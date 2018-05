Jeigu R.Karbauskis nepaklus, jo laukia B.Lubio arba V.Uspaskich likimas

Simonas Kroydonas

Bronislovo Lubio mirtis įvyko pagal klasikinį KGB vadovėlį. Noru už nuosavas lėšas pasistatyti didžiulį nuosavą dujų terminalą jis sumokėjo savo gyvybe. Jis tą terminalą būtų pastatęs už trigubai mažesnę kainą, nei buvo išleista ant Independence laivo ilgametei nuomai. Kai koncerno „Achemos grupė“ vadovas Bronislovas Lubys paskelbė statysiąs nuosavą suskystintų dujų terminalą Klaipėdos uoste, už kelių šimtų metrų nuo salos, kur kitą dujų terminalą statyti buvo numačiusi vyriausybė, tada tuometinis uosto vadovas Eugenijus Gentvilas sakė ,kad tokio terminalo nepageidaujantis ir stebėjosi, kad su juo B.Lubys bendrauja tik per žiniasklaidą.

„Terminalas bus Smeltės pusiasalyje“, - rėžė Bronislovas Lubys

Smeltės pusiasalis yra Klaipėdos uoste .Jo teritoriją valdo „Achemos grupės“ kompanija „Klasco“. Jis yra uosto gale, tik keliais šimtais metrų nutolęs nuo Kiaulės nugaros salos, kur Vyriausybė žadėjo iki 2014-ųjų pastatyti savą suskystintų dujų importo terminalą. Tuomet apie laivą Independence nebuvo net kalbos. Achema grupės“ azoto trąšų gamykla iki šiol yra didžiausias dujų vartotojas Lietuvoje, jai tenka apie trečdalis importuojamų dujų. Praeitą sykį statyti suskystintų dujų terminalą „Achemos grupė“ bandė dar 2008-aisiais, kai įkūrė specialią įmonę kartu su valstybe. Šis projektas žlugo, kai juo pradėjo domėtis Specialiųjų tyrimų tarnyba.

Konservatorių ir Liberalų kontroliuojama STT jau tuomet specialiai trukdė Lubiu, nes Lubys pasistatęs už savo pinigus dujų terminalą, būtų buvęs nepriklausomas, o konservatoriai bliovė, jog prorusiški Bronislovo Lubio veiksmai yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Aukščiausių politinių sluoksnių lygiu buvo nuspręsta Lubį pašalinti .

Taip po "fūros" tarano atrodė "Laisvo laikračio" redaktoriaus A.Drižiaus vairuojamas "Renault Twingo"

KGB paprastai naudoja dvi metodikas. Pirmoji, kai tu žūsti autoavarijoj, nes prieš tave išvažiuoja sunkvežimis ir tu norėdamas išvengti susidūrimo suki į griovį, ir trenkiesi į medį arba vertiesi ir žūsti, arba kai į tave iš specialaus pistoleto paleidžia sušaldytų dujų paketą, kuris nusėda ant tavo drabužių, tu jų įkvepi iškart patiri širdies priepuolį ir miršti. Jokie teismo medicinos ekspertai neras jokių žymių. Angliškas apibūdinimas skamba taip :

CIA had developed a poison that caused the victim to have an immediate heart attack. This poison could be frozen into the shape of a dart and then fired at high speed from a pistol. The gun was capable of shooting the icy projectile with enough speed that the dart would go right through the clothes of the target and leave just a tiny red mark. Once in the body the poison would melt and be absorbed into the blood and cause a heart attack! The poison was developed to be undetectable by modern autopsy procedures.

O kaip jūs vertintumėt konkrečius faktus, kai penktadienį Kuršių mariose mįslingai žūsta Visagino elektrinės generalinis direktorius Šarūnas Vasiliauskas, sekmadienį širdis sustoja oligarchui Bronislovui Lubiui. B. Lubio bei Š. Vasiliausko mirtys itin panašios į žudymo būdus, kokius naudoja mafijos nariai – pasirinkta auka miršta greitai ir be skausmo. Pakanka paslėpti gelbėjimo liemenę, kurios nedėvėjo patyręs buriuotojas Š. Vasiliauskas. Arba, anot pareigūnų, užtenka į maistą įdėti tam tikrų preparatų, kurie sutrikdo širdies kraujagyslių veiklą: „Susidaro trombas, kuris užkemša kraujagyslę. To pakanka, kad žmogus mirtų. Kiek žinau, B. Lubys sveikai gyveno ir širdies reikalais nesiskundė .

Net patiems pareigūnams šie mano paminėti faktai kelia įtarimų jog mirtis oligarchą ištiko po to, kai šis viešai pasisakė apie ketinimus statyti dujų terminalą netoli Klaipėdos uosto Smeltės pusiasalyje, kurio teritoriją valdo „Achemos grupė“.

Viktorą Uspaskichą žudyti mūsų spec tarnybos pabijojo, nes po GRU statytinio Lietuvoje Remigijaus Daškevičiaus nužudymo ,o jis bendravo su pačiu Gračiovu, buvo labai aiškiai pasakyta. Jeigu Lietuvos spec. tarnybos palies Kremliaus žmones Lietuvoje pasipils tokios užsakomosios snaiperinės žmogžudystės kokių Lietuva net nesapnavo. Su Uspaskichu kaip ir Romanovu buvo susidorota teisiniu keliu .

Sekantis eilėje Ramūnas Karbauskis

Karbauskis turtingas kapitalistas, turintys Matijošaičio palaikymą. Kapitalistai turi suprasti viena. Jeigu tokio kalibro veikėjai kaip Lubys ,Vasiliauskas, Kiesus buvo nužudyti, tai reiškia tik vieną. Reikia pratestuoti visas VSD, STT, Konstitucinio teismo galias, tai yra pratestuoti aukščiausiu lygiu. Buvo tas testas daromas tik du kartus. Su Maskvyčio savanoriu maištu, ir Kedžio organizuotų žudynių istorija .

Neva Drąsiaus Kedžio organizuotos žudynės išsirutuliojo į tokią beprotybę, kad tariamo žudiko sesuo įkūrė Drąsos Kelią, ir Kedžio kaip Liaudies herojaus pagrindu siekiama patvorio organizacija praėjo 5% barjerą ir pateko į Seimą. O tada viskas ir prasidėjo. Ūsas paskendo balutėj, Furmanavičius nušautas, dar viena mergina nušauta, teisėjo Milinio sūnus Vaidas Milinis nušautas. Čia suveikė Rusijos FSB tarybos, kurios mūsų STT pastatė į vietą .

Šiuo metu Lietuvoje sprendžiasi 300 milijonų vertės šarvuočių pirkimo projektas ,Karbauskio uždarytas Lietuvos Geležinkelių kranelis, Karbauskio spaudimas Glavecko globojamam farmacininkų monopoliui, Karbauskio uždėtas apynasris alkoholinių gėrimų gamybos monopolininkams. Užglaistyti šitiems procesams Lietuvos žiniasklaida paserviravo Kildišienės ir nužudyto berniuko iš Kėdainių istorijas .

Kur kas įdomesnė politinių oponentų smaugimo praktika prasidėjo Algirdo Brazausko valdymo laikais ,Apie 1992-1993 metus Lietuvoje galimai buvo įkurtas tiesiogiai Lietuvos Respublikos Prezidentui pavaldus mirties būrys, kuris šalindavo ir iki šiol slapta pašalina Lietuvos nacionalinio saugumo interesams pavojingus asmenis .

1991-1998 metais Lietuvą drebino šimtai užsakomųjų nužudymu ,sprogdinimų ir tuometinis Lietuvos Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas galimai pavedė VSD suformuoti mirties būrį, kuris pašalintų pavojingiausius nusikaltėlius ir jų globėjus šešėlinius verslininkus. Brazauskas neva nurodė sekti Prancūzijos ilgamečio vadovo Šarlio De Golio pavyzdžiu. Šarlis De Golis matydamas, kad pokario Prancūzijoje organizuotas nusikalstamumas ima viršų ,įsakė suformuoti slaptus vyriausybinius mirties būrius. Per vieną naktį visoje Prancūzijoje buvo nužudyti 127 nusikalstamų grupuočių lyderiai .Ir organizuotas nusikalstamumas Prancūzijoje pasibaigė per vieną naktį .

Brazausko palaimintas Lietuviškasis mirties eskadronas tai viso labo keturių profesionalių kariškių komanda ,kurie kartas nuo karto neutralizuoja Lietuvos nacionaliniams interesams kenkiančius žmones yra tiesiogiai pavaldūs Lietuvos Prezidentui, o šiuo atveju Daliai Grybauskaitei .

Paskutinės šios komandos aukos yra surastas ir neutralizuotas Drąsius Kedys ir pagal KGB metodiką nužudytas Andrius Ūsas .Grybauskaitė taip pat žinojo ir apie slaptą amerikiečių kalėjimą pavilnyje ,kuriame buvo tardomi ir kankinami musulmonų teroristai. Dalia Grybauskaitė taip pat davė leidimą prokuratūrai ir Vasiliausko komandai susidoroti su Snoro banko vadovais Antonovu ir Baranausku. Taip pat su Ūkio banko vadovu Vladimiru Romanovu .Visą šitą reikalą koordinavo į Lietuvą atsiųsti amerikiečių FBI agentai .Tai yra neginčijami faktai .Aš nesiruošiu vertinti ar tai buvo gerai ar blogai ,aš jums pateikiu faktus su įrodymais ,kurie jau buvo aprašyti spaudoje .

Ramūno Karbauskio puolimas yra identiškas į politinį susidorojimą su Viktoru Uspaskichu .Uspaskichas gal ir būtų negrįžęs iš Rusijos, jei ne šimtamilijonines apyvartas siekiantis Vikondos verslas.

Viktorui Uspaskichui buvo labai aiškiai pasakyta. Arba jis sės 10-čiai metų už finansines machinacijas į kalėjimą ir praras viską ,o tai yra ir šeimą, biznį ,žmoną jis jau ar taip ar taip prarado ,arba jis visiškai pasitraukia iš politikos, ir ramiai sau gyvena .Uspaskichas pasirinko antrąjį variantą ir ramiai sau gyvens. O kad byla buvo sukurpta ir vilkinama 10 metų, tai parodo viena. Jeigu Lietuviai būtų pasodinę Uspasckichą, Rusijos FSB per Lietuvos nusikalstamas grupuotes būtų pašalinę visus konservatorių lyderius .

Paprastai tariant Juknevičienė,Kubilius,Lansbergis būtų buvę nužudyti ,ir į Lietuvą būtų sugrįžę laukiniai Panevėžio laikai ,ko itin bijojo mūsų derybininkai saugumiečiai .O jūs man visi paaiškinkite faktą ,kodėl už mokesčių mokėtojų pinigus yra saugomas Vytautas Lansbergis ,kuris realiai yra niekas .Vytautas Lansbergis nei Prezidentas ,nei Premjeras ,nei Seimo pirmininkas .Jis yra niekas ,o Lansbergio apsauga valstybei kainuoja 272 000eurų per metus !

Apskaičiuota, kad Vytauto Landsbergio apsauga per metus kainuoja apie 272 tūkst. eurų. Šiuo metu galiojantis Vadovybės apsaugos įstatymas numato, kad vadovybė, kuriai garantuojama valstybės apsauga, yra prezidentas, Seimo pirmininkas, premjeras ir asmenys, laikinai einantys minėtas pareigas. Konstitucinis Teismas dar 2002 metų birželį paskelbė, kad 1990-1992 metais dirbusios Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininko statusas nėra tapatus 1992 metais Konstitucijoje įtvirtinto prezidento, kaip valstybės vadovo, statusui. Konstitucijos sergėtojai pabrėžė, kad prezidento, kaip valstybės vadovo, teisinis statusas yra individualus ir skiriasi nuo visų kitų valstybės pareigūnų teisinio statuso. Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininko pareigas V. Landsbergis ėjo 1990-1992 metais.

Praeitos kadencijos Seimas po pateikimo buvo atmetęs įstatymo pataisas, kuriomis Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko pareigybė būtų priskirta prie aukščiausios šalies vadovybės. Parlamentarai taip pat nesutiko įstatymo patobulinti. Vytautas Lansbergis jau kurį laiką yra saugomas pagal atskirą vidaus reikalų ministro įsakymą. Įteisinus apsaugą įstatymu, butų numatytas ir finansavimas. V.Landsbergio apsauga per 2017 metus kainuos jau apie 300 tūkst. eurų.

Ramūnas Karbauskis kol kas dar tyli ,nes jam surinkus tokią margaspalvę valdančiųjų koaliciją Seime reikia apšlifuoti .Reikia susisteminti .Valstiečiai turi suvokti vieną dalyką .Jie yra absoliutūs valdantieji .Savo gretose jie turi ir Premjerą Skvernelį ,ir Seimo pirmininką Viktoras Pranckietis ,ir absoliučią daugumą Seime .Jie realiai žymiai galingesnė jėga už Prezidentūrą .Prezidentūra yra labiau reprezentacinė įstaiga .

Viską ką Valstiečiams dabar reikia padaryti ,tai nuimti 40 % finansavimą LRT ir padidinti 40 % pelno mokestį pagrindiniams Lietuvos žiniasklaidos kanalams ir reklamos agentūroms .Atskira įstatymo pataisa taip pat iki 500 eurų per mėnesį padidinti pagal autorines sutartis dirbantiems menininkams ,žurnalistams ,muzikantams ir juos labai stipriai kontroliuoti .

Dalis žurnalistų Lietuvoje vis dar dirba redakcijose turėdami darbo sutartis ir greta jų pasirašytas arba tik žodžiu sudarytas autorines sutartis. Kai kada ši autorinė sutartis yra net įrašyta į darbo sutartį kaip garantija, kad žurnalistas greta atlyginimo gaus dar ir honorarą. Tačiau tokia situacija sukuria teisinį dualizmą – kol nėra ginčo, ir darbdaviui, ir žurnalistui gali atrodyti, jog viskas yra tvarkoje. Tačiau atėjus sunkmečiui ir prasidėjus atlyginimų mažinimui ar mažinant darbo apimtis (pvz., sumažintas laikraščio periodiškumas) darbdavys tikisi sutaupyti ir darbuotojo sąskaita. Kai kada tai daroma labai brutaliai pažeidžiant įstatymą - vienašališkai sumažinamas atlyginimas arba taip vadinamas honoraras.

Kai pagal autorines sutartis dirbantiems užsakomiesiems žurnalistams bus uždėti 500 eurų per mėnesį siekiantys mokesčiai ,o LRT finansavimas bus sumažintas 40 % ,+ už reklamą gautos pajamos bus apmokestintos 30 % ,pagrindiniai žiniasklaidos portalai kaip Delfi labai greitai pakeis plokštelę .Šiuo metu Ramūną Karbauskį ir Saulių Skvernelį bandoma supriešinti ,ir bandoma Valstiečių partijos atstovaujamus Seimo narius po vieną ,pamažu atstatydinti pasitelkiant užsakytus žiniasklaidos straipsnius ,ir visokias Tapinoidines laidas .

Visi kas labiau išmano klinikinę psichiatriją supranta ,kad sistemai maišantį individą lengviausiai pažeisti galima per jo šeimos narius .Pvz. viena prieš 15 metų žinoma visuomenės veikėja -žurnalistė Uspaskicho laikais pastoviai varė ant Uspaskicho šmeižikiškus straipsnius ,eskalavo priešpriešas su Lietuvos Lenkais ,skatindavo Lietuvių nacionalizmą ir Lietuvos tautinių mažumų priespaudą .Žurnalistė visą info gaudavo iš VSD departamente pulkininku dirbusiu jos vyro. Kadangi žurnalistė tuo metu buvo panašaus kalibro, kaip šių dienų Jakilaitis arba Tapinas jaunesnysis ,su jos šeima buvo pasielgta labai paprastai .

Jos vyras VSD pulkininkas Baltarusijoje Breste 2006-ųjų rugpjūčio 23-iosios naktį buvo išmestas iš devinto aukšto galva žemyn ,ir po šito įvykio užsakomoji žurnalistė padarė išvadas ir pasitraukė iš visos žurnalistinės veiklos ir ramiai gyvena .O pvz. Tapinas ,Jakilaitis ir dar keli pagal užsakymus dirbantys žurnalistai nesuvokia .Jie juk turi vaikų ...

Pasakysiu labai paprastai .Embargas Rusijai Lietuvos verslui neša nuostolius .Eksportu į Rusiją Baltarusiją ,kitas NVS šalis yra suinteresuotos abi pusės .Lietuvos verslas negali eksportuoti į šias šalis .Mūsų gamintojams itin sunku konkuruoti su Vakarų Europos gamybininkais .Konkurencija vakarų Europoje yra žvėriška .Seimo opozicijos bliovimas ,kad reikia ginkluotis yra visiškai nepagrįstas .Karbauskis dabar negali nieko daryti, nes yra privertas gaišti savo laiką menkaverčiuose skandaluose ,kuriuos kurpia Konservatoriai .

Net Liberalai atsižadėjo Konservatorių ir nebenori su jais turėti jokių reikalų .Konservatoriams užtenka nuimti nuo vaizdo Gabrielių Lansbergį ,Bilotaitę Juknevičienę ir į priešakines pozicijas pastatyti Šimonytę su Saudargas Paulius ,ir viskas stos į savo vietas .Karbauskiui reikia kooperuotis ir su MG Baltic .Verslo žmonės tarpusavyje susikalbės žymiai lengviau ,nei su akademikais .Karbauskis turi suvokti ,kad Skvernelis šachmatų lentoje yra damkė ,Viktoras Pranckietiss antra damkė ,o pats Karbauskis vis dar stovi pirminėje šaškių pozicijoje .

Grybauskaitės ,Lansbergio ,Juknevičienės neutralizaciją galima padaryti vienu atgaliniu kirtimu ,paaukojant Kildišienė Greta .Tai paprasčiausia šaškinė kombinacija ,Duoti kirsti dvi, ir nusiimti tris šaškes tuo pačiu veiksmu atsistojus jau į damkės vietą .Skvernelis turi nesuvestų sąskaitų su Grybauskaite .O Grybauskaitė prezidentės postą gavo išimtinai per Vytauto Lanzbergio protekciją ir yra jo statytinė ,todėl Karbauskiui lieka tik vienas ėjimas .Paaukoti vieną savo Seimo daugumos koalicinę socialdemokratų šaškę ir kirsti tris konservatorių šaškes vienu ypu .

Kirsk per LRT finansavimą Ramūnai !