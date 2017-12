Policijos profsąjungos pirmininkė, kriminalistė R. Katinienė: I.Strazdauskaitės byloje L. Pernavas pasidarė „piarą“, nors jis turėjo prisiimti atsakomybę dėl šio nusikaltimo

Kristina Sulikienė

Rūta Janutienė, 2017 03 28 laida “Nuoga tiesa”, pristato laidos temą:

Vasario 28-osios rytą 35 metų kėdainiškė Ieva savo automobiliu važiavo į darbą pro Jonavą.

Ir netoli tos pačios miškingos vietos prie Žeimių , kur buvo rastas Ievos Strazdauskaitės automobilis, ji pradėta persekioti, manoma, tų pačių nusikaltėlių.

Istorija baigėsi laimingai, nes mergina spėjo nuo jų pasprukti ir išsigelbėti, prisikviesti pagalbą.

Policija tyrimo nepradėjo.

Praėjusių metų balandžio pradžioje, naktį, ties Kėdainiais, iš Latvijos piliečio buvo atimtas automobilis. Romų tautybės vyriškis, grasindamas ginklu, išmetė šeimininką iš mašinos, automobilį pavogė.

Iš šių paaiškėjusių aplinkybių mes žinome, jog galimai nusikaltusi trijulė, kuri dabar yra keturi jie iš tikrųjų uždaryti, į belangę, tą lemtingą sekmadienį jau buvo nusimatę auką, kitą auką, vairuotoją, kuris vairavo BMV X5.

Šiandien jie visi už grotų, jų auka – kapuose.

Policija, panašu, nepasinaudojo nei viena proga užkardyti šitą gaują.

Ir…iki tos tragedijos, iki tol, kol galų gale jie priėjo liepto galą.

Gražiai pasibaigusią nusikaltėlių gaudymo operaciją jūs pavadinot “viešųjų ryšių akcija”.

Roma Katinienė, Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė

Su manim greičiausiai sutiks tie, kurie yra dirbę kriminalinėje policijoje.

Viena iš pagrindinių funkcijų kriminalinės policijos ir policijos yra ne tiktai tirti nusikalstamas veikas. Tai yra, padėka, ir padėkos ir liaupsės gali būti tik tiems kriminalistams, kurie ištyrė, tačiau, aš manau policijos vadovybei tai labai aiški žinia siunčiama, kad jie neatliko vienos iš pagrindinių policijos funkcijų – tai yra nusikalstamų veikų užkardymas.

Tai yra viena iš pagrindinių funkcijų.

Mano manymu, jeigu policija būtų tinkamai atlikusi vieną iš pagrindinių funkcijų, tokia nusikalstama veika galėjo ir neįvykti.

Jūsų išvardinti visi įvykiai yra galbūt kurie gal leido sąlygoti, kad atsitiko dar sunkesnė, sunki, labai sunki nusikalstama veika, kai buvo nužudyta neaiškiais motyvais jauna mergina, ir žiauriai. Tai leidžia daryti prielaidą, kad gal laiku nekreipimas dėmesio – nes yra signalai, kurie buvo – tų nusikalstamų veikų netyrimas, nebandymas išsiaiškinti –leido, sąlygojo tai, kad buvo padaryta labai sunki nusikalstama veika. Tai, mano manymu, kad generalinis komisaras turėtų “nesipiarinti”, galbūt, kad jis prisidėjo prie nusikalstamos veikos atskleidimo, o kad policija neatliko, ir jis kaip generalinis komisaras, palaiminęs visas reformas, kurios rodo, kad gerų pokyčių nėra, turėtų prisiimti atsakomybę iš tikrųjų.

Kad įvyko, kad vyksta tokie nusikaltimai.

Rūta Janutienė:

Jūs matėte kada nors tokią paiešką, tokią, atsiprašant, pornografiją?

Roma Katinienė:

Profesinei sąjungai aš nuo 2012 metų vadovauju, tai labai gerai atsimenu, kaip buvo daroma Kriminalinės policijos reforma, Kriminalinės policijos reformos iniciatorius ir idėja yra gerbiamo Šilerio, kuris šiandien yra generalinio komisaro pavaduotojas.

Policijos reforma – kriminalinės ir viešosios sujungimas – tai yra Šilerio idėja.

R. Janutienė:

Kas nutiko per šitas reformas?

Remigijus Žemaitaitis:

Policija nutolo nuo žmonių.

R. Janutienė:

Ne ne, jūs pasakokit kas buvo pasakojama per…

R. Katinienė:

Kriminalinės policijos reforma tai irgi buvo viena iš grėsmių. Realiai Kriminalinė policija, tu, kuri galėtų atlikti žvalgybines funkcijas, rinkti informaciją – liko apskričių teritoriniuose policijos komisariatuose.

Vienas iš siūlymų buvo tų pačių vadovų – teritorinių policijos komisariatų, Kėdainių, Klaipėdos apskrity, kad bent jau būtų PK leidžiama pasilikti kriminalinę žvalgybą galinčius atlikti su nutolusiomis darbo vietomis susijusius pareigūnus. Nes šiandieną ši situacija nevaldoma.

Kriminalinės policjos funkcija ne tik išaiškinti, yra ir rinkti informaciją.

Paimkim Kėdainius, Skuodą, Šilalę, Šilutę – kriminalinęs policijos nėra.

R. Janutienė.

Noriu paklausti jūsų, ponia Katiniene. Apie tą tokį netyrimą. Buvo šiek tiek spekuliuojama dėl to, kad kai dingo Ieva Strazdauskaitė, taip greitai prasidėjo tyrimas. Ir paprastai laukiama, ir netgi tėvams, kurių paaugliai dingsta, yra sakoma “na palaukit, na, gal pas mergas išėjo”. Laukit, laukit. Ten parą, tris paras laukti. Iki mėnesio laukti…

R. Žemaitaitis:

Šilutėje du mėnesiai laukiam.

R. Janutienė:

O šiuo atveju – staigiai. Ir yra spekuliuojama, kad tai dingo įtakingo Plungės verslininko marti, ir jis turėjo kam paskambinti…Būsimoji marti.

Roma Katinienė:

Žinot, aš kažkaip visada galvoju – visiškai tai yra nesvarbu, ta mergaitė dingo, ar kažkas kitas, ar tai priklausė įtakingam verslininkui – žmogaus gyvybė šiandien turėtų būti pati didžiausia vertybė.

R. Janutienė:

O ji turi vertę?

R. Katinienė:

Taip neturėtų būti. Įstatymai yra visiems – ar tu esi elgeta, ar tu milijonierius, ar tu esi verslininkas, ar t žu esi policininkas.

Įstatymai galioja visiems Ir turėtų būti vienodas požiūris.

R. Janutienė:

Tai šiuo atveju turėjo laukti mėnesį?

R. Katinienė:

Čia būtų galima pasakyti, kad kažkam yra išskirtinis dėmesys. Keistai galbūt atrodo ir pats generalinis komisaras. Eilinį kartą nelabai pataikė su piaro akcija, kad ko gero ikiteisminiam tyrime ir iš vis – kurie atlieka tyrimus – tai ir turėtų galbūt komentuoti, ir kalbėti ir vadovauti turėtų žmonės, kurie supranta.

Tai yra, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, kriminalinės policijos pareigūnai, prokurorai.

O generalinio komisaro darbas ko gero yra administruoti, skirstyti, koordinuoti lėšų paskirstymą, pajėgų paskirstymą, ta prasme, žiūrėti, kaip teisės aktai priimami, ir nereikėtų galbūt iš žmonių nelaimių darytis piaro akciją.

R. Janutienė:

Nes, kaip supratau, jis dabar turi problemų dėl tos karjeros, ir žmogus tiesiog ponas Pernavas mėgina šitaip sudalyvavęs “užsidirbti taškų”?

R. Žemaitaitis: Gerai, kad jis dalyvautų visuose įvykiuose, Lietuvoje yra dingusių virš 200 žmonių. Šilutėje Saugų gyventojas 2 mėnesiai dingęs. Ir atsakymas buvo labai paprastas – gal kažkur išvažiavo, gal kažkur dingo, nenori bendraut su tėvais. Tai jau du mėnesiai yra. Šilalėje irgi turėjom pavyzdį – kol jau pats neįsikišau, per visus galus, kol nesuorganizavom žmonių, kad eitų ir ieškotų – per miškus, per pievas – tai šiaip-ne-taip prisiprašėm pasieniečių, po keturių dienų, kad pakeltų sraigtasparnį.

Bet aš ne apie tai noriu kalbėt. Policijos sistema yra sugriauta absoliučiai.

Tai yra rajono žmonės, kadangi aš esu apygardoj rinktas – Švėkšnoj nebeliko įgaliotinio.

Dabar pareigūnas trims didelėms seniūnijoms yra tik vienas.

Ir tai jis dirba tik darbo valandomis. Nes po darbo, jis sako, aš nebegaliu dirbti, arba niekas neapmoka.

Šilutėje gyvena 50 000 gyventojų. Šilutės komisariatas 5 valandą yra užrakinamas, įjungiama šviesikė, ir daugiau nieko nėra.

Nes kažkoks išprotėjęs politikas suorganizavo su savo giminaičiais Šilutės komisariatą prijungti prie Tauragės.

Aš tuo metu buvau komiteto (Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas) narys, ir Julius (Sabatauskas) buvo, ir aš Šedbarui sakiau – bet, jis, matai, žiūrėdamas į savo asmeninius ryšius, Šilutę prijungė prie Tauragės, ir viską panaikino, ir konvojavimą atidavė į Tauragę.

Roma Katinienė:

Profesinė sąjunga prieš metus laiko, kai prasidėjo kriminalinės ir viešosios policijos sujungimas, mes kreipėmės į Nacionalinio saugumo komitetą, ir teisės ir teisėtvarkos, tai jeigu Paulauskui buvo įdomu, ir jis darė susitikimus, tai Teisės ir teisėtvarkos komitetui ši tema buvo neįdomi.