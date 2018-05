Nekaltus žmones į kalėjimą pagal „unitazo balsus“ nuolat siunčiantis LAT teisėjas Armanas Abramavičius nupirktuose straipsniuose moko „teisingumo“

Aurimas Drižius

Šią savaitę portalas 15min.lt išspausdino didelį interviu nuo Lietuvos Aukščiausiojo teismo teisėju Armanu Abramavičiumi, kuris nuolat nuteisia siunčia į kalėjimus nekaltus žmones ir yra sulaužęs dešimčių žmonių ir jų šeimų likimus.

Neįtikėtina, kad toks „teisės korifėjus“ ir buvęs prezidento Valdo Adamkaus patarėjas staiga nusprendė išsiplauti savo mundurą, ir parodyti, koks jis yra teisingas. Itin įdomu, kad net 15min.lt sutinka spausdinti A.Abramavičiaus išmintį tik už pinigus. Net žurnalistai atsisako plauti tokių žmonių mundurus už dyką – teisėjui išrašoma sąskaitą už „teisingumą“ ir „teisingumo viešinimą“.

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/teisejas-armanas-abramavicius-nusikaltimu-skaiciu-mazina-ne-bausme-o-jos-neisvengiamumas-56-967360

Net tame pačiame 15min.lt straipsnyje nurodyta, kad straipsnį parengė „tūrinio rinkodaros skyriaus“ žurnalistė, kitaip sakant, straipsnis yra apmokėtas.

„Laisvas laikraštis“ pasidomėjo Aukščiausiame teisme, kiek šiam teismui kainavo A.Abramavičiaus išmintis, ir kas už ją sumokėjo.

LAT pirmininko konsultantė Dovilė Bružaitė informavo: “Šis straipsnis naujienų portale - tai teisinio švietimo iniciatyva, kuria siekiama visuomenei pristatyti teisėjo profesiją. Inicijavus straipsnį, teisėją kalbino portalo15min.lt žurnalistas, kurio pateiktas tekstas - tai žurnalisto autorinis darbas, su jo paties sugalvotais klausimais”.

Pasidomėjus, kiek šis vargas kainavo, gavome tokį atsakymą : “Straipsnio viešinimas (iki paros laiko rodymas pagrindiniame naujienų portalo 15min.lt puslapyje), kartu su žurnalisto darbu, t.y. nuvykimu pas pašnekovą, teksto parengimu, redagavimu, korektūra bei pašnekovo nufotografavimu, kainavo 320 eur plius PVM. Kaip matyti, straipsnis buvo inicijuotas, todėl už jo turinį atsako straipsnio autorius - žurnalistas (jei domina tokia praktika, plačiau Jums gali papasakoti 15min.lt redakcija).

Mokėjimą atliko Nacionalinė teismų administracija iš teismų veiklos viešinimui skirto biudžeto. Kaip minėta, šis straipsnis naujienų portale - tai teisinio švietimo iniciatyva, kuria siekiama visuomenei pristatyti teisėjo profesiją”.

Kitaip sakant, Nacionalinė teismų administracija nusprendė visuomenę apšviesti, koks sunkus yra teisėjo darbas, ir kiek jam reikia vargti, kad pasiųsti nekaltą žmogų į kalėjimą

Tik blogai, kad LAT pasirinko labiausiai tam netinkamą personažą – teisėją Armaną Abramavičių, kuris dar kažkodėl prisistato ir kaip „geriausias Romerio universiteto dėstytojas“. Jeigu Abramavičius yra geriausias, tai kuris blogiausias?

Vienas pavyzdžių – teisėjas A.Abramavičius pasiuntė į kalėjimą 12 metų tokį Trakų gyventoją Česlovą Kuncevičių, kuris neva nušovė savo sesers skriaudiką.

Paaiškėjo, kad prokuratūra surinko itin rimtus Č.Kuncevičiaus kaltės įrodymus – papirko vieną Lūkiškių recidyvistą, kad jis už cigarečių pakelį paliūdytų, kad neva Č.Kuncevičius jam prisipažino nužudęs žmogų. Pastarajam įrodžius, kad jis niekaip net fiziškai negalėjo sutikti minėto „slapto liudininko“, prokuratūra nekėlė „liudininkui“ bylos už melą, tačiau nutarė, kad Č.Kuncevičius prisipažino garsiai šaukdamas per kalėjimo unitazo vamzdį.

„Prokuroras Nikolajus Kozliakas bando mums visiems įrodyti, kad unitazo skylė puiki vieta pokalbiams, - teigia LL šaltiniai, - tą patį bando įrodyti ir jo draugė Vilniaus apskrities vyr. policijos komisariato vyr. tyrėja Neringa Lipskienė. Dar viena unitazo uostytoja. Šioje byloje, liudininkas, nuteistas iki gyvos galvos už 4 žmogžudystes paliudijo, neva, jis išgirdo per kanalizacijos vamzdį, kaip Č.Kuncevičius prisipažįsta, kad padarė nusikaltimą. Nei prokurorui, nei teismams buvo visiškai neįdomu, kad kalinys liudytojas pirminėje savo versijoje, užfiksuotoje kaltinamajame akte, nurodė visiškai kitą vietą, Lukiškių TĮ kiemelį, kuriame , neva, girdėjo šnekantį Kuncevičių su kitu nuteistuoju. Po to ėmė tas kalinys, ir persigalvojo bei pradėjo sekti kitą pasaką. Kad girdėjo Kuncevičiaus prisipažinimą vietos ligoninėje, per unitazo vamzdį. Mūsų teisėsauga tuo labai patikėjo, ir net padarė šį eksperimentą. (tik iškyla klausimas - ar šita prokuroro suformuota ekspertų grupė yra kompetetinga atlikti tokius eksperimentus ir teikti atitinkamas išvadas. Juk tą turi atlikti atitinkami specialistai ekspertai iš atitinkamų institucijų. Tačiau prokurorui Kozliakui tai ne motais. Jis geriausias ekspertas) Tarp dalyvavusių šiame eksperimente, buvo du Lukiškių TĮ pareigūnai – Laisvės atėmimo vietų ligoninės Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyresnysis inspektorius Tadeušas Zimbinskis bei Laisvės atėmimo vietų ligoninės korpuso vyresnysis Erikas Makutunovičius. Tačiau šie abu pareigūnai, kurie šiuose video sako, kad girdi tik duslius garsus, bet nesuvokia sakomo teksto, teisme duoda prieštaringus parodymus, ir sako, kad per tą unitazo skylę galima buvo girdėti ir suvokti tekstą. Būtina pažymėti, kad kalinys nurodė, kad, neva, girdėjo ilgą, beveik valandos, Kuncevičiaus pasakojimą, su menkiausiomis detalėmis, tokiomis, kad tuo metu buvo šlapdriba ir t.t. Kalinio recidyvisto ir pareigūnų T.Zimbinskio ir E.Makutunovičiaus duotais melagingais parodymais, nuteistas nekaltas žmogus. Nuosprendis priimtas vadovaujantis vienintelio anoniminio liudininko - kalinio recidyvisto parodymais bei netiesioginių įrodymų visuma. Tiesioginių įrodymų nerasta jokių.

Nemokamo cirko šou. Siūlome pažiūrėti prokuratūros nufilmuotą eksperimentą, kuris byloje buvo kaip pagrindinis įrodymas, kad žmogų nuteisti 12 metų. Nei ekspertų, nei jų išvadų, tiesiog prokuroras su tyrėja sukišo nosis į šikvamzdžio skylę ir pasakė, kad per tą skylę galima labai gerai viską girdėti, Nors pažiūrėjus nufilmuotą eksperimentą matome ir girdime visai ką kitą. Pasak prokuroro Kozliako, Kuncevičius, sukišęs nosį į dvokiančią skylę, kaip prieš kunigą, beveik visą valandą rėkė kaip jis daro nusikaltimą...O visiems teisėjams, tokiems kaip Arūnui Kisielius (apygardos teismas), Bavejanui (apeliacinis) ir net pačiam "geriausiam" dėstytojui LAT teisėjui Armanui Abramavičiui visa tai buvo labai įtikinama. Įdomu, kiek kainavo Kuncevičiaus užsodinimas? Priminsiu, kad Kuncevičius nuteistas vadovaujantis vienintelio liudininko, kalinio nuteisto iki gyvos galvos, liudijimu t.y. jo pasaka apie šikvamzdį bei netiosioginių įrodymų visuma. Kitų tiesioginių įrodymų jokių!!! Štai kas darosi ant Lietuvėlės....Tikiuos peržiūrėję vaizdo įrašą, nuspręsite patys, ar tikrai tinkamai atliktas eksperimentas, ir ką išdarinėja teisėjai su žmonių gyvenimais.

Armano Abramavičiaus turtai, butai užsienio kurortuose – „seksodromai“?

Dar viena byla, kurioje jau minėtas A.Abrmavavičius nuteisė nekaltą žmogų – garsioji Kauno pedofilijos byla. A.Abramavičius vadovaujama kolegija nuteisė aklą žmogų Raimondą Ivanauską kalėjimo, apkaltinus jį tuo, kad neva „padėjo rengtis Drąsiui Kedžiui žudyti“.

Jau prieš kelis metus buvo aišku, kad teisėjas Armanas Abramavičius turėjo tiek daug nenustatytos kilmės pinigų, kad pirko net po kelis butus užsienio kurortuose.

Pvz., savaitraštis „Ekstra“ paskelbė, kad du buvę V.Adamkaus patarėjai – A.Armanavičius ir Albinas Januška Latvijoje, Liepojos kurorte ant jūros kranto 2006 m. pirko nekilnojamojo turto.

Kaip rašė „Ekstra“, buvusius V.Adamkaus patarėjus sieja ir turtas Latvijoje. Liepojoje, prestižiniame name, A.Januška yra pirkęs vieną butą, A.Abramavičius įsigijęs du – vieno ir trijų kambarių butus. Kas tai – konspiraciniai butai, „seksodromas" ar paprasčiausia verslo investicija į nekilnojamąjį turtą?

„Tai paprasčiausias atsitiktinumas. Nuvažiavome į Latviją, pasitaikė proga ir nusipirkome. Buvo toks laikas, kai butai pigiai kainavo", – „Ekstrai" sakė dabar Konstitucinio teismo teisėjas A.Abramavičius, paklaustas, kokios aplinkybės lėmė, jog kartu su A.Januška įsigijo butus užsienyje. Anot Konstitucinio teismo teisėjo, praėjusiais metais butai Liepojoje kainavo „pigiau grybo", jis už kambario butą sumokėjęs „gal 3,5 tūkstančio latų" (apie 17 tūkst. Lt).

Kaip Aukščiausiojo teismo teisėjas A.Abramavičius užsienio kurorte du butus "pigiau grybo" pirko. Ar - tai "seksodromas?"

https://www.alfa.lt/straipsnis/76106/bendras-darbas-prezidenturoje-bendras-turtas

A.Abramavičiaus ir A.Januškos investicijos užsienio kurorte sutapo su CŽV kalėjimo statybomis Lietuvoje, už kurį šį užsienio žvalgybos organizacija Lietuvos pareigūnams sumokėjo milijonus dolerių kyšių. Šį faktą patvirtino ir JAV Senato Žvalgybos komitetas, tačiau Lietuvos generalinis prokuroras E.Pašliis iki šiol dengia šią nusikalstamą veiklą ir daro viską, kad šie nusikaltimai nebūtų išaiškinti. Neaišku, ar kyšiai atiteko V.Adamkaus patarėjams, tačiau kaip tik tuo metu Abramavičius ir Januška investavo į užsienio kurortus dideles sumas ir dabar galima tik ironiškai vertinti Abramavičiaus kalbas apie tai, kad butai Liepojoje, prabangiame name, per pačią nekilnojamojo turto brangimo karštligę jam kainavo "pigiau grybo".

Brangius kotedžus kaip tik tuo metu Turniškėsė įsigijo ir dar du V.Adamkaus patarėjai - E.Bagdonas ir R.Muraška. Vėliau prezidentūroje kuravęs užsienio politiką bei koordinavęs visų patarėjų korpuso darbą E.Bagdonas gavo URM Rytų Europos ir Vidurinės Azijos departamento ambasadoriaus ypatingiems pavedimams postą. R.Muraška grįžo į VSD.

Juos vienija KGB ir žydrumas?

Kaip žinia, VSD pareigūnas Vytautas Pociūnas buvo išsiųstas dirbti į Baltarusiją ir nužudytas, kai ėmė domėtis istorija, kaip Lietuvoje atsirado CŽV kalėjimas ir kurie pareigūnai gavo už tai kyšius.

"Tačiau V.Pociūnas ėmė kalbėti ir apie tai, kad nupirktas visas Lietuvos Valstybės saugumo departamentas, - "Laisvam laikraščiui" pasakojo buvęs VSD darbuotojas Aurelijus Beržinis, - V.Pociūnas buvo išskirtinai idėjinis žmogus, ir jam nereikėjo tų pinigų, kuriuos susižėrė jo viršininkai. Jis pradėjo kalbėti, kad atvažiavo amerikiečiai ir visą VSD nupirko. Koks čia saugumas, jeigu užsieniečiai atveža maišą dolerių, ir visus nuperka? V.Pociūnas to nenorėjo suprasti, ir sakė, kad to negalėjo būti mūsų valstybėje. Buvo ir kita istorija – amerikiečiai per Lietuvą finansavo Baltarusijos opoziciją, ir nemažai tų dolerių atsidūrė VSD, kuris ir organizavo visą šį darbą. Lietuva dabar lenda visur, kuri tik galima, kad tik uždirbti amerikiečių pinigus, tai ir VSD pasišovė būti tarpininku tarp JAV ir Baltarusijos opozicijos. Juk ir dabar Lietuva nori būti tarpininkė, ir pradavinėti Ukrainai ginklus iš JAV. Tačiau aš manau, kad pirmas dalykas, kurį V.Pociūnas būtų paviešinęs, tai būtų A.Paulausko fokusai. Apie šia A.Paulausko operaciją su Jarmalavičiumi ir Burokevičiumi, ir kad ši operacija buvo atlikta ne už ačiū. Aš tik vieno dalyko nesuprantu – V.Pociūnas jau žinojo, kad eina pinigai Baltarusijos opozicijai, ir kad visa Lietuvos VSd yra nupirkta. Jis žinojo ir tai, kad jis nėra nupirktas, tačiau man neaišku, kodėl jis nesisaugojo ir nepradėjo kalbėti apie šį reikalą, kaip amerikiečiai atvežė maišą dolerių ir čia nupirko visą VSD. Todėl Valdas Adamkus ir pareiškė, kad CŽV kalėjimas Lietuvoje yra Amerikos vidaus politikos reikalas, ir leidžia mums suprasti, kad nėra mums čia ko tirti visų šių reikalų. Ką tai reiškia? Kad Lietuva parsidavė Baltarusijai tam, kad atgautų Burokevičių ir Jermalavičių, o dabar parsiduoda JAV, kad ši galėtų čia pastatyti kalėjimą. Žodžiu, Lietuva parsidavinėja kaip prostitutė".

Kaip žinia, V.Adamkus, prieš kelis metus gavęs "Laisvės" premiją, dėjo visas pastangas, kad tik nebūtų išaiškintas V.Pociūno nužudymas. Dar 2006 m. V.Adamkus kreipėsi į Konstitucinį teismą (KT) prašydamas išaiškinti šio teismo nutarimą, susijusį su Seimo laikinosiomis komisijomis. Paklausime iškeliama abejonių, ar pagrįstas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) noras iš esmės ištirti ne tik buvusio aukšto saugumo pareigūno Vytauto Pociūno žūties aplinkybes Baltarusijoje, bet ir išsiaiškinti, kas ir kodėl privertė VSD vadovybę imtis kardinalių kadrų permainų, kai buvo atsisakyta kompetentingų pareigūnų paslaugų.

NSGK taip pat siekė išsiaiškinti, kiek tiesos yra informacijoje, jog buvusį, neseniai atsistatydinusį, Užsienio reikalų ministerijos sekretorių Albiną Janušką, VSD direktoriaus pavaduotoją Darių Jurgelevičių ir net patį VSD vadovą Arvydą Pocių sieja glaudūs ryšiai su Rusijos „Gazprom" bendrovės vietininku Lietuvoje, „Dujotekanos" savininku Rimandu Stoniu.

"Esktra" rašė, kad vienas šio skandalo herojų – A.Januška gali tikėtis KT supratimo. Mat šiame teisme – geras A.Januškos pažįstamas, bendražygis, Konstitucinio teismo teisėjas Armanas Abramavičius, su kuriuo sieja ne tik bendras darbas Prezidentūroje – abu buvo prezidento V.Adamkaus patarėjai, bet ir bendras ar drauge įgytas turtas. Gerai prezidento patarėjai uždirba, jeigu gali atliekamas lėšas investuoti į nekilnojamąjį turtą.

„Ekstra" jau rašė, kad A.Januška, būdamas V.Adamkaus patarėjas užsienio politikos ir nacionalinio saugumo klausimais, Zarasų rajone, Duburaičio kaime, yra pirkęs 36 hektarus žemės, kur pasistatė gyvenamąjį namą, ūkinius pastatus, iškasė tvenkinių, įregistravo valstiečio ūkį ir gauna išmokas iš Europos Sąjungos. Lietuvos Šveicarija vadinamame ežeringame krašte 1 ha žemės kainuoja apie šimtą tūkstančių litų. Šią sodybą, kurioje 40 metų gyveno už tautos genocidą nuteistas „stribas", A.Januškai nurodė iš šių kraštų kilęs prezidento patarėjas teisės klausimais A.Abramavičius, kuris prisipažįsta, kad vieną hektarą žemės pirkęs iš A.Januškos. Šiandien tame sklype stovi laikinas poilsio namelis.

Prieš kelis mėnesius A.Abramavičiaus vadovaujama kolegija pasiuntė į kalėjimą R.Ivanauską pagal žinomai melagingus „liudininko“ Mindaugo Žalimo parodymus.

Kaip žinia, iki šiol nėra išaiškinta, kas teisėjo Jono Furmanavičiaus, mažametės mergaitės motinos Laimutės Stankūnaitės sesers Violetos Naruševičienės, Drąsiaus Kedžio ir Andriaus Ūso žudikai.

Prokuratūra, kuri nuo pat pradžių slėpė žudikus, paskelbė, kad žudikas yra D.Kedys ir jam neva „padėjęs“ Raimundas Ivanauskas.

Kokie įrodymai? Juos dabar ir turi vertinti jau minėta Abramavičiaus vadovaujama teisėjų kolegija.

Tačiau įrodymai remiasi Lietuvos prokuratūros suklastotais įrodymais – vienintelis „liudininkas“ yra Mindaugas Žalimas, patologinis nusikaltėlis, kuriam mainais už „reikiamus“ parodymus prokuratūra nutraukė bylą už tai, kad jis vos ne iki sąmonės netekimo primušė vieną baltarusį.

Nors auka kaip savo mušeiką atpažino R.Iavnauską, tačiau prokuratūra dėl šio nusikaltimo apkaltino kitą žmogų, ir galiausiai Žalimą išsuko nuo kalėjimo.

Į kurį jis būtų tikrai sėdęs, nes prieš tai jau buvo sėdėjęs už tai, kad suluošino savo aukas

Apie šį liudininką jau rašė Myra Kovalski:

"LIUDININKAS" M.ŽALIMAS - ŠALTAKRAUJIS BANDITAS, KAIMO SENUKŲ SIAUBAS, SULUOŠINĘS IKI INVALIDUMO SAVO AUKAS, DĖL MENKAVERČIŲ DAIKTŲ AR SKURDŽIOS PENSIJOS, APVOGĘS NET JĮ GYNUSĮ KUNIGĄ

