Antikorupcijos komisijai vis dar vadovauja organizuotos policijos nusikaltamos grupuotės statytinis V.Gailius

Neįtikėtina, kad Seimo Antikorupcijos komisijai iki šiol vadovauja buvęs FNTT pareigūnas Vitalijus Gailius, kurį žurnalistas Tomas Dapkus buvo savo laiku padaręs kankiniu ir kovotoju su "sistema".

Nors V.Gailius sako, kad sulaukė telefoninio Dalios Grybauskaitės raginimo atstatydinti savo pavaduotoją Giržadą, tačiau tas telefoninis pokalbis niekada nebuvo paviešintas, o nuo to laiko V.Gailius nuosekliai vykdė prezidentės užsakymus sudoroti jos kritikus, pvz., Artūrą Skardžių.

Dar keičiau, kad V.Gailius neatsistatydino net ir po to, kai paaiškėjo, kad jis pasirašydavo neteisėtas pažymas apie verslininkus, kurios vėliau tapdavo jų sudorojimo įrankiais.

http://laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=6114:vitalijus-gailius-dirbo-organizuotoje-policijos-nusikalstamoje-grupuoteje-pildoma&catid=10&Itemid=242&highlight=WyJnYWlsaXVzIl0=

Šiandien VSD paskelbė, kad po Eligijaus Masiulio sulaikymo verslo koncernas „MG Baltic“ siekė, kad Liberalų sąjūdžio lyderiu taptų Vitalijus Gailius, teigia Valstybės saugumo departamentas (VSD).

VSD rašte parlamentinį tyrimą atliekančiam Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui (NSGK) V. Gailius vadinamas koncerno vadovams parankiu asmeniu, teigiama, kad juos siejo asmeniniai ryšiai. Ši VSD rašto dalis prieš kelias savaites pateiktoje informacijoje buvo užtušuota kaip slapta, bet praėjusią savaitę išslaptinta ir pateikta NSGK. Tuometinis liberalų lyderis E. Masiulis dėl įtarimų kyšio ėmimu buvo sulaikytas 2016 metų gegužę.

VSD teigimu, dėl to koncerno vadovai „iš dalies prarado LLS (Liberalų sąjūdžio) kontrolę, todėl buvo priversti imtis veiksmų, t. y. pasirinkti kitą sau parankų asmenį, kuris pakeistų E. Masiulį“. „Buvo pasirinktas V. Gailius, su kuriuo, VSD duomenimis, R. Kurlianskis ir T. Dapkus palaiko santykius nuo 2011 metų. Nuo 2013 metų buvo bendraujama artimai – V. Gailius gaudavo informacinį palaikymą, be to, sustiprėjo jo ir MG atstovų asmeniniai ryšiai“, – teigiama rašte.

„Pažymėtina, kad po E. Masiulio sulaikymo V. Gailiaus ir R. Kurlianskio kontaktai nutrūko (tikėtina, dėl reputacinės rizikos), tačiau iš karto prasidėjo aktyvūs V. Gailiaus kontaktai su T. Dapkumi“, – nurodo VSD.

Anot rašto, 2016 metų birželį T. Dapkus – tikėtina, su R. Kurlianskio pagalba – padėjo formuoti V. Gailiui politinę strategiją, ieškoti kompromituojančios informacijos prieš jo konkurentus partijoje. „(...) buvo pradėta formuoti nuomonė, kad V. Gailius nėra susijęs su LLS skandalu, jis tapo vienu pagrindinių T. Dapkaus laidų herojų, t. y. didinamas V. Gailiaus žinomumas ir populiarumas“, – rašoma rašte.

VSD teigimu, T. Dapkus teikė V. Gailiui informaciją apie Aušrinę Armonaitę bei kitus partijos narius, kurstė P. Auštrevičių reikšti nepasitikėjimą Remigijumi Šimašiumi. Rašte cituojama ir T. Dapkaus žinutė: „panašu, kad Remigučiui laikas trauktis“. „T. Dapkus siekė suformuoti žurnalistams neigiamą nuomonę apie visus V. Gailiaus konkurentus – A. Armonaitę, E. Gentvilą, R. Šimašių“, – teigiama rašte.

Po E. Masiulio sulaikymo V. Gailius du kartus kandidatavo į Liberalų sąjūdžio pirmininkus, bet abu sykius pralaimėjo.

2016 metų birželį partijos lyderiu buvo išrinktas R. Šimašius, 2017 metų gruodį – E. Gentvilas.