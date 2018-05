Dėl Jonavos policijos kankinimų invalidas sulaukė Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) teisingumo tik po beveik 10 metų

EŽTT tik prabėgus beveik 10 metų (nutartis priimta 2016 m. vasarą, o pats A.Gedrimo kankinimas – 2008 m.) po įvykio paskelbė, kad Jonavos gyventojas Aleksandras Gedrimas buvo Lietuvos policijos žiauriai sumuštas ir kankintas, ir priteisė jam 10 tūkst. Eurų neturtinę žalą.

A.Gedrimas į EŽTT kreipėsi 2012 m., jam atstovavo advokatė V. Bradulskienė.

Pareiškėjas visų pirma skundžiasi, kad jį sulaikant 2008 m. balandžio 23 d. su juo policijos pareigūnai netinkamai elgėsi ir kad valdžios institucijos neatliko veiksmingo ir objektyvaus tyrimo, tuo pažeisdamos Konvencijos 3 straipsnį.

2008 m. balandžio 23 d. apie 2.45 val. du Jonavos policijos departamento pareigūnai, V. B. ir J. D., gavo pranešimą apie įsilaužimą į juvelyrinių dirbinių parduotuvę ir jos apiplėšimą. Iš Kauno policijos departamento iškviestas kinologas su tarnybiniu šunimi atsekė pėdsakais nuo parduotuvės iki garažų komplekso netoliese esančioje gatvėje, informavo apie tai V. B. ir J. D, o šie tuomet nuvyko į minėtą garažų kompleksą.

Pareiškėjas dirbo garažų sargu ir 2008 m. liepos 23 d. naktį budėjo. Manytina, kad tuo metu garažų bendrijoje nebuvo jokių kitų darbuotojų. V. B. ir J. D. sulaikė pareiškėją ir pristatė jį į Jonavos rajono policijos komisariatą. Remiantis oficialiu policijos protokolu, pareiškėjas buvo sulaikytas 2008 m. balandžio 23 d. 04.55 val. ir paleistas tą pačią dieną 07.40 val.

Vėliau pareiškėjas ir policijos pareigūnai pateikė skirtingas pareiškėjo sulaikymo aplinkybių versijas.

2008 m. balandžio 23 d. pareigūnas V. B. savo vadovui pateikė šį tarnybinį pranešimą:

„Pranešu Jums, kad 2008 m. balandžio 23 d., patruliuojant kartu su patruliu J. D. Jonavos mieste, 04.25 val. nuvykome <...> prie įvažiavimo į saugomus garažus, kur mūsų laukė Kauno m. VPK <...> vyr. patrulis N. B. Jis pasakė, kad jo tarnybinis šuo atsekė pėdsakais iki automobilio <...>. Patikrinus, kam priklauso automobilis, nustatyta, kad jis priklauso [pareiškėjui]. Pakvietus garažų sargą ir paklausus jo, kam priklauso automobilis, jis pasakė, kad automobilis priklauso jam. Paprašius jo pasakyti savo vardą, pavardę ir gyvenamą vietą, sargas atsisakė atsakinėti, ėmė rėkauti ir stumdytis. Aiškino, jog neprivalo nieko mums sakyti apie save. Jam buvo paaiškinta, jog įvykdytas nusikaltimas ir jis privalo vykdyti mūsų teisėtus reikalavimus. Sargas atsisakė vykdyti reikalavimus, rėkavo ir stumdėsi. Prieš asmenį buvo panaudota speciali priemonė – antrankiai. Vyrą pristačius į Jonavos r. PK, buvo nustatyta, kad tai [pareiškėjas].“

Pareigūnas J. D. tą pačią dieną pateikė lygiai taip pat surašytą tarnybinį pranešimą.

Tą pačią dieną A.Giedrimas Jonavos rajono prokurorui pateikė šį pareiškimą:

„Naktį iš 2008 m. balandžio 22 d. į 23 d. budėjau garažų komplekse <...> Apie 4.30 val. įėjo į darbo patalpas 3 policijos darbuotojai. Vienas iš jų paklausė, kodėl aš važinėju girtas ir kodėl bėgau. Aš paaiškinau, kad esu darbo vietoje, dirbu, nesu gėręs ir niekur nevažiavau (atvažiavau į darbą 21.00 val.). Jie patikrino mašiną ir vėl pradėjo kaltinti, kad esu girtas, kad vairavau girtas. Pasakiau, kad nesu girtas, kad esu antros grupės invalidas. Tada įtempė mane į darbines patalpas, uždėjo antrankius, parklupdė ant grindų, užlaužė rankas, labai skaudėjo (rankos buvo surakintos už nugaros); vienas iš jų spyrė man į pilvą keturis ar penkis kartus, ir jie vis reikalavo prisipažinti. Kadangi aš neprisipažinau, jie nuvežė mane į policijos komisariatą, patikrino alkotesteriu girtumo laipsnį. Alkotesteris rodė 0.00 <...>“

Tą pačią dieną pareiškėją vietos poliklinikoje apžiūrėjo gydytojas. Jis nustatė, kad čiuopiant pareiškėjo pilvas buvo jautrus visame plote, nors ir nebuvo išorinių sužalojimo žymių, pečių sąnarių judesiai buvo riboti ir skausmingi. Galutinė diagnozė: „pilvo sumušimas, pečių sąnarių raiščių patempimas“.

2008 m. balandžio 23 d. prokuroras pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl pareiškėjo kaltinimų, kad su juo policija elgėsi netinkamai. Prokuroras paprašė, kad pareiškėjui būtų atlikta dar viena medicininė apžiūra, siekiant nustatyti, ar jis buvo sužalotas ir, jei taip, koks buvo sužalojimų pobūdis, sunkumas ir galimos priežastys.

2008 m. balandžio 24 d. pareiškėją apžiūrėjo teismo medicinos ekspertas. 2008 m. birželio mėn. pateiktoje tyrimo išvadoje nustatyta, kad pareiškėjo pilvas sumuštas ir pažymėta, kad tai galėjo būti padaryta vienu trauminiu poveikiu kietu buku daiktu. Taip pat pareiškėjui nustatytas odos nubrozdinimas kairiajame rieše, pečių raiščių patempimas, pažymėta, kad tai galėjo atsirasti dėl pareiškėjo paaiškintų aplinkybių – surakinimo antrankiais ir rankas užlaužus už nugaros, t. y. galėjo būti padaryti dviem trauminiais poveikiais. Išvadoje konstatuota, kad pareiškėjo sužalojimai atitiko nesmarkų sveikatos sutrikdymą. Taip pat nurodyta, kad pareiškėjo sužeidimai nebuvo būdingi tyčiniam savęs žalojimui, bet galėjo atsirasti kovos ir savigynos metu.

2008 m. balandžio 30 d. policijos pareigūnas V. B. buvo apklaustas kaip liudytojas. Rašytinis jo apklausos protokolas beveik visiškai atitiko jo pirminį tarnybinį pranešimą. Jis dar parodė, kad : „Pakvietus [pareiškėją] ir paklausus jo, kam priklauso automobilis, jis pasakė, kad automobilis priklauso jam. Paprašius jo pasakyti savo vardą, pavardę ir gyvenamą vietą, sargas atsisakė atsakinėti ir ėmė rėkauti ir stumdytis <...> Po kurio laiko [pareiškėjas] pasakė, kad jo dokumentai automobilyje ir nuėjo paimti automobilio raktų į sargo būdelę. Paėmęs raktus, jis atsisuko į mane ir smogė man ranka į veidą. Aš tuo metu stovėjau prie durų. Smūgis tikslo nepasiekė, nes aš spėjau atsitraukti. Kadangi jis priešinosi, aš su patruliu J. D. paėmėm jį už rankų ir jam uždėjom antrankius. Fizinė jėga buvo panaudota tik uždedant antrankius, kitų smurtinių veiksmų jo atžvilgiu nebuvo panaudota. Iškvietėme vyresnįjį tyrėją L. B., kuris atvykęs apžiūrėjo, bet nieko įtartino nerado.“

2008 m. birželio 2 d. policijos pareigūnas J. D. buvo apklaustas kaip liudytojas; rašytinis jo apklausos protokolas beveik visiškai atitiko V. B. apklausos protokolą.

2008 m. liepos 30 d. pareiškėjui suteiktas procesinis nukentėjusiojo statusas ir jis apklaustas. Jis teigė:

„2008 m. balandžio 23 d. <...> [po 4.00 val.] į administracinį pastatą atėjo du policijos pareigūnai apsirengę uniformomis. Vienas iš jų buvo didesnis, kitas mažesnis. Jie paklausė manęs, ar aš esu sargas. Aš atsakiau, kad taip. Tuomet man liepė išeiti į lauką <...> Pareigūnai parodė į mano automobilį ir paklausė, kieno jis. Aš jiems atsakiau, kad mano. Tuomet abu pareigūnai atėjo arčiau manęs vienas iš dešinės, kitas iš kairės, ir nieko nesakę užlaužė man rankas <...> Tuomet jie man pasakė, kodėl aš bėgau nuo jų ir nepaklusau jų nurodymui sustoti. Aš jiems pasakiau, kad aš buvau savo darbo vietoje, niekur nevažiavau ir nuo nieko nebėgau. Tuomet pareigūnai pradėjo užlaužtas rankas kelti į viršų ir liepė prisipažinti, kodėl bėgau. Kai kėlė į viršų rankas, man jas skaudėjo <...> Pareigūnams pasakiau, kad galiu nueiti į administracines patalpas atsinešti automobilio raktelius ir jie galės patikrinti automobilį, ar karštas variklis. Tuomet rankas pareigūnai atleido, bet nepaleisdami įvedė mane į administracines patalpas. Ant stalo buvo mano automobilio raktai, jie paėmė nuo stalo raktus, pasakiau, kad dokumentai bus automobilyje ir kad galėsit pasižiūrėti <...> Kai ėjome į lauką pro duris, pajutau, kad man dedami antrankiai. Uždėjus antrankius vienas pareigūnas užėjo iš priekio prieš mane, t. y. mažesnis policijos pareigūnas, o aukštesnis policijos pareigūnas liko man už nugaros ir kėlė surakintas rankas į viršų. Kadangi aš tūpiausi dėl keliamų rankų, mažesnis pareigūnas keliu man sudavė apie 4 smūgius į pilvo sritį. Man pasidarė silpna, pradėjo svaigti galva. Aš prašiau, kad policijos pareigūnai mane paleistų ir daugiau nekankintų. Tuomet mažesnis pareigūnas pasakė, kad mane [veš] į skyrių <...> Pasakiau, kad dokumentai automobilyje, tapatybė aiški, ir negaliu palikt savo darbo vietos. Tuomet aukštesnis policijos pareigūnas, kuris buvo už nugaros vis palauždamas rankas į viršų, išvedė mane į lauką <...> Už kokių penkių minučių atvažiavo dar vienas uniformuotas darbuotojas, paėmė mano automobilio raktus ir rakino mano automobilio bagažinę. Pareigūnai patikrino mano automobilį <...> Tuomet mažesnis ir didesnis pareigūnai mane įsodino į automobilį, vis lauždami rankas. Nuvežę mane į policijos komisariatą, policijos pareigūnai atliko mano asmens kratą ir davė papūsti į alkotesterį <...>Kai policijos pareigūnai atėjo į administracinį pastatą, kuriame aš dirbau, jie man neprisistatė; kad jie policijos pareigūnai, supratau iš uniformų. Policijos pareigūnai man nepasakė, dėl ko atėjo, jie manęs neprašė prisistatyti, jie tik paklausė, ar aš čia dirbu ir ar aš esu sargas. Prieš uždedant antrankius, aš su policijos pareigūnais nesistumdžiau. Jokių smūgių aš policijos pareigūnams neketinau suduoti <...>“

2008 m. rugsėjo 5 d. prokuroras surengė pareiškėjo ir policijos pareigūno J. D. akistatą. Jie abu iš esmės pakartojo savo ankstesnius parodymus. Be to, J. D. nurodė, kad pareiškėjas užgauliojo pareigūnus, kai jie paprašė jo prisistatyti. J. D. taip pat nurodė, kad nuėjęs į sargo būdelę paimti automobilio raktelių pareiškėjas bandė užsirakinti būdelėje, bet pareigūnai neleido durų uždaryti ir taip pat įėjo į būdelę.

2008 m. rugsėjo 30 d. prokuroras surengė pareiškėjo ir kinologo N. B. akistatą. Pareiškėjas teigė, kad jis niekuomet nebuvo matęs N. B. ir kad jį sulaikant nebuvo nei N. B., nei jokio šuns. Tačiau N. B. tvirtino, kad jis įvykio vietoje buvo: „Aš buvau įvykio vietoje, buvau su šunimi, mačiau, kaip buvo sulaikytas [pareiškėjas], aš padėjau dviem policijos pareigūnams užlaužti rankas <...>Po to aš su patruliais nuėjau į netoliese esančias patalpas – būdelę. Būdelės duris atidarė pareiškėjas ir jis išėjo į lauką. Tuomet kartu su patruliais paaiškinome jam dėl ko mes čia atėjome, t. y. kad yra įvykdytas nusikaltimas ir kad šuo atvedė iki automobilių, stovėjusių šalia. Man ir patruliams paprašius prisistatyti bei pasakyti, kam priklauso mašinos, kurios stovėjo šalia, pareiškėjas tai atsisakė daryti, pradėjo keiktis, įžeidinėti mus, sakė, koks čia mūsų reikalas“.

2008 m. lapkričio 4 d. prokuroras ikiteisminį tyrimą nutraukė. Jis konstatavo, kad pareiškėjas trukdė policijos pareigūnams vykdyti savo pareigas, atsisakė paklusti jų teisėtiems reikalavimams, stumdėsi ir keikėsi, aktyviai pasipriešino pareigūnams ir pabandė suduoti V. B. Prokuroras nematė pagrindo netikėti V. B., J. D. ir N. B. parodymais, nes jie buvo „nuoseklūs ir logiški“, o pareiškėjo parodymai nepatikimi, nes jis tvirtino, kad įvykio vietoje nematė kinologo N. B., nors buvo nustatyta, kad N. B. ten buvo.

Pareiškėjas prokuroro sprendimą apskundė. Jis teigė, jog V. B. pripažino užlenkęs jo riešą, bet per tyrimą į tai neatsižvelgta. Be to, jis nurodė, kad per medicininę apžiūrą buvo aiškiai nustatyti sužalojimai pilvo srityje, kurių negalėjo nulemti teisėti pareigūnų veiksmai. Jis nurodė, kad yra pagyvenęs (incidento metu buvo sukakęs 58 metus) ir antros grupės invalidas, todėl nelogiška, kad būtų agresyviai priešinęsis dviem policijos pareigūnams.

Pareiškėjas taip pat atkreipė dėmesį į keletą neatitikimų pareigūnų parodymuose:

a) V. B. teigė, kad būdelėje pareiškėjas pabandė jam suduoti , o N. B. nurodė, kad būdelėje nieko neįvyko.

b) J. D. teigė, kad jis su V. B. priėjo prie sargo būdelės ir kad pareiškėjas išėjo į lauką, taip pat kad fizinė jėga prieš pareiškėją buvo panaudota tik jį surakinant antrankiais ir tik būdelėje. Tačiau V. B. nurodė, kad pareiškėjas prie jo priėjo tuo metu, kai jis tikrino pareiškėjo automobilį, ir kad pareiškėjui rankos buvo užlaužtos lauke, siekiant priversti jį prisistatyti.

c) J. D. nurodė, kad pareiškėjas pabandė būdelėje užsirakinti, tačiau būdelėje nebuvo jokio mechanizmo, kuris būtų leidęs užsirakinti joje iš vidaus.

2009 m. kovo 20 d. vyresnysis prokuroras patenkino pareiškėjo skundą ir atnaujino tyrimą.

Eksperto išvadoje patvirtinti ankstesnio medicininio tyrimo rezultatai, o pilvo sumušimas galėjo atsirasti suduodant tiesioginį smūgį. 2009 m. gegužės 4 d. pareiškėjo prašymu buvo apklaustas kitas liudytojas, jo pažįstamas V. V. Jis teigė: „Apie 2008 m. balandžio 23 d., tikslios datos neprisimenu, apie 04.00 val. nuėjau į [pareiškėjo] darbovietę <...> paprašyti, kad jis mane parvežtų namo. Tuo metu dar nebuvo prašvitę. Tada pamačiau, kaip du pareigūnai priėjo prie [pareiškėjo] jam iš šonų ir užlaužė rankas. Girdėjau, kaip [pareiškėjas] šaukė, klausdamas, kodėl jam laužiamos rankos. Pareigūnai, užlaužę rankas, įvedė jį į budėjimo patalpą. Girdėjau, kaip budėjimo patalpoje šaukė, už ką jį muša. Tada mačiau, kaip du pareigūnai išvedė jį užlaužtomis rankomis, surakintomis antrankiais. Ar buvo suduoti smūgiai, nemačiau, tik girdėjau klausimus, už ką jie jį muša.

2009 m. birželio 1 d. prokuroras nutraukė ikiteisminį tyrimą, iš esmės remdamasis tais pačiais pagrindais, tačiau Jonavos rajono apylinkės teismas patenkino pareiškėjo skundą ir tyrimą atnaujino. Tai kartojosi kelis kartus.

2008 m. balandžio 23 d. Jonavos policijos departamente pareiškėjui surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas už teisėtų policijos pareigūnų nurodymų nevykdymą ir pasipriešinimą jiems. Vėliau byla nutraukta dėl praleisto termino.

Baudžiamojoje byloje dėl juvelyrinių dirbinių parduotuvės apiplėšimo pareiškėjui niekada nebuvo pareikšti įtarimai ar kaltinimai, 2009 m. tyrimas buvo nutrauktas, taip ir neįvardijus apiplėšimo vykdytojų.

Esmė

1. Dėl materialaus pažeidimo: kaltinimai nežmonišku elgesiu

a) Šalių teiginiai

57. Pareiškėjas teigė, kad policijos pareigūnai prieš jį neteisėtai ir neproporcingai panaudojo jėgą: užlenkė jo riešą, surakino antrankiais, užlaužė jo rankas ir spyrė keliu į pilvą. Jis tvirtino, kad tokie veiksmai nebuvo nei būtini, nei proporcingi, nes jis buvo blaivus, jo tapatybė buvo nustatyta, įvykio metu jis buvo sukakęs 58-erius metus ir buvo antros grupės invalidas. Pareiškėjas tvirtino, kad pareigūnams nesipriešino ir jų neįžeidinėjo.

Vyriausybė teigė, kad tariami pareiškėjo sužalojimai nebuvo tokie rimti, kad patektų į Konvencijos 3 straipsnio taikymo sritį. Ji paminėjo keletą šalyje atliktų medicininių tyrimų, kurių išvadose nurodyta, kad pareiškėjo sveikata sutrikdyta tik nesunkiai ir kad dėl šių sužalojimų jam neprireikė tolesnio gydymo ar nedarbingumo.

Teismas dar primena, jog tam, kad patektų į 3 straipsnio taikymo sritį, netinkamas elgesys turi pasiekti atitinkamą žiaurumo lygį. Tokio žiaurumo lygio netinkamas elgesys paprastai sukelia faktinį kūno sužalojimą ir dideles fizines ar psichologines kančias. Asmens laisvės atėmimo atveju arba tiesiog jam susidūrus su teisėsaugos pareigūnais, bet koks fizinės jėgos panaudojimas, jei jis nėra griežtai būtinas dėl šio asmens elgesio, žemina žmogaus orumą ir iš esmės nėra suderinamas su Konvencijos 3 straipsnyje numatyta teise.

Galiausiai, Teismas nėra kompetentingas ištaisyti nacionalinių teismų tariamai padarytų faktinių ar teisinių klaidų, nebent, ir tik tokia apimtimi, kiek tokiomis klaidomis buvo pažeistos Konvencija saugomos teisės ir laisvės.

Teismas negali pritarti ir nacionalinių institucijų nuomonei, kad policijos pareigūnų pateikti parodymai apie pareiškėjo sulaikymo aplinkybes buvo „nuoseklūs ir logiški“. Visų pirma jis pažymi, kad dalis parodymų apie pareiškėjo tariamą smurtavimą buvo prieštaringi. Pirminiuose tarnybiniuose pranešimuose pareigūnai V. B. ir J. D. teigė, kad pareiškėjas „rėkė ir stumdėsi“, bet neužsiminė apie keiksmažodžius ar bandymą suduoti V. B. Per vėliau surengtas apklausas V. B. ir J. D. vis dar neminėjo keiksmažodžių, bet abu nurodė, kad pareiškėjas būdelėje bandė suduoti V. B.. Apie tai, kad pareiškėjas keikėsi, tik praėjus keletui mėnesių po sulaikymo pirmasis užsiminė N. B. (žr. šio sprendimo 17 punktą). Per tą pačią apklausą N. B. taip pat teigė, kad pareiškėjas sudavė pareigūnui, nenurodydamas, kur tai įvyko, bet vėliau tai paneigė, teigdamas, kad „galėjo ir suklysti“ dėl smūgio, nes buvo tamsu. Be to, per akistatą su pareiškėju N. B. nurodė, kad būdelėje nieko neįvyko, o vėliau teigė, kad į būdelę jis neįėjo ir nematė, ar ten kas nors įvyko.

Be to, Teismas pažymi, kad dėl sumušimo pareiškėjo pilvo srityje nepateikta jokio paaiškinimo. Policijos pareigūnai nenurodė jokių konkrečių aplinkybių, kurios galėjo lemti minėtą sužalojimą, ir tyrimą atlikusios institucijos jų nepaprašė tai padaryti.

Galiausiai Teismas pažymi, kad atvykus policijos pareigūnams pareiškėjas savo darbo vietoje buvo vienas, ir jokiame nacionalinio proceso etape neužsiminta, kad jis galėjo būti ginkluotas. Teismas taip pat pažymi, kad nėra jokių policijos pareigūnų sužalojimo požymių, kurie liudytų apie agresyvų pareiškėjo pasipriešinimą. Todėl, net jei pareiškėjas iš tikrųjų pareigūnus plūdo, neatsakė į jų klausimus ir nesėkmingai pabandė vienam iš jų suduoti, Teismas vis tiek nemano, kad keletui apmokytų policijos pareigūnų būtinai reikėjo panaudoti tiek daug fizinės jėgos, siekiant didesnio pareiškėjo bendradarbiavimo.

Remdamasis išdėstytais argumentais, Teismas laikosi nuomonės, kad Vyriausybė pakankamai ir įtikinamai nepaaiškino, kaip buvo sužalotas pareiškėjas, ir neįrodė, kad jėgos panaudojimas prieš pareiškėją nurodytomis aplinkybėmis buvo neišvengiamas.

Todėl Teismas daro išvadą, kad su pareiškėju elgtasi nežmoniškai, nesilaikant Konvencijos 3 straipsnio reikalavimų, taigi konstatuotinas materialus straipsnio pažeidimas.

Pareiškėjas teigė, kad ikiteisminis tyrimas dėl jo pateiktų kaltinimų netinkamu elgesiu buvo neveiksmingas. Jis skundėsi, kad policijos pareigūnų parodymai laikyti patikimais, nors būta daugelio prieštaravimų, kad prokurorai neatliko teismų nurodytų procesinių veiksmų, kad pareiškėjas nebuvo tinkamai informuotas apie tyrimo eigą ir taip apribotos jo galimybės teikti skundus, ir kad tyrimas buvo pernelyg ilgas.

Teismas labai abejoja, ar tyrimas buvo išsamus. Kaip jau minėta pirmiau, policijos pareigūnų pasakojimuose apie įvykį yra keletas rimtų neatitikimų, o pareiškėjas savo skunduose nacionalinėms institucijomis nurodo jų dar daugiau. Teismas pažymi, kad per apklausas trys pareigūnai, V. B., J. D. ir N. B., pateikė prieštaringas įvykių versijas dėl to, kaip jie visų pirma susidūrė su pareiškėju, kaip pareiškėjas sureagavo į pareigūnų reikalavimus, kaip jis priešinosi, kokie konkretūs fiziniai veiksmai

buvo panaudoti, kiek žmonių buvo būdelėje, kur jie stovėjo ir kas tiksliai būdelėje įvyko.

Nė viename nacionalinių institucijų sprendime minėti neatitikimai nebuvo išnagrinėti ir, priešingai nei pareiškėjo atveju, pareigūnų parodymais niekada nesuabejota. Šiuo atžvilgiu Teismas dar pažymi, kad kai kurių pareigūnų tarnybinių pranešimų ir jų parodymų rašytinių protokolų tekstai beveik visiškai sutampa, o tai labai sumenkina jų patikimumą. Tokiomis aplinkybėmis Teismui ypač kelia susirūpinimą tai, kad visi nacionalinių institucijų sprendimai nutraukti tyrimą rėmėsi vien tik policijos pareigūnų parodymais.

Be to, Teismo nuomone, nors ikiteisminis tyrimas netruko pernelyg ilgai (trejus su puse metų), per tą laikotarpį prokuroras tyrimą nutraukė penkis kartus, o keturi iš tų sprendimų kaip nepagrįsti buvo panaikinti vyresniojo prokuroro arba teismo. Teismas jau ne kartą yra konstatavęs, kad tokių sprendimų pasikartojimas paprastai atskleidžia rimtą tyrimo trūkumą.

Be to, Teismui ypatingą susirūpinimą kelia tai, kad 2010 m. liepos 29 d., t. y. praėjus daugiau nei dvejiems metams nuo tyrimo pradžios, Jonavos apylinkės teismas konstatavo, kad visi procesiniai veiksmai, atlikti V. B. ir J. D. atžvilgiu, pripažintini niekiniais, nes šiems pareigūnams nebuvo suteiktas tinkamas procesinis statusas. Teismui susirūpinimą kelia tai, kad tokios procesinės klaidos nei prokuroras, nei teismai nepastebėjo ankstesniuose proceso etapuose. Tai ne tik be būtino reikalo prailgino proceso trukmę, nes byla turėjo būti perduota kitai teritorinei prokuratūrai ir reikėjo dar kartą apklausti V. B. ir J. D., bet ir sumenkino galimybes, kad per tyrimą bus nustatytos pareiškėjo sulaikymo aplinkybės, nes abu pareigūnai pabrėžė, kad dėl praėjusio laiko tarpo nebegalėjo prisiminti visų detalių, o ankstesniais ir gerokai tikslesniais parodymais remtis nebebuvo galima.

Todėl konstatuotinas procesinis 3 straipsnio pažeidimas.

„Jeigu Teismas nustato Konvencijos ar jos protokolų pažeidimą ir jeigu Aukštosios Susitariančiosios Šalies įstatymai leidžia tik iš dalies atlyginti pažeidimu padarytą žalą, tai prireikus Teismas gali priteisti nukentėjusiajai šaliai teisingą atlyginimą.“

Pareiškėjas reikalavo atlyginti 10 000 EUR turtinę žalą ir 10 000 EUR dydžio neturtinę žalą.

Tačiau Teismas mano, kad kitos pareiškėjo nurodytos išlaidos buvo būtinos ir priteisia jam 237,80 EUR.

Nusprendžia:

a) atsakovė valstybė per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sprendimas taps galutinis pagal Konvencijos 44 straipsnio 2 dalį, turi pareiškėjui sumokėti toliau nurodytas sumas:

i) 10 000 EUR (dešimt tūkstančių eurų) ir bet kokius taikytinus mokesčius neturtinei žalai atlyginti;

ii) 237,80 EUR (du šimtus trisdešimt septynis eurus ir aštuoniasdešimt centų) ir bet kokius pareiškėjui taikytinus mokesčius išlaidoms ir sąnaudoms atlyginti;