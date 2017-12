Priešas nesnaudžia: būk Jakylas

Prabėgo trys su pusę mėnesio nuo istorinio ir jaudinančio žurnalisto Edmundo Jakilaičio kreipimosi į tautą.



„Lietuvos piliečiai, broliai ir sesės šauliai, visi kam rūpi, prašau, pasidalinkite šiuo post’u!“, - kvietė žurnalistas.







Kvietimą išgirdo visi. Apie tai plačiai skelbė valstybinis-komercinis transliuotojas LRT, kitos komercinės televizijos, dienraščiai, naujienų agentūros ir didžiausi Lietuvos interneto portalai.



Šį rudenį startavusi patriotinė pranešimų platforma akylas.lt sulaukė ir didžiulio populiarumo piliečių tarpe.



Modernioje galimų nusikaltimų ir diversijų prieš mūsų valstybę sistemoje jau užfiksuota net 26 akylų gyventojų pranešimai.



Daugiausia gyventojų pranešimų apie galimai priešišką veiklą užfiksuota iš karto po pranešimų platformos starto – rugsėjo mėnesį tokių pranešimų buvo net 14.



Spalio mėnesį sulaukta mažiau – 4 pranešimų. Lapkričio ir gruodžio mėnesiais – po 1 pranešimą.



Įdomu pažymėti, kad nors pranešimų platforma apie priešiškų jėgų veiklą startavo rugsėjį, tačiau akyli piliečiai 4 kartus pranešė apie dar rugpjūčio menesį pastebėtus įtartinus atvejus, 1 kartą liepos ir 1 kartą balandžio.

Šaltinių žiniomis, visi pranešimai apie galimai priešiškų jėgų veiklą atsakingų specialistų patikrinti, išanalizuoti, todėl užkardytos kilusios grėsmės valstybei.



Kalbintų žinovų nuomone, pranešimų dabar sulaukiama mažiau, kadangi Rusija gerokai pabūgo pilietinės platformos akylas.lt poveikio.



„Rusai suprato, kad taip lengvai diversijų vykdyti negalės, todėl dabar laikinai pristabdė savo veiklą ir galvoja, kaip iš šios situacijos išssukti prieš atakuojant iš naujo“, - sakė vienas kalbintas saugumo žinovas.

Ekspertai.eu kaip visada ragina visus būti neabejingais ir pastebėjus nors ką nors įtartino iš karto rašyti į akylas.lt, skambinti į VSD, siųsti pranešimą nepriklausomam konservatorių portalui delfi.lt ar tiesiog kreiptis į tikrųjų Lietuvos patriotų sambūrį adresu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .



Pranešimų platformos apie pastebėtą priešiškų jėgų veiklą įkūrėjas E. Jakilaitis šalyje iš karto pelnė garbingą JAKYLO pravardę.



„Būk JAKYLAS“ – taip žmonės jau dažnai sveikinasi vienas su kitu bendruomenėse ar net šeimose, pabudę rytais.



Su visais iki šios dienos paskelbtais pranešimais ir vaizdine medžiaga, apie galimai priešiškų jėgų veikimą Lietuvos teritorijoje, galima susipažinti čia:







Žmonės • Pranešimo aprašas:

Fotografuoja pastatus. Jau trečią kartą pastebiu žmones Minijos gatvėje, skirtingose vietose fotografuojačius pastatus. Pirmus du kartus fotografuota ties Begos terminalu, arčiau naujosios perkėlos, šiandiena prie Sulupės ir Minijos gatvių sankirtos. Fotografuojama į miesto pusę nuo uosto. Visi trys vyrai 45-60 metų amžiaus.

Kada tai įvyko: 2017 gruodžio 4 d., 10:16 PM



Transportas • Pranešimo aprašas:

Automobilio savininkas labai didžiuojasi sovietiniu tanku T34

Kada tai įvyko: 2017 lapkričio 30 d., 10:53 Priešpiet









Transportas • Pranešimo aprašas:

Pastebėjau ant automobilio numerio rėmelio Rusijos vėliavą ir Rusijos tarnybos - kelių policijos užrašą. Pridedu nuotrauką.

Kada tai įvyko: 2017 spalio 29 d., 2:13 PM







Žmonės • Pranešimo aprašas:

Laba diena. Pasidomėkite šiuo piliečiu pasivadinusiu ,,Klp'' , rašančiu tokius komentarus po Delfi straipsniu : ,,„Alma littera“ iš prekybos išima R. Vanagaitės knygas '' - jo komentaras : ,,Klp 2017-10-27 14:10 IP: 174.218.7.84 Kaip sukruto vafliistiines berretees . Ka teisybe nepatinka? Vistiek jusu dienos suskaiciuotos . . Visos jus vafliistiines berretees busit isskeerstoos kaip kiauulees '' panašius komentarus jis rašo ne pirmą kartą.

Kada tai įvyko: 2017 spalio 27 d., 2:46 PM



Kita • Pranešimo aprašas:

Galimai vykdoma neteisėta veikla renkant ir viešinant informaciją apie Lietuvos kariuomenės dislokaciją ir veiklą, taip pat skleidžiama nepatikrinta informaciaj paie tariamus gyventojų sunegelavimus dėl radiacijos skilidimo ir pan. Visa tai internetiniame puslapyje: https://visuomenedotcom.wordpress.com/

Kada tai įvyko: 2017 spalio 13 d., 10:46 Priešpiet



Kita • Pranešimo aprašas:

Sovietine simbolika Vilniaus centre.

Kada tai įvyko: 2017 spalio 4 d., 9:26 Priešpiet







Žmonės • Pranešimo aprašas:

Skambino is lietuvisko numerio, kalbejo rusiskai norejo atlikti apklausa. Paprasiau, jog bendrautu Lietuviskai rageli numete. +37052078748

Kada tai įvyko: 2017 rugsėjo 20 d., 6:20 PM



Transportas • Pranešimo aprašas:

Mi 8 sraigtasparnis Elektrėnuose

Kada tai įvyko: 2017 rugsėjo 20 d., 12:36 PM







Žmonės • Pranešimo aprašas:

Skambutis rusu kalba(didziulis triuksmas ir girdisi rusiskai kalbantys zmones). Su pasiulymu investuoti ir uzdirbti siandien. Paklausus is kur gautas tel nr ir is kur skambina, pasake jog is Vilniaus, telefono nr. turejo savo bazeje klientu, kurie Lietuvoje kalba rusiskai. As atsakiau, as nieko pries kalbeti rusu kalba, bet as esu Lietuve ir kalbu lietuviskai taipogi, antra Jusu skambutis keistas. Tuomet buvo numestas ragelis.Telefono nr. is kurio buvo skambinta: +37052078748

Kada tai įvyko: 2017 rugsėjo 19 d., 3:20 PM



Kita • Pranešimo aprašas:

Vandalizmas. Partizanų atminimo niekinimas ir provokacija.

Kada tai įvyko: 2017 rugsėjo 17 d., 5:56 PM







Kita • Pranešimo aprašas:

Praskrido neaiškus objektas Panevėžyje. Apie 21.15 val.

Kada tai įvyko: 2017 rugsėjo 16 d., 9:50 PM









Kita • Pranešimo aprašas:

Per Alytu, Druskininku link, vaziuoja Rusijos krovininis automobilis su lipduku 1941-1945" mozem povtarit". Galima i LR ivaziuoti su tokiu sukiu ant auto?

Kada tai įvyko: 2017 rugsėjo 16 d., 10:46 Priešpiet







Transportas • Pranešimo aprašas:

Apie 21:30 žvyro keliu Lukšių kryptimi pravažiavo kolona sunkiojo transporto automobilių su atvirais kroviniais. Sunkvežimių skaičius 13-15 vienetų. Tiksliai krovinio nemačiau, tačiau akivaizdžiai matėsi, kad vežama stambi ratuota technika. Labai smalsu, kas čia vyksta.

Kada tai įvyko: 2017 rugsėjo 15 d., 9:30 PM



Žmonės • Pranešimo aprašas:

Tai žmogus, kuris issityciojo iš Lietuvos, lietuvių ir mūsų šalies istorijos.

Kada tai įvyko: 2017 rugsėjo 15 d., 9:00 PM







Kita • Pranešimo aprašas:

Po užklausimo dėl apgyvendinimo tinklapyje www.priejuros.lt Lori vardu gautas sklandžia kalba surašytas išsamus laiškas JAV generolės vardu (Lori Robinson) vardu, kuriame siūlomas finansinis bendradarbiavimas. Manau, kad naudojantis sąjungininkų karinės vadovybės vardais galimam sukčiavimui gali būti siekiama ją diskredituoti.

Kada tai įvyko: 2017 rugsėjo 14 d., 1:20 PM



Kita • Pranešimo aprašas:

Šiandien nuo 11 val. ryto sulaukiau jau trijų telefono skambučių iš skirtingų telefono numerių (Sankt Peterburgas): +7 812 740 70 72, +7 812 447 93 18, +7 812 244 06 14. Į vieną iš jų tsiliepus, moteriškas balsas prisistato iš kažkokio telekomo ir paklausia ar gerai ją girdime, tuomet pokalbis nutrūksta.

Kada tai įvyko: 2017 rugsėjo 13 d., 11:20 PM



Transportas • Pranešimo aprašas:

ARD 677 Audi 80, prie karininkų ramovės keleiviai šukavo provokuojančias frazes kaip "za rasiju, rasija pobedit" ir mojavo neadekvačiais gestais. Kasdienis įvykis, bet vis gi turėkit omenyje šiuos numerius.

Kada tai įvyko: 2017 rugsėjo 12 d., 5:39 PM



Transportas • Pranešimo aprašas:

Sugadinta gaisrine sirena. Manau ruosiasi padegt nama, arba galima provokacija - per propagandinius televizijos kanalus gali parodyti reportaza kaip atlaidziai dirba lietuvos zmones ir/arba lietuvos pilieciai saugo savo turta.

Kada tai įvyko: 2017 rugsėjo 12 d., 12:47 PM







Kita • Pranešimo aprašas:

Alytus, Miškininkų g. esantys garažai (prie Saurida degalinės). Prie garažo Nr. 39 stovėjo automobilis rusiškais numeriais (Alytuje labai neįprastas vaizdas). Pro praviras garažo duris matėsi suverstų čiužinių krūva ir kažkokius medinius rėmus konstruojantis vyriškis.

Kada tai įvyko: 2017 rugsėjo 10 d., 2:44 PM



Žmonės • Pranešimo aprašas:

Kariuomenei pristatant ginkluotę per miesto šventę, maždaug 45 metų amžiaus vyras piktinosi: esą prasta ginkluotė, gėda ir nieko kariuomenė iš vis neveikia.

Kada tai įvyko: 2017 rugsėjo 9 d., 2:30 PM



Žmonės • Pranešimo aprašas:

Pries trys savaites, nurodytoje vietoje susitikau automobili Cady, temdytais galiniais stiklais. Automobilis buvo rusiskais numeriais. Uz vairo ir salia sedejo, labai panasu, kad su kariskomis uniformomis, rusijos pilieciai, trumpai kirptais plaukais, apie 35- 40 amziaus. Isiziurejau gerai, nes, kad prasilenkti, turejome sustoti vienas salia kito.Tada niekam nepranesiau, nes ne visai isitikines, kad tai rusiskos uniformos, bet iki siol neramu, nes tai kelias i aklaviete ir veda link musu sodybos

Kada tai įvyko: 2017 rugpjūčio 26 d., 2:38 PM



Žmonės • Pranešimo aprašas:

Per roko festivalį Gers 2017 Mažeikiuose ,užkalbino du ,kaip jie prisistatė ukrainiečiai. Aš manydamas ,kad jie tie jau tie "gerieji" bandžiau užmegzti kalba į tą pusę ,kaip jiems ten sekasi kovoti maždaug ,bet jie kažkaip gudriai suko ne į tą pusę ....galų gale jie užklausė ,kaip man čia Lietuvoje. Atsakau ,kad viskas gerai ,nėra problemų , atsakė ,kad tada su manim nebėra ko kalbėti. Kalbėjome rusiškai ,bet kiek supratau jie mokėjo ir angliškai . Gal čia ir nieko ,o gal kartais....

Kada tai įvyko: 2017 rugpjūčio 26 d., 9:04 Priešpiet



Transportas • Pranešimo aprašas:

Kada tai įvyko: 2017 rugpjūčio 25 d., 12:00 Priešpiet







Žmonės • Pranešimo aprašas:

Hostelyje DO RE MI auku gatveje jau pora menesiu gyvena apsistoje "turistai" is Baltarusijos, bent jau jie taip prisistato. "turistai" niekur neturistauja, o tiesiog geria ir ruko paciame hotelyje istisas dienas lyg kazko lauktu. Gali buti tranzitiniai apmokyti veikejai, kurie prireikus butu aktyvuoti.

Kada tai įvyko: 2017 rugpjūčio 22 d., 1:00 PM



Žmonės • Pranešimo aprašas:

2017 m. apytiksliai vasaros viduryje (liepos pabaigoje ar rugpjūčio pradžioje), sekmadienį automobilių sustojimo aikštelėje stovėjo pora automobilių rusiškais numeriais. Šalia automobilių stovėjo keli žmonės su kamufliažine apranga.

Kada tai įvyko: 2017 liepos 16 d., 4:15 PM



Transportas • Pranešimo aprašas:

Sveiki. Šių metų pavasarį balandžio mėnesio pabaigoje kažkurį sekmadienį tiksliai negaliu pasakyti apie 16.45 val. būdamas prie Eišiškių mieste prie Norfos parduotuvės pastebėjau kelis lengvuosius automobilius pravažiuojančius su prikabintomis Rusijos federacijos vėliavėlėmis. Galimos provokacijos.

Kada tai įvyko: 2017 balandžio 23 d., 4:45 PM





