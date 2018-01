Apie VSD viršininko pavaduotojo Romualdo Vaikšnoro kompetenciją – geriau jis eitų šieno ravėti

Klaipėdos apygardos teismo sausio 9 d. įvyks paskutinis teismo posėdis, kuriame už "antivalstybinę veiklą" teisiamas buvęs savanoris Žilvinas Razminas

Jo kaltinimo pagrindas yra Valstybės saugumo departamento viršininko pavaduotojo Vaikšnoro surašytas dokumentas

Kaip jau rašė žiniasklaida, kai Lietuva smigo į krizę, dabartinio aukšto saugumo pareigūno 43 metų Romualdo Vaišnoro šeima ėmė klestėti. Tačiau ištikimojo prezidentės Dalios Grybauskaitės valdinio praturtėjimas kelia įtarimų. Tai atskleidė „Lietuvos ryto“ TV žurnalistų tyrimas. Valstybės saugumo departamento (VSD) direktoriaus pavaduotojas R.Vaišnoras ir ilgametė Užsienio reikalų ministerijos įvairių padalinių vadovė Dalia Mardosaitė-Vaišnorienė gyvena Vilniaus priemiestyje, Rukainių gatvėje, dviejų aukštų su mansarda name. Šios poros viešai skelbiamos deklaracijos liudija, kad juodu visą gyvenimą dirbo valdišką, labai vidutiniškai apmokamą darbą. Tačiau jau ketveri metai Vaišnorai leidžia sau dažnas prabangias keliones į užsienį, be to, investuoja į Vyriausybės vertybinius popierius, rašo „Lietuvos rytas“. Kas nutiko šios šeimos gyvenime prieš ketverius metus, kad jie galėjo atsikvėpti ir negyventi nuo algos iki algos? Palikimas? Statydamiesi namą atkasė lobį? Užuomina apie galimą atsakymą – R.Vaišnoro turto ir pajamų deklaracijoje, kurią jis užpildė 2008 metais su žmona dirbdamas Užsienio reikalų ministerijoje. Iki tol kuklus, dažnai tarnybą keitęs R.Vaišnoras į pajamų skiltį ėmė rašyti šešiaženkles sumas. Per vienus metus gauta 214 381 lito vertės nekilnojamojo turto ir dar 208 800 litų papildomų pajamų iš verslo. Netrukus po to R.Vaišnoras kreipėsi į vieną šalies komercinį banką ir pranešė, jog ketina pirma laiko padengti turimą paskolą.

Nors Lietuvos Konstitucija garantuoja laisvę turėti savo nuomonę, tačiau R.Vaikšnoras nusprendė, kad Ž.Razmino platinami lankstinukai "prieš Eurą" yra antivalstybinė veikla, surašė savo pažymą, ir persekioja žmones už savo nuomonę.

Tiesa, VSD nebandė išsiaiškinti, kokiu būdu praturtėjo vienas jos viršininkų, ir ar tikrai R.Vaikšnorras nėra grėsmė valstybės saugumui, nes yra praturtėjęs neaiškiais būdais, ir todėl lengvai gali būti šantažuojamas.

Kad skaitytojai suprastų VSD viršininko pavaduotojo kompetenciją, šis Vaikšnoro dokumentas pateikiamas visas: