K. Sulikienė: kaip aš oficialiai tapau teroriste

Kristina Sulikienė

VATNIKAS – tai šūvio į koją skandalas, kuris privertė pašokti iš kėdžių, lovų,pakampių ir bunkerių net labiausiai apanglėjusius piliečius.

Net toks propagandistas, maidanistas ir Mano Tėvo gatvės seminarų vedlys Jurkonis per Belsat TV sakė, jog VATNIKAS pjudo visuomenę, ir kad visiškai nebeaiški riba. Ką jis turėjo omenyje apie ribą, nežinau, bet mes mokėmės kartu licėjuje – jis B klasėje, o aš D. Pažįstame vieni kitus kaip nuluptus, gal kaip apelsiną be luobos. Dalyvavome abudu Helsinkio universiteto vasaros stovykloje doktorantams, vykusioje 2009 metais TSPMI. Abudu dr. netapome, gal kad esame per aštrūs savo požiūriais. Juk Licėjus minkštagalvių šūdo gabalų neugdo – jis išugdo asmenybes. Nors niekada ne per vėlu gintis disertacijas užsieniuose, abiejų panašus požiūris – o kam, jeigu tas dr. neįrodys vidutiniams medūziniams debilams, kad jie neturi smegenų, o tu turi? Juk medūza milijonus metų pragyveno be smegenų, ir jai atrodo, jog tai jos protingumo įrodymas. Subinės laižymo prisitaikėliškumo įrodymas medūzinių žmonių, ne kitaip.

Vatniko autorė Gabrielė Adomavičiūtė visur rašinėjo, jog ji sudaranti sąrašą pagal neva „specialiųjų tarnybų egzistuojančius sąrašus“.

Nors ir atrodo visiškas kliedesys, pravartu patikrinti.

Tikrinu.

Gaunu atsakymą, kad ne ne ne.

Atrašau „taip taip taip, o dabar atsakot konkrečiai, apie ką čia eina kalba“.

Apie ką eina kalba – atsakyti negali, tik išveblena apie kažkokį naują registrą.

O tame registre esantys asmenys yra pavojingi, todėl jiems negalima eiti į Seimą. Sorry.

Na aš neklausiau, ar galiu eiti į Seimą Seimo nariu – bet dabar labai suabejojau, nes net ir jeigu mane išrinktų, man į Seimą galima tik su vienadieniu leidimu dėl mano pavojingumo, kuris atžymėtas kažkokiame, pavadinkime - „teroristų registre“.

Ieškau toliau – ar toks teroristų registras gali egzistuoti. Vaikeli – ogi gali.

Seimas skubos tvarka 2017 06 23 svarstė Pinigų plovimo ir terorizmo rėmimo įstatymą. Europos Parlamentas liepė, tie ir svarstė.

Po to matyt, kad būtų Europoje matomas rezultatas, o toksai Bakas ganėtinai pats prisidirbęs su laiškais Rusijos ambasadoriui, juk reikėjo sudaryti kažkokių pinigus plaunančių ir teroristus (tik kurios pakraipos?- nes yra ir katalikų fundamentalistai - teroristai) remiančių asmenų sąrašą.

Čia tokia prielaida. Nes toks registras CŽV sudaromas JAV, vėliau iš to sąrašo teroristai vykdo sprogdinimus, ir tada visi skėsčioja rankomis (Bostono teroro akto atvejis, kai sprogdino du broliukai čečėnai.)

Europos Paryžiaus ir Briuselio įvykių sprogdintojai irgi buvo „sąrašuose“. Tai gal ir čia vėliau jie patys eis kažką sprogdinti, o vėliau turėdami tokį sąrašą, kaišios jį visur ir sakys, kad čia šitie asmenys iš sąrašo. Juk labai patogu tokį sąrašą turėti – už nieką nebeatsakai. Svarbu, kaip suklastoti įvykio aplinkybes. O įtariamieji jau yra!

Apie čečėnus, tiesa – Lietuvoje į juos nežiūrima neigiamai. Štai ir Amerikoje nebuvo neigiamai žiūrima, o Bostono maratoną ėmė ir pasprogdino.

