Scholastika Katavičienė : "Visuomenė reikalauja teismams vykdyti teisingumą

visuomeninėje veikloje bei vadovaudama ne vienai visuomeninei organizacijai, esu surinkusi pakankamai daug į mane besikreipiančių Lietuvos piliečių bylų procesinės medžiagos bei teismų priimtų verdiktų. Labai liūdna ir tikėtina bei kartu suteikiančios bent mažiausios vilties, kad turėdami rankose įrodomąją ir pagrindžiančią vyraujančią korumpuotą, iškrypėlišką teisinę sistemą, kurią vykdo ne kas kitas, o konkrečių Lietuvos teismų konkretūs nesąžiningi, korumpuoti, o gal ir neturintys reikalaujamos teisinės kvalifikacijos teisėjai, medžiagą, bus kaip tik tas garantas, kuris padės mums pasiekti teisingumą Lietuvoje. Padės mums pasijusti, kad tikrai gyvename teisinėje valstybėje, o ne suorganizuotų nusikalstamos veikos profesionalių klanų pasaulyje. Šitas savo mintis dėstau ir viešinu atsakingai, pasiruošusi nešti pilną atsakomybę, jeigu kas nors sugebės paneigti per mano gyvenimo patirtį sukauptą būtent nepasitikėjimą teismais Lietuvoje. Ir teatleidžia man tie garbūs, padorūs ir sąžiningi teisėjai, kurių per dešimtis įvairaus teismingumo bylų, kuriose likimas lėmė man pačiai būti proceso šalimi, aš jų sutinku mažumą.

Grįžtant prie to teismų sistemos lūžio. Šioje vietoje istorija labai paprasta: sudedi ant stalo dešimtis analogiškų ar tapačių bylų tarp tų pačių šalių, tuo pačiu pagrindu ir dėl to paties dalyko, ir realiai matai teismų sistemos darbą. Šio žurnalo skaitytojai nėra tas kontingentas, kuriam reikia aiškinti ir įrodyti, kad teismas yra tas subjektas, kuris gina, o ne nuo kurio gali būti ginamasi, kad teisėjas, nagrinėdamas bylas, yra priklausomas nuo Lietuvos Konstitucijos ir Įstatymo. Todėl nereikia Lietuvos piliečių, neturinčių teisinių pagrindų, klaidinti dėl teisėjo nepriklausomybės, priimant teisėjui teismo verdiktą. Toliau. Žinome, kad Lietuvoje tik teismai vykdo teisingumą, o visi kiti teisininkai, pareigūnai, valstybės tarnautojai ir proceso šalys bei dalyviai bylose turi padėti teisingumą vykdyti. Realiai ir dažnai sutinkame priešingus reiškinius, kuomet akivaizdžiai matosi, kaip yra pajungti į žalingą teisinę sistemą atskiri teisėjai bei teisėtvarkos pareigūnai, advokatai, antstoliai, notarai ir visa kita smulkmė, kuri neteisėtai, apgaulės ir klastos būdu, su suklastota dokumentine medžiaga, pateikta į bylas, kuria sėkmingai ir dažnai vidiniu įsitikinimu vadovaujasi nesąžiningi teisėjai priimdami neteisingus ir neskaidrius teismų verdiktus, kuomet sąžininga proceso šalis apsiginti savo teisių ir interesų yra nepajėgi. Taip Lietuvos piliečiai dažnai yra neteisėtai nuturtinami, pripažįstami nusikaltėliais ar be kaltės kaltais.

Dėl tos priežasties, kad Prezidentė formuoja teisinę valdžią, kad ji skiria Lietuvos Generalinį prokurorą, kuris nei pats sąžiningai ir kvalifikuotai neatlieka savo funkcijų, nei to reikalauja iš savo pavaldinių, kad taip mažai yra kalbama apie teismų darbo kokybę ir trūkumus arba tai pateikiama tik iš geros pusės, neapsikentę esamos situacijos 2015m. kovo 7d. inicijavome masinį mitingą Lietuvos lygmenyje prie Kauno apylinkės teismo su tikslu – visuomenė reikalauja teismams vykdyti teisingumą. Ar įvyko lūžis teismų sistemoje į pozityvią pusę įrodė faktas, kuris pasireiškė inicijuota PROTESTO IR BADO AKCIJA (toliau AKCIJA) Daukanto aikštėje, Vilniuje, vykdoma nuo 2017m. rugpjūčio 21d.

Jos tikslas tęstinumo pobūdžio - visuomenė reikalauja teismams vykdyti teisingumą. Ir neturi esminės reikšmės įvykęs faktas, kad mūsų AKCIJOS stovyklą barbariškai išdraskė atvykę naktį iš rugsėjo 24 į 25 dieną Vilniaus policijos pareigūnai, tačiau AKCIJA tęsiasi ir ji bus vykdoma visais įmanomais būdais iki tol, kol bus pasiektas Lietuvos piliečių norimas rezultatas dėl teisingumo vykdymo Lietuvos teismuose.

Savo rankose turiu bylų proceso medžiagų visą asmeninį archyvą, surinktą iš Lietuvos