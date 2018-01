Kaip LRT virto "siaurovizija", arba kodėl Ignas Staškevičius kandidatuos į Prezidento postą

Simonas Kroydonas

Pateikiu įrodymus kaip LRT užvaldymo schema buvo sugalvota dar gūdžiais 2008 metais.Tuo metu premjero pareigas ėjo Gediminas Kirkilas. Jis ir pradėjo masinį LRT vadovų ir,net eilinių darbuotojų papirkinėjimą kalėdinėmis premijomis.

Jis mokesčių mokėtojų pinigais pradėjo skirti ir švaistyti nežmoniškai dideles kalėdines premijas. Pirmiausia LRT vadovams,o šie jau jas dalinosi su visais,įskaitant ir eilinius operatorius,žurnalistus,montažinės darbuotojus.Taip buvo papirkta ir sukurta visa LRT sistema. Socdema i( buvę komunistai) nusprendė su tuometiniu generaliniu direktorium Petrauskiu nesiterlioti ir į LRT vadovo postą pastatyti gerą socdemų vado Algirdo Brazausko draugą Audrių Butkevičių.

Prezidentas Brazauskas dalyvaudavo Siaurusevičiaus gimtadieniuose, kartu gerdavo ūždavo iki paryčių,o po to pats asmeninis Brazausko apsauginis dabartinis Seimo narys Virgilijus Alekna Siaurusevičių parveždavo namo, mat Audrius teisių neturėjo,ir berods iki šiol jų neturi. O ko jūs stebitės? Brazausko apsauginis patapo Seimo nariu,žmona bufetava apskritai valdė valstybę,ir po to dar stebitės Lenino pasakymu,kad kiekviena melžėja gali valdyti šalį.

Tada Rita Miliutė auginosi sau berniuką pupuliuką Edmunduką, kuriam pati iš asmeninių lėšų nupirko nedidelį džipuką. Edmundas tada buvo jaunas perspektyvus žurnalistas, na o Miliutė, Rachlevičius ir Siaurusevičius buvo grupiokai,kartu važinėdavo į spaudos konferencijas pradedant Praha,baigiant Ryga.

Matot,situacija buvo irgi sudėtinga pačiai Miliutei. Pačioje nepriklausomybės priaušryje jauna žemaitukė panelė iš Kretingos atvažiavo į sostinę,ir čia ji susipažino su Amerikos lietuviu, vėliau tapusiu jos sugar-daddy Romu Sakadolskiu. 1988 metais Lietuva dar buvo Sovietų Sąjungoje, algos buvo doleriais 20-30 per mėnesį,o čia iš JAV atvažiavęs diedas kadrindavo jaunas žurnalistes ir jomis atsidėkodavo Adidas treningais,džinsais,moteriškais bateliais.

Nežinau kiek ten jų Rita prisikaupė,bet savaitgaliais ji būdama studentė parvažiuodavo į Kretingą ir turguje pardavinėdavo tuo metu deficitinius batelius,treningus,avalynę,kurią Sakadolskis per išpardavimus pirkdavo Amerikoj ir maišais tempdavo į Lietuvą.Taip Rita Miliutė užsidirbo pirmajį savo kapitalą.Vėliau ji susipyko su Sakadolskiu,kalbos ėjo,kad ji apibraižė Sakadolskį nagais, tas jai girtas bandė vožti į veidą, ši pagrasino jį apkaltinti išprievartavimu,tolimesnių detalių nežinau.Vėliau kurį laiką darbavosi LNK, kol studijoje nepasirodė jaunas praktikantas Edmundas.

Tuo metu Miliutės geras bičiulis Audrius Siaurusevičius vedė spaudos klubą,ir Algirdas Brazauskas savo aplinkoj pasakė.Siauras protingas vaikis,padarom jį LRT vadovu.Brazauskas pasakė,Kirkilas įgyvendino.

Aišku dėl vaizdo įvyko formalus konkursas. Jame dalyvavo tuometinis direktorius Petrauskis,Viktorijos Mauručaitės gyvenimo draugas prodiuseris Artūras Butkevičius Lietuvos radijo direktorius Rimgaudas Geleževičius ir Audrius Siaurusevičius.Labai neaiškūs tipeliai buvo ir LRT taryboje. Romas Pakalnis, Alvydas Jokubaitis, Vytautas Ališauskas, Gytis Lukšas, Marcelijus Martinaitis, Rimvydas Valatka, Romas Sakadolskis, Laimutis Telksnys, Gediminas Ilgūnas, Saulius Vosylius, Valentinas Milaknis ir Edmundas Ganusauskas.

Joje buvo ir mano aprašytasis Romas Sakadolskis,ir buvęs nacionalinio radijo ir televizijos vadovas Valentinas Milaknis. Jis LRT vadovavo 2002 metais.

Milaknis vis dėlto pripažino, kad jam priklausanti „Alnos“ bendrovė tapo įpainiota į tomis dienomis kilusį skandalą dėl neskaidraus „Sodros“ konkurso.. Valstybės kontrolė nustatė, kad „Sodra“ ir Valstybinė ligonių kasa (VLK), penkeriems metams pirkdamos informacinių sistemų priežiūros paslaugas iš abejotinos reputacijos firmos, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, o sudarytų sutarčių sąlygos nėra ekonomiškai pagrįstos. Abiejų sandorių suma - po 7 mln. litų.

Nors „Sodra“ ir VLK viešojo pirkimo konkursų sąlygose nurodė, kad paslaugų teikėjas privalo turėti patirties, tačiau abu konkursus beveik tuo pačiu metu laimėjusi iki tol šioje srityje negirdėta firma tik prieš kelis mėnesius iki sutarčių pasirašymo savo įstatuose nurodė, jog, tarp kitų veiklos rūšių, užsiima kompiuteriais ir programine įranga.

Pasiūlyme netgi buvo nurodyti ne konkurso dalyvės, bet „Alnos“ darbuotojų gyvenimo aprašymai, licencijos, išvardinti „Alnos“ atlikti darbai. Nenuostabu, jog po konkurso „Alna“ tapo subrangovu ir iš tiesų ėmėsi prižiūrėti informacines sistemas.

Skandalingus „Sodros“ ir VLK konkursus išties galima įtarti nešvariomis aferomis, nes neapsieita be asmeninių ryšių.Štai Alnos“ vykdomam kompiuterių „Sodroje“ diegimo projektui vadovavo šios bendrovės atstovas Virgilijus Stonkus, su kuriuo „Sodros“ direktorius Dalius Prevelis anksčiau buvo įkūręs bendrovę „Nevda“.Neatmestina galimybė, jog „Alna“,nors ir nedalyvavo konkurse iš anksto buvo numatyta kaip neoficiali konkurso laimėtoja.

„Sodra“ už informacinės sistemos priežiūrą nepriklausomai nuo atliktų darbų kiekio įsipareigojo kas mėnesį mokėti fiksuotą mokestį - po 113 tūkst. 280 litų. Auditoriai tada nustatė, kad anksčiau tą priežiūrą atlikusios bendrovės paslaugų kaina per mėnesį sudarė 71 tūkst. 390 litų, arba 39 proc. mažiau. Per penkerius metus papildomos sąnaudos sudarytų 2,6 mln. litų.

VLK už informacinės sistemos priežiūrą avansu kas mėnesį įsipareigojo mokėti fiksuotą mokestį - po 116 tūkst. 830 litų. Audito metu VLK darbuotojams atlikus paskaičiavimus su vieno iš konkurso dalyvių patikslinta kaina, paaiškėjo, jog ji būtų sudariusi 78 tūkst. 987 litus per mėnesį, arba 32 proc. mažiau. Per penkerius metus taip pat papildomai susidarė 2,3 mln. litų.Tuo tarpu nacionalinio radijo ir televizijos vadovas V.Milaknis, kurio vardas, kaip vieno didžiausių „Alnos“ akcininkų, iki šiol siejamas su šia bendrove,teigė norįs, kad minėtų sandorių tyrimas būtų atliktas iki galo ir nustatyta, „kur yra atsakomybės riba“.

Kaip sakant vsio zakono.Viskas įstatyme!

„Alnos“ vaidmenį kilusio skandalo fone V.Milaknis vertino kaip „karo stovį“ prieš jį patį, nes pastarosiomis dienomis jis esą buvo puolamas iš dviejų pusių - ir kaip „Alnos“ savininkas, ir kaip LRT vadovas.LRT bendrovę tris savaites tikrinusi Valstybės kontrolė, užuot baigusi knaisiotis po finansinius reikalus, savo darbą pratęsė dar mėnesiui.„Tikisi, kad ką nors vis tiek ras, arba, kad aš, neištvėręs psichologinio spaudimo, atsistatydinsiu“,- tuo metu sakė LRT vadovas Milaknis.

V.Milaknio teigimu, jo atsikratyti norėjo komercinės televizijos, kurios savo interesų ir neslepiančios. Tačiau dar didesnį spaudimą jaučiąs iš valdančiųjų politikų, kurie, esą, norėtų valdžią palaikančio visuomeninio transliuotojo.

Anot V.Milaknio, Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas ir Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Rolandas Pavilionis,net neslėpė, jog po rinkimų LRT taryba tikrai bus keičiama.Jie apgaudinėja rinkėjus.Tegu atvirai pasako, ką rengiasi daryti su LRT rinkimams pasibaigus, - piktinosi LRT vadovas.

„Žinoma, kad tokie politiniai žaidimai neša nuostolius ir „Alnai“, - pripažino V.Milaknis. Jis teigė jau siūlęs bendrovės vadovams, kad persitvarkytų dirbti vien eksportui.Tuo metu „Alna“ V.Milaknio vertinimais, apie 20 proc. užsakymų gaudavo iš biudžetinių įstaigų.Interesų konfliktas – akivaizdus.

Tuo tarpu Žygimanto Pavilionio tėvuko R.Pavilionio teigimu, jei teisėsaugos institucijų tyrimas išties patvirtins faktus apie „Alnos“ dalyvavimą „Sodros“ skandale, V.Milaknio, kaip „Alnos“ akcijų paketo savininko, viešųjų ir privačių intersų konfliktas esąs akivaizdus. Tarpinės Valstybės kontrolės tikrinimo išvados rodo, jog daug neskaidrių dalykų yra ir LRT bendrovės veikloje, - tada sakė R.Pavilionis. - Ten tikrai trūksta finansinės atsakomybės“.

Po dešimties metų LRT krečiamame dabartiniame skandale mes matome analogišką situaciją.Ir dabartinė schema maždaug tokia.Konservatorių valdžia numetė LRT didžiules pinigines lėšas taip vadinamam visuomeniniam transliuotojui ir darykit jūs su tom babkėm ką norit, svarbu,kad būtų laikomasi konservatorių linijos. Jokių patikrinimų ar dar ko nors nebuvo planuojama. Kosminių atlyginimų kaip ir ne visai patogu tiesiogiai imti, todėl atsiranda visokios žmonų UAB su kuriomis sudaromi kosminiai sandoriai, viskas švaru ir gražu. Vietoj tiesioginio pinigų srauto jie plaukia vagomis, bet vistiek plaukia. O kiek eiliniai LRT uždirba ?Matyt paprastą Lietuvos vidurkį ar ne ?

O kiek kainuoja valandos laida,na sakykim pašnekesiai parkelyje ant suoliuko ? Aš su savo telefonu galiu už kokį 100 EUR nufilmuoti.Na jums su gerom kamerom sakysim brangiau 200-EUR,o per dieną jūsų biudžetas 100.000- EUR. Ar ne per gerai ! Kur kitos babkės ?

Matote,kol konservatoriai laidavo, tol LRT užsuktas milijoninis kranelis veikė, bet staiga spec tarnybos nutekino konservatoriams informaciją,kad be Valstiečių gali susikurti dar viena galinga politinė jėga. VP-Market akcininkas Ignas Staškevičius su komanda.

Šis žmogus tada matė tokius procesus. Oligarchas Darius Mockus per Kurlianską valdė Liberalus,kitas Agrokoncerno vadovas vienas turtingiausių žmonių Lietuvoje Ramūnas Karbauskis ketino su savo Valstiečiais laimėti Seimo rinkimus, todėl visai natūralu,kad Ignas Staškevičius su Nerijum Numavičium sugalvojo sukurti savo atskirą partiją ir mesti iššukį iš jų pinigus iki tol siurbusiems socialdemokratams su konservatoriais.

Matot, po Brazausko ir Lubio mirties viskas kardinaliai pasikeitė. Socdemai susidūrė su lyderio dilema, o VP-Market dešimtukas susipjovė su Dalia Grybauskaite, kuri sužlugdė LEO LT projektą. VP Marketas šiek tiek išėjo į pliusą,nes valstybė jiems sumokėjo milžinišką kompensaciją. Leo LT išformavimas valstybei galėjo kainuoti apie 3 milijardus litų.Tokią milžinišką sumą netesybų ir kompensacijos forma tektų iš biudžeto sumokėti "Maximos" savininkų kontroliuojamai įmonei "NDX energija",jeigu valstybė sugalvotų nutraukti pasirašytą "Leo LT" steigimo sutartį.

Apie galimus milijardinius nuostolius tada užsiminė tuometinis premjeras Andrius Kubilius, kuris labai atsargiai ir netgi skeptiškai įvertino radikalų pasiūlymą išformuoti "Leo LT".Kad iš vienašališko energetikos bendrovės panaikinimo gali laimėti "Maxima", užsiminė ir kai kurie kiti politikai,taip pat nemenka dalis teisininkų.Žiūrėjau ir aš "Leo LT" steigimo sutartį, kur aiškiai kalbama apie milijardines kompensacijas nukentėjusiai šaliai.

Sutarties paviešinimas su LEO.LT buvo toks pat konfidencialus,kaip ir LRT kontraktai su prodiuseriais.Abiem atvejais Seimas išsprendė šias problemas sudarydamas komisijas.Abiem atvejais Valstybės Kontrolės vadovybė buvo papirkta ir bandė užglaistyti šitą reikalą.Būtent uždarydama LEO.lt aferą Grybauskaitė susikrovė savo politinį kapitalą,o nuo tada iki šiol ji pradėjo rūpintis tik savo reitingais ir visas jos žmogiškasis faktorius išgaravo.

Grybauskaitės esminė strateginė klaida buvo ta,kad ji sutiko prezidentauti antrą kadenciją.Vytauto Landzbergio projektas buvo toks. Per trumpą laiką pašalinti realų kandidatą į premjerus Eligijų Masiulį tokia pat kyšio schema,kaip buvo iš politikos išjungtas Audrius Butkevičius ir tada į premjero postą pastatyti savo anūką Gabrielių Landsbergį.

Kaip Gabriukas pateko i Euopos parlamenta ar ne per senelį? Kaip jis pateko i Seima ar ne per senelį? Jei ne senelis, tai ES parlamento ir Seimo nario bilietą butu mates kaip ausis be veidrodzio. Gabriukas vaidina patriota, o pats,net Lietuvos kariuomenėje netarnavęs.

Pasižiūrėkite į Britanijos karališkają šeimą.Visi nuo vieno yra atpylę po kelis metus kariuomenėje.Nuo dabartinės karalienės vyro,iki jo sūnaus būsimojo karaliaus Čarlzo,iki jo sūnaus sosto paveldėtojo Wiliam ir jo brolio Harry.Ar Paluckas,Pavilionis,anūkas,Majauskas.Adomėnas ir galybė kitų jaunų Seimo narių tarnavo?Ant tiek buvo komedija,kai,net teta Juknevičienė vadovavo Lietuvos kariuomenei.Prieš tai Olekas su kitais diletantais,o dabar matome situaciją kaip eilinis sukčius su savo per viešają įstaigą registruotais Mortos darželiais nieko nedavęs biudžetui tikrins Karbauskį, kuris kasmet į biudžetą įneša po 25 000 000 eurų.

Mano turimais duomenimis Ignas Staškevičius kandidatuos į Prezidento postą. Bus mesti ne keli,o kelios dešimtys milijonų eurų rinkimų kampanijai. Jis ir yra ta nauja jėga, kurios konservatoriai be proto bijosi. Liberalai nustumti į šoną, Darbiečiai ir Tvarkiečiai undergrounde,Puteikio Antikorupcinė Koalicija paskendusi skolose,nors ir turinti rimtą kozirį Albiną Janušką.Gal sakau ir anūkui jau laikas prabilti apie savo uošvį Čijauską ir milžiniškas ES struktūrinių fondų grobstymo schemas fiktyviems žuvininkystės ūkiams plėsti.

Lietuvos istorija kartojasi.Šimtai tankečių nupirkti už 300 milijonų eurų už jūsų visų pinigus bus panaudoti valstybiniui perversmui prieš jus.Konservatoriai stiprina ryšius su kariuomene.Yra svarstomas Smetoninis scenarijus. Įvykdyti perversmą ir ginklu užgrobti valdžią,skubiai išstoti iš NATO, Europos Sąjungos ir pagal Albanijos diktatoriaus Enver Hoxha modelį –izoliuotis.Jeigu karinis perversmas įvyks konservatorių lyderių ateityje neabejotinai lauks Čeučesku likimas.Turbūt dabar suprantate skaitytojai,kodėl mano pagrindinė paskyra yra blokuojama,ir reikia rašyti iš šitos atsarginės.

Gryžtant prie LRT reikalų reikia pirmiausia paminėti faktą,kad visą šitą reikalą užsuko visai ne Agnė Širinskienė ar Ramūnas Karbauskis,o Petras Gražulis.Ir užklausimą Petras nusiuntė dar praėjusių metų pavasarį balandžio mėnesį.Tuo metu iš Petro buvo atvirai juokiamasi iki tokio lygio,kad Rimvydas Paleckis atsiuntė,net ne atsakymo originalą,o kopiją.

Juokiasi tas ,kas juokiasi paskutinis.Kai šiuo reikalu susidomėjo Valstiečiai ir Albinas Januška perdavė informaciją Nagliui Puteikiui,kuris tiesiai šviesiai rėžė apie Audriaus Matonio prekybą įtaka iš Seimo tribūnos ,o vėliau ir Janutienės laidoje,ledai pajudėjo.

Neoficialiais duomenimis Audrius Siaurusevičius & CO yra įsitikinę.Blogiausiu atveju gaus lygtinai.Geriausiu atveju iš valstybės išsimuš šimtatūkstantines kompensacijas.Yra visiškai įsitikinę,kad jų nepasodins.Bandau įsivaizduoti kas jų lauktų JAV ar Didžiojoje Britanijoje.Bet tai ir yra problema,kad nebaudžiamumas ir leidžia valdininkams,o kartu ir juos aplipusiems prodiuseriams melžti biudžetą per prodiuserines tam tikslui sukurtas įmones.

Nors aš įspėjau apie tai,kad šiuo metu prieš pat Siaurusevičiaus atsistatydinimą yra ruošiami šimtatūkstantiniai kontraktai su advokatų kontoromis,priiminėjama galybė žmonių į fiktyvias pareigas Valstiečiai reaguoja per lėtai.Dabar yra dieną naktį dirbama su sutartimis,IT specialistai atsukinėja sutarčių sudarymo terminus konvejeriu.Sutarčių kopijos chaotiška tvarka buvo specialiai pateiktos,kad laimėt kuo įmanoma daugiau laiko.

Reikia kuo greičiau pasiųsti programuotojus su IT specialistais,kurie pereitų per serverius.Ten pamatys,kad į vidinę sistemą yra įvestos sutartys atgaline tvarka.Kai kurie tarybos nariai buvo ne šiaip sau paskirti.Keli jų serga sunkia vėžio forma,ilgai negyvens ir kol byla bus marinama viskas bus kabinama ant jų.

Prisiminkite VRM ministro Petro Valiūko istoriją,kai jis sirgo kraujo vėžiu.Buvo žinoma,kad jis gyvens vos pusę metų ir specialiai tam buvo paskirtas į ministro pareigas.Per tą laiką Vilniaus Brigada su Dovydu Kaplanu priešaky išplovė kelis šimtus milijonų litų.

Lygiai tas pats bus ir su Žygintu Pečiuliu.Po jo mirties viską sukabins ant jo,kaip atsakingo už LRT aferas žmogaus. Ką daryčiau LRT Generalinio vietoje?

Vienintelis išsigelbėjimo planas tai Elektros Skydinė - 2