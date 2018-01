Po didelės nesėkmių serijos pedomafijytė pakilo į ataką

Po gėdingai suklastotų KGB agentų anušauskinių sąrašų viešo paskelbimo fiasko, po sudarytos parlamentinės komisijos valstybinio-komercinio transliuotojo LRT veiklai tirti ir, galiausiai, po Nijolės Sadūnaitės smūgio vėzdu pedomafijytei ir ją aptarnaujantiesiems, gerokai pasimetę bičiuliai bando labai intensyviai viską perdengti labai jau neįtikinamu ir itin nykiai atrodančiu sukurptu „skandalu“ dėl Ramūno Karbauskio ir jo šeimos verslų.



Šiandien, kiek kur važiavau automobilyje, ar namie buvau ar ne namie, kur koks prietaisas įjungtas – visi kaip vienas nuo ryto iki vakaro NON STOP vien tik apie tą Karbauskio „skandalą“ triūbyjo. Taip atrodė, lyg dar nepastatyta Astravo branduolinė jėgainė sprogo...



O prokuratūra iš vis parodė aukštą, beprecedentį pilotažą – pagal žiniasklaidos pranešimus pradėjo ikiteisminį tyrimą:))) To dar nebuvo…:))) Galėsime dabar visi prokuratūrai tiesiog siųsti straipsnių nuorodas su kiek rimtesniais nusikaltimais, negu bičiuliai dabar bando stumti.







Labai sveikintinas toks prokurorų žingsnis – ikiteisminius pradėti remiantis žiniasklaida. Seniai taip turėjo būti, nes rimtos informacijos apie aferas ir machinacijas, kai kuriuos sąmoningai netiriamus žudymus ir sprogdinimus, daugiau negu reikia. O tai anksčiau reikėdavo maldaute maldauti ir dažniausiai vistiek nieko nepradėdavo tirti. Puiku.



Beje, ryte važiuodamas per Lietuvos radiją girdėjau kaip Saulių Skvernelį kalbino dėl to R. Karbauskio „skandalo“. Premjeras komentuodamas teigė, kad reikia jog pirmiausia Valstybės kontrolė padarytų auditą, o tada jau jei bus pagrindas kreiptųsi į prokuratūrą. Nes, pasak S. Skvernelio, prokurorai šiaip sau negali pradėti tyrimo, jiems reikalingas konkretus pagrindas ir kreipimasis.



Kaip matome, prokurororai pranoko visų lūkesčius ir nieko nelaukdami parodė iniciatyvą bei pradėjo ikiteisminį tyrimą.



Na, pažanga, šaunuoliai prokurorai, nuo dabar, supratau, kaip reikiant padaugės ne tuščių tyrimų, kaip dabar bandoma padaryti Karbauskio „skandalo“ atveju, o tikrai dėl daug rimtesnių failų – ofšorinės SGD geldos, sunaikintų bankų, milžiniškų pinigų per viešuosius pirkimus pasisavinimo mechanizmų ir begalės kitų pedomafijytės ir jos aptarnaujančio personalo nusikaltimų prieš Lietuvą.



P. S. Šis video prasiblaškymui žingeidiems: naudingi seksologo, seksopatologo Jurijaus Prokopenko komentarai apie tai kas tokie yra pedofilai, kokios būna pedofilijos priežastys ir ar reikia bausti, ar gydyti pedofilus.