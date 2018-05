Eligijaus Masiulio kyšis – kodėl Dalia Grybauskaitė gelbėjo R.Šimašių, jį įspėdama neiti į liberalų posėdį?

Aurimas Drižius

STT neįspėjo Dalios Grybauskaitės apie sekamą Liberalų sąjūdžio lyderį Eligijų Masiulį, ir būtent todėl STT ir pavyko jį sulaikyti. Tačiau kai Dalia Grybauskaitė sužinojo, kad STT pažymėjo E.Masiulio automobilyje rastus pinigus, Vilniaus meras R.Šimašius sulaukė skambučio, ir jam buvo patarta neiti į Liberalų sąjūdžio valdybos posėdį, kuriame STT turėjo susemti visą liberalų „žvaigždyną“, kai jie pasidalins iš E.Masiulio gautus pinigus. Tokią versiją ir nuomonę dėsto Seimo nariai Naglis Puteikis ir Povilas Urbšys. N.Puteikis atsakė į LL klausimus:

- Kodėl galvojate, kad apie Eligijaus Masiulio sulaikymo operaciją prezidentė nebuvo informuota, ir būtent todėl STT ir pavyko jį sulaikyti?

- Savo šaltinio negaliu išduoti, tačiau tai aukštas buvęs politikas, ir jis man išdėstė savo versiją praėjus kelioms dienoms, kai E.Masiulis buvo “supakuotas”. Ir jis pasakojo tokias detales, stulbinančiai sutampančias su Masiulio elgesiu. Nes STT sulaikytas E.Masiulis šypsojosi, nors bet koks žmogus, sulaikytas su daugiau nei 100 tūkst. Eurų kyšiu, vargu ar šypsotųsi. O E.Masiulis, pagautas su kyšiu, vis tiek buvo linksmas ir atsipalaidavęs. Daug kartų žiūrėjau tą epizodą, kaip po sulaikymo atrodo E. Masiulis. Reiškia, žmogus jau žinojo, kad jo ateina. Tačiau aišku, STT jo tikrai neįspėjo ir jam nepaskambino ir nepranešė, kad ateina jo sulaikyti. Reiškia, E.Masiulis pats suprato arba išmąstė, kad jo tuoj ateis. Reiškia, buvo kažkokia aplinkybė, kuri leido E.Masiuliui per daug nesijaudinti ir šypsotis.

- Gali būti, kad E.Masiulis tiesiog ironiškai šypsojosi – nu palaukite, pamatysite, ant ko užsirovėte?

- Aš tiesiog dėlioju mozaikos detales. Nes Klaipėdoje žmonės kalba, kad Eugenijus Gentvilas pasiėmė E.Masiulį kaip pinigų “ėmiką”. Nes jeigu kitose partijose grynus pinigus imdavo atsakingi sekretoriai arba pirmininkų pavaduotojai, tai šiuo konkrečiu atveju buvo kitaip – visi šnekėjo, kad Liberalų sąjūdyje pats pirmininkas ima grynus pinigus. Apie tai buvo šnekama daugelį metų. Man yra ir verslininkai aiškinę, kad vežė pinigus liberalams, ir visus pinigus tvarkydavo ne E.Gentvilas, o E. Masiulis. E.Getvilas vienos replikos Seime metu pasakė, kad viena iš “Lietuvos ryto” išspausdintų nuotraukų, kurioje matosi “tulpės” rašytas laiškas Masiuliui, matosi, kad tas laiškas rašytas tą dieną, kai STT sužymėjo E.Masiulio pinigus, o kitą dieną jį sulaikė. Tada galimi du paaiškinimai : prezidentė nieko nežino apie STT operaciją ir toliau tęsia veiklą, bendrauja su Seimu ir visomis frakcijomis. Antras variantas : prezidentė informuota, kad E.Masiulis paėmė pinigus, ir tą pačią dieną siųsdama E.Masiuliui tokią žinutę, stengėsi nesugadinti STT operacijos, kad E.Masiulis jaustųsi saugiai ir tęstų savo veiklą. Dabar kyla klausimas : kokią saugią veiklą turėjo vykdyti E.Masiulis, paėmęs 100 tūkst. Eurų? Kodėl STT pažymėjo pinigus ir laukė dvi paras? Ko jie laukė?

- Bandė sekti, kur tie pažymėti pinigai nukeliaus?

- Teisingai, bandė stebėti, kur nukeliaus. Klaipėdiečiai kalba, kad dalį pinigų E.Masiulis padalindavo Liberalų sąjūdžio valdybos nariams arba skyrių pirmininkams. Todėl iš čia ir kyla tokia versija, kad Remigijus Šimašius buvo įspėtas (neiti į valdybos posėdį – aut. Pastaba), ir man ši versija atrodo labai įtikinama. Ji bet jau sudėlioja visą įvykių eigą logiškai ir paprastai. STT pažymėjo pinigus, laukė, kur juos nuneš E. Masiulis. Tačiau šis pajuto pavojų, ir suėmimo metu buvo linksmas, ne ironiškas. Ir išėjęs į lauką, spaudai pasakė, kad “kai prabilsiu, visi bus nustebę”. Tada mes nesupratome, ką jis turi omenyje, o E.Masiulis turėjo omenyje prezidentės jam rašytus laiškelius. Jeigu E.Masiulis būtų įspėtas apie jam gręsiantį pavojų, tai jo veidas tuo metu būtų ironiškas, santūrus, išsigandęs arba akmeninis. Tačiau E.Masiulis tuo metu buvo linksmas, nors jis nebuvo nei išgėręs, nei pagiringas. E.Masiulio veide buvo džiaugsmo išraiška. Reiškia, jis turėjo mažiausiai parą laiko susigaudyti, kas čia vyksta, ir kad jis yra pričiuptas. Vis tiek, jeigu tu paėmei tokią pinigų sumą, tai tau galvoje vis tiek sukasi mintis – o kas bus, jeigu mane sučiups? Prisimenant Gedimino Kirkilo padėjėjo teisėsaugos klausimais, visuomeninio konsultanto Markevičiaus istoriją, kai Nedzinskas jam atnešė 2,5 mln. Litų grynais pinigais, tai pinigų paėmimo metu jie surašė sutartį, kad Nedzinskas skolina Markevičiui 2,5 mln. Litų grynais pinigais be palūkanų ir be jokio užstato štai tokią sumą.

- Tai tas Markevičius tą “skolą” Nedzinskui gražino, ar negražino?

- Aš nežinau, nedalyvauju tam teismo procese, nors jis viešas. Tačiau esmė ta, kad 2,5 mln. Litų paskola Kirkilo padėjėjui tuo metu be užstato ir be palūkanų, kai palūkanos buvo vidutiniškai 10 proc. – čia viskas yra aišku. Tačiau grįžtant prie Masiulio varianto – kai jis dabar šneka, kad yra paskolos su Kurlianskiu sutartis, tai aš manau, kad jis tuo metu, kai ėmė pinigus, buvo numatęs ir tokią galimybę – kas bus, jeigu susems. Ir todėl sudarė paskolos sutartį. Bet galimai dėl to, kad E.Masiulis susirašinėjo su prezidente, jautėsi nebaudžiamas ir būsimas premjeras, matyt, kad abi pusės pažiūrėjo aplaidžiai, ir tos neva paskolos sutarties į brendžio dėžutę neįdėjo. Mat “MG Baltic” buvo apsvaigęs nuo savo įtakos, o E.Masiulis – nuo galios, ir todėl matyt neturėjo paskolos sutarties.

- O tai kodėl Grybauskaitei reikėjo gelbėti Šimašių?

- Jeigu iš tikrųjų buvo planuojamas veiksmas, kad E.Masiulis išdalina valdybos nariams grynus pinigus, o čia įsiveržia STT ir visus “supakuoja”. Įsivaizduokim – partija tada žlunga be pėdsakų. Bandau stoti į prezidentės vietą ir keliu savo versiją : žlugus liberalams, Seime atsiveria didžiulė skylė, ir tampa nebeaiškios rinkimų perspektyvos. Tada pvz., Zuokas galėtų susigražinti dalį elektorato, ir tada vietoj “MG Baltic” grupės mes gautume ‘Icor” grupės sustiprėjimą ir grįžimą į politinę areną. Ir gal būt, tada prezidentūroje buvo nuspręsta neleisti sužlugti liberalams, o nuspręsta palikti patį “švariausią” R.Šimašių, nors aš tikrai taip nemanau, kad jis pats švariausias. Tokiu būdu buvo manoma, kad išoperuojama supuvusi Liberalų partijos dalis su Masiuliu, ir lieka sveikoji dalis su Šimašiumi.

- O iš kur tie gandai, kad kažkas skambino Šimašiui ir įspėjo jo neiti į Liberalų posėdį?

- Matyt, tas aukštas politikas, kuris man pasakojo šią versiją, gal jis kažką žino, o gal tai jo logiškų samprotavimų grandinė, kuri man atrodo labai įtikinama. Masiulis išoperuojamas, tačiau partija lieka, nors ir sužeista, tačiau su viltimi į atgimimą. Todėl jeigu prezidentūra taip ir pasielgė, tai žmogiška prasme aš juos suprantu. Tačiau jeigu, aišku, tai buvo padaryta, tai yra žiaurus smūgis STT, nes tai sužlugdė jos operaciją, ir išgelbėjo liberalus. Tuo labiau, kad tokia operacija būtų smarkiai sumažinusi politikų pinigų ėmimą iš verslo.

- O kaip galvojate, kuo baigsis ši Grybauskaitės ir Karbauskio konfrontacija?

- Sunku pasakyti, tačiau reikia labai aiškiai matyti visą hierarchiją. Kažkada stipriausia verslo grupė, veikianti politikus, buvo “Icor” grupė. Dabar akivaizdu, kad “MG Baltic” daug kartų šią grupę pralenkia visaisi parametrais. Todėl bet kokie mėginimai sakyti, kad Karbauskis arba „Agrokoncernas“ yra tas pats, arba tokio pat lygio, manau, kad niekaip negalima daryti tokio apibendrinimo. Todėl nematau jokio prezidentės būtinumo veikti prieš, tarkim 15-ą pagal dydį tarp koncernų „Agrokoncerną“. Ar verta prezidentei užsiimti 15-u pagal galingumą koncernu? O gal geriau išardyti “MG Baltic” ir anksčiau Icor sudarytas schemas? Nes Icor turėjo tik vieną televiziją ir nelabai galėjo būti naudingas politikams, nes Vilniaus televizija buvo mažai žiūrima. O kai “MG Baltic” turi šešis nacionalinius TV kanalus, iš kurių per tris galima labai laisvai politikus reklamuoti. Nors be abejo, tai galima daryti ir per kitus LNK kanalus – tarp turkiškų serialų namų šeimininkėms galima įdėti ir kokį nors Nausėdą, kepantį blynus.

- O “MG Baltic” turi labai rimtą įrankį politikoje – TV kanalus, todėl ir triuškinama?

- Tai va, aš pritarčiau dabartinei prezidentės laikysenai ir jos taktikai – norint spręsti problemas, reikia mušti stipriausiai korumpuotą dalį. Ir tai, kad prezidentė spaudžia Seimą atlikti darbą iki galo ir iš esmės išardyti “MG Baltic” sukurtą piramidę – tai šioje vietoje prezidentei pritariu. Ir nemanau, kad jai užtektų laiko ir noro pulti Karbausko „Agrokoncerną“, kuris nė iš tolo neprilygsta didiesiems koncernams. Taip, norėta žemę išsipirkti per terminą iki 20 metų, kas yra neteisinga ir būtų praturtinę turtingiausius žemvaldžius, tačiau tai smulkmena, palyginus su “MG Baltic” sukeltomis problemomis. Tą vienintelį “Agrokoncerno” bandymą pasipelnyti mes sustabdėme, o kitų bandymų aš nematau, ir manau, kad jeigu jų būtų, Seimas juos sustabdys. Tuo labiau, kad realiai “valstiečiai” su socdemų koalicija Seime neturi daugumus – tik apie 65 narius. P.Urbšys šiandien išėjo iš frakcijos, nes Seimas galutinai jau trečią kartą palaidojo mėginimą sustabdyti koncentraciją žemės ūkyje. Aš rėmiau Urbšį šioje vietoje, nes koncentracija žemės ūkyje akivaizdžiai yra per didelė. Nes ES tik trys šalys dalina paramos pinigus pagal turimus hektarus, o ne vienam šeimos ūkiui. Visur ES yra praktika, kad vienam šeimos ūkiui skiriama ne daugiau 170 tūkst. Eurų. Todėl akivaizdu, kad ir pas mus yra neleistini kartėliai ir turtėjimo būdai kitų sąskaita. Nes Urbšys atėjo į Seimą su “valstiečių” sąrašu, ir matyt, jo lūkesčiai sudužo. O aš kviestinis asmuo, ir čia kol kas nematau problemos. Tuo labiau, kad Urbšys palaikys geras “valstiečių” iniciatyvas, kurių yra daugiau, negu blogų. Tačiau faktas toks, kad Karbauskio koalicija neturi 71 Seimo nario balso, ir ypatingai svarbiems klausimams jiems reikia Lenkų rinkimų akcijos ar Tvarkos ir teisingumo balsų. Todėl “valstiečiai” neturi didelės galios koncentracijos ir nekelia jokio pavojaus valstybei. O tai, ką yra sukūręs “MG Baltic”, tai be abejo, yra baisus blogis, ir padėkokime prezidentei, valdančiai daugumai, STT ir VSD, kad šiuo metu ši blogio piramidė yra ardoma.