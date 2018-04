D.Grybauskaitės 'skaliku" išvadintas T.Dapkus : "Parlamentinį tyrimą dėl prezidentės jos prašymu “užgesino” premjeras A.Butkevičius ir E.Masiulis"

Eligijus Masiulis tiksliai vykdė Dalios Grybauskaitės nurodymus

Eligijaus Masiulio pažadas, kad jis kai papasakos, tai bus, jau vykdomas. Šiandien "Lietuvos rytas" pateikė prezidentės ir Eligijaus Masiulio elektroninį susirašinėjimą, iš kurio aiškėja, kad D.Grybauskaitė asmeniškai nurodė pašalinti iš LNK televizijos žurnalistą Tomą Dapkų, kuris rengė nepalankius prezidentės kanidatams į gen. prokuroros reportažus.

"Galite perduoti Mockui, kad pašalintų savo skaliką", - nurodė prezidentė

Eligijus Masiulis puolė vykdyti "ponios" nurodymą - kitą dieną įvyko E.Masiulio, R.Kurlianskio, koncerno prezidento Dariaus Mockaus ir viceprezidento Romano Raulynaičio pokalbis apie prezidentės, kurią vadino „ponia“, jiems perduotus linkėjimus.

Kaip praėjusią savaitę skelbė „Lietuvos rytas“, 2015 metų gruodžio 16-ąją prabangiame sostinės restorane „Meat Steak House“ vykusiame pokalbyje vyrai aiškinosi R.Raulynaičio kurso draugui E.Pašiliui galinčias iškilti kliūtis Seime. Viena tokių kliūčių buvo įvardytas „MG Baltic“ priklausančios LNK televizijos laidos vedėjas Tomas Dapkus. „Jai (prezidentei. – Red.) suvaikščiojo, kad jūsų kišeninis Dapkus vėl kvestionuoja trečiąjį (trečias prezidentės teiktas kandidatas į generalinio prokuroro postą. – Red.), tai ji linkėjimus perduoda. Va, kadangi paklausėt, tai perdaviau, nes Dapkus, matyt, jau kažkur ten, žinai, pradėjo neršti“, – prezidentės priekaištus tada koncernui perdavė E.Masiulis. Slapta įrašytame pokalbyje užfiksuota, jog žiniasklaidos grupei vadovavęs R.Kurlianskis teisinosi, kad įvyko „misunderstandingas“ (išvertus iš anglų k. – nesusipratimas. – Red.), – esą žurnalistas kalba ne apie E.Pašilį, jis neva buvo iškapstęs informaciją, kad gali būti kitas kandidatas. Reikalavo patraukti skaliką Šis pokalbis, kuriame, kaip įtaria prokurorai, galėjo būti kalbama apie „MG Baltic“ paramą liberalams, vyko kitą dieną po to, kai E.Masiulis gavo prezidentės elektroninį laišką. Laiške D.Grybauskaitė piktinosi, kad T.Dapkus vėl pradėjo neršti prieš kandidatą (E.Pašilį. – Red.): „Vaikšto ir nesąmones kalba, kad jis Rimšelio (buvęs prezidentės patarėjas, vėliau paskirtas Vilniaus apygardos teismo teisėju. – Red.) kursiokas ir pan. Taip nėra. Galite perduoti linkėjimus Mockui, kad patrauktų savo skaliką.“ Tokio prezidentės laiško buvęs liberalų lyderis sulaukė, kai ją elektroniniu laišku pasveikino apsisprendus teikti trečią kandidatą į Generalinės prokuratūros vadovus. „Norisi tikėti, kad trečias kartas bus sėkmingas ir GP (Generalinė prokuratūra. – Red.) turės nuolatinį vadovą“, – prezidentei rašė E.Masiulis. Žurnalistas pliekė kandidatus Iš šio laiško akivaizdu, kad prezidentę piktino Seime stringantis generalinio prokuroro skyrimas. Neoficialiai net kalbėta, kad D.Grybauskaitė tuomet jau buvo nusiteikusi iki to Seimo kadencijos pabaigos iš viso nesiūlyti kitos kandidatūros. Kad pirmosios dvi kandidatūros – E.Dambrauskienės ir Nerijaus Meilučio – neperliptų Seimo barjero, nemažai prisidėjo ir T.Dapkus. Žurnalistas savo rašiniuose kritikavo Kauno apygardos teismo pirmininką E.Meilutį, kuris esą Ūkio banko bankroto byloje priėmė sprendimą, leidusį su Kauno nusikalstamo pasauliu siejamam veikėjui išsisukti nuo 15 mln. eurų paskolos. „Nors įnirtingai buvo aiškinama, kad tai tik išvedžiojimai, likau teisus, nes skandalingą E.Meilučio sprendimą panaikino tiek Apeliacinis, tiek Aukščiausiasis teismas“, – „Lietuvos rytui“ paskelbus apie prezidentės per E.Masiulį „MG Baltic“ perduotus pageidavimus viešai paskelbė LNK televizijos laidos vedėjas. T.Dapkus turėjo priekaištų ir E.Dambrauskienei, kurią vadino E.Meilučio globotine: „Tapusi teismo vadove ji pridengė netvarką dėl lygtinio paleidimo ir net organizavo susidorojimą su teisėju, kuris atsisakė į tai užmerkti akis.“

Pats šiame konktekste minimas žurnalistas Tomas Dapkus taip pakomentavo prezidentės laiškelius:

Šįryt perskaičiau “Lietuvos ryte” skandalingą prezidentės Dalios Grybauskaitės ir tuomečio liberalų lyderio Eligijaus Masiulio susirašinėjimo elektroniniu paštu turinį. Kaip tiksliai pastebėjo Rimvydas Valatka, prezidentei sugrįžta jos pačios naudoti metodai. Ir sugrįžta iš jos taip puoselėto tarpininko Eligijaus Masiulio.

Šią istoriją pačiam įdomu skaityti ir matyti kaip mano publikacijas, laidas prieš neskaidrius arba pažeidžiamus kandidatus į generalinius prokurorus vertino D.Grybauskaitė ir E.Masiulis, bei kaip jų duetas bandė mane užtildyti.

Paskelbtoje pačioje politikų korespondencijoje yra keletas esmingai iškraipytų faktų.

Pvz., Prezidentė rašo, kad Kauno apygardos teismo pirmininko Nerijaus Meilučio kandidatūrą į generalinius prokurorus jai pasiūlė Prokurorų profesinė sąjunga. Tai netiesa. Dėl šios istorijos tuometis profesinės sąjungos pirmininkas S.Kasiulis buvo atstatydintas iš šių pareigų, kai paaiškėjo, kad jam mainais buvo siūlytas generalinio prokuroro pavaduotojo postas. Prekiautojai poveikiu buvo demaskuoti.

Prezidentė mini Ernestą Rimšelį. O kaip E.Rimšelis galėjo dalyvauti renkant kandidatus į generalinius prokurorus, jei tuo metu jis jau buvo prestižinės advokatų kontoros, gynusios patarėją Daivą Ulbinaitę, advokatas, o nebe prezidentės patarėjas?

Šiandien tiek trumpai. Pradedu rašyti išsamų ir detalesnį straipsnį apie generalinio prokuroro skyrimo (N.Meilučio epizodą ir susijusias bylas, E.Dambrauskienės skyrimą ir jos lobistus bei vėliau dėl to bandytą inicijuoti parlamentinį tyrimą, kurį D.Grybauskaitės prašymu “užgesino” premjeras A.Butkevičius ir E.Masiulis, kas ir kaip rėmė E.Pašilio perkėlimą iš Ukmergės rajono teismo ir skyrimą generaliniu prokuroru), apie kandidatus, kurie buvo slapta derinami, bet nepateikti.

Naujo generalinio prokuroro paskyrimas buvo ilgas, neskaidrus ir dar daug keblių detalių slepiantis procesas. Tiesa, prieš tai panašiais metodais buvo skiriami ir kai kurie Aukščiausiojo Teismo teisėjai.