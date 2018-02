Kur dar taip yra?

Zenonas Volkovas

Kaip žaibas ne tik per „demokratinę“ Lietuvą, praskriejo žinia, kad 2018-02-14 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) nusprendė įpareigoti transliuotojus Lietuvoje metus nerodyti rusiško kanalo „RTR Planeta“. Komisijos teigimu, per praėjusiais metais kovo mėnesį rodytą laidą buvo grasinama sunaikinti Jungtines valstijas, atstatyti Sovietų Sąjungą su visomis buvusiomis teritorijomis, o gegužės mėnesį grasino užimti Baltijos šalis. Taip pat LRTK teigė, kad per pastaruosius metus, nustatė tris atvejus, kai per minėtą televiziją buvo kurstomas karas ir neapykanta.

Čia norėtusi priminti, kad Švedijoje registruoto kanalo „RTR Planeta“ transliacijos Lietuvoje, dėl karo ir neva neapykantos V.V. Žirinovskio kurstymo, jau buvo draudžiama du kartus 2015 ir 2016 – aisiais metais, po 3 mėnesius apribojimai.

Lietuvos transliuotojai penkioliktaisiais buvo įpareigoti „RTR Planeta“ , perkelti programą į mokamą paketą. Tačiau po visagalės Europos komisijos perspėjimo, kad gali būti pažeista ES teisė, komisija ribojimą atmetė.

Tos komisijos apšerkšniję, apsamanoję, naftalinu dvelkiantys Vaitekūnas (68 m.), D.Tešerskytė (72 m.), V.Mačiulis (73) sprendžia ką mums žiūrėti? Buvo interviu su „RTR Planeta“ atstovu, kuris aiškiai pasakė, jei kuri laida nepatinka tai galite netransliuoti, prie ko čia viso kanalo uždraudimas. Ne tik aš, bet yra nemaža dalis žmonių, kurie pasakytų, kad reikia transliuoti visas, o jau žiūrėjimas skonio reikalas. Daugeliui žiūrint Solovjovo laidą su V.V. Žirinovskiu būna linksma kaip per humoro vakarą. Kam nepatinka, įsijunkit neva (nes dainuoja angliškai) lietuvišką XFaktorių ir degraduokit toliau.

Nors ir baigia išguiti rusų kalbą iš Lietuvos, daugelis lietuvių puikiai moka rusų kalbą, pažįsta Rusijos kultūrą, pastoviai stebėjo tariamą didžiulį pavojingą kaimynę, dabar šią galimybę iš mūsų atėmė.

Na nepatinka man V.V.Putino sistemos korupcija, bet nepatinka man ir mūsų prezidentės D.P. Grybauskaitės politika ir daugelis mano, kad ji netinkama prezidentės pareigoms. Reikėtų J.E. dirbti reklamos agentūroje ir t.t. ir pan.

LRT komisija, savo sankcijomis, pademonstravo tik eilinį prigimtinį prisitaikėliškumą.