Kas yra šis linksmas vaikinas iš Plungės rajono, kur besisukantis ten sukeliantis įvykių verpetą? Laidose ir Lietuvos ryto publikacijose -tai labai doras pilietis, nenoromis įpainiotas į Kauno žudynių istoriją dviejų anot jo žodžiais tariant žulikų- R. Ivanausko ir D. Kedžio. Kaip padorus žmogus M. Žalimas kreipėsi į policiją, bandydamas užkirsti kelią žudynėms spalio 5 dieną, 2009. Jo jautrią ir švelnią lyg ėriuko vilna siela sužeidė brutalus D. Kedžio pasiūlymas padovanoti milijoną litų už pagalbą likviduojant J. Furmanavičių, A. Ūsą, L. Stankūnaitę, V. Naruševičienę, Kauno apygardos teismo pirmininką A. Milinį, Agurkinių gaujos lyderį S. Velečką-Agurką bei šviesiaplaukį verslininkėlį, vardu Aidas. Pastarojo nežinojo nei pavardės nei adreso nei detalios išvaizdos – bet sušaudyt planavo…

Primename, kad tuometinė VTAT kontrolierė R. Šalaševičiutė taip pat buvo taikinyje. Jai netgi buvo skirta valstybės apsauga 6. 45 min, spalio 5, 2009. Kažkodėl vėliau R. Šalaševičiutė iškrito iš ratų ir uždulkėjo užmaršties dulkėse. Pasimiršo, lyg tai būtų buvęs koks gandas, o ne rezonansinė, Lietuvą sudrebinusi, byla. Tad nuo ko VTAT kontrolierei buvo skiriama valstybės apsauga? Kam buvo taškomi pinigai? Kas kitas galėjo kėsintis į pareigūnę, jei dabar ji jau iškritusi iš D. Kedžio žudynių plano? Ar tai neegzistuojančio pedofilų klano ranka taip siekė užčiaupti VTAT kontrolierę, nes D. Kedys ją pristūmė prie pat klano iršvos?

Klausimas lieka atviras ir opus. Nors ir primirštas. Primiršta ir tai, kad M. Žalimo brolis kali už pedofiliją.

,,Mindaugo Žalimo brolis Algirdas Daukša 2006 m. buvo nuteistas 11 metų kalėti už mažametės prievartavimą. Jo motinai bei broliui ir po nuosprendžio atrodė, jog šis nusikaltimas tėra jų šeimos reikalas.Žagintojo poelgis atrodo dar kraupesnis žinant, kad nukentėjusioji – specialiosios mokyklos mokinė.

Taigi, pedofilija M. Žalimo šeimos aplinkoje nėra svetima ar itin smerktina. Beje tais pačiais metais M. Žalimas ir išdygo R. Ivanausko bei D. Kedžio gyvenimo kelyje. Sutapimas?

Kuo ypatingas dar M. Žalimas šioje rezonansinėjė byloje? Visų pirma tuo, kad įvardintas kaip patologinis melagis, asmuo pliauškia teismo salėje, kas jam ant liežuvio užėjo. Neretai nušneka negudriai ir visiškai į lankas. Gruodžio 5 liudijimuose M. Žalimas liudija apie tai, kad D. Kedys, neva pardavęs butą Kauno mieste gavo milijoną litų ir šį milijoną pažadėjo M. Žalimui už pagalbą žudant. Patiksliname, kad ne D. Kedys kažkada buvo pardavęs butą Kauno mieste, L. Kedienė. Tiesa, tai buvo apie 2001 metus, kai nei jokia pedofilija, nei Žalimu net nekvepėjo. Ir dviejų kambarių butai Kauno senamiestyje tikrai milijono nekainuodavo. Toks liudijimas tokios pat vertės, kaip girdėjo, kad kažkur zvon, no niznajet gde on. Kaip porina šis slaptas liudininkas -jo milijonas nesuviliojo. Nors pono, paniekinančiai žvelgiančio į milijoną praeitį puošia apiplėšimai ir senukų žalojimai iki neįgalumo dėl kelių pensijinių litų.

Kam skamba įtikinimai, kad šaltakraujis banditas, kaimo senukų siaubas, suluošinęs iki invalidumo savo aukas, dėl menkaverčių daiktų ar skurdžios pensijos, apvogęs net jį gynusį kunigą, staiga ims ir atsisakys milijono? Kalbinti vietiniai ne tik tuo netiki, bet ir priduria, kad už tokius pinigus, taip teismų vertintas ir spaudos liaupsintas liudininkas, genocidą visoje europoje padarytų. Be skrupulų.

Tarsi iš fantastikos srities skamba ir pati žudymo pagalbos kaina. Milijonas litų -eiliniam plūgui iš Žemaitijos, kai nusikalstamame pasaulyje profesionalaus snaiperio kaina yra apie 20 000 dolerių... Dažniausiai tai būna kileriai iš Rusijos, nepaliekantys po savęs jokių pėdsakų. Taigi 20 000 dolerių kainuoja likviduoti mafijos vadeivą, apsistačiusį keliais apsauginiais, o paprastą žmogų, kokie ir buvo išvardintieji – iki 10 000 litų. M. Žalimo paminėtas milijonas skamba labai kvailai ir nerealiai. Dar neįtikinamiau skambėtų tik tai, kad tas snaiperis dar buvo aklas. Ar pasisiseks prastumti šitą patologinio melagio pasakojimą teismams už gryną pinigą? O gal abu? Ar ir vėl pasitikėjimas teisėsauga smuktels dar kartą, lyg kelnės be gumos?

Ponas liudininkas, nevengia paatvirauti teisme, kad savo liudijimuose yra ir primelavęs. Na, kad ir dėl V. Račkausko, kurį šiaip buvo įvėlęs į savo kaltinimų laviną.

,,Beje, Mindaugas Žalimas laikosi tvirtos linijos, jog esą jį kažkas vertė duoti parodymus prieš V.Račkauską. Tuo sunku patikėti, nes visus savo parodymus M.Žalimas, kaip teigia, davė laisva valia, niekieno neverčiamas, po to, kai jam esą Vitalij Vitkovskij nepadėjo „susitvarkyti“ vienoje muštynių byloje, ir dar neva pridūręs, jog „springsi ir tu skrandžio turiniu, kaip tavo draugas Drąsius Kedys“.

Kai vienas gynėjų paprašė pakomentuoti šį tariamo bendravimo su Vitalij Vitkovskij epizodą, MindaugasŽalimas gana emocingai paaiškino: “Žinai, vaikšto legendos, kad kriminalistai patys ten Kedį… tai ir kreipiausi į žurnalistą“.

Peršasi išvada, kad pats svarbusis liudininkas M. Žalimas yra kažkieno tampoma marionetė. Kodėl M. Žalimas papuolė į šią nepavydėtiną situaciją? Kieno krauju dar yra suteptos šio plungiškio rankos? Iš spaudos žinome, kad kažkokių senukų Žemaitijoje, baltarusio Vilniuje. O kiek dar nežinome?Mįslingos tiek D. Kedžio, tiek A. Ūso, tiek V. Milinio mirtys.

Ar teisėja, naiviai o gal privalomai patikėjusi M. Žalimo paistalais bei nuteisusi greičiausiai visiškai nekaltus mažo berniuko tėvus padarys visuomenę saugesnę? Nuteisusi pagal patologinio melagio, su ilgu kriminaliniu šleifu liudijimus, kurį kažkas tampo lyg marionetę. Ar nuteisus šią porą sumažės praskeltų baltarusiškų kaukolių? Ar bus saugūs Žemaitijos senoliai? Ar miške sumažės sumuštų, sulaužytom krūtinėm jaunuolių lavonų? Panašu, kad bele ką, dėl vaizdo, nuteisus visuomenė nebus saugesnė.

O kas jei M. Žalimas po metų ar kitų vėl išlys į ekraną ir plačiai šypsodamasis praneš: Tai R. Ivanauskas ir E. Barauskaitė nekalti. Aš primelavau, įkišau juos šiaip sau į šią istoriją. Na, kaip ir V. Račkauską. O, ką man dabar daryt? Verkti dėl to?

Myra Kovalski