Grįžkime prie temos.

Gruodžio mėnesį kariavau su Sodra ir sveikatos ministerija, kad išnaikintų paliepimą man lankytis gydytojų konsultacinėje komisijoje kiekvieną kartą imant biuletenį, nes Sodros nuostatai numato GKK tik turintiems biuletenius virš 120 dienų. Nepasidavė, atrašinėjo nesąmones. Ypač įsitikinau Verygos galimu neadekvatumu ir jo vaikystės traumomis. Tačiau sausio mėnesį pasidarius kontrolinį patikrinimą, paaiškėjo, jog jokio įrašo nebėra.

Niekas ir neatsakė, pagal kokį įstatymą jis buvo atliktas, nes įrašas naujas, o piktnaudžiautų biuletenių – neturiu, už paskutinius, kuriuos turėjau 2015 metų gale, net pinigų susimaišius nepaprašiau (nebuvau iki biuletenio išdirbusi 3 mėnesius iš eilės, nors dirbau tais metais sausio – balandžio mėnesiais universitete) ir nežinojau, kad priklauso pinigai – nes apskaičiuojama iš ilgo periodo.

Tik per TV rodė, jog į sveikatos reikalus gali kištis...VMI. O VMI juk gali veikti FNTT nurodymu. O ir vėl prieiname prie Pinigų plovimo ir terorizmo rėmimo įstatymo.

Viena ginekologė pasipriešino „terorizmo prevencijai“, ir padavė VMI į teismą. Ir laimėjo. Asmens duomenys neliečiami, o tu ten su savo teroristais eik pa kibini mat.

Dabar keliu tokią versiją, jog minėtasis Bakas, kaip panašiai prieš tai Paulauskas, o prieš tai ir Anušauskas, nors ir mato, jog čia visiškas skiedalas, surašė kažkokius „pavojingus asmenis“.

Gali būti, jog tokie sąrašai sudarinėjami metų metais. Vėliau atnaujinami, ir vėl sudarinėjami, prieš tai surašius ir suklastotas VSD pažymas, kurių šaltinių ir faktų pagrindimo niekas niekada netikrina, nes VSD juk dirba tik „patikimi asmenys“. Nesvarbu, jog jie kliedi tose savo pažymose.

Taigi, „pavojingus asmenis“ įleidžia į Seimą, bet vėliau paskui juos laksto. Net į tualetą.

Perkračiau mintyse patirtį su Vadovybės apsaugos departamentu, ir trauk devynerios, tikrai:

2010 metais lapkritį lankantis Seime dėl balsavimo Žiobienės atsistatydinimo klausimu, 2 neuniformuoti, megztukuoti VSD vyrukai lakstė visur iš paskos Seime.

2011 kovo 9 žaidžiant šachmatais Seimo taurėje, VAD vyrukai sekė iš paskos į tualetą, o kadangi jie vyrukai, o aš ne, tada po to atitraukė žaliuzes moterų tualete, ir iš kiemo rūkydami žiūrėjo į moterų tualetą. Apgailėtinas elgesys.

2013 metais kovo mėnesį žaidžiant Seimo taurėje, nepamenu VAD priežiūros, o gal jau įpratau. Tiesa, sulaikė pas mane atėjusį pažiopsoti draugą, tiksliau jo pasą, vėliau skelbė per garsiakalbius. Buvo nemalonu, pamenu išėjau į kavinę dabar su motinos žudiku per visas spaudos priemones paskelbtu Aleksandru Jegorovu. Bent ten VAD nebesekė. Nors ką ten žinai, juk ta picerija vadinama antrąja Seimo kavine.

2015 06 15 giedant himną Nepriklausomybės aikštėje, ir Magnoliją pastačius už 11 metrų netoli manęs, už nugaros man buvo sustatyti ir 1 m 50 cm ūgio du VAD vyrukai. Gal jie tikrino, ar Magnolija tikrai negieda himno. Su manimi buvęs atsargos kariškis pasipiktino, ir pasijuto nemaloniai. KAM nuotraukoje ir matomės abu aukštaūgiai, giedantys himną, labai susiraukę (kam malonu, kai kažkokie ginkluoti kurdupeliai sustatyti už nugaros?).

Dar prisiminiau. Dalyvaujant Kernavės gyvosios archeologijos dienose 2011 metrų liepą, Magnolija turėjo užeiti į mano palapinę, kur jai turėjau pagroti kanklėmis. Palapinę patikrino VAD moteris, užsirašė mano vardą ir pavardę likus 4 valandoms iki Magnolijos vizito į liaudies instrumentų palapinę. Atėjus vizito laikui, ji pabėgo nuo manęs kažkur kitur.Pamenu labai dideliu greičiu bėgančią Magnoliją su savo krūva apsaugininkų.

2017 metais du kartus lankantis Seime Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijoje, ir užlipus pasikalbėti su signataru ir kitais, iš paskos sekiojo 3 VAD vyrukai, ir spaudimas buvo toks nenormalus, kad mes su Dainiumi Petkumi išėjome iš Seimo. Iš paskos mums lėkė vienas irgi žemo ūgio VAD vyrukas. Nešiau prašymą į Seimo dokumentų priėmimo tarnybą, dėl Viktoro Pranckiečio neveikimo Naglio Puteikio klausimu.

Dabar VAD ir atsakiau: jeigu šitaip manęs klaikiai bijot, tai neleiskit iš viso į Seimą, ir atsiųskit normalų raštą, kur išaiškintumėte viską, kas ir prie ko. Nereikia čia tų spėliojimų. Gal ten būtų nurodyta niekada nekandituoti Seimo rinkimuose, nes elementariai – į darbą net nebūsiu įleista. Kaip nesu įleidžiama dirbti spaudos atstove, nes esu teroristų sąraše.

Priminiau VAD ir atvejį, kaip lankantis Seime 2013 metų sausį teisininkų konferencijoje suėmimų klausimu, VAD man liepė nerodyti paso, nusišypsojo ir pasakė, kad mane žino, ir kad galiu eiti. Tada pamenu įgrūdau per prievartą, ir pasakiau, kad yra filmuojama.Tų pačių metų vasarį 8 VAD vyrukai man apsupę žiedu saugiai išvedė iš kavinės, kurion buvo sugužėję kažkokie snukiai. Pamenu, juokiausi „kaip prezidentę išveda“. Ne visada su jais mano santykiai buvo tokie, kokie yra dabar.

Tai irgi rodo VAD veiklos nenuoseklumą, nes 2013 metų sausį buvau tas pats „pavojingas asmuo“, jeigu remtumėmės visa patirtimi su VAD.

1996-1998 važinėjomės su tvartelio profesoriumi po Lietuvą, nes priklausiau jaunųjų konservatorių lygai. Su VAD nuo tada buvo visiškai geri santykiai, tie apsaugininkai visada mane pamatę sveikindavosi. Bet tai buvo seni laikai, ir apsaugininkai tada buvo 195 cm ūgio, pasitempę ir pilno proto (nebijojo jie žmonių tada.)

Kaip galutinai galėjau tapti teroriste?

Šį rudenį neapsikentusi kiekvienais metais tonomis krentančių ir pūvančių obuolių, nutariau juos surinkti ir parduoti. Tonomis krentantys ir pūvantys, šąlantys obuoliai pritraukia graužikus, kurie žiemai atėjus persikraustyti bando į ūkinius pastatus. Nors bandžiau tą išaiškinti visiems kaimynams, ne visi suprato. Kas suprato – šiais metais neturi žiurkių.

Pardaviau Vilkaviškio fabrikui „Vaiskona“, kuris mano obuolius išspaudė ir pardavė sirupą į Rusiją. Tokiu būdu gavau pinigų iš Rusijos ir tapau teroristinės valstybės agentu. Nes gavau net 165 eurų, o nuėmus benzino kaštus, visus 140 eurų. Už tokią sumą ir Vyriausybę galima pakeisti, ir perversmą Lietuvoje įvykdyti. (Manau, taip ir parašyta toje slaptoje pažymoje.) Chachacha.