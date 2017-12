S.Skvernelio mentai kankina Baltrūnų šeimą - tokia ateitis laukia ir visos Lietuvos, Skverneliui tapus prezidentu

Neturėdami jokių įrodymų apie tai, kad Laurynas Baltrūnas organizavo ir įvykdė A.Kilkaus nužudymą, Skvernelio mentai griebiasi kankinimo - suėmė ir visą naktį specialiai gretimoje kalėjimo kameroje pralaikė jo žmoną Daivą Baltrūnienę.

„Kalbėjausi su L.Baltrūnu, jis pasakojo, kad areštinėje girdėjo, kaip už sienos jo žmona vartosi, verkia visą naktį, - pasakojo jo advokatas Saulius Juzukonis, - mano požiūriu tai yra aršus psichologinis spaudimas L.Baltrūnui, kad jis duotų parodymus. Nes policija įsitikinusi, kad būtent L.Baltrūnas nužudė dingusį asmenį ir visomis priemonėmis bando pasiekti, kad jis prabiltų. Tai akivaizdus noras gauti parodymus“.

Advokatas pridūrė, kad pareigūnai grasino L.Baltrūnui, kad jei šis neduos parodymų, bus suimta jo žmona, o vaikai keliaus į vaikų globos namus, bus atimtos tėvystės ir motinystės teisės. Be to, S.Juzukonis tikina, kad ketvirtadienį, kai buvo sprendžiama dėl L.Baltrūno suėmimo pratęsimo, jie turėjo galimybę susipažinti su byla, tačiau tada ten nebuvo jokių duomenų apie D.Baltrūnienės ir dar vieno įtariamojo galimai padarytus nusikaltimus.

Penktadienio pavakarę policijos sulaikytai baikerio Lauryno Baltrūno žmonai pareikšti įtarimai dėl bendradarbiavimo. Kaip tikina Saulius Juzukonis, įtariamąja Daiva Baltrūnienė tapo dėl to, nes neva bandė paslėpti du mėnesius namuose pragulėjusią baikerio liemenę. Jis priduria, kad šioje byloje atsirado ir ketvirtas įtariamasis, tačiau kol kas apie jį nieko pasakyti negali.

Įtarimai D.Baltrūnienei pareikšti neva dėl to, kad ji bandė paslėpti L.Baltrūno liemenę. „Dėl tos liemenės niekas neklausė, ji du mėnