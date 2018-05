Prezidentė liko kurčia žmonių skundams dėl Dariaus Mockaus finansinių aferų

Aurimas Drižius

Redakcija gavo dokumentų, įrodančių, kad tiek prezidentė Dalia Grybauskaitė, tiek ir visos atsakingos instancijos – Seimas ir jo Audito ir Antikorupcijos komitetai, Generalinė prokuratūra ir FNTT – dar 2010 m. pradžioje buvo informuoti, kaip „MG Baltic“ vadovas Darius Mockus išplovė didžiulės vertės valstybės turtą.

T.y. Darius Mockus ir jo sėbrai veikė pagal klasikinę schemą – privatizavę kokią nors įmonę, valdančią didelį turtą (šiuo atveju tai buvo AB „Vilniaus Viktorija“, kuri valdė pastatus Jasinskio 16 – šiuo metu „MG baltic“ čia pastatė „Verslo trikampį“), visą minėtą turtą jie greitai išplaudavo fiktyviais sandėriais, o pačią įmonę privesdavo prie bankroto.

nuotr. : MG Baltic būstinė atsirado ten, kur buvo "Vilniaus Viktorija"

Taip bankrutavo ir „Vilniaus Viktorija“, kuri liko skolinga biudžetui daugiau nei 10 mln. litų – beje, naujieji savininkai specialiai nemokėjo jokių mokesčių, ir taip įmonės skolas padidino nuo 1 iki 10 mln. litų per metus. Tada skelbė bankrotą, nes visas įmonės turėtas nekilnojamas turtas jau buvo perduotas kitoms Mockaus įmonėms.

Tokia veikla atitinka bent kelis BK straipsnius – pvz, kad ir privedimas prie tyčinio bankroto, tačiau tokiems mockams nė plaukas nuo galvos nenukrito – visi „Vilniaus Viktorijos“ darbuotojų bandymai atgauti atlyginimą ir skundai prokuratūrai atsiremdavo į nematomą sieną.

Vienas toks labai charakteringas laiškas, kuris dar 2010-03-03 išsiųstas prezidentei, vėliau pateko ir į mūsų redakcijos rankas.

Jame rašoma : „Apie nesurenkamą valstybės biudžetą girdime nuolatos ir atrodo, jog kasdien vis labiau mūsų šalis grimzta į dugną. Tačiau vilties teikia svarbiausių Lietuvos moterų bei sąžiningų politikų siekis pažaboti oligarchus.

Mes, buvę „Vilniaus Viktorija“ darbuotojai norime priminti 10 mln. litų mokesčių biudžetui nesumokėjimo istoriją, nes įrodyti su valdžia susijusių stambių verslininkų saitus nebus sudėtinga, todėl tik nuo Jūsų principingumo priklauso, ar į biudžetą sugrįš pagrobti pinigai. Mes jau ne vieną kartą kreipėmės ieškodami teisingumo, siekdami kad oligarchai, susiję su valdžia ir žiniasklaida neapgaudinėtų valstybės ir mokėtų mokesčius.

Verslininkas Darius Mockus neturėdamas įmonės kontrolinio akcinių paketo, bet pasinaudojęs tuo, kad kitiems akcininkams ne itin rūpėjo mūsų fabrikas, valdyboje savo žmones sustatė dar 1995- aisiais. Tuo metu įmonė jau turėjo skolų biudžetui (apie 200 tūkst. lt), tačiau turėjo ir labai daug turto.

Kaip pamena buhalterijoje dirbę mūsų bendradarbiai, pirmieji patikrinimai dėl nesumokėtų mokesčių buvo dar 1995 m. vos tik atėjus naujai valdžiai. Tačiau vietoj to, kad mokesčius mokėti, jie per metus įsiskolinimą biudžetui padidino iki 6 mln. lt. Skola augo iki 9 mln. litą kol 2000 metais buvo nuspręsta įmone subankrotinti, nes visas vertingas turtas jau buvo parduotas, o ir skolininkas tebuvo vienas - valstybė. Nors dar bankroto skelbimo metu, įmonė turėjo 6 mln. turto, bet jau po savaitės turto buvo belikę apie 1 mln. litų. Bankrotas truko kelerius metus, per tą laiką valstybė neatgavo nei lito. Valstybės nuostoliai - skola 9,32 mln. litų dėl mokesčių 111 tūkst. litų Sodrai. Mums, atleistiems darbuotojams tik reikalaujant per teismus tik 2002 m. buvo sumokėta dalis mūsų reikalavimų iš Valstybės garantinio fondo . Bankroto procedūra baigėsi 2005 metais, kurią aiškiai dangstė mokesčių inspekcijos bei Finansų ministerijos aukšto rango pareigūnai.

Šiuo laišku norime parodyti, jog bendrovė „Vilniaus Viktorija“ tikrai turėjo galimybių susimokėti visus mokesčius. Įmonė remontavo savo lėšomis pastatus, kuriuos vėliau už simbolinę vertę perdavė su Dariumi Mockumi siejamoms bendrovėms, dar 8 pastatus įmonė įnešė kaip įstatinį kapitalą į savo dukterinę bendrovę „Apaviktą“, kurie buvo remontuojami „Apaviktos“ pinigais, o vėliau taip pat atiteko „MG Baltic“ koncernui.

Koncernas „MG Baltic“ apgavo ne tik darbuotojus, jis apgavo valstybę nesumokėdamas jau įvardintų 9 milijonų litų bei nuslėpė dar milijonines sumas mokesčių turto transakcijas vykdydamas įnešinėdamas turtą į įstatinį kapitalą, parduodamas dukterinių įmonių akcijas bei už likutinę ir simbolinę vertę parduodamas milijoninės vertės pastatus. Tai statinių kompleksas Jasinskio 16 (šiandieninis „Verslo trikampis“), Slucko 8 (buvęs moteriškos avalynės gamybos kompleksas, o šiandienis „Ecotel Vilnius“, Verslo ir teisės kolegija), patalpos Vilniaus Gedimino prospekte, Pilies gatvėje bei kt.).

Štai keli pavyzdžiai: pastatų kompleksą (15 statinių) Slucko 8, Vilniuje 1997 10 06 už likutinę vertę - mažesnę nei 300 tūkstančių litų - iš AB “Vilniaus Viktorija“ perėmė „MG Baltic Investment“ bendrovė. Po kelerių metų vos už 4 iš 15 statinių pastatus viešbutis „Holiday Inn“ (bendrovė „Valmeda“) sumokėjo 10 mln litų.

Pagal 2000 05 31 bendrovės „Vilniaus Viktorija“ valdybos sprendimą dukterinės įmonės UAB „Hotel Viktoria UAB“ akcijos už 50 000 kitų buvo parduotos verslininko Roberto Dargio bendrovei „Eika“. Tuo pačiu sprendimu buvo parduoti bendrovei „Eika“ ir 3 pastatai Jasinskio 16 - vienas už 4000 lt, kiti du po 9500 lt - viso už 23 000 litų. Vieno kvadratinio metro kaina - vos 3 litai. Čia šiandien stovi pagrindiniai „Verslo trikampio“ biurų pastatai.

Garažų pastatas Jasinskio 16 , Vilniuje 2000 metais buvo parduotas už 21 000 litų koncernui “MG Baltic“. Šiam koncernui atiteko daugiau nei 40 AB „Vilniaus Viktorija“ turėtų nekilnojamojo turto objektų.

Stebina ne tik ne taip seniai taip įžūliai atliktos nekilnojamojo turto operacijos, tačiau ir Valstybinės mokesčių inspekcijos veiksmai visu šiuo laikotarpiu. AB „Vilniaus Viktorija“ skoloms didėjant dalis bendrovės turto buvo areštuota 1997-aisiais metais. Tačiau suvaržyta teisė buvo anaiptol ne patiems vertingiausiems pastatams. Nebus sudėtinga registre atrasti, jog vos tik buvo suvaržius pirmųjų pastatų disponavimo teisę, prasidėjo viso AB „Vilniaus Viktorija“ turto pardavimas. Svarbiausi pastatai buvo parduoti per 10 dienų nuo pirmojo arešto. įdomu ir tai, jog VMI po kurio laiko surašė arešto orderius dar keliems pastatams, tačiau tai buvo ne nauji, o tie patys pastatai, nors jiems dar nebuvo nuimtas ankstesnis areštas. Nors praėjo laiko, tačiau reikėtų pareikalauti asmeninės atsakomybės tų inspektorių, kurių akivaizdoje buvo parduotas pagrindinis AB „Vilniaus Viktorija“ turtas, tuo tarpu jie areštus išrašinėjo tiems patiems, o ne naujiems pastatams, taip kai kuriuos jų suvaržydami net tris kartus. Tačiau dar didesnis klausimas kyla, kaip verslininkai sugebėjo išlaisvinti ir tuos suvaržytus pastatus ir perduoti koncerno „MG Baltic“ nuosavybei neįsipareigodami bent maža dalimi sumažinti mokesčių skolos. Taip visi iki vieno pastatai buvo parduoti, valstybė neatgavo jokių mokesčių, darbo neteko 200 darbuotojų.

Labai tikimės, kad mūsų Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareikalaus, jog visos institucijos į kurias ne kartą jau buvo kreiptasi ištirs šią aferą bei nubaus visus į ją įsipainiojusius oligarchus ir valstybės pareigūnus.

Buvę AB „Vilniaus Viktorija“ darbuotojai

Dariaus Mockaus verslas - buvo skaudžių nesėkmių

Dar prieš kelis metus koncerno "MG Baltic" prezidentas Darius Mockus, iki šiol finansuojantis Tėvynės sąjungą ir atvirai remiantis premjero A.Kubiliaus politiką, gyrėsi sukaupęs daugiau nei 2 mlrd. litų turtą.

Žinoma, šiuo metu tas turtas, sumažėjus jo valdomų įmonių vertei, smarkiai sumenkęs ir besiekia gal tik trečdalį minėtos vertės, tačiau bent jau nepriekaištinga reputacija D.Mockus galėjo iki šiol pasigirti. Žinoma, verslo pradžioje buvo ir skaudžių nesėkmių, pvz., D.Mockaus įmonė buvo investavusi į Vilniaus viešbutį "Vilnius", tačiau akcijų daugumą valdęs Vilniaus brigados lyderis Georgijus Dekanidzė sugebėjo viešbutį parduoti vienas ir palikti kitus akcininkus su riestainio skyle, tačiau vėliau, apie 1995-1996 m. padarytos koncerno "MG Baltic" investicijos į nekilnojamąjį turtą Vilniuje po kelių metų keleriopai padidino verslininkų turtą.

Tiesa, kaip ir daugumoje lengvo praturtėjimo atvejų, D.Mockus su partneriais pigiai supirko bankrutuojančias įmones, turinčias daug turto, vėliau turtą atskirdavo, už grašius perparduodavo naujoms, neskolingoms savo įmonėms, o dešimtimis milijonų litų skaičiuojamas skolas mokesčių inspekcijai palikdavo nurašyti kaip beviltiškas.

Žinoma, kad tai klasikinė turto išplovimo schema, tačiau taip pat žinoma, kad be valdžios ir net Vyriausybės palaikymo tokia rokiruotė neįmanoma.Tačiau turint tokią galingą propagandos mašiną, kaip LNK televizija (viena geriausių D.Mockaus investicijų), jokia valdžia nebaisi.

Tereikia tik parodyti kelis nepatogius siužetus apie neklusnų politiką, ir visi jo rinkėjai bus išbėgioję. Matyt, todėl iki šiol nė vienas politikas nebandydavo pasiaiškinti, koks D.Mockaus vaidmuo dabartinėje A.Kubiliaus politikoje ir kokia jo kapitalo kilmė.

Kaip D.Mockus subankrotino "Vilniaus Viktoriją"

2005 metų rugsėjo 9 dieną pasibaigė AB "Vilniaus Viktorija" bankroto procedūra, ir ši įmonė buvo likviduota. 99 proc. visų kreditorinių reikalavimų šiai bendrovei buvo pateikusios valstybės institucijos - mokesčių inspekcija 9,32 mln. litų, Sodra 111 tūkst. litų. Nors 2001-jų viduryje, kai "Vilniaus Viktorijai" buvo keliama bankroto byla, ji turėjo turto už daugiau nei 6 mln. litų bei už beveik vieną milijoną litų skolų, tačiau valstybei įmonė nesumokėjo beveik nė vieno lito.

Per ketverius bankroto procedūrų ir teismų metus buvo atsiskaityta tik su atleistų darbuotojų grupe, jiems išmokant 21 tūkstantį litų. Dar 16 tūkstančių litų atleistiems darbuotojams buvo sumokėta iš Valstybės Garantinio fondo.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), atlikusi 2000 m. AB "Vilniaus Viktorija" patikrinimą, priskaičiavo įmonės skola biudžetui 9 mln. litų. Nei iki bankroto paskelbimo (2001 06 20), nei bankroto procedūros metu nebuvo patenkinti nei VMI, nei Sodros kreditoriniai reikalavimai.

Nei Valstybinė mokesčių inspekcija, nei Bankroto administratorius neperžiūrėjo ir neginčijo ankstesnių AB "Vilniaus Viktorija" sandorių, kuriais bendrovės nekilnojamasis turtas buvo perleistas išimtinai su "MG Baltic" koncernu sietinoms bendrovėms simbolinėmis likutinėmis, o ne rinkos vertės kainomis.

Pasak LL šaltinių, pirmojo VMI 1995 m. - vykusio patikrinimo metu "Vilniaus Viktorija" turėjo 48 nekilnojamojo turto objektus, tarp kurių buvo statinių kompleksas Jasinskio g. 16, kuriame šiandien įsikūręs "Verslo trikampis", pastatas Slucko g. 8 (šiandienis viešbutis "Ecotel Vilnius" ir Verslo ir teisės kolegija), patalpos Vilniaus Gedimino prospekte bei kt.

Kai mokesčių inspektoriai antrą kartą tikrino "Vilniaus Viktoriją", įmonėje buvo likę tik 32 nekilnojamojo turto objektai, o trečiojo patikrinimo metu dar būta 15 įrašų Registrų centre apie nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą.

Tačiau nekilnojamojo turto pardavimo teisė pirmą kartą suvaržyta tik 1997 02 21, VMI už skolas areštuojant tik 4 mažos vertės pastatus. Tuo tarpu dalis brangiausio bendrovės turėto turto parduota per 10 dienų nuo pirmųjų areštų.

Vėliau VMI suvaržė dar 5 pastatų pardavimo teisę (tiems patiems pastatams 2-3 kartus uždedant areštą), o tuo metu daugiau nei 20 nekilnojamojo turto objektų buvo parduoti (kai kurie jų už keliasdešimt kartų mažesnę nei rinkos kaina, pvz., už 3 Lt už kvadratinį metrą).

Per savaitę turto sumažėjo 5 mln. litų

2000-2001 m. VMI nuėmė areštą nuo visų įkeistų pastatų, kuriems buvo apribota pardavimo teisė, tačiau nesiėmė jokių veiksmų, kad pastatai būtų parduoti rinkos verte ir butų sumažinta skola biudžetui.

Vilniaus apygardos teismo 2001m. birželio 20 dienos nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo AB "Vilniau Viktorija" rašoma: "pagal bylos duomenis AB "Vilniaus Viktorija" turto vertė 6 525 725 litai", o vieno iš kreditorių susirinkimų protokole konstatuojama, kad: "likutinė turto vertė 2001 m. liepos 1 d. sudarė 904 287,93 litų".

Valstybinės institucijos, kurioms bankroto iškėlimo metu bendrovė buvo skolinga, neapgynė savo kreditorinių reikalavimų ir laiku neatkreipė dėmesio, kad bendrovės turtas per savaitę sumažėjo daugiau nei 5 mln. litų.

"Vilniaus Viktorijos" bankroto administratoriaus bendrovės "Debitum" įgaliotas asmuo Klotilda Zybleva turėjo akivaizdų interesų konfliktą ir negalėjo atstovauti kreditorių, nes prieš tapdama įgaliotu asmeniu dirbo AB "Vilniaus Viktorijos" personalo vadove bei buvo bendrovės akcininke, o vėliau dirbo"MG Baltic" koncerno bendrovės "Sėklos" personalo vadove, todėl gynė savo buvusių ir esamų darbdavių interesus, o ne rūpinosi, kad būtų sugrąžinti įsiskolinimai biudžetui", - teigia seni įmonės darbuotojai.

Žinant šiuos faktus kyla klausimas ar tinkamai ir neaplaidžiai savo darbą atliko Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Sodros valdininkai, bankroto bylą nagrinėję teisėjai, bankroto administratorius ir kt., ir kokį politikų stogą jau tada turėjo D.Mockus, kad buvo leista visą turtą perduoti kitoms įmonėms.

Neseniai keli bendrovės darbuotojai kreipėsi į Seimo Antikorupcijos komisiją, prašydami ištirti, ar nebuvo pažeisti tuo metu galioję teisės aktai, vykdant AB "Vilniaus Viktorija" bankroto procedūrą ir ar dėl atsakingų Valstybinės mokesčių inspekcijos bei Sodros pareigūnų veiksmų.

