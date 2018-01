Teisėjas Žiedelis apeliacinio skundo priėmimo klausimą sprendė pusę metų

Kristina Sulikienė

Mane nepaliauja stebinti teisėjai, kurie gal net ne su saugumu, o su pačiu velniu galimai pasirašę sutartis.

Koks teisėjas išsidirbinės tokias nesąmones, ką darė teisėjas Žiedelis su mano surašytu, ir kartu su Aurimu Drižiumi pasirašytu apeliaciniu skundu, kuris teismui gal 5 skirtingais būdais įteiktas dar liepos mėnesį?

Kas ten tokio yra tame skunde, kad reikėjo net pusę metų spręsti jo priėmimo klausimą?

Lenkų rinkimų akcija padavė laikraštį į teismą, nes neva nepagarbiai parašyta apie juos, neva Vilniaus rajono savivaldybėje nevyksta jokie neteisėti dalykai.

Nieko tokio, kad “Laisvas laikraštis” pralošė niekam nežinomam savaitraščiui “Vilniaus krašto savaitraštis”, kurio net neįmanoma nusipirkti kioskuose.

Teisėjas Žiedelis pirmiausia atsisakė priimti Aurimo Drižiaus skundą, tiesa, duodamas laiko pasitaisyti – pateikti su advokato ar teisininko parašu, ką redaktorius ir padarė.

Tada prasidėjo cirkai. Kadangi tai buvo prieš pusę metų, jau nebelabai atsimenu visas nesąmones, kas įvyko Vilniaus apylinkės teisme, bet buvo parašyta ir toks kliedesys, jog Aurimas Drižius pateikė ne visą skundą, kad trūksta vieno lapo.

Tada pamenu teismui išsiunčiau ir paštu, ir Aurimui Drižiui persiunčiau, ir įkėliau skundą į EPP sistemą, nes jau iš ten nesuklastosi nei vieno lapo.

Štai tada pusę metų įsivyravo tyla.

Galvojau, jog niekas nieko nepriėmė, redaktorius nuliūdęs nebepasakė.

Paaiškėjo, jog teismų sistema pusę metų mąstė, ką daryti su apeliaciniu skundu, kurio neva neturėjo būti.

Čia aišku dar vienas akmuo į daržą tiems, kurie kliedi, jog tik advokatai yra teisininkai, o teisininkai neva nemoka surašyti jokių procesinių dokumentų.

Mokėti mokame – tik kad teisėjai nebemoka tada skaityti tų mūsų dokumentų.

Šį teisėją teko sutikti dar 2008 metais Prienų rajono apylinkės teisme. Jo elgesys pasikeitė tik kai pasisamdžiau advokatą, o šiaip su manim byloje dėl neteisėto atleidimo jis nebuvo linkęs bendrauti.

Vėliau, kai teisėjas pamatė vilnietį advokatą, pasikvietė abi puses ir liepė pabaigti bylą taikos sutartimi, gavau daug pinigų. Tokie atsiminimai apie šį teisėją. Kažkaip geresnės nuomonės buvau apie jį. Mokėjo nors ir nenorėdamas, spręsti bylą.

O dabar kas atsitiko? Be to, teisėjas, priėmęs nepalankų sprendimą, net neturi teisės toliau trukdyti teisingumo, per jį tik surenkami apeliaciniai skundai. Tačiau teisėjas Žiedelis panoro būti vienintele ir neskundžiama instancija, kas jam nepavyko dėl apelianto atkaklumo.

Visi turi taip kovoti, kaip tai daro Aurimas Drižius.