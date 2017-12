Kristupas Krivickas

Apie biudžetus. Ir apie LRT biudžetą. Vieši klausimai Audriui Siaurusevičiui, Edmundui Jakilaičiui, Laurynui Šeškui, Jogailai Morkūnui, Rasai Jakilaitienei, Indrei Trakimaitei. Ai ir kaip ten sakoma, karmos taškai tiems, kurie pasidalins. Taigi štaigi. Televizijoje dirbau 20 metų. Mačiau visko. Manau, kad netgi beveik viską. Žinau kaip gaminamos rimtos laidos, serialai, pramoginės laidos, dokumentika, žinios, tiesioginės transliacijos, licencinė produkcija ir kt. Žinau, kaip kas daroma, kiek kas kainuoja. Kas kiek gali kainuoti. Taip pat žinau, kiek įsijautus galima išleisti. Ypač kai pinigai ne komerciniai, o valstybiniai.

Su komerciniais tai kaip būna, dažniausiai tu suderini projekto formatą ir kitus dalykus, sutari biudžetą ir darai. Telpi netepli, ne kanalo reikalas. Padarai gerai - šaunuolis. Susimauni - asilas. Neužtenka pinigų projektui užbaigti - gal duos dar biškį, bet šiaip tai tavo problemos, “eik į minusą”, tu gi prodiuseris, reikėjo pasiskaičiuoti gal kitas būtų ir pigiau ir geriau padaręs, dabar jau sukis pats. Būna juk kaip, ateini pas privataus kanalo direktorių ir sakai - “biškį čia nepaskaičiavom, daugiau šviesos paėmėm, kadro gylį padidinom nu ir nebeužtenka biudžeto duokit dar biškį, jeigu negaila, a?” - Gaila, sako, gaila. Neduosim. Mes čia biznį darom, mums uždirbti akcininkai liepė jeigu visas jūsų kūrybines fantazijas pildysim tai bankrutuosim. Ir pėdina prodiuseris kontoron nuleidęs galvą. Patirs nuostolį šį kartą nes per daug įsijautė, kūrybinėje euforijoj apsvaigo ir per giliai į kadrą įnėrė. Kitą kartą skaičiuos geriau. Bet jeigu kainą apsidrausdamas per daug užkels tai kanalo vadovas jam sakys - klausyk bičiuli geras tu žmogus bet va toks tavo konkurentas kitas prodiuseris man paskaičiavo kad tokį projektą pagamins trečdaliu pigiau, o tu prašai dar padidinti biudžetą. Ne, kolega. Arba už tą patį arba darys kiti. Pasimuisto truputį, galvą palinguoja, patyli nes apie kadro gylį ir skraidančias kameras gali valstiečiams pasakot, anie klauso net išsižioję, o senam TV vilkui iš kokios Prancūzijos tuo įspūdžio nepadarysi. Ir telpa į tuos pačius. Ir kadro gylį sumažina ir kamerų nebereikia 20 užteks gal ir 10 ir darbininkų nebe 100 reikia o ir 63 susitvarko nu ir panašiai. Ir nuostolio nebepatiria, ir uždirba netgi visai padoriai. Ir reitingai būna kartais net geresni, nes ta mūsų publika ne visada pastebi ten tuos gylius (žinau vieną neseną atvejį kai prodiuseris už labai brangiai vos ne specialią studiją serialo filmavimui Lietuvoje įrengė, kad kadras būtų gilus - brangiausią techniką samdė, aktoriams vaidinant, kad susidarytų tikresnis įspūdis net ne vienas, o po kelis žmones kadre antram plane praeidavo. Žodžiu, tiek biudžeto kanalas davė kad prodiuseris galėjo sau leisti išpildyti beveik visas savo fantazijas. Kūrybines. Ir ką? Koks rezultatas? Ogi toks, kad to serialo niekas nežiūrėjo. Duobė “praim taime” tik gilėjo ir teko nuimti tą serialą iš eterio. Toks va šviežiausias įrodymas, kad išleisti gamybai kanalo duoti tūkstančiai ne visada tiesiogiai korealiuoja su sprendimu paspausti pultelį, kuris yra žiūrovo rankose ir perjungti kanalą ar ne. O dabar įsivaizduokim kitą situaciją. Yra toks visuomeninis transliuotojas.

