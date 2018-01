Į Ukrainą įžengė lietuviško tipo kriminalinė demokratija: upėje nuskandinta žmogaus teisių gynėja I. Nozdrovska

Kristina Sulikienė

Tiek padėjome Ukrainai susivokti, jog užtenka būti postsovietine, taisyklių varžoma valstybėlė, jog ukrainiečiai susiprato.

Nevaržomoje valstybėje, demokratinėje ir liberastinėje iki kaulų smegenų valstybėje tokioje kaip Lietuva pilietis turi gintis pats, ir atlikti tyrimą už policiją pats – nes policija tiria tik giminaičių, agentų ir pažįstamų žūtis, dingimus. Visa kita – paties demokratinio piliečio reikalas.

Ta pati laisvė ir laimė jau atėjo į Ukrainą.

Neseniai rašėme apie profesorių Michalą Tamoikiną, kuris buvo pagrobtas tiesiog Kijevo centre, vidury dienos, po daugeliu miesto vaizdo kamerų. Ir Ukrainos policija „nerado“ kaltininkų, o pats Tamoikinas rado – tai vyriausybiniai banditai. Jį patį bandyta iškankinus įmesti į upę, tačiau jis paspruko iš laivo, ir nuplaukęs 12 kilometrų, daugiausiai po vandeniu, išsigelbėjo.

Tas pats atsitiko su žmogaus teisių aktyviste Iryna Nozdrovska– tik ne taip sėkmingai baigėsi, kaip minėtam profesoriui M. Tamoikinui. Jį bandyta užmušti ir Vilniaus miesto centre, bet ir vėl nepavyko.

Iryna Nozdrovska išlaisvintoje nuo priespaudos, demokratinėje Ukrainoje ieškojo tiesos sesers nužudymo byloje, pati atliko tyrimą ir surado, kas jos seserį nužudė automobilio avarijoje.

Žudiko draugai jai atvirai grasino susidorojimu.

Policija, kaip yra ir demokratinėje Lietuvoje, iš kur šita nuostabi tvarka importuota į Ukrainą – nieko netyrė, ir grasintojo netramdė.

Nozdrovska rasta kaip ir įprasta tokiais atvejais – upėje.

Ką, gi, belieka kartu su Dalia Grybauskaite sušukti: mes padėsime Ukrainai kovoti ir karinėmis priemonėmis!Ukraina kaunasi už mus visus! Iki Maidano nebuvo demokratijos, dabar yra !

O jeigu rimtai, teko kalbėtis su ukrainiečiais dar vieneriems metams likus iki valstybės griovimo, teisėsaugoje prezidentas Janukovyčius buvo įvedęs kietą ranką, ir pats kišosi į tyrimus, prokurorams, kurie klastodavo tyrimo pradžią, kaip įprasta postsovietinėje Lietuvoje – būdavo iškeliamos bylos, ir jie buvo netgi sodinami. Todėl ir sujudo “vargana liaudis”, o iš tikrųjų, klanui labai nepatiko toks valdymas. Lietuvoje panašus sujudimas įvyko prieš Rolandą Paksą, nes jis norėjo išoperuoti teisėsaugos pūlinius – tai ta pati pūliniuota teisėsauga su “konstitucinių dvasių” pagalba išoperavo jį. N. Venckienė tik pakalbėjo apie teisėjų klaną, ir giminystės ryšius – ir už Atlanto turi būti, čia nereikalinga. Teismų klaną valdo glaudūs klanai, ir taip buvo, ir bus.

Dar prisiminkime ir Tamoikino ekspertuotą bylą, kur jo paties apsaugininkai buvo traukiami atsakomybėn už vagystę iš muziejaus.

Be to Janukovyčius ne kvailas ir matė, kaip sugriaunamos valstybės, kuriose įvesta “demokratija” – marodieriavimai, nusikaltimai, grobstymai. Jis pasakė “ne – tokio tipo demokratijai!“. Jis pasakė ir ne penkis kartus brangesnių dujų pirkimui. Jis pasakė ne ir Krymo klausimo kėlimui. Pasižiūrėkime, kokią sėkmę atnešė Maidanas – Ukraina iš karto neteko Krymo, abejotinas yra ir rytinių žemių likimas. Gal kas nežino, bet Krymas pagal „ikimaidaninę“ Konstituciją buvo autonominė Respublika, o Ukraina – federacinė valstybė. Maidanininkai panaikino šitą modernią Konstituciją, ir įvedė kažkokią nei šiokią nei tokią, ir tas negalėjo patikti nei Krymo, nei kitų sričių gyventojams – nes iki „revoliucijos“ jie turėjo savo kaip etninių mažumų teises.

Janukovyčius buvo teisus, nes dabar Ukraina pavirtusi į nekontroliuojamų, ginkluotų žmonių teritoriją, kurie nežino, nei su kuo jie, nei už ką.

O upėmis, kaip ir Lietuvoje, demokratiškai plaukia lavonai.

Juk prie Janukovyčiaus nelabai buvo galima grobti ir žudyti žmones. O dabar, atėjus laisvei ir demokratijai – galima. Tiesa, prie Janukovyčiaus buvo nužudytas Aukščiausiojo teismo teisėjas, tai pats prezidentas prižiūrėjo bylos tyrimą, ir informavo visuomenę. Tas visas „Maidanas“ kaip slenkanti banditų revoliucija jau seniai buvo Ukrainoje, tik „demokratinės valstybės“ to nematė. Ukrainoje buvo sunbku gyventi ir iki Maidano, o dabar – dar sunkiau.

Apskritai, visa buvusi LDK teritorija karo kurstytojų akimis – tik poligonas, kuriame būtų gerai išsidėlioti raketas, geriausia, su branduolinėmis galvutėmis. Kaip gerai būtų revoliucijos Minske ir Vilniuje, svajoja karo kurstytojai – o su tokia Grybauskaite tai ir Lietuva jau seniai ant karo, bent jau informacinio – hibridinio – ribos. Ir ne Rusija šitą karo tipą sukūrė – juk turime „spalvotųjų revoliucijų“ specialistą, kuris būdamas Seimo nariu sėdėjo kalėjime, gal ir įstatymus priiminėjo. Nusikaltėlių Seimas tikrąja to žodžio prasme yra buvęs vieną kadenciją. O kuo Ukraina skiriasi? Žudikė Savčenko iš kalėjimo atvyko tiesiai į Radą. Dar Linas Linkevičius ją palaimino, ir ta pati mūsų Dalia rūmuose priėmė kaip mylimą ir lauktą svečią.

Priminsiu Daliai Grybauskaitei, jog Janukovyčius lankėsi Vilniuje, ir tada jinai su juo ir kavą arbatą gėrė, ir glėbesčiavosi, ir bendrus planus kūrė. Ir Gedimino prospektu šis prezidentas pagarbiai važiavo, o kai kurie piliečiai tokie kaip aš ar Giedrė Gorienė, dar ir slapta pamojavome jam. Neįmanoma buvo nemėgti taip su korupcija teismuose ir prokuratūroje, bei energetikoje besikaunančio valstybės vadovo.

Po metų viskas pasikeitė, ir buvo duota komanda fas. Dalia Grybauskaitė su visa kita valdžia ėmė gelbėti Ukrainą nuo Rusijos, nes Rusija žadėjo pigią energetikos sistemą, mainais už Krymo sutarties vykdymą.

Priminsiu, kas gal jau nebeatsimena, kad Rusijos kariuomenė pagal sutartį Kryme buvo dislokuota iki 2035 metų, o mainais Rusija pasižadėjo pusvelčiui tiekti dujas.

Kadangi „ura herojai“ ėmė reikalauti Rusijai nešdintis dislokuotų vietų, tai Rusija ėmė ir aneksavo Krymą. Paprasta, kaip du kart du. Be to, Ukraina už pusvelčiui gautas dujas vis tiek turėjo susimokėti milijardą kitą, to nepadarė, todėl Rusija pasinaudojo kažkuriuo ten sutarties punktu, kuris apibrėžė „force majeur“ (jeigu viena šalis nevykdo sutarties, tai ir kita gali nebevykdyti, ir elgtis savo nuožiūra. Kažkas tokio, pilno sutarties teksto nematome, bet pirma sutartį nutraukė Ukrainą, nes nesusimokėjo už dujas milijardo kito.)

Dar priminsiu, jog buvo bandoma atkariauti Krymą iš jūros, tačiau Turkijos laivynas atsisakė įleisti NATO laivus į vandenis, motyvuodama tuo, jog tiesiog neduoda jiems leidimo. Kaip buvo atsikeršyta Turkijai, patys atsimename – buvo bandoma padaryti „demokratijos įvedimo revoliuciją“, ir jai pasipriešino patys gyventojai. Vėliau perversme dalyvavę Turkijos karininkai buvo suiminėjami, jiems gresia kalėjimas iki gyvos galvos.

Dabar gi patriotai ir su Jono Ohmano pagalba vis bando „atkariauti Krymą“, bet Rusijos kariuomenė vis atmuša. Tokia yra realybė, o upėmis demokratiškai plaukia lavonai.

Slava Ukraine! Herojam slava!