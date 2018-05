Šiandien specialia komisija, sudaryta ištirti "Malaizijos airlines" boingo žūtį virš Ukrainos 2014 m. paskelbė, kad ji identifikavo raketos, kuri numušė šį lainerį, numerį, ir karinį dalinį, kuriam ji priklausė.

Tyrėjai tarp lėktuvo nuolaužų sugebėjo rasti raketos variklio nuolaužas ir jas identifikuoti - pagal šios raketos variklio numerį pavyko atkurti, kaip ši rakata pasiekė Ukrainą ir kas ją valdė, Paaiškėjo, kad raketos savininkas - Kurske dislokuotos Rusijos priešlėktuvinės gynybos dalinys, kurio raketos buvo permestos į Ukrainą.

Pagal raketos variklio numerį nustayta, kam priklausė ši raketą, ir kaip ji pateko į Ukrainą.

Kvailiausia, kad net pateikus šiuos įrodymus, Rusija toliau viską neigia.

Investigators today revealed the evidence they believe proves Russia was responsible for downing Flight MH17, killing 298 people, including 80 children.

The Malaysia Airlines jet was on its way from Amsterdam to Kuala Lumpur when it was shot down by a Russian BUK missile over eastern Ukraine on July 17, 2014.

The international team of investigators have now been able to link the missile found in the wreckage of the downed jet to a Russian military unit which was operating within Ukraine at the time.

+14 Russian projectile: The damaged Russian missile that shot down flight MH17, killing all 298 people on board, is put on display in Bunnik, Netherlands, today