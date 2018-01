K. Krivickas vakarykštę laidą papildė keletu klausimyčių....)):

Viešas kreipimasis į Edmundas Jakilaitis, Laurynas Seskus , Audrių Siaurusevičių iš po vakarykštės Janutienės laidos “Nuoga tiesa”.

Turinys aišku visada svarbiausia, bet kartais ir forma pasako labai daug. Tai čia šiaip remarka į tai, kaip viskas vakar vyko studijoje. O dabar štai konkretūs klausimai apie tuos skaičius, kuriuos vakar tiesioginiame eteryje patvirtino pats Edmundas. Taigi paaiškėjo, kad su E.Jakilaičiu susijusios bendrovės už praėjusį sezoną iš LRT gavo 800 000 eurų. Už tuos pinigus buvo pagamintos ir LRT eteryje parodytos 231 laida. Kaip teisingai laidoje suskaičiavo L.Šeškus ir E.Jakilaitis - viena jų pagaminta laida mokesčių mokėtojams vidutiniškai kainavo 3 500 eurų. Kas atrodytų tarsi ir ne kosminė ir ne auksinė kaina už televizijos produkciją. O bet tačiau. Pažiūrėkime atidžiau. Tarp tų 231 laidos patenka ir E.Jakilaičio vedami “Dėmesio centrai”. “Dėmesio centrų” būna 18 per mėnesį. Sezonas trunka 9 mėnesius. Nesunku suskaičiuoti, kad iš viso per sezoną parodoma apie 160 “Dėmesio centrų”. Kaip jau yra atskleidęs pats E.Jakilaitis - vienas “Dėmesio centras” mokesčių mokėtojams kainuoja apie 1000 eurų. Vadinasi per sezoną už 160 dėmesio centrų LRT Jakilaičiui ir ko sumoka apie 160 000 eurų. Primenu, kad iš viso už visą prakdukciją LRT jiems yra sumokėjusi 800 000. Atmetus 160 “Dėmesio centrų” po 1000 eurų už vienetą - lieka kažkur 640 000 eurų už likusias 70 laidų. Na va, o čia jau matematika paprasta ir skaičiai žymiai didesni gaunasi. Atlikus tokį elementarų aritmetinį veiksmą kaip dalyba 640 000 iš 70 gauname, kad E.Jakilaitis ir ko pernai LRT televizijai pagamino ir pardavė 70 laidų, kurių kiekvienos vidutinė kaina yra daugiau kaip 9000 eurų. O čia jau trigubai daugiau nei tas kainos vidurkis apie kurį laidoje kalbėjo Edmundas. Čia jau galime kalbėti jeigu ne apie auksines, tai bent jau paauksuotas laidas. Todėl dabar svarbiausia sužinoti kiek mokesčių mokėtojams pernai kainavo kiekviena Edmundo ir ko gaminama laida atskirai. Tada viskas labai aiškiai pasimatys. Auksinė ne auksinė. Atitinka rinkos kainą ar ne. Permokėjo LRT jiems trigubai ar tik dvigubai ir tt. Todėl žinoma gerai, kad jau žinome bendrą kainą ir laidų skaičių, bet kad jau tokia situacija gal būtų galima sužinoti apie visas laidas - laidos pavadinimas, kaina, kiekis. Paprasta. Aišku. Skaidru.

Va pvz Laurynas kalbėjo apie “Tūkstantmečio vaikus”. Geras projektas. Žiūrim. Su vaikais. Patinka. Sako va pažiūrėkit - ministerija mums moka po beveik 8000 eurų už laidą. Na kai pagalvoji - ir tikrai - gal ir auksinė. Bet žiū toliau - sako LRT mums už ją nieko nemoka. Tiesa. Nemoka. Bet nemokamai duoda naudotis studija ir joje esančia technika su operatoriais ir dekoracijų statytojais ir apšvietėjais ir dalimi šviesų ir studijos pultu. Visa tai jeigu norėtum išsinuomoti iš LRT už rinkos kainą kainuotų apie 2000 eurų pamainai. Tai va tiek LRT duoda papildomai. Vadinasi tikroji laidos sąmata jau yra apie 10 000 eurų. Ne kosminė. Bet nemaža. Rinkoje tikrai atsirastų prodiuserių kurie padarytų pigiau. Bet daiktas geras. Tebūnie. Žiūrim plačiau. Suma sumarum E.Jakilaitis ir kompanija LRT sezono metu pagamina 231 laidą. Kas yra daug. Atmetus vasarą ir savaitgalius tai reiškia, kad vidutiniškai gamina po vieną laidą per dieną. Visą sezoną. Kasdien. Neblogai. Į klausimą kaip čia jiems taip sekasi laimėti konkursus ir gauti tokį didelį biudžetinį užsakymą atsakymas - mes labai daug ir labai gerai dirbam. Žinau dar bent keturias penkias dideles prodiuserių kompanijas, kurie dirba ne mažiau ir ne blogiau ir vis kasmet bando laimę LRT konkursuose ir nu niekaip. Komerciniuose kanaluose gamina žiūrimiausias laidas, dirba, stengiasi, LRT konkursui ir po 10 projektų pateikia ir nu niekaip nepasiseka. Bet aišku, reikia klausti A.Siaurusevičiaus kodėl jis taip nelygiai visiems teisingas :) Gal iš tiesų Edmundas ir ko čia ne prie ko. Gal iš tiesų čia A.Siaurusevičius taip įprasmina savo draugystę. Draugams leisdamas laimėti didžiausius LRT užsakymus? Nes beje, panašiai kaip Siaurusevičiaus draugams Edmundui ir Laurynui sekasi ir kitam senam Siaurusevičiaus draugui Rolandui Skaisgiriui ir jo Videometrai. Draugai jie su LRT generaliniu yra dar nuo tų garsiųjų “rebiatų” laikų. Tiems kurie nežino trumpai primenu - buvo prieš 20 metų tokia draugų kompanija ir vadinosi jie “rebiatos” - ten ŽAS’ai, Marijonas Mikutavičius, Martynas Starkus, Jogaila Morkūnas, Vyšniukas (Ramūnas Vyšniauskas) Linas Kunigėlis ir berods dar toks vėliau už aferas nuteistas verslininkas Arūnas Strolis ir dar gal vienas kitas daugiau mažiau žinomas asmuo na ir A.Siaurusevičius ir R.Skaisgirys su jais mėgdavo per Vilniaus barus prasinešti.

Ot buvo laikai kaip sakoma :) Tai va A.Siaurusevičiaus dabar vadovaujama LRT draugui Skaisgiriui užsakymų skiria ne daug mažiau nei Jakilaičiui ir ko. Skaisgirio Videometra ir serialus kasdienius LRT kūrė ir Naisių vasarą ir Neskubėk gyventi ir Meilė kaip mėnulis tt ir pan. Šimtai serijų. Dideli biudžetai. Milijonai. Bet konkursus kažkaip vis laimėdavo. Vis jie ir jie. Gal sakau, čia toks LRT generalinio būdas su draugais draugiškus santykius palaikyti? Bet kad ale už valdiškus pinigus visa tai vyksta. Bet Skaisgirys ir jo serialai čia kita tema. Atskira. Prie jos dar grįšim netolimoje ateityje. O dabar toliau apie E.Jakilaitį ir ko. Vakar Janutienės laidoje kažkaip užėjo kalba apie įtakas, poreikius, interesus ir viešuosius ryšius. Vedėjai buvo tokie įsiaudrinę, kad nelabai norėjau trukdyti su savo klausimais. Tai klausiu dabar - Edmundai, o kaip taip nutiko, kad vienoje iš Jūsų bendrovių buvo berods įdarbinta ir nemažą algą gaudavo tokia žurnalistė Neringa Skrudupaitė? Labai gera L.Šeškaus žmonos draugė ir...viešųjų ryšių verslininko Dariaus Gudelio žmona. Žmonės stebėjosi, lyg ir nieko nedaro, nieko nefilmuok ja, nerašo, o algą gauna. Gal galėtumėt papasakoti, nes gal maža ką žmonės kalba, gal ten ir tvarkoj viskas su ja ir jos vyru Dariumi Gudeliu, bet minčių kyla visokių. Nu ir dar tada prie to pačio turiu klausimą apie dar vieną žmoną :) šį kartą apie tokio verslininko Žakaičio Dariaus. To kuris kažkada buvo susijęs su koncernu MG. Buvo jo dalininkas berods. Bet atsiskyrė. Tai prieš keletą metų kiek žinau jis buvusios Vilniaus Antakalnio Sapiegos ligoninės teritorijoje investavo ir įkūrė tech parką kur patalpas nuomojasi įvairios IT bendrovės ir sėkmingi startuoliai. Tai jeigu neklystu kurdamas šį projektą Žakaitis buvo pasikvietęs ir Jakilaitį tarp steigėjų ar konsultantų. Kažkiek pabuvo ten Edmundas berods ir pasitraukė. O ryšys liko matyt. Nes prieš pora sezonų kurdami LRT didelio biudžeto laidą "Lietuvos patriotai" Edmundas su Laurynu vedėja pakvietė būti Žakaičio žmoną, gerą Edmundo ir Lauryno žmonos draugę Aureliją Razmarataitę, kas savaime nėra nieko blogo nes ji yra dirbusi TV eteryje ir tikrai nėra naujokė bet žinant kontekstą ir vėl minčių kyla visokių. Na ir pabaigai, valar laidoje Laurynas pripažino, kad Švietimo ir mokslo ministerijos konkurse dalyvavo ir laimėjo pasitelkdamas ne savo bendrovę, o draugo Jogailos "Pirmoji kava". Ji ir laimėjo. Pasirašė sutartį ir penkerius metus berods Jogailos bendrovė "Pirmoji kava" gaudavo valdiškus pinigus iš ministerijos už laidos gamybą, daugiau kaip 1 300 000 eurų....nors laidos niekada taip ir negamino. Laidą gamino Lauryno tuomet naujai įsteigta bendrovė TV play, kurios partneriu dabar yra ir Jakilaitis. Visus pinigus kuriuos gaudavo iš ministerijos už laidos gamybą pagal viešųjų pirkimų būdu sudarytą sutartį Jogaila pervesdavo Lauryno bendrovei. Visus. Šiaip paprastai viešųjų pirkimų konkurse dalyvavusi ir laimėjusi bendrovė nelabai gali legaliai perduoti 100 procentų gamybos vykdyti kitai konkurse nedalyvavusiai bendrovei. Čia jau klausimas viešųjų pirkimų tarnybai ar viskas ten gerai buvo su tais beveik pusantro milijono eurų, kurios Jogailos bendrovė maloniais perleido konkurse nedalyvavusiai Lauryno ir Edmundo bendrovei. Va tokios mintys kankina mane šiandien "iš po vakarykštės" Janutienės laidos, kurią ji vedė dviese su Edmundu.