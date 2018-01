Reikia kuo skubiau pradėti tirti pačios Lietuvos teisėsaugos nusikalstamas veikas pedofilijos byloje

2018 m. sausio 13 d. Laisvės premijos lauretė Nijolė Sadūnaitė Seime pasakė kalbą, kurios klausėsi aukščiausi šalies politikai, pareigūnai, garbingi svečiai iš užsienio valstybių.

Laureatė pareikalavo, kad iki vasario 16 dienos, Lietuvos šimtmečio minėjimo, valdžia pateiktų neginčijamus įrodymus, kad 2012 m. gegužės 17 d. valstybės vardu prievarta pagrobta ir nežinia kur pradanginta Deimantė Kedytė yra gyva ir sveika, o jei mirusi ar nužudyta – nurodytų kapo vietą.



Žemiau pateikiamas archyvinis, 2010 metų gegužės 25 d. ekspertai.eu tekstas ir jame pridėtas istorinis vaizdo įrašas. Manoma, kad šio teksto ir vaizdo įrašo turinys ne tik neprarado aktualumo, bet įgavo dar didesnę prasmę.



ekspertai.eu 2018 01 28





Prokurorai Algimantas Kliunka ir Raimondas Petrauskas. Nuotr. E.eu



Pedofilijos bylos statuso sąmoningas menkinimas

Štai kelios pirmos pasitaikiusios antraštės žiniasklaidoje apie pedofilijos bylą:



„Teisme – detektyvas dėl Drąsiaus Kedžio bylos“,



„D. Kedžio byla skandina prokurorus?“,



„Drąsiaus Kedžio bylos tyrimui – naujos pajėgos“,



„Drąsiaus Kedžio dukrelės byla“,



„Nauji D.Kedžio bylos faktai“,



„Pedofilijos skandalą galėjo sukurti D. Kedžio sesuo“,



„Lietuviai į D. Kedžio bylą bando atkreipti pasaulio žiniasklaidos dėmesį“,



„D. Kedžio byla: klausimų daugiau nei atsakymų“,



„D. Kedžio byla gali keliauti į Strasbūrą“,



„D. Kedžio byloje – prokurorų atkirtis Venckams“ ir t.t.



Valstybinė (ir ne tik) televizija reportažus apie pedofilijos bylą dažniausiai pradeda tokiais žodžiais: „prie dviem žmogžudystėm įtariamojo Drąsiaus Kedžio namų...“ ir pan., tarsi visa pedofilijos byla būtų vieno, savitvardą praradusio žmogaus problema.



Akivaizdu, kad visi šie paminėti pavadinimai tinka tik vienam ar kitam epizodui pedofilijos bylos epizodui įvardinti, bet neatspindi viso reikalo mastelio.



Susidaro įspūdis, kad pedofilijos bylos statusas dažnai nesąmoningai, o kartais labai sąmoningai menkinimas. Tai nėra gerai.



Generalinė prokuratūra "nesuprato" piliečių siūlymo



Ekspertai.eu kreipėsi į Prezidentę, Seimo pirmininkę ir Generalinį prokurorą su siūlymu, kad „tiriant taip vadinamą pedofilijos bylą, būtų prašoma pagalbos, nesvarbu kiek tai bekainuotų, Vakarų šalių teisėsaugininkų“.



Prezidentė kol kas nuomonės neišreiškė, o Seimo pirmininkė pritarė šiam siūlymui. O generalinės prokuratūros atsakyme, kurį pasirašė Raimundas Petrauskas, teigiama, kad prokurorams „neaišku nei kokioje byloje, nei kokios konkrečiai pagalbos siūloma prašyti užsienio valstybių“.



R. Petrauskas pridūrė, kad „ikiteisminis tyrimas dėl tvirkinamųjų veiksmų jau baigtas ir ši byla nagrinėjama Panevėžio apylinkės teisme. LR Generalinėje prokuratūroje atliekamas ikiteismininis tyrimas bylose dėl J. Furmanavičiaus ir V. Naruševičienės nužudymo bei dėl D. Kedžio mirties aplinkybių“.



Todėl, kadangi Generalinis prokuroras, skirtingai negu Prezidentė ir Seimo pirmininkė, nesuprato siūlymo, pakartojame jį stengdamiesi suformuluoti kiek įmanoma aiškiau.



Balandžio 23 dieną, kai viešai buvo kreiptasi į Prezidentę, kad būtų padaryta viskas, jog dėl pedofilijos bylos nedelsiant būtų kreiptasi į Vakarų šalių teisėsaugą, tiriant tiek visus nužudymus šioje byloje, ir, kas šiuo atveju jau daug svarbiau – pačios Lietuvos teisėsaugos nusikalstamas veikas pedofilijos byloje.



Kreiptis reikia į tų šalių teisėsaugas, kurios turi sėkmingos patirties tiriant tokias pedofilines bylas, pavyzdžiui Lenkijos ir Jungtinės karalystės, kaip turinčių didelę patirtį šioje srityje.



Toks sprendimas padėtų pasiekti maksimalių rezultatų šioje neeilinėje pedofilijos byloje ir nors šiek tiek padėtų atgauti visuomenės pasitikėjimą teisėsauga.



Kad prokurorams būtų aiškiau, išvardiname tik kelis svarbesnius momentus, iš ko susideda pedofilijos byla: iš daugkartinių, nuo 2008 metų D. Kedžio kreipimusi į prokuratūrą su pateiktais kaltinimais A. Ūsui, L. Stankūnaitei, V. Narauševičienei bei nežinomam Aidžiui prievartavus jo dukrą, iš 2009 spalio 5 d. dviejų žmogžudysčių Kaune, iš D. Kedžio dingimo (ar neteisėto sulaikymo ir kalinimo), iš D. Kedžio nužudymo, iš pačios prokuratūros daugiau negu keistų veiksmų ir t.t.



Generalinė prokuratūra ir toliau pokštauja



Tai, kad Generalinė prokuratūra bendradarbiauja ir dangsto stambius finansinius nusikaltimus Lietuvoje, nėra naujiena. Tokių pavyzdžių yra su kaupu – ikiteisminiai tyrimai metų metus vilkinami, nutraukiami ar net nepradedami nuo tūkstantmečių šventimų iki drąsių vizijų kūrimo, nuo rubikonų iki nacionalinių stadionų ir t.t.



Tačiau daug blogiau, kai Generalinė prokuratūra tampa nusikaltėlių bendrininke ir pedofilijos byloje, kurioje jau nužudyti tris žmonės ir niekas negarantuotas, kad aukų nebus ir daugiau.



2010 gegužės 25 d. Generalinės prokuratūros iniacityva suorganizuota spaudos konferencija pavadinimu „Apie vadinamosios Kauno žudynių bylos tyrimą“ buvo labiau skirta atpasakoti tam, ką jau ir taip prokuratūra skelbė nuo pirmos dienos, kai Kaune buvo nužudyti du žmonės.



Vienintelė šios spaudos konferencijos naujovė – Generalinės prokratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos departamento vadovo Algimanto Kliunkos laiško skaitymas apie kedizmą.



Balandžio 23 d. „ekspertai.eu“ kreipėsi į Prezidentę Dalią Grybauskaitė ir paprašė padaryti viską, kad kuo greičiau būtų pasitelkta Vakarų šalių teisėsauga tiriant šią bylą, teigiant: „galima pokštauti ir ilgai kalbėti, kai nebaudžiamai vagiami valstybės milijonai, valstybiniu lygiu daromos stambios finansinės „machinacijos“ gyventojų sąskaita. Tačiau kai kalbama apie žudymus, ir tokius žudymus, su kuriais galimai susiję labai aukšti valstybės asmenys, pokštai ir ilgos kalbos turėtų pasibaigti.“



Deja, šiandieninis Generalinės prokuratūros vadovybės pasirodymas tapo dar vienu dideliu pokštu. Todėl pasikartosime – kai kalbama apie žudymus, ir tokius žudymus, su kuriais galimai susiję labai aukšti valstybės asmenys, pokštai, ilgos kalbos, o dabar dar ir jausmingų laiškų citavimas, turėtų pasibaigti.



Žeminančiai nejauku minėtos spaudos konferencijos metu buvo žiūrėti į A. Kliunkos virpančias rankas ir klausytis jo drebančio balso. Vienas pagrindinių šalies prokuroru nespindėjo užtikrintumu ir pasitikėjimu tai ką sako, o atrodė labiau panašus į katiną pridirbusį į miltus.



Tokių pasimetusių „teisėsaugininkų“ dar neteko matyti. Labiau viskas buvo panašu į agonijos pradžią. Taigi ne kas kitas, o patys prokurorai savo veiksmais ir kalbomis labai aiškiai įrodo, kad pedofilijos byla – tai kur kas daugiau negu vieno savarankiško, bet labai žioplo žmogžudžio iš pakaunės byla.



Iš to ką išgirdo žurnalistai prokurorų spaudos konferencijoj, visiškai neaišku, ką prokurorai ten taip ilgai tyrė? Juk visą tai, ką A. Kliunka minėjo buvo galima padaryti per kelias dienas po nužudimo.



Nebuvo paminėtos ir kokios kitos versijos buvo tiriamos, nes greičiausiai prokurorai jų be jokios abejonės ir nekėlė.



Todėl lemiamą žodį, nieko nelaukiant, šiuo atveju turi tarti ne paskirti aukšti teisėsaugos pareigūnai, o aukščiausi šalies vadovai bei Seimo nariai.



Būtina kuo skubiau kreiptis į Vakarų šalių teisėsauga, nes kiekviena sugaišta diena tik apsunkins tyrimą, o nusikaltimų vykdytojai, bendrininkai ir dengėjai turės galimybę naikinti vis daugiau įkalčių ir mėtyti pėdas šioje Lietuvos pedofilijos byloje. Juk jie užima labai aukštus postus Lietuvos teisėsaugos struktūrose.









P. S.







Keli susiję:



Pedofilijos nebuvo

LRT patvirtino: N. Sadūnaitės kalba Seime pataikė į skaudžiausią vietą pedomafijai

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be