – juk viskas, ką daro Dainius Petkus, yra nusikaltimas. Juk ir K. Juraičiui davė interviu, ir pasakojo apie buvusią žmoną – juk tai nusikaltimas. Jis turėjo ją tiesiog pamiršti.

Iš šios „neskundžiamos nutarties“, kurią gavau per VBS agentūrą, suprantu viena: kad joks ikiteisminis tyrimas dėl kažkokio smurto, kurio nebuvo, policijai, prokuratūrai ir teismams neįdomūs.

Jie vykdo „zakazą“ tą žmogų kažkur nukišti, o priemonės – neįdomios.

TEISĖJŲ KOLEGIJA ATRADO, JOG SUĖMIMO PAGRINDŲ – NĖBUVO IR NĖRA, TODĖL GYNĖJO SKUNDĄ...ATMESTI

Labai įdomi nutarties motyvuojamoji dalis.

Teisėjų trijulė nustato, jog suėmimo pagrindų iš viso nėra.

Tačiau spėkite koks bylos sprendimas (rezoliucinė dalis)?

„Gynėjo skundą atmesti.“

Tiesa, yra vienas motyvas – kad teisėjai iš bylos duomenų (turbūt iš straipsnių ir komentarų?) mato, jog D. Petkus nužudys Ramunę Petkuvienę arba sunkiai sutrikdys jai sveikatą.

Kaip įrodymas yra ilgiausias jo facebookinių komentarų sąrašas, kur jis pasakoja apie savo nenusisekusį gyvenimą su ja – paprasčiausi įskaudinto ir išduoto vyro pasakojimai. Kitas įrodymas – kad jis ant jos pyksta dėl išvarymo į gatvę. Taip išeina, jis turi rožes jai dovanoti ir dėkoti, kad padarė jį „bomžu“ ir pusę metų jam buvo sunku net susivokti savyje, ką kalbėti jau apie darbą, mokslą ar keliones. Liko ir jo 5000 eurų name – tačiau jeigu apie tai parašo viešai: nusikaltimas.

Taip, kai užgrobiama gyvenamoji vieta, su prikliedėtu „smurto aplinkoje“ tyrimu, tada neleidžiama net daiktų, ką kalbėt, apie pinigus – pasiimti. Tokia yra „tvarka“, nes labai gresia pavojus tam, kuris iškvietė policiją. Kiek per tokius tyrimus atlikta vagysčių artimoje aplinkoje – mes nežinome, nes išvarytas asmuo atsiduria gatvėje, ir jo galimybės gintis labai menkos.

Dainius Petkus pažeidė OMERTA principą – apie saugumiečius (tikrus, ne iš VBS) gerai arba nieko, nesvarbu, kad jie elgiasi kaip paskutinės šiukšlės.

Jis, būdamas gatvėje tiesiogine to žodžio prasme, tuo ir apkaltinamas suėmimo teikime: reikia suimti, nes neturi gyvenamosios vietos.

Tą gyvenamąją vietą panaikino šita pati teisėsauga su šita byla. Dainius Petkus vis tiek kažkur gyvena, negi ant medžio šakos, į tai atkreipia dėmesį apeliacinės instancijos teismas. Nors gynėjo skundą atmeta (pripažindamas jį pagrįstu).

Teismas atmetė šitą argumentą (gyvenamoji vieta yra, ji žinoma), tačiau kaip minėjau, nenustatęs jokių suėmimo pagrindų - nei kad slėpsis, nei kad bėgs, jis paliko galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 01 17 nutartį.

DAINIUS PETKUS RAŠO STRAIPSNIUS IR VADOVAUJA „LAISVO LAIKRAŠČIO“ LEDYBAI: NUTARTIS NESKUNDŽIAMA

Dar didesnis šedevras yra 1.6 nutarties punktas, kuriame Aurimo Drižiaus redakcijoje su nukentėjusiu nuo korumputoos teisėsaugos – vykdė tyrimą dėl tyrimo, visaip vilkino, nieko neveikė, tyčia „tempė gumą“ – atliktas interviu su Dainiumi Petkum, kurį Aurimas Drižius pats padarė, įrašė į garso įrašą ir iššifravo – paverčiamaas taip taip atspėjote – Dainiaus Petkaus nusikaltimu.

Vėl iš to paties kompiuterio, kurio neturi, ir nenustatytoje vietoje (vargšė teisėsauga nežino, kur redakcijos adresas...) parengė pats su savim interviu, ir liepė Aurimui Drižiui spausdinti, ką tas vargšas, matyt gąsdinamas su kokia granata (nes iš nutarties aiškėja, jog Dainius Petkus yra siaubingai pavojingas visuomenei žmogus - rašo straipsnius ir facebooko komentarus, todėl teisėjų trijulė sprendžia, jog reikia jį palaikyti Utenos psichuškėje kurį laiką) bijodamas visuomenei pavojingo asmens, iš didelės baimės ėmė ir atspausdino.

Kaip mėgsta mūsų korumpuota teisėsauga menkinti mūsų laikraščio darbą, tai mano straipsnis išspausdintas net ne „Laisvame laikraštyje“, o kažkokiame „tinkle“ www.visuomene.com, kurio, elementariai, domenų bazėje.,..nėra. Aurimo Drižiaus interviu, kuris buvo popieriniame numeryje per du puslapius, irgi numenkinama iki interneto, vėliau dar kituose nutarties puslapiuose, rašoma, jog Dainius Petkus darė naujus nusikaltimus – intensyviai dalinosi nuoroda (popierinio laikraščio ) facebook paskyroje. Aš nežinau, ką reikia vartoti šitokius vėjus rašyt, bet tai turi būti stipru.

Kadangi teisėjai suėmimo nutartyse suėmimo pagrindų neanalizuoja, o jeigu išsanalizuoja, vis tiek viską atmeta, tai tikrinti, ar policininkas ir prokurorė galimai, tariamai, spėjamai nėra susipykęs su protu ir nekliedi – nereikia.

Galima į procesinius dokumentus prirašyti įvairių vėjų, kliedesių ir bezdalų – teismai dėl suėmimų nieko absoliučiai netikrina, nes atseit, juos įstatymas neįpareigoja tikrinti, ar teisėsauga nusišnekėjo labai ar tik truputį.

Tokiu pačiu būdu 1.6. punkte Dainius Petkus, tarsi būtų UAB „Patikimas verslas“ akcininkas ar direktorius, pats, pasirodo, paskelbė straipsnį apie save, ir pats su savimi padarė interviu.

Šitų kliedesių kurpėjai tiesiog taip bandė pritempti naujų veikų Dainiui Petkui, jog pažodiškai nurašinėjo nuo įstatymo, kurio straipsnio, deja, nesugebėjo įrašyti, o teismas perrašydamas irgi nesivargina pakomentuoti, jog įtarimai yra absoliučiai kaip kokio atsilikėlio rašyti – nes įtarimuose privalo būti veikos kvalifikacijas, kas yra konkretus BK straipsnis.

KITI DAINIAUS PETKAUS TYČINIAI NUSIKALTIMAI: RAMINAMŲJŲ VAISTŲ VARTOJIMAS, IR JO ŠEIMOS MAŠINOS NETYČINIS UŽKLIUDYMAS NAKTIES METU

Dar Dainius Petkus įtariamas, kad tyčia - kai netyčia nakties metu trenkėsi į buvusios žmonos automobilį, kurį pats ir nupirko, „sugadino svetimą turtą“, nors pats iškvietė policiją, kad užfiksuotų avarijos faktą. Nors atsitrenkimo metu liudytojų nebuvo, nes R. Petkuvienė iš namo neišėjo, policija nustatė, jog buvo tiesioginė tyčia. Kokiu būdu nustatė – lieka paslaptis: manau, jog telepatiniu.

Dar įtariamas, kad be recepto įsigijo raminamųjų vaistų, atrodo, „cielas“ 5 tabletes: čia, pasirodo, yra labai baisus nusikaltimas. Žmogus turėjęs narkomanijos problemų, akivaizdu, jog gal turi kokių nervuotumo sutrikimų, tai vietoj to, kad teisėsauga aiškintųsi motyvus tablečių laikymo – iš karto „nurašo“ į nusikaltimą. Norėjo nusiraminti, atlikdamas tai tiesiogine tyčia. Kad visas „elito“ pasaulis saujomis ryja receptinius vaistus, kuriuos gauna be receptų- vieša paslaptis. Turbūt jums yra tekę sutikti nusizombinusius žmones, su keistai blizgančiom akim – tai stiprių trankviliantų vartojimo pasekmė. Tačiau „elito klubas“ išradęs tokią sistemą, jog išduodama be recepto, kad niekas nežinotų. Dainius Petkus, akivaizdu, metų metais priklausė „elito klubui“,todėl ir turėjo vaistų, ir net nežinojo, kad tai nelegalu – nes jo aplinkoje, akivaizdu, tai buvo norma. O policija iš kažkur žinojo, jog jis turi receptinių vaistų, kažkas juk turėjo pasakyti. O gal kreipėsi tų vaistų tikrasis vartotojas?

DAINIUS PETKUS ĮTARIAMAS LAIKĘS 0,11 G TETRAHIDROKANABINOLIO, KAS YRA LYGU 0,2 GRAMO

Dar įtariamas vežęs 0,11g „žolės“, o kadangi 0,2 g sudaro nedidelį kiekį, tokiu būdu įtarimų kurpėjas nustatė, jog 0,11g yra lygu 0,2 g – tai yra nedidelis kiekis. Teisėjų trijulė perrašydazma šitą kliedesį, net nepastebėjo, jog 0.11 g yra mažiau nei 0,2 g ir nedidelio kiekio narkotikų nėra, todėl ir veikos kvalifikacijos – nėra.

Galiausiai visi šitie skiedalai užima beveik 9 lapus popieriaus ir sudaro nusikaltėlio įvaizdį, jog visi ir pamiršta ko susirinko: kad naktį Dainius Petkus miegodamas buvo pašalintas iš savo namų ir be teisės sugrįžti išmestas į gatvę, nes ramiai gulėdamas lovoje, pasirodo, tuo pačiu metu smaugė ir mušė sugyventinę.

O kadangi ne tik nedegradavo, bet susirado žmogaus teisių gynėjus, redakciją, ir mane, juristę, kuri apsiėmė ginti jį civilinėse bylose (paaiškėjo, jog net du jo biologiniai vaikai viešajame registre neturi jokio tėvo, todėl buvo pradėti rengti ieškiniai dėl tėvystės nustatymo), susirado darbą – tada nutarta padaryti tą schemą, apie kurią jam nuolat grasino jo buvusioji meilė, ir net nurodydavo, kokioje įstaigoje jis bus uždarytas.

Įdomiausia yra tai, jog visuomenei dirbančio žmogaus uždarymas yra iš viso nenaudingas. Teisėjų trijulė su šita nesąmoninga nutartimi daro žalą ne tik pačiam Dainiui Petkui, bet ir asmenims, kuriems jis moka pinigus - tai yra, daroma žala vaikams: nesvarbu, jog dalis jų dokumentiškai jam nepriklauso. Rūpestingas tėvas susirado darbą, kad galėtų padėt vaikams. Tai, pasirodo, veika – nusikalstama, nes tame „elito klube“ seniai išrasta, jog vaikus auginasi mamos sau. O tėvai – nustumiami. Be tėvo auginami vaikai yra suluošinami ankstyvoje vaikystėje, o tokius luošenas lengviau valdyti vėliau ateityje. Kadangi facebooke parašė išgyvenimus, jog buvusioji matyt nori pradanginti vaikus užsienyje – šita jo mintis dar vienas nusikalstamos veikos epizodas, tiesa, vėl nenurodyta, koks BK straipsnis tai yra – rūpestis dėl vaikų likimo.

Tačiau veikta skubiai, klastota naktimis, ir įtarimai su vištos koja surašyti, net nesugebėta kvalifikacijų pridėti.

Teisėjai – tik įrankiai. Jie rašo, jog asmuo pavojingas, bet net Zigmas Vaišvila ar Seimo pastatų apsauga galėtų patvirtinti – jog tikrai ne.

Beje, įdomus faktas.

POLICIJA, PROKURATŪRA IR TEISMAS NEŽINO, KUR BUVO DAINIUS PETKUS BADO AKCIJOS METU

Policija nesugebėjo nustatyti, kur Dainius Petkus buvo 2018 08 29. (Kai darė nusikalstamą veiką – per FB paskyrą rengė už mane mano straipsnį.)

Tai gal pasiklaustų Vadovybės apsaugos departamento. Nes tą dieną, ir dieną prieš tai jis buvo adresu Daukanto aikštė, Vilnius, kiaurą parą filmuojamas iš įvairių tame tarpe ir policijos kamerų...Buvo tokia Bado akcija, kurią ne kartą bandė išvaikyti gausios policijos pajėgos, ginkluotos kaip karo zonoje.

Apgailėtina, kai policija netgi jeigu žmogus savanoriškai filmuojasi po jos sekimo kameromis, drįsta rašyti, jog negali nustatyti, kur konkrečią dieną konkretus asmuo buvo.

Be to, niekas man neįsakinėja, kokius straipsnius rengti.

Rengiu pati.

2018 02 15 nutartis (bent jau 1.5-1.6 jos punktai), yra suklastota, nes joje surašyti tikrovės neatitinkantys faktai.

Na tai kas, kad ten parašyta, jog šias nesąmones nustatė trys teisėjai.

Na tai kas, kad nutartis neskundžiama. Jos 1.5 punktas (puslapis antras) yra neeilinis kliedesys.

Gėda Daliai Grybauskaitei su tokiais teisėjais, kurie net netikrina, ar beraščių teisėsaugininkų pateikti „duomenys“ bent 1 procentą atitinka realybę.

Taip pat šitokie beraščiai teisėjai sprendžia apeliacine instancija žmonių likimus. Čia juk sprendimas dėl nutarties skirti suėmimą 2 mėnesiams. Ir teisėjai džiūgaudami nutartyje rašo, jog jie kaltės nenustatinėja. O kadangi kaltės nenustatinėja, jie neprivalo nustatyti, ar tekstas bent nėra kliedesys, ar ten rasta kažko panašaus į realybę – teisėjai tiesiog viską perrašo, nustato, jog suėmimo pagrindų iš viso nėra, ir atmeta gynėjo prašymą panaikinti suėmimo skyrimo nutartį.

Už tokią nutartį teisės pirmame kurse parašytų kuolą.

Jeigu tu motyvuojamoje dalyje nustatei, jog nėra absoliučiai jokių suėmimo pagrindų, tada išvada turi būti „gynėjo skundas pagrįstas, skundą tenkinti“.

Jeigu nustatei, kad suėmimas pagrįstas – skundą atmesti.

Viename puslapyje teisėjai dėsto, jog prokurorė ir apylinkės teismas, skyręs suėmimą – neteisūs,o išvada visiškai neatitinka šios analitikos.

Prokurorė, kurios pavardė slepiama, nes ji labai smarkiai kritikuojama, nors kaip minėjau, išvada neatitinka šios kritikos, melagingai nurodė apylinkės teismui, jog įtariamasis neturi jokių socialinių ryšių, bėgs, slėpsis, neturi gyvenamosios vietos.

Teisėjų trijulė „subaladoja“ tokį prokurorės melą.

NUTARTIMI NUSTATOMA, JOG SUĖMIMO PAGRINDŲ IŠ VISO NĖRA, TODĖL GYNĖJO SKUNDĄ ATMESTI

Bet kadangi užsakymas yra laikyti Dainių Petkų uždarytą, kad jis nustotų naudotis facebooku ir daryti naujas nusikalstamas veikas – pasakoti apie savo nenusisekusį gyvenimą su Ramune Petkuviene (kas pasirodo yra šmeižtas. Pasirodo, ji nekvietė naktį policijos, ir nėra jokios baudžiamosios bylos. Viskas šmeižtas. Ir apie tai, ką aš čia rašau - yra šmeižtas, nes jeigu minimi teismų tarnautojai – rašyti apie juos iš viso negalima. Pasirodo, ir teisėjų patarėjai jau neliečiami.), teisėjai „suraito“ išvadą, iš viso neatitinkančią savo nustatytų aplinkybių, o kadangi nutartis neskundžiama, niekas netikrins ir neapskųs.

Palyginimui pasakysiu, jog žmogų, įtariama, nužudęs Laurynas Baltrūnas paleistas namo su apykoje po 2 mėnesių „sanatorijos“, o Dainiui Petkui, kuris nieko nenužudė, ir įtarimai prieš jį yra galimai suklastoti (o kaip klastojama jų dalis – šiame tekste atskleidžiau), pratęstas suėmimas.

O suėmimo metu prokurorė, kurios pavardės niekur nerandu, pasigamino dar vieną nutartį, hibridizavo procesą – dėl laikymo suėmime Utenoje, ekspertinėje įstaigoje (jeigu netyčia suėmimo nutartį panaikintų).

Nors asmuo įtariamas rašantis visai neblogus straipsnius, kas įrodo jo mąstymo skaidrumą, tačiau būtina nustatyti jo psichikos būklę.

O aš norėčiau nustatyti psichikos būklę šitų kliedesių autorių, nes su mąstymu tikrai kažkas netvarkoje.

Rašyti teismams teikimus apie neegzistuojančius portalus, tokius kaip visuomene.com panašu į kliedesingą sutrikimą.

O kad prokurorai, kai skuba klastoti bylas, gali ir nusikliedėti, rodo kita panaši byla, kur teikimas kratoms ir ikiteisminiams tyrimams irgi buvo atliktas su klaida:

Buvo prokurorų dokumentuose sukurtas tinklalapis nacionalistas.com, ir krūva žmonių apkaltinti susiję su juo. Tačiau tokio puslapio niekada jokioje domenų bazėje nebuvo.

Tada, pamenate, su šitu kliedesiu buvo legalizuota eilė kratų, ir visose nutartyse buvo minimas neegzistuojantis puslapis.

Aišku, tai yra didžiausios prabos panieka žmonėms.

VILNIAUS APYGARDOS TEISMUI VADOVAUJA POLICIJOS TYRĖJAI IR PROKURORAI?

Mes esame virš jūsų.

Mes turime galią suklastoti bet kokį tyrimą.

Klastojimui priemonės – bet kokios.

Mes valdome teismus. Jie uždės antspaudą ir parašys, kad nutartis neskundžiama.

Tokią žinutę siunčia prokurorai su policininkais ne tik visuomenei, bet ir teisėjams.

Nors visa teisėjų trijulė su patirtimi, ir save matyt gerbia, bet koks gerbiantis teisėjas leis sau dėti antspaudą po tokia nutartimi?

Ir kodėl jie bijo kažkokios patarėjos, kuri net nėra teisėja?

Ir nuo kada pavojinga veika yra facebooko komentarai?

Tiesa, kaip pamiršau: juk pati ne kartą rašiau, jog komentarai, straipsnių rašymas, bloginimas yra pati pavojingiausia veika.

Apie tai rašė netgi Vašingtono post, cituodamas Darių Jauniškį, VSD vadą 2017 metų sausio mėnesį...Kad Lietuvos nacionaliniam saugumui labiausiai kenkia blogai ir komentarai. Jeigu būtų sustabdyta laisvos minties raiška, Lietuvai niekas nebegrėstų.

D. Jauniškis tada paminėjo ir „rūko aplinką“.

Gal jis turėjo omenyje štai tokias nutartis, kaip šioji, kurioje mano agentūra atrado mane?

Nes kai paskaitai, kad kadangi rasta 0.11 gramo narkotikų, vadinasi, rasta nedidelis kiekis, kuris yra 0,2 gramo, todėl įtariamas narkotikų laikymu – tai tikrai susidaro kažkokia rūko aplinka. Net nepabandžius parūkyti to, ką rūko šitų kliedesių kūrėjai.

P.S. 1.12 nutarties punkte parašyta, jog Aurimo Drižiaus straipsnis – interviu, kurio autorystę neskundžiama nutartimi pakeičia Vilniaus apygardos teismas, yra „tikrovės neatitinkantis ir šmeižikiškas“. Mano toks gal naivus klausimas būtų – o kas ir kada nustatė (įstaiga, data, nutarimo numeris)? Ir beje – o ar ir redaktoriaus klausimai yra „šmeižikiški ir neatitikantys tikrovės“, nes rašoma, kad visas straipsnis yra nusikaltimas: neišskiriami jokie straipsnio sakiniai. O gal nusikalstamai veikai – šmeižimui- nustatyti jau nebereikia nė teismų sprendimų? Ir net į Visuomenės informavimo komisiją nebereikia kreiptis? Beje, šiame punkte nurodoma, kad straipsnį publikavo „Laisvas laikraštis“, nors 1.6 nurodyta, jog publikavo Dainius Petkus. Ir visa nutartis tokia – nesąmonių, paskirų minčių kratinys. Bet su tokia nutartimi Dainius Petkus yra uždarytas. Nutartis, beje, neskundžiama, nors suėmimo pagrindų apeliacinė instancija iš viso nerado.

P.P.S. Vilniaus apygardos teismas ne kartą nuteisė Aurimą Drižių, nes jis padarė nusikaltimus – tęsdamas nusikalstamą veiką, rašė straipsnius (panašiai kaip dabar Dainius Petkus, netikėti negalime, nes nutartis – neskundžiama.) Teisėjas Dzedulionis, skelbdamas, kad skiria už žurnalistinę veiklą laisvės atėmimą laisvoje nepriklausomoje Lietuvoje, EU, NATO narėje, EŽTT konvencijos narėje ir t.t. ne kokioje Šiaurės Korėjoje ar teroristinėje Rusijoje, kuri kritikuojama nuo ryto iki vakaro, ir mums visiems baigiamos išūžti smegenys – pakomentavo, jog nuteisia Drižių visai ne už Sadecko, o už visos teisėsaugos sistemos kritiką. Taip kad tarsi Dzudulionis ir atsakė, jog ir jam vadovauja kas? Prokuratūra su policija. O čia yra konstitucinis skandalas, gerbiamieji.