Nors D.Mockaus vadovaujamas "Investicijos fondas" niekada neturėjo kontrolinio bendrovės "Vilniaus Viktorijos" akcijų paketo, tačiau 1995-aisiais sugebėjo perimti bendrovės valdymą. Tuo metu bendrovės "Vilniaus Viktorijos" įsiskolinimai valstybei siekė 200 tūkst. litų.

1996 m. skola valstybei perkopė 7 milijonus litų, o 1998 m. pasiekė 8 mln. litų. 2001-aisiais bendrovei keliant bankroto bylą bendra VMI bei Sodros pareikšta pretenzija bendrovei viršijo 9 mln. litų, tokia ji liko ir po bendrovės bankroto procedūros baigties.

Skolos didėjo, tačiau bendrovė turėjo sukaupusi įspūdingą sąrašą nekilnojamojo turto. VMI tik 1997-aisiais pirmą kartą areštavo dalį bendrovės turto. Iš tuo metu bendrovei priklausiusių 31 pastato buvo areštuoti 4 ne itin vertingi namai. Jau po to, kai VMI areštavo pirmuosius pastatus, "Vilniaus Viktorija" pardavė 16 kitų pastatų, tačiau mokesčių skola nė kiek nesumažėjo.

Tuomet mokesčių inspekcija papildomai apribojo dar vieno pastato pardavimo teises. Kai vėl buvo parduoti dar du nekilnojamojo turto objektai, 1999-aisiais areštas buvo uždėtas dar trims pastatams, o 2000-aisiais dar vienam. Taigi, VMI suvaržė 9 pastatų pardavimo teisę, o tuo metu 22 objektai buvo parduoti.

"Vilniaus Viktorijos" turto išpardavimas:

1995-aisiais pirmieji du iš keliolikos pastatų Jasinskio 16, Vilniuje, atiteko Mockaus Juozo Dariaus inicialus įamžinusiai bendrovei "Trading MJD". Dar du pastatai tais pačiais metais perduoti "Mineraliniams vandenims".

Pastatų kompleksą (15 statinių) Slucko g. 8, Vilniuje, įvertintą mažesne nei 300 tūkstančių litų suma, 1997 10 06 perėmė "MG Baltic Investment" bendrovė. Po kelerių metų vos už 4 iš 15 statinių pastatus viešbutis "Holiday Inn" (bendrovė "Valmeda") sumokėjo 10 mln. litų. Dalį kitų statinių nusipirko Vilniaus teisės ir verslo kolegija.

1999 04 20 buvo parduota "Vilniaus Viktorijos" poilsio bazė Varėnoje.

1998 m. senų vilniečių atmenama buvusi avalynės parduotuvė "Kurpaitė" Gedimino 49/Gynėjų 2 parduota "Minvistai". Po kurio laiko ji atiteko "Minvistos" generaliniam direktoriui V.Savukynui, o dar vėliau vieno "MG Baltic" koncerno valdybos nario R.Vingilio žmonai Aušrai, kuri čia buvo įrengusi dailės galeriją.

Dar trijų pastatų kompleksas Jasinskio 16, Vilniuje parduotas tuometinės Vyriausybės kanclerio Roberto Dargio bendrovei "Eika" už 23000 lt. Vos kelis šimtus metrų nuo centrinės Gedimino gatvės ir Seimo pastato esantis kompleksas buvo parduotas po 3 litus už kvadratinį metrą. Net Registrų centras, kurio vertinimas dažnai skiriasi nuo rinkos kainos, pardavimo metu šiuos tris pastatus įvertino 367 718 lt, tai yra 16 kartų daugiau nei kaina, už kurią buvo parduoti pastatai.

"Vilniaus Viktorija" lėšomis rekonstruotą vieną Jasinskio 16 pastatų už 396 tūkst. litų įsigijo "Aprangos salonas", o nuo 2002-ųjų šio pastato šeimininku tapo "MG Baltic Investment".

Garažų pastatas 2000-aisiais Registrų centro įvertintas 112 tūkstančių litų, po kelių dienų buvo parduotas už 21 000 litų bendrovei "MG Valda".

8 pastatai formuojant įstatinį kapitalą buvo įnešti į "Vilniaus Viktorijos" dukterinę įmonę "Apavikta" ir vėliau perėjo "MG Baltic" koncerno nuosavybėn.

Dar vienas garažų kompleksas, šiandien išaugęs į 5 aukštų automobilių stovėjimo aikštelę, "MG Valdai" buvo parduotas už 121 tūkstantį litų.

"MG Valda" įsigijo ir Jasinskio 16 buvusios parduotuvės ir sandėlio pastatus. Jau bankrutuojančios "Vilniaus Viktorijos" paskutinįjį turimą turtą Registrų centras įvertino 143 tūkst. litų, o UAB "Senamiesčio kurantai" nuvertino iki 13 200 litų ir "be varžytinių" jį įsigijo "MG Valda".

Brangiausiai buvo parduotas vienas iš menkiausiai vertinamų pastatų, esančių Jasinskio 16, Vilniuje, o jo pirkėju tapo Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Nors skola valstybei siekė milijonus litų, VMI nesiėmė priemonių mažinti įsiskolinimų ir areštu suvaržė vos keleto ne pačių vertingiausių pastatų teises, tačiau ir juos vėliau leido parduoti, neužsitikrindama, jog už parduotus pastatus gautos lėšos pasieks biudžetą ir bus sumažintas bendrovės įsiskolinimas.

2000 metų spalio 12 dieną mokesčių inspekcija atšaukė areštą pirmiems keturiems pastatams, kurie nedelsiant buvo parduoti. Tuomet VMI surašė dar kelis turto arešto lakštus, tačiau pardavimo teisę suvaržė ne naujiems, o jau tuo metu areštuotiems pastatams.

Taip, pavyzdžiui, dėl parduotuvės pastato hipotekoje atsirado net trys įrašai. Tačiau net ir tris ar du kartus areštuoti pastatai buvo "išlaisvinti" 2001-ųjų pradžioje ir per tris dienas parduoti "MG Baltic" koncerno įmonėms neatitinkančiomis rinkos vertės kainomis. Paskutinysis "Vilniaus Viktorijos" turtas hipotekoje išregistruotas po to, kai jį be varžytinių 2002-ųjų gegužės mėn. iš bankrutuojančios "Vilniaus Viktorijos" įsigijo "MG Valda".

2001 m. AB "Vilniaus Viktorija" buvo iškelta bankroto byla. Iš 10 mln. lt škotų, 99 procentai buvo įsiskolinimai valstybinei mokesčių inspekcijai ir Sodrai. Prieš iškeliant bankrotą (2000 m. metinis balansas) bendrovė turėjo turto už 6 milijonus litų, o jau po pusmečio, prasidėjus bankroto procedūrai, turto buvo likę vos už milijoną litų.

Buvo sumokėti tik įsiskolinimai "Vilniaus Viktorijos" darbuotojams, o visų kitų kreditorių reikalavimai nesumažėjo nei vienu litu. Valstybės institucijos, kurioms bendrovė buvo įsiskolinusi milijonus litų, laiku nepastebėjo, kaip per 2001-ųjų pusmetį bendrovės turtas sumažėjo 5 milijonais ir nepadarė nieko, kad nors litu būtų patenkintas jos kreditorinis reikalavimas pateiktas bankroto procedūros pradžioje, kai bankrutuojanti bendrovė dar turėjo turto už l mln. ir tiek pat debitorinių įsiskolinimų.

2005 m. rugsėjo 9-ąją išregistruotai iš įmonių registro bendrovei "Vilniaus Viktorija" Valstybinė mokesčių inspekcija ir Sodra, remdamasi dokumentais apie pabaigtą "Vilniaus Viktorijos" bankroto procedūrą, nubraukė šios bendrovės 9,32 milijono skolą bei dar 111 tūkstančių litų nesumokėtų mokesčių valstybei.

D.Mockus buvo susikibęs su "VP dešimtuku"

Kai prieš porą metų Lietuvoje pilnu tempu vyko energetikos privatizavimas, arba "Leo Lt" kūrimas, "VP dešimtukas" kaip vieną savo priešų įvardino Darių Mockų, "MG Baltic" prezidentą. Tuo metu vienas "Vilniaus prekybos" akcininkų Žilvinas Marcinkevičius, LTV laidoje "TV forumas" pareiškė turįs faktų apie D. Mockaus "bendradarbiavimą su Rusijos saugumo tarnybų rezidentais".

"Pono Mockaus nereikėtų statyti aukščiau nacionalinio investuotojo, bet savo pasakytus žodžius esu pasiruošęs apginti bet kur", - Lietuvos radijui sakė Ž. Marcinkevičius.

Jis teigė, kad jam yra "žinomi faktai apie ilgalaikį pono Mockaus bendradarbiavimą, veikimą kartu su Rusijos saugumo tarnybų rezidentais ir su šių rezidentų įkurtomis Lietuvoje kompanijomis". Jau anksčiau buvo sakoma, kad slaptojo neva prieš nacionalinio investuotojo formavimą nukreipto plano autorius atseit yra "MG Baltic" koncernas. "Kas juos iš tikrųjų ruošia ir kokiuose centruose jie yra ruošiami, aš tokios informacijos nežinau, bet kad šie planai parašyti ir sudėlioti buvo pono Mockaus "MG Baltic" kompanijose, tą žinau", - "TV forume" kalbėjo Ž. Marcinkevičius. D. Mockus laidoje sakė esąs nustebęs, kad jo gerai pažįstamas verslininkas "gali taip meluoti".

"Kadangi Ž. Marcinkevičių pažįstu labai seniai, 15 metų, tai jis mane labai nustebino. Man tai panašu į didelę desperaciją. Kas geriausiai padeda užtušuoti nešvarius darbelius? Kažkoks priešas. Man tai atrodo labai negarbinga. Laikiau juos protingesniais žmonėmis", - sakė D. Mockus.

Praėjusią savaitę Vyriausybės politika nepatenkintas koncerno prezidentas į valdžią kreipėsi antikos filosofų sentencijomis.

Jis patikino nesąs "plano", kaip sužlugdyti naujos atominės elektrinės investuotoją, autorius. "Energetika yra ekonomikos pagrindas. Pamatinė demokratijos vertybė - pilietinė pozicija", - taip kalbėjo D. Mockus.

"Jeigu pastebėjote, sovietmečiu buvo tokia filosofija, pavyzdžiui, kritikuoti nematytus filmus. Dabartinė šio energetinio projekto strategija - kad bet kokia kritinė pastaba gali būti priimama kaip besąlygiško gėrio žlugdymas. Kalbame apie besąlygiško gėrio gerumą.

O jei pradedi diskutuoti - tai tada sakoma: pala pala, tu prieš Lietuvą. Iš principo tie visi geri darbai yra kvestionuotini. Mes nesakome, kad nereikia elektrinės. Mes sakome, kad jeigu jos reikia, tai reikia daryti aiškiai ir suprantamai.

Tačiau diskusijos nėra ir tai jau yra problema. Jeigu tu dedi kreivai pamatus, tai ko tikiesi?", - "Verslo žinioms" klabėjo D. Mockus. Jis tikina nesibaidantis nacionalinio investuotojo projekte pirmuoju smuiku griežiančios "Vilniaus prekybos".

Komentuodamas savo išplatintus reklamos pranešimus su Antikos mąstytojų sentencijomis "tobula valstybė yra išmintinga" ir "viskam yra saikas", "MG Baltic" prezidentas ištarė: "Lietuva dabar yra prie labai svarbių sprendimų priėmimo slenksčio. Filosofinis paklausimas yra toks - į ką mes labiau linkstame: į vakarietišką ar rytietišką pusę?"

Dienraščiui "Vilniaus diena" jis pridūrė prašantis tautos išrinktųjų atsakomybės už savo veiksmus, kad vėliau nebūtų gėda: "Jei mes mokame dirbti rinkos ekonomikos sąlygomis, turime išmokti, kaip valdyti savo valstybę".

Tačiau valdžios sugebėjimu valdyti šalį D. Mockus aiškiai abejoja.

"Dėl "Vilniaus prekybos" jėgos man abejonių nekyla, o dėl silpnumo Vyriausybės, kuri labai dažnai stengiasi pabrėžti, kad tai yra mažumos silpnutė Vyriausybė. Tai ji pati deklaruoja. Ar gali šiuo atveju įvykti garbingas ir teisingas sandoris?", - "Verslo žiniose" klausia D. Mockus.

Galiausiai jis patikina, kad koncernas "MG Baltic" šiame reikale neturįs jokių interesų: "Visi kiti yra prašalaičiai arba, vadinkime, stebėtojai".

"Kai vyksta šventė ir tavęs nekviečia, atsakymas į klausimą - ar toje šventėje gera, kai tu neturi kvietimo, lieka tik atsakymu", - lygina D. Mockus. A