Kanalas LRT vadinasi. Jis savo dešimtis milijonų gauna iš biudžeto tiesiogiai, atskira eilute, kaip sakant. Beveik 40 mln eurų mūsų visų pinigų per metus. Ten jau daug metų direktorius toks vadovauja. Kompanijos žmogus, niekam ne paslaptis. Kažkada su pramogų pasaulio “rebiatom tūsino”, pats laidas vedė, dabar vadovauja. Statusas pasikeitė. Draugystės liko. Ir naujų atsirado. Draugavo tik su Jogaila ir Rolandu seniau. Vaikus krikštijo, šventes šventė ir ten viską. Draugas Jogaila turėjo kitus du draugus. Supažindino ir juos su draugu generaliniu. Dabar jau žiūrėk direktorius ir su Edmundu ir Laurynu pats padraugauja. Ne, kodėl aišku galima. Juo labiau, kad gi va, pažiūrėkit, visai sėkmingi tie draugai pasirodo. Projektas po projekto, metai po metų laimi LRT konkursus, žmonės kalba, kad kartais taip užsimiršta kad jiems apskritai reikia dalyvaut konkurse kad laidas, kurias gi “sutarėm su Siauru, kad tikrai bus” pradeda filmuot dar net nepaskelbus konkurso, pasak legendos, nes gi žino kad laimės ir laimi, dar labai brangius klausimus pašnekovams už brangiai kasdien galvoja ir juos už dar brangiau garsiai užduoda, daro vis brangesnes laidas, serialus, jų vis daugiau, šiandien jau gal net apie trečdalį LRT “praim taimo” (žinių neskaičiuojant) kartais. Tai ko nedraugaut. Ir dar, man atrodo, kad prieš pora metų buvo sugebėję net pačios LRT gamintą laidą “Teisė žinoti” su visa Rita Miliūte perimti ir po Media3 vėliava pradėti gaminti. Kažkas nepaėjo matyt, nes dabar, berods kaip vėl LRT laida ta “Teisė žinoti”. Ir žmonės patyliukais šnabždasi, kad kartais ateina vyrai į konkursą su pasiūlymu, kuris kone dvigubai trigubai ar net 10 kartų brangesnis negu rinkos kaina ir vistiek laimi, ir kai pradeda projektą bet pamato kad kadras per gilus o biudžetas per seklus - LRT dadeda dar. Va kaip kalba žmonės. Nežinau. Reiks jų pačių paklaust. Galvoju, negi dabar delfinams pasakysi, kad per jie per brangūs o reitingai per maži. Baikit, įsižeis gyvūnai. Negi leisi draugams į minusą eiti. Juk taip maloniai tie delfinai taškosi. Ir pinigus taško. Gi ne nuosavi. Valdiški. Va ir su šeima generalinis gali į transliacijas atvažiuoti. Sėdi filmavime pirmoj eilėj džiaugiasi, ir jį aptaško. Televizija gi ne komercinė. Valdiška. Neateis akcininkas gi paklausti kur pinigai, Kisa? Ar ateis? LRT akcininkas šiaip ar taip yra valstybė, tai tas akcininkas va tokias kalbas girdėdamas ir nusprendė neapsikentęs vieną dieną paklausti kaip ten su tais pinigais, ar tikrai gerai viskas, nes kalbos nelabai geros sklinda jau seniai, šalis maža, visi visus pažįsta, pasipasakoja ir susidėlioja toks gal ne visai tikslus bet iš esmės pakankamai aiškus kontūras dalykų. Kad štai iš biudžeto finansuojama LRT, štai generalinis, štai grupė įvairiais tarpusavio ryšiais susijusių draugų, štai jie laimi vis daugiau užsakymų už milijonus eurų ir visa tai ima panašėti į “Lietuvos geležinkelius” ar kokį “Registrų centrą” kur milijoninius užsakymus valdiškų milijonų išleidimui vis laimi “artimi imperatoriui” žmonės. Toks nepotistinis protekcionizmas. Tik LRT atveju ne partinis. LRT atveju toks labiau šiaip, iš draugiškumo :) Tai aš dėl čia šiaip tik ir norėjau keletą dalykų truputį patikslinti. Dabar madinga klausimus uždavinėti per feisbuką. Galvoju, ir aš pabandysiu. Gal vaizdelis taps aiškesnis, kadro gylis padidės. Seimo nariams neatsako. Gal man atsakys. Haroldas gi irgi klausia Karbauskio tai, kas jam rūpi. Galvoju, imsiu ir aš paklausiu, to kas rūpi man. Ir aš ir žiūrovai aiškiau situaciją pamatysim. Tai žodžiu, čia per keletą metų tokios įvairios šaltinių informacijos prisikaupė. Šaltiniai man pastaruosius kokius trejus metus vis pateikdavo vis pateikdavo aš vis užsirašydavau užsirašydavau. Vienam kitam papasakodavau. Ir nieko. Niekas nepasikeitė. Žiūriu dabar gera proga kad jau tema tokia vieša išsivystė ir man viešai užduoti keletą klausimų.

Tai va jie tie klausimai. Užduodu juos visiems paminėtiems: LRT generalinis direktorius Audrius Siaurusevičius, Media3 direktorius Edmundas Jakilaitis, TVplay vadovas Laurynas Šeškus, Pirmoji kava vadovas Jogaila Morkūnas, URM ministro patarėja, E.Jakilaičio žmona Rasa Jakilaitienė, laikinoji Turizmo departamento vadovė, L.Šeškaus žmona Indrė Trakimaitė. Gali ir kiti atsakyti, kurių čia nepaminėjau jeigu atsakymus žino. Taigi: Ar tiesa, kad bendrovę Media3 2009 metais įkūrė E. Jakilaičio žmona R. Jakilaitienė, prodiuserinės bendrovės “TV play” vadovo Lauryno Šeškaus žmona Indrė Trakimaitė ir bendrovės “Pirmoji kava” vadovas, itin artimas LRT generalinio direktoriaus bičiulis Jogaila Morkūnas (yra vienas kito vaikų krikštatėviai)? Ar tiesa, kad E. Jakilaičio vadovaujama “Media3”, Lauryno Šeškaus vadovaujama “TV play” ir Jogailos Morkūno vadovaujama “Pirmoji kava” yra įsikūrusios vienose patalpose? Ar tiesa, kad A. Siaurusevičiui tapus LRT generaliniu E. Jakilaitis, bendrovė Media3, bendrovė “TV play” ir bendrovė “Pirmoji kava” ėmė dalyvauti ir nuolat laimėti LRT programų konkursuose pramoginėms, dokumentinėms, žaidybinėms, aktualijų laidoms gaminti?

Ar tiesa, kad “TV play“ kelis sezonus LRT kūrė bene brangiausią projektą „Delfinai ir žvaigždės”, kurio kiekvienas epizodas kainavo virš 50 000 eurų ir iš viso biudžetas siekė virš 1 milijono eurų?

Ar tiesa, kad vien šiuo metu E. Jakilaitis, Media3 ir TVPlay ir su jais susiję asmenys ir įmonės LRT gamina kone trečdalį geriausiu laiku “prime time” rodomos prodiuserių kuriamos produkcijos išskyrus LRT žinias (‪18:00-23:00‬): “Dėmesio centre” - kasdienis pusvalandinis, “Nacionalinė ekspedicija” - savaitinis valandinis (ar tiesa, kad pradėtas filmuoti dar net nepasibaigus konkursui?), “TV forumas” savaitinis valandinis, “Nematoma Lietuvos istorija” savaitinis valandinis (ar tiesa, kad pradėtas filmuoti nepasibaigus konkursui?) “Šiandien prieš 100 metų” pusvalandinis savaitinis?

Ar tiesa, kad vien už vien laidą “Dėmesio centre” E. Jakilaičio bendrovei LRT sumoka po 1500 eurų už vieną? Nors laida filmuojama LRT studijoje, su LRT dekoracijomis ir net LRT grimerėmis? Per savaitę parodomos 4 tokios laidos. Per mėnesį - 16. Ar tiesa, kad vien už “Dėmesio centre” per mėnesį iš LRT Media3 gauna apie 24 000 eurų? O kokias patiria išlaidas tą laidą gamindama: Visa technika LRT, operatoriai LRT, studija LRT. Vadinasi didžioji sumos dalis kaip honoraras tenka laidos vedėjui, Ir ne kaip atlyginimas, o kaip honoraras, kurį E. Jakilaičio vadovaujama Media3 išmoka laidos vedėjui E. Jakilaičiui?

Ar tiesa, kad per metus Media3 pajamos iš LRT už “Dėmesio centre” apie 200 000 eurų. Ir, kad vedėjui tenka daugiau nei pusė tos sumos. Mažiausiai ‪8000-9000‬ eurų per mėnesį? Ar tiesa, kad jeigu lygiai tokią laidą vestų etatinis LRT žurnalistas net ir pats geriausias (pvz Nemira Pumprickaitė ji už vieną laidą gautų kokius 150 eurų ir tai yra kone dešimt kartų mažiau nei dabar LRT sumoka E. Jakilaičiui ir jo bendrovei)? Ar tiesa, kad “TV play” šį sezoną LRT gamina TV žaidimą “Tūkstantmečio vaikai”, kurį finansuoja Švietimo ir mokslo ministerija? Ar tiesa, kad ministerijos paskelbtą konkursą šios laidos gamybai yra laimėjusi...Jogailos Morkūno vadovaujama “Pirmoji kava”?

Ar tiesa, kad praėjusius sezonus “TV play” LRT televizijai kūrė itin didelio biudžeto šou laidas “Vario audra”, “Patriotai”, “Lietuvos balsai”, “Delfinai ir žvaigždės” ir kt. Kokie buvo tų laidų biudžetai ir po kiek epizodų buvo sukurta?

Beje, minėtų prodiuserių E. Jakilaičio ir Lauryno Šeškaus žmonos užima aukštus postus valstybės tarnyboje. Rasa Jakilaitienė - URM ministro patarėja, Indrė Trakimaitė - laikinoji Turizmo departamento vadovė. Ta proga keletas paskutinių klausimų: Ar tiesa, kad buvęs R. Jakilaitienės verslo partneris Jogaila Morkūnas ir jo bendrovė “Pirmoji kava” pastaruoju metu itin dažnai laimi ir didelius URM užsakymus reprezentaciniams renginiams ir konferencijoms rengti? Ir ar tiesa, kad L.Šeškaus žmonos vadovaujamas Turizmo departamentas vienaip ar kitaip prisideda prie jos kadaise įkurtos bendrovės Media3 kuriai dabar vadovauja E. Jakilaitis laidų - “Nacionalinė ekspedicija” ir kt kūrimo? Ar tiesa, kad Jakilaičio vadovaujama Media3 ir su juo artimai susijusios įmonės “TV play” ir “Pirmoji kava” per pastaruosius keletą metų iš LRT yra gavusios daugiau nei 3 milijonus eurų? Ir pabaigai, kaip sakoma gal visa tai, ką mes čia aukščiau aptarėme būtų ir nieko tokio, bet LRT yra visuomeninis transliuotojas, iš biudžeto finansuojama įstaiga, skirstanti ne savo uždirbtus, o visų mokesčių mokėtojų į biudžetą suneštus pinigus. “Lietuvos geležinkelių” ar “Registrų centro” protekcionizmo ir nepotizmo istorijos jau atskleistos, jų pamokos, tikėkimės, išmoktos. Išvados padarytos. Gal atėjo laikas atsakyti į visuomenei rūpimus klausimus ir išskaidrėti ir LRT “auksinių TV laidų” gamintojams, nes kol kas atrodo, kad kai kurie su vadovybe susiję laimingieji prodiuseriai LRT laidas dideliais kiekiais gamina už labai brangiai, du ar net tris kartus brangiau nei tokios pat ar net dar didesnės laidos kuriamos populiariausiuose komerciniuose kanaluose. Tai tik tiek ir norėjau. Gerų švenčių visiems! P.S. Su atsakymais galite neskubėti. Šventės gi. O iš karto po Naujų, kažkada Sausį, berods, jau kitas LRT konkursas 2018 metų sezonui. Suprantu, būsit užsiėmę. Tai sutarkim taip - iki pavasario bent jau atsakykit, kad paskui po naujo LRT generalinio konkurso kitam žmogui vietoj A.Siaurusevičiaus atėjus nereikėtų už jį į klausimus atsakinėti.