J.Morkūno organizuojamus konkursus ES lėšoms "įsisavinti" laimi E.Jakelaitis ir Šeškus

Seimo nario N. Puteikio pranešimas: institucijos paprašytos įvertinti galimai neskaidrią ES lėšų „kelionę“ iš J. Morkūno viešosios įstaigos į jo draugų L. Šeškaus ir E. Jakilaičio bendrovę

2018 m. sausio 23 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimo narys Naglis Puteikis kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, Viešųjų pirkimų tarnybą bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją, prašydamas ištirti ir įvertinti, ar ES lėšos skaidriai ir teisėtai nukeliavo iš verslininko Jogailos Morkūno viešosios įstaigos „Pirmoji kava“ į jo draugų prodiuserių Lauryno Šeškaus ir Edmundo Jakilaičio uždarąją akcinę bendrovę „TV Play“.

Į institucijas kreiptasi susipažinus su interneto portale 15min.lt paskelbta informacija (žr.: https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/abejotini-lauryno-seskaus-pirkimai-meta-seseli-lietuvos-tukstantmecio-vaikams-662-912844), kad per visuomeninio transliuotojo LRT televiziją rodomos laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ kūrimas yra finansuojamas ES lėšomis, kurios iš biudžeto be konkurso skiriamos J. Morkūno vadovaujamai VšĮ „Pirmoji kava“, o pastarosios paskelbtus viešuosius pirkimus septynerius metus iš eilės be konkurencijos laimi L. Šeškaus ir E. Jakilaičio valdoma UAB „TV Play“, kuri ir kuria nurodytą laidą. Be to, viešai cituoti L. Šeškaus teiginiai, kad jį ir J. Morkūną sieja draugystės ryšiai, pvz.: „(...) aš Jogailos kaip draugo paprašiau, ar galiu aš tavo vardu dalyvauti konkurse. Taip jie tapo pirmieji prodiuseriai ir taip jiems dalinai priklauso teisės“, – vingrybes paaiškina L.Šeškus“; „L.Šeškus tikina, kad su „Pirmąja kava“ jo nesieja niekas, tik draugystė su J. Morkūnu.“ Taip pat skelbta, kad nuo 2011 m. iki 2015 m. 852,6 tūkst. eurų ES lėšų buvo išmokėta tiesiogiai VšĮ „Pirmoji kava“, o nuo 2016 m. jos šiai įstaigai skiriamos be konkurso per Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos valdomą Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą (SPPC), ir galimai imituotus konkursus toliau laimi UAB „TV Play“. „Abejonių sukelia ir tai, kad SPPC projekto partnerių sąraše „Pirmosios kavos“ kontaktiniu asmeniu įrašytas tas pats L. Šeškus, kuris yra ir paslaugas jai teikiančios „TV Play“ vadovas. Pats prodiuseris patikina, kad tai klaida, ir jo su „Pirmąja kava“ nesieja jokie darbiniai santykiai, tik draugystė su vadovu J. Morkūnu“, – rašoma publikacijoje.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos N. Puteikis paprašė ištirti, ar VšĮ „Pirmoji kava“ vadovas J. Morkūnas nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, ar deklaravo privačius interesus ir nusišalino priimant sprendimus dėl savo draugų L. Šeškaus ir E. Jakilaičio valdomos UAB „TV Play“, jai laimint VšĮ „Pirmoji kava“ organizuotus viešuosius pirkimus ES lėšomis finansuojamam per LRT televiziją rodomos laidos kūrimui. Seimo narys pažymi, kad Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžiant asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje sąvoką, yra nustatyta, kad tokiais asmenimis laikomi ir asmenys, dirbantys viešosiose įstaigose ir asociacijose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turintys administravimo įgaliojimus.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija paprašyta paaiškinti, kuo remiantis jos valdomas Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras be konkurso skyrė ES lėšas VšĮ „Pirmoji kava“, bei patikrinti atitinkamų sprendimų teisėtumą.

Viešųjų pirkimų tarnybos N. Puteikis paprašė patikrinti VšĮ „Pirmoji kava“ organizuotus viešuosius pirkimus, kuriuos laimėjo UAB „TV Play“, įvertinant ir konkurenciją galimai ribojančią sąlygą, kad prodiuseris pasiūlytų laidos transliavimo per LRT televiziją laiką, o taip pat įvertinti, ar Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras turėjo teisę be konkurso skirti ES lėšas VšĮ „Pirmoji kava“.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ : RŪTA MENSONAITĖ, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA