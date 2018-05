Prezidentūra naikina savo nusikaltimų įrodymus – ką veikia STT ir prokuratūra?

Dalia Grybauskaitė nuo apkaltos gelbėjasi melu

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė negalinti patvirtinti laiškų, esą rašytų tuometiniam Liberalų sąjūdžio lyderiui Eligijui Masiuliui, autentiškumo.

Tai matyt reiškia, kad Dalia Grybauskaitė rengiasi blogiausiam ir jau pasitarė su advokatais, kaip jai elgtis per būsimą apklatą

Pastarieji matyt patarė viską neigti, vilkinti apkaltos proicesą iki kadencijos pabaigos.

Prezidentė gelbėjasi kaip Eligijus Masiulis - melu - sakė, kad ne ji rašė šiuos laiškus, kuriuose reikalavo "patraukti skaliką".

„Laiškų autentiškumo negaliu patvirtinti“, – trečiadienį LRT laidoje „Laba diena, Lietuva“ kalbėjo šalies vadovė.

Kaip žinia, praėjusį savaitgalį „Lietuvos rytas“ paskelbė apie 2014-2016 metais esą vykusį E. Masiulio, tapusio kaltinamuoju vadinamojoje koncerno „MG Baltic“ byloje, ir šalies vadovės D. Grybauskaitės susirašinėjimą elektroniniais laiškais.

Šalies vadovė E.Masiuliui rašė laiškus iš Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. elektroninio pašto. "Susirašinėjimas buvo, bet dėl turinio - jo nelabai galiu nei pagrįsti, nei paneigti, todėl sakau, kad jo autentiškumo negaliu patvirtinti", - sakė prezidentė.

Nors akivaizdu, kad prezidentė su E. Masiuliu susirašinėjo dėl kandidatų į generalinio prokuroro pareigas. Dėl to viename laiškų E. Masiuliui šalies vadovė neva paprašė, jog šis „perduotų linkėjimus“ koncerno „MG Baltic“ prezidentui Dariui Mockui, kad jis „patrauktų savo skaliką“.

Iš konteksto galima suprasti, kad kalbama apie LNK televizijos žurnalistą Tomą Dapkų, kuris esą rinko duomenis apie trečiąjį kandidatą į generalinius prokurorus Evaldą Pašilį. Taip pat prieš 2016 metų Seimo rinkimus D. Grybauskaitė neva rašė, kad būsimas premjeras Saulius Skvernelis „jau dabar yra pavojingas populistas, bus tik dideliu pagreičiu blogiau“. Ji ragino E. Masiulį įkalbėti tuomet valdžioje buvusius socialdemokratus, kad S. Skvernelis „neturėtų užimti ministro posto, jei pereina į nekoalicinę partiją.“ Tuo metu buvo paskelbta, kad S. Skvernelis Seimo rinkimuose dalyvaus su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS). Minima ir tai, kad skandalo dėl vadinamojo juodojo viceministrų sąrašo įkarštyje D. Grybauskaitė ragino E. Masiulį naudotis jos konfliktu su tuometine socialdemokrato Algirdo Butkevičiaus Vyriausybe.

Prezidentūra naikina savo nusikaltimų įrodymus – ką veikia STT ir prokuratūra?

Seimo narys Artūras Skardžius mano, kad prezidentūra, trindama savo kompiuterių serverius, tiesiog naikina savo nusikaltimų pėdsakus. Jis atsakė į LL klauismus:

Kaip klostysis tie tyrimai dėl „tulpės“ laiškų Seimo nariams?

Sunku pasakyti, tačiau buvęs premjeras Algirdas Butkevičius minėjo, kad laiškus gaudavo ir į privatų, ir vyriausybinį paštą. Tačiau dabar visi suskubo trinti serverius, kas beje, tokioje JAV, į kurią mes lygiuojamės, būtų kriminalinis nusikaltimas. Tačiau kažkodėl niekas nesusimąsto, kad visas susirašinėjimas valstybinėse institucijose yra paraleliai kontroliuojamas kitų įstaigų – pirmiausiai Vadovybės apsaugos departamento, kibernetinės apsaugos padalinio ir kitų. Net jeigu tu ištrinsi tuos laiškus iš savo serverio, jų vėliau bus galima ieškoti kitur. Trinti serverius, manau, yra kvailas užsiėmimas, bandant pasislėpti arba prisidengti figos lapu.

Tačiau ar įrodymų naikinimas neužtraukia baudžiamosios atsakomybės net pagal BK? Juk įkalčių naikinimas yra nusikaltimas?

Be abejo.

Jeigu prezidentūra naikina įrodymus ir trina serverius, kodėl prokuratūra nedaro ten kratų ir nepaima kompiuterių?

(237 straipsnis. Nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimas

1. Tas, kas iš anksto nepažadėjęs paslėpė, sunaikino ar sugadino kito asmens padaryto sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo pėdsakus, įrankius ar priemones, nusikalstamu būdu įgytus daiktus, kitus su slepiamu nusikaltimu susijusius dalykus, turinčius įrodomosios reikšmės, arba slėpė nusikaltimą padariusį asmenį,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas neatsako nusikaltimą padariusio asmens artimieji giminaičiai ir šeimos nariai.)

Aišku, nes net Seime yra tokia tvarka, kad kai baigiasi Seimo nario kadencija, tai visi jo elektroniniai laiškai po šešerių mėnesių yra ištrinami. Tačiau tose tarnybose, kurios kontroliuoja valstybinių institucijų susirašinėjimą, kaip kibernetinio saugumo centras, toks susirašinėjimas lieka. Seimas bandys surasti tuos susirašinėjimus, jeigu jų dar nespėta ištrinti.

Tačiau tas „tulpės“ susirašinėjimas su Eligijumi Masiuliu yra tik lakmuso popierėlis, juk prezidentė per patarėjus davė žymiai daugiau neteisėtų nurodytų, pvz., teisėjams?

Žinoma.

Tačiau ar minėti teisėjai ims kalbėti, kad jie buvo terorizuojami prezidentūros?

Tai gali nustatyti tik parlamentinis tyrimas, nes be tokio tyrimo tokių duomenų niekas niekam nepateiks. O ar bus toks tyrimas – viskas priklausys nuo to, ar Seimas išsigąs, ar ne. Nes šiandien, man atrodo, to išgąsčio užtenka. Konservatoriai su liberalais pamynė savo moralinius principus, ir jiems čia „vsio zakonno“. O kiek bus pajėgus Seimo pirmininkas, „valstiečių“ frakcija, socialdemokratai, „Tvarka ir teisingumas“, Lenkų rinkimų akcija pakovoti už demokratiją – pamatysime.

O kaip jūs galvojate – ar jie bus pajėgus? Jūs geriau jaučiate tas nuotaikas?

Manau, kad santykis yra 50 : 50. Nes kiekvienoje frakcijoje yra savo nuomonę turinčių žmonių. O aš tik už tai, kad tie visi dalykai būtų ištirti ir atskleisti. Nors mes dabar matome, kad tas visas žiniasklaidos „žiedas“, kuris aptarnauja dvarą, apie Grybauskaitės „zadanijas“ net nekalba. Nors prezidentės „zadanijos“ yra kelis kartus svarbesnės, negu koks nors ten Vijūnėlės dvaras, dėl kurio buvo taršomas Aplinkos ministras. Juk aukščiausių valstybės pareigūnų paskyrimas yra ne tas pats, kaip kokios nors lūšnos projekto derinimas. Tai net nesulyginami dalykai.

Kaip manote, ar bus nueita iki apkaltos prezidentei?

Viskas priklausys nuo „valstiečių“, turinčių parlamente didžiausią svorį. Jeigu jie nepalaikys to tyrimo, tai jo tikrai nebus, nes konservatoriai ir liberalai sako, kad čia viskas gerai.

Tai kad neatrodo, kad „valstiečiai“ pasuoja – Karbauskis labai ryžtingai nusiteikęs?

Taip, tačiau ten yra ne tik ryžtingas partijos pirmininkas, bet yra įvairų žmonių, kurių vieni siekia asmeninės, kiti politinės karjeros. Yra galų gale nepriklausantys partija frakcijos nariai. Daug kas priklausys, kaip jie elgsis – ar pagal sąžinę, ar taip, „kaip reikia“ Daukanto aikštės dvarui.

Ramūnas Karbauskis nori turėti pilną Dalios Grybauskaitės komandų Seimui vaizdą

"

Valstiečių" lyderis Ramūnas Karbauskis pareiškė, kad jis sieks nustatyti, kokias komandas "tulpė" siuntinėjo kitiems Seimo nariams, ir kiek tai teisėta.

„Pasiryžimas yra suprasti autentiškumą šių laiškų, ir tai bus padaryta Seime. Mes suprantame, kad tie laiškai yra prokuratūroje, kad tie laiškai turėtų būti Seimo serveriuose, kad jie vienos iš žiniasklaidos priemonių redakcijoj. Pirmieji du tai tikrai turėtų patvirtinti, ar jie autentiški“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė „valstiečių“ vadovas Ramūnas Karbauskis. Jis sakė kad gali būti prašoma ne tik E. Masiulio, bet ir kitų politikų laiškų, o į pastabas, jog susirašinėjimas yra privatus, replikuoja, jog laiškų siuntėjai esantys oficialūs asmenys.

„Aš šneku pirmiausia apie tuos laiškus, kurie paskelbti, bet jei tų laiškų yra daugiau Seimo serveryje arba prokuratūroje, jei pasirodys, kad yra kažkokios aplinkybės, kurių mes nežinome, kitas mastas laiškų, kitų Seimo narių susirašinėjimas, tai bus ir to paprašyta, bet kiek tai lies tą klausimą“, – kalbėjo „valstiečių“ vadovas.

„Galėjo būti, iš publikacijų žinome, kad susirašinėjo visa eilė žmonių, ir aišku, būtų labai įdomu matyti pilną vaizdą, nes kai minimas kontekstas, iš kurio išimamas vienas ar kitas laiškas, gali nerodyti bendro vaizdo“, – teigė R. Karbauskis.

Anot jo, klausimą, kiek ir kokių laiškų galima gauti iš Seimo serverių, aiškinsis Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

„Manau, kad bus pavesta Teisės ir teisėtvarkos komitetui šituos klausimus nagrinėti“, – sakė R. Karbauskis. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto vadovė „valstietė“ Agnė Širinskienė BNS sakė, jog prezidentės ir E. Masiulio elektroniniuose laiškuose aptarinėjamos generalinio prokuroro skyrimo aplinkybės, siūlymai perduoti LNK televiziją valdančio koncerno „MG Baltic“ vadovui Dariui Mockui, „kad patrauktų savo skaliką“, turint mintyje žurnalistą Tomą Dapkų, galėtų tapti parlamentinio tyrimo objektu.