Ar E.Jakilaitis įtaka prekiauja, arba prie ko čia Dalia Grybauskaitė?

Aurimas Drižius

Vakar laidoje „Nuoga tiesa“ nebuvo užduotas esminis klausimas garsiajam profesionalui Edmundui Jakilaičiui dėl prekybos poveikiu jo laidose. Man tik nesuprantama, kam LRT išmesti beveik milijoną eurų per metus E.Jakilaičiui už jo laidas – nejaugi LRT neturi talentingų ir nešališkų laidų vedėjų, kurie galėtų užimti jo vietą ir sukurti žymiai geresnes diskusijų laidas ir nemėtyti pinigų per langą? Be atsakymas į šį klausimą, matyt, yra paprastas – visi ši chebra (Audrius Siaurusevičius, Jogaila Morkūnas, Edmundas Jakilaitis ir t. t.) jau yra susigiminiavusi, krikštijusi viena kitos vaikus, atostogaujanti šeimomis, virtusi tiesiog viena „coza nostra“) per daug įpratusi melžti LRT, kad galėtų sukurti ką nors tokio įdomaus ir konkurencingo. Tuo labiau, kad visa ši didelė šeima ištikimai tarnauja savo šeimininkei Daliai Grybauskaitei.

Tiesa, tik laidos pabaigoje Darius Kuolys uždavė esminį klausimą – kodėl E.Jakilaičio laidose niekada nėra gvildenama Dalios Grybauskaitės veikla (nejaugi „visuomeninės“ LRT nedomina visuomenę kamuojančios bėdos – „Indepedence“ vieno milijardo eurų afera, „Snoro“ užgrobimas ir išgrobstymas, masinis žmonių persekiojimas vadinamojoje Kauno pedofilijos byloje, galiausiai pačios D.Grybauskaitės veikla ir pan.)?

Atsakymą pats Darius Kuolys ir pasufleravo – visai pamiršau, kad dar prieš pirmąją Dalios Grybauskaitės kadenciją LRT dirbusi žurnalistė Daiva Ulbinaitė už LRt pinigus sukūrė D.Grybauskaitę šlovinantį dokumentinį filmą, kuris prieš rinkimus geriausiu laiku buvo parodytas per LRT. Apie kitus kandidatus filmai kažkodėl sukurti nebuvo, o D.Ulbinaitė tapo dešiniąją Grybauskaitės ranka – jos neišdavė net ir per vadinamąją „skiepų bylą“, kai D.Ulbinaitė nutekino BNS slaptą valstybės pažymą apie tai, kad Grybauskaitę tuoj puls rusai. Visas tas nevykusiai surežisuotas spektaklis buvo toks kvailas, kad net prokuratūra iškėlė bylą Ulbinaitei, tačiau čia įsikišo Dalios Grybauskaitė suformuotas „teisinė sistema“ – visa teismų piramidė nusprendė, kad nors D.Ulbianitės nusikaltimas buvo įrašytas į vaizdo ir garso įrašus, tačiau tai nieko neįrodo.

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/30758/dalia-grybauskaite-prezidentes-portretas

Bet kuriuo atveju LRT ir jos direktorius Audrius Siaurusevičius nuo pirmos dienos tapo ištikimais ekscelencijos patikėtiniais, kai reikėjo ką nors sukompromituoti. Manau, kad ir tas Jakilaičio entuziazmas triuškinant Ramūną Karbauskį buvo suderintas su ekscelencija. Ne veltui Ramūnas po tokio puolimo pradėjo kalbėti, kad „Dalia Grybauskaitė yra garsiausia visų laikų Lietuvos moteris“.

Tačiau grįžtam prie E.Jakilaičio - mat 800 tūkst. eurų per metus iš LRT numelžiantis E.Jakilaitis ir jo partneris Laurynas Šeškus aiškino, kad tai tik trečdalis jų įmonių pajamų. Kiti du trečdaliai ateina iš privačių klientų. Tačiau tie Jakilaičio versliukai visi labai susiję ir turėdamas tokią laidą kaip „Dėmesio centre“, E.Jakilaitis laisvai gali prekiauti įtaka – juk jis „laisvas“ pasirinkti, kokius svečius pasirinkti, ir kokius klausimus užduoti.

Vieną tokį labai konkretų pavyzdį pateikė tinklaraštininkas Simonas Kroydonas:

UAB "Viešosios informacijos partneriai" vadovas ir geriausias Edmundo Jakilaičio draugas Giedrius Galdikas duoda Edmundui užsakymus. Pvz., savo laidose "Dėmesio centre" sukompromituoti Zuoką, Uspaskichą, Gapšį, Gražulį, Paksą , Karbauskį, Verygą vėliau sekė ir Viktoras Pranckiečio eilė.

UAB "Viešosios informacijos partneriai" – kontorėlė, viešųjų ryšių firma sukurta tenkinti Vytauto Lanzbergio ir jo artimiausios aplinkos norus ir atstovauti jų interesus. E. Jakilaičio gimtadienyje girti siautėję ir teistumą užsidirbę artimiausi Edmundo draugai ir buvo būtent iš šitos viešųjų ryšių kontorėlės. O kontorėlė irgi ne šiaip sau. Jos apyvarta 3 milijonai eurų per metus. Ši kontora dirba grynai su valstybiniais užsakymais ir jos gijos veda į Prezidentūrą.

„Tik šiandien sužinojau, kad amerikietės čiuožėjos Tobias ašaros, noras gauti Lietuvos pilietybę buvo UAB "Viešosios informacijos partneriai" surežisuotas projektas, - pasakojo S.Kroydonas, - tai taip ir vadinosi „Pilietybės Projektas“.

Mat norinti dalyvauti Olimpinėse žaidynėse amerikietė Tobias kreipasi dėl pilietybės suteikimo išimties tvarka. Amerikietei maloniai paaiškinama, kiek tas kainuos ir patariama kreiptis į didžiuosius nuomonės formuotojus, pvz. E.Jakilaitį.

Šis matyt nukreipia pas savo draugą G.Galdiką, kuris pasako, kiek kainuos Lietuvos pilietybės suteikimas, užsako pas E.Jakilaitį laidą. Beje, tas G.Galdiko įmonėje įformintas sandėris taip ir vadinosi "Pilietybės projektas".

Jeigu Lietuvos pilietybės pardavinėjimas už pinigus per "visuomenės nuomonės" formuotojus nėra "prekyba proveikiu", tai kas tada ji yra? Toks laidoje dalyvavęs Povilas Urbšys galėtų iš karto kelti bylą E.Jakilaičiui ir visiems jo "verslo partneriams", jeigu visa ši piramidė neatsiremtų į Dalią Grybauskaitę - juk būtent prezidentės dekretu Lietuvos pilietybė išimties tvarka buvo suteikta Tobias. Ši apsukri moteriškė dabar išmetė lietuvišką pasą ir įsigijo Izraelio.

http://www.vipcommunications.lt/lt/paslaugos/viesieji_rysiai#prettyPhoto

Šitoje nuorodoje jūs pamatysite visus įrodymus ne tik su Tobias, ir tolumoje esantį Jakilaičio vedamos laidos "Dėmesio Centre" deską, bet ir Valančiūno pasamdymą reklamuoti farmacijos giganto produktus ,begalę projektų su alkoholio reklama, kaip pvz., būrys žurnalistų buvo atvežti į Panevėžio Kalnapilio daryklą su aiškiu tikslu, kovai prieš "Valstiečių" vykdomą antialkoholinės kampanijos politiką. Tarp Jakilaičio bute girtavusių, policijos pareigūnus puldinėjusių svečių buvo ir televizijos laidų vedėja Neringa Skrudupaitė. Ši asaba yra ištekėjusi už labai slidaus veikėjo Dariaus Gudelio.

Dar studijų laikais Darius Gudelis girtas grupiokėms girdavosi ,kad studijos Vilniaus Pedagoginiame yra tik dėl "pakazuhos", ir jam jau seniai yra paruošta šilta vieta. Kaip jo buvusios grupiokės man pasakojo, Gudelis savo laiku buvo laikomas pleibojumi, visada turėjo pinigų, įtakingus giminaičius, todėl ilgai netrukus vos po kelių metų nuo studijų baigimo vos 26 metų jis jau tapo Anykščių meru. Dar daugiau, jis buvo įkištas į Prezidentūrą, ir buvo Valdo Adamkaus patarėju. Valdo akimis ir ausimis“.

Principingasis "visuomeninės" Lietuvos televizijos laidų vedėjas Edmundas Jakilaitis, kaip stalininis prokuroras savo klausimais paskutinį pusmetį tiesiog triuškinęs "valstiečių" lyderius Ramūną Karbauskį ir Viktorą Pranckietį, pasirodo, kad gauna ir užsakymų iš viešųjų ryšių bendrovės UAB "Viešosios informacijos partneriai", kurios užsakovai yra Tėvynės sąjunga ir jos lyderiai.

Nors "visuomenine" vadinama LRT jau seniai yra virtusi grupės "Siauro" draugų kompanijos ruporu, tačiau akivaizdu, kad bent jau konservatoriams tokia praktika tinka - jie praktiškai yra uzurpavę visas "visuomeninės" TV laiką - į šios televizijos laidas kviečiami nuolatiniai dešiniųjų pasakotojai, o "valstiečių" lyderiai yra tiesiog persekiojami ir kompromituojami , todėl jau seniai "visuomeninę" TV ignoruoja.

"Edmundas Jakilaitis yra negarbingas, šališkas už pakankamai nedideles pinigų sumas dirbantis itin korumpuotas žurnalistas, - pasakojo S.Kroydonas, - dar 2014 metais Palangoje bare prokuroras Romas Jasevičius man papasakojo ir aiškiai išdėstė schemą kaip šita perkamų žurnalistų grupelė darbuojasi.

Iki Prezidentūros jis buvo Liberalų ir Centro sąjungos narys, ir buvo kurį laiką laikomas Zuoko vietininku Prezidentūroje.

Vilniaus Pedagoginiame Universitete Gudelis visiškai nesimokė. Kaip man pasakojo jo buvusi grupiokė, Gudelis buvo tuščias pleibojus, kurį tėvai įkišo studijuoti geografiją, ir geografijos diplomą jis neva nusipirko vos už 500 litų. Jis nei rašė to diplominio,nei magistrinio darė. Už jį visą darbą nudirbo mergaitė iš Kėdainių rajono. Oficialiai gaudamas vos tūkstantį litų į rankąs, jau būdamas škacas, Adamkaus rinkiminei kampanijai paaukojo 7 tūkstančius litų. Aišku jis gyveno ir iki šiol gyvena iš tėvų kišenės,tiesiog jo vardu buvo įformintas paymentas ir tiek.

Dar įdomiau yra tai, kad kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus nemažai šurmulio sukėlusioje prisiminimų knygoje „Paskutinė kadencija. Prezidento dienoraščiai“ rašė, kad sostinės meras Artūras Zuokas „Vilniaus prekybos“ savininko Nerijaus Numavičiaus prašęs pinigų, kuriais būtų padengtos per V.Adamkaus rinkimų kampaniją susikaupusios skolos. "Atvykau į prezidentūrą prieš 8 ryto. Su manimi norėjo konfidencialiai susitikti „Vilniaus prekybos“ savininkas Nerijus Numavičius“, – 2005 metų gruodžio 6 dieną aprašo V.Adamkus. Jis priduria, kad į šį susitikimą pakvietė savo patarėjus Edminą Bagdoną ir Rytį Murašką.Tačiau tuometinės prezidentūros žmonės man pasakojo, kad ten buvo ir Darius Gudelis. Jis tam ir buvo infiltruotas į Adamkaus komandą,kad galėtų nutekinti aukščiausio lygio slaptą informaciją.

Numavičius labai jaudinosi, iš pradžių vis atsiprašinėjo, kad trukdo. Galiausiai pasiteiravo, kodėl atsakingi mano štabo darbuotojai tiesiogiai nesikreipia į „Vilniaus prekybą“ dėl paramos, o tai daro per tarpininką Artūrą Zuoką, – rašoma knygoje. – Apstulbęs kurį laiką nesupratau, apie ką kalbama. Paprašiau be užuolankų paaiškinti, ką jis turi galvoje. Pasirodo, A.Zuokas prašo iš „Vilniaus prekybos“ pinigų neva man paremti. N.Numavičius sakė suprantąs, kad per rinkimų kampaniją galėjau turėti išlaidų, kurias reikia padengti, ir jie galėtų padėti“

V.Adamkus rašo patikinęs N.Numavičių, kad jam tikrai nereikia jokių pinigų. „Nieko neįgaliojau prašyti pagalbos iš „Vilniaus prekybos“ ir apgailestavau, kad jis nesikreipė į mane anksčiau, kai tik išgirdo tokį prašymą. Pastebėjau, kaip N.Numavičiui iškart atlėgo. Jis tepasakė, kad taip ir manęs. Jam išėjus jaučiausi priblokštas. Sunku patikėti, kad gali dėtis tokie dalykai. Bet negi aiškinsies per prokuratūrą? Būtų dar vienas skandalas, jų ir taip per akis,o jokių įrodymų nėra, tik kalbos“, – rašo V.Adamkus. Bet žiūrėkite, skaitytojai. Numavičius tai Numavičius, bet prezidentinę estafetę perėmus Grybauskaitei, ši iškart uždarė maksiminių atominės jėgainės LEO projektą, iškart išsiuntė Ušacką į Afganistaną, iškart atleido galybę ministrų, ir aukščiausio rango biurokratų, bet ir ji nesugebėjo nuimti Kėvišo.

Negi jūs tokie naivūs ir galvojate,kad pati Grybauskaitė, Skvernelis patys rašo pranešimus? Juos rašo viešųjų ryšių agentūrų samdyti žmonės, kurie ir daro įtaką. Ir MG Baltic samdė piarščikus, kad turėtų priėjimą prie Prezidentūros, ir kurį laiką visa tai veikė, o vėliau Masiulis, Steponavičius, Kurlianskis,ir visa jų chebra buvo išaiškinta. O vėliau tiesiogiai tų pačių piarščikų užsakymą perėmė Jakilaitis.

Jakilaičio artimas draugas Darius Gudelis buvo išprašytas iš Valdo Adamkaus komandos ir vėliau siūlėsi tuometinės priešingos stovyklos vadukui Kirkilui,o šis jį pasiuntė velniop.O Dariaus Gudelio žmona ir yra teistumą už pareigūnų įžeidinėjimą Jakilaičio gimtadienyje užsidirbusi televizijos laidų vedėja Neringa Skrudupaitė. Todėl ne šiaip sau Petras Gražulis stengėsi perimti LRT į valstybės rankas, nes dabar LRT už Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigus atlieka privačius užsakymus,o konkrečiai yra konservatorių trojos arklys, atvirai kenkiantis valdančiajai koalicijai.

Visa tai man papasakojo vos prieš kelias savaites nužudytas mano bendraamžis Klaipėdos prokuroras Romas Jasevičius. Šis sąžiningas prokuroras man suteikdavo begalę informacijos,kuri buvo slepiama nuo visuomenės, nuo sisteminės žurnalistikos ir būtent šito žmogaus dėka į dienos šviesą buvo išvilktos Kirkilo ir Basalyko aferos, Lanzbergio sąsajos su Nota Bene ir jos milijoniniais pirkimais ,o prieš du mėnesius Romas man sakė, kad iš jo sistema padarė kišeninį prokurorą, nes jo darbas buvo nuiminėti ir sodinti sistemai neįtikusius teisėjus, policininkus, prokurorus. Kadangi jis buvo paėmęs nemažą paskolą todėl turėjo aklai vykdyti savo vadų nurodymus.

Prieš mirtį Romas suspėjo suteikti labai vertingos skenuotos informacijos. Būtent Romas mane besisvečiuojantį Lietuvoje įspėjo, kad mano pokalbių yra klausomasi. Taip pat jis labai prisidėjo prie to, kad Klaipėdos apygardos teismai ir Klaipėdos prokuratūra patapo pačia sąžiningiausia Lietuvoje. Prokuroras Romas Jasevičius pasikorė savo bute ankstų ketvirtadienio rytą. Artimi šaltiniai man pasakė, kad yra tikimybė, jog jį apsvaigino dujomis ir pakorė.

Romas buvo vienas iš Garliavos patvorio istorijoje dalyvavusių prokurorų. Pastaruoju metu tyrė lengvas bylas ,kaip Rietavo policijos komisariato viršininko Aloyzo Vaičiulio baudžiamają bylą.Tuo metu teismas priėmė verdiktą, išteisinantį piktnaudžiavimu tarnyba, sukčiavimu ir dokumentų klastojimu kaltintą Aloyzą Vaičiulį,o Romo pareiga buvo atlikti tą juodą darbą ir padaryti taip, kad Vaičiulis būtų nekaltas. Vėliau tyrė Kaišiadorių istoriją,kai Kaišiadorių meras Vytenis Tomkus ir policijos tyrėja L. Peskovienė darydami kratą, pasisavino apie 3 mln. Litų,vėliau tyrė Kamuolinių ir Gaidjurginių bylas.

Kai iškniso faktus, kad Storo ir Plono nužudymu įtariamas Romas Šimkus sumokėjo teismui šimtatūkstantinį užstatą,gautą iš prekybos amfetaminu ir Ectazy ir šių narkotikų eksportu iš Lietuvos į Norvegiją tuomet prokuroras buvo užpultas.

Užpultas ir sudaužytas beisbolo lazdomis Klaipėdos rusakabių gyventojų dominuojamame Žardės mikrorajone.2009 metų Lapkričio pačioje pradžioje apie 21.10 val. į Klaipėdos ligoninę iš Klaipėdos, Žardininkų g., pristatytas ir dėl galvos smegenų sukrėtimo paguldytas Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokuroras Romas Jasevičius. Tokiu būdu Klaipėdos banditai siekė įbauginti teisėsaugininkus. Bet kiek man žinoma Romas taip pat buvo įsivėlęs į tamsius reikalus.

Kaip jis man pasakojo pernai žiemą Palangoje jis buvo išknisęs milijardinės SGD terminalo aferos galus, ir tie galai veda į pačią Prezidentūrą. Jis tuomet pasakė, kad jeigu konservatoriai nebus koalicijoje, birželio gale - liepos pradžioje pasipils keletas labai keistų mirčių. Paprastai tai bus mirtis nuo infarkto, sutrikus širdžiai ir tt , bet realiai tai bus mūsų spec tarnybų darbas.

Jei Konservatoriai nesusitars su Valstiečiais tada bus pradėti šalinti liudininkai. Romas pasakojo ,kad jo buvęs kolega Skaivos Jasevičiutės tėvas buvęs prokuroras Sigitas Jasevičius turėjo problemų dėl alkoholio ir lošimo kazino, ir labai pergyveno dėl kai kurių žmonių priklausomybės narkotikams.

Kad Klaipėdos apygardos prokuratūra nesusitvarkydavo su savo darbuotojų polinkiu alkoholiui kalba ir toks faktas. „Praėjusį penktadienį su dviem draugėmis sutarėme 9 val. susitikti prie Klaipėdos apygardos teismo. Jos vėlavo, tai užsukau į kitoje gatvės pusėje esantį barą „Storuliukas". Žiūriu, atėjo S.Jasevičius su tokiu aukštu jaunuoliu. Prokuroras priėjo prie baro. Barmenė pripylė dvi stiklines degtinės – ten buvo gal po 150 gramų gėrimo – ir sulčių. S.Jasevičius sumokėjo.

Po kokių penkių minučių tas jaunuolis su tomis pat stiklinėmis vėl eina prie baro!" – pasakojo verslininkė Aldona Tunik.

Dažnai teismuose ir prokuratūrose teisybės ieškanti klaipėdietė buvo priblokšta. Ji iškart paskambino telefonu 118 ir paprašė sujungti su generaliniu prokuroru, o išgirdusi, kad jo nėra, – su pavaduotoju.

Išklausę moters prokuratūros darbuotojai ėmė aiškinti, kaip ji turi elgtis.

„Man pasakė, kad reikia liudininkų. Ėmiau jaudintis, kad draugės vėluoja. O tas jaunuolis per valandą jau eina trečiąkart prie baro užsakinėti. Tada atėjo mano draugės. Man nurodymus iš Vilniaus davė mobiliuoju telefonu. Sako, prieikite ir ko nors jų paklauskite", – pasakojo A.Tunik.

Tuomet prie prokuroro priėjo Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos nare prisistatanti Tatjana Žgunova ir klaipėdietė Inga Žinienė.

„Sakau, laba diena prokurore. Girtuokliaujate darbo metu? Jis klausia, ar mes pažįstami. Sakau, taip, pažįstami, jus visus metus medžioju, niekaip negaliu patekti į priėmimą. Jis sako: aš atostogauju.

Paklausiau, kada baigiasi atostogos. Jis tik kažką sumurmėjo",– sakė T.Žgunova.Staiga abu vyrai pašoko ir palikę puspilnes stiklines išpuolė iš baro. Tada A.Tunik ir T.Žgunova nuėjo į Klaipėdos apygardos prokuratūrą.

„Pasakėme budėtojui, kad mus kvietė S.Jasevičius. Jis sako – jo nėra. Nieko, mes palauksime. Nelaukite,jo nebus.

Aš vėl paskambinau į Generalinę prokuratūrą ir viską papasakojau.

Kiek žinau, S.Jasevičius iki vakaro darbe nepasirodė, jo ieškojo, bet niekur nerado", – pasakojo A.Tunik.

Matote skaitytojai Romo veikla buvo per daug aiški. Jo paskirtis buvo sodinti už grotų korumpuotus pareigūnus ir teisėsaugininkus. Bet ir pačioje policijoje verda intrigos. Pvz., pačiam imunitete dirba buvę kyšininkai, o dabar, kai jie pakilo pareigose, stengiasi paprastus patrulius suvalgyti ir taip priedus prie atlyginimo pasikelti. Kalbama, kad kai kurie Seimo nariai buvo stambiausi cigarečių kontrabandininkai Lietuvoje, vėliau Seime pats incijavo kontrabandininkams nepalankius įstatymus, kad taip pašalinti konkurentus. Romas kaip prokuroras tiesiog neapkęsdavo policijos patrulių ir galimai jiems keršydavo už girtus kolegas, pagautus už vairo. Klaipėdos apygardos prokuratūros ONKTS prokuroras R. Jasevičius vien pernai teismui perdavė 5 bylas, kuriose pareigūnai buvo kaltinami kyšininkavimu.

Kaip pasakojo Romas, mainais už galimybę kilti karjeros laiptais jam būdavo duodamos bylos numarinti. Jis turėdavo numarinti ir uždaryti bylas.Pvz pernai Klaipėdos apygardos prokuratūras nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl gegužę į Baltijos jūrą nukritusio orlaivio „An-2“ ir jo įgulos paieškos bei gelbėjimo operacijos, o visa tai organizavo Romas.

Romas tyrė ir tokią keistoką istoriją. Klaipėdos miesto apylinkės teismas sutiko su Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro Romo Jasevičiaus nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą atleidžiant pareigūnus A. L. ir Ž. L. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato trejiems metams. Bylos duomenimis, pernai spalį ne tarnybos metu be uniformų ir neblaivūs Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjai atvykę į vieną iš uostamiestyje esančių barų ėmė iš jo varyti klientus, jiems grasino ir užgauliojo. Ž. L. užsipuolė baro savininką, reikalavo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, individualios įmonės dokumentus, grasino, kad baras bus sudegintas, o jo savininkas keliaus į kalėjimą.

Tyrėjas A. L.grasino sumušti baro lankytojus, reikalavo nupirkti jiems alkoholio.Nuvežti į komisariatą buvę pareigūnai nusiraminti nusiteikę nebuvo. Jie ėmė užgaulioti ir grasinti savo kolegoms, o A. L. norėdamas išeiti iš laikino sulaikymo patalpos, alkūne į krūtinės sritį trenkė kelią užstojusiam patruliui.

Kai Romas pamatė ,kad jis yra naudojamas kaip įrankis ir matė kaip yra kurpiamos bylos ir po to į gatvę išmetami patyrę teisėsaugos profesionalai,kaip Kliunka jis nusprendė išeiti.Jam neleido išeiti. Jį sistema nužudė.

Romo jau nebėra ,jis palaidotas ir jis buvo grandis,per kurią aš paleisdavau informaciją,o veliau ir mano paties anketa visam mėnesiui buvo užblokuota.

Laikas Valstiečiams imti LRT jautį už ragų. Siaurusevičius posto taip lengvai neatiduos.Todėl dėmesys vėl bus bandomas nukreiptas kitur,ir aš žinau kur.

Ir taip jau sutapo, kad kaip tik 2003 metų Kalėdoms viena iš Stonio įmonių – „Geonafta“ – pervedė Gentvilo „Liberalių reformų“ fondui 50 000 litų, o po trijų mėnesių dar 62 000 litų pervedė ir „Dujotekana“. Mūšį Seime dėl bandymo apriboti „Dujotekanos“ pelną išgirdo visa Lietuva. Tiesa, ne kaip dujų vartotojų kovą su dujų tiekėjais, bet kaip „Seimo korupcijos skandalą“, sudrebinusį šalį per 2004-ųjų prezidento rinkimus ir įsisiūbavusį vasarą, artėjant Seimo rinkimams.

Aš kartas nuo karto paskaitau Bačiulio postus, ir ten labai gerų komentarų galima atrasti. Štai vienas Bačiulio aplinkos žmogus į klausimą atsakė. Kaip galėjo liberalai šitaip nusiristi, kad koncerno „MG Baltic“ įtakos politikams skandalas virto „Liberalų sąjūdžio korupcijos byla“? – visuomet atsakau kontrklausimu: O ko jūs tikėjotės iš partijos, kuri buvo verslo pagimdyta ir užauginta Europos Sąjungos pinigų dalyboms?

Pasak Bačiulio, Gentvilas, Masiulis, Stiopka & Co atidirbinėjo pirma Gazpromui, paskui Mockui ir Gustainiams, kad net dūmai rūko. Ir nors Bačiulis pernelyg intensyviai gina Kubilių ( buvęs jo patarėjas ) tvirtina , kad ERC įkurtas prie Brazausko, ir vieną iš įkūrėjų Garbaravičių Kubilius dar iki tapdamas premjeru 2008 išmetė iš "partijos iždininkų" ir tas, kaip priklauso, pas brazauskinius nuėjo. Bačiulio aplinkos žmonės iškėlė ir tokią versiją. Kodėl Masiulis, o ne Gentvilas kandidatavo į šešėlinio premjero postą ,ir buvo priimta išvada ,kad Masiulis buvo aiškus liberalų partijos bosas.

Kraštutinis konservatorių flangas yra šventai įsitikinęs ,kad Dujotekanos vadovas Stonys buvo Gazpromo ir GRU agentas,nors visa Lietuva Rusijos agentu laikė Uspaskichą. Visgi tas pats Stonys neperseniausiai tvirtino ,kad ta pati „Dujotekana“ prieš daugiau nei dešimt metų dosniai rėmė konservatorius.Visa tai reiškia tik viena.Tiek Liberalai tiek Konservatoriai yra Kremliaus projektas,o dar sako,kad Karbauskis su Rusija prekiauja.

Dar kartą sakau Valstiečiams !

Imkit Jakilaitį su Siaurusevičiumi už pautų, kol dar nevėlu. Girdėjau kažkas negero Gražuliui bus bandoma daryt, nes jis užklibino prodiuserių sąsajas su LRT vadais. O dabar pasižiūrėkite,kaip atvirai viskas buvo projektuojama su liberalais. Liberalai turėjo laimėti daugumą, mest per bortą konservatorius, Eligijus Masiulis tada būtų premjeru, Jakilaitis su Tapinu būtų ėję iškart į Seimą.

Landsbergis,Juknevičienė, Kubilius,anūkas ir dar saujelė kitų būtų buvę metami per bortą, Genvilas tada tampa vidaus reikalų ministru, Steponavičius Seimo pirmininku,o tada Ušackas būtų pradėjęs suvedinėti savo senas sąskaitas su Grybauskaite. Visas kortas sumaišė prokuratūra ir STT. Vieninteliai Valstiečiai STT ,prokurorams ir apygardos teismų pirmininkams garantavo,kad pergalės atveju nežais laimėtojų korta,ir nešantažuos teisėsaugininkų meduolio ir rimbo principu taip, kaip mėgsta daryti Dalia Grybauskaitė. Dirbsi man, būsi Generalinis Prokuroras, nesutiksi, baigsis kaip Betingiui.

Laikas imtis LRT audito Valstiečiai,ir sugrąžinti valdymą į valstybės kontrolę. Perkratykite LRT sutartis su prodiuseriais. Esate valdančioji dauguma. Jau ir taip daug nuveikėt. Uždarėt alkoholio pramonės kranelį, uždarėt geležinkelinkų šutvės kranelį, uždarėte Kėvišo kranelį,farmacininkai pastatyti ant ausų, metas imtis LRT ir pradėt nuo Jakilaičio. O dabar pasižiūrėkite kaip viskas buvo projektuojama Liberalų pergalės Seimo rinkimuose atveju. Jakilaičio aplinkos žmogus man šiandien pasakojo,kad itin aukštas postas liberalų sėkmės atveju buvo pažadėtas Ritai Miliutei. Tik koks tai postas?

Nuo kada Lietuvos mokesčių mokėtojų išlaikoma LRT patapo privačia įmone?

Ar bent įsivaizduojate, kokie yra Jakilaičio honorarai LRT už Dėmesio Centre vedamas jo šališkas laidas.Tai jau visuomenės interesas.Ir jis labai kruopščiai slepiamas.Buvo auksiniai šaukštai ,po to atsirado auksinis SGD dujų terminalas,o dabar ir dešimtimis tūkstančių eurų apmokamos liberalams ir konservatoriams dirbančio Jakilaičio laidos.

Siaurusevičiui irgi nubyra. Laikas imtis LRT, Valstiečiai !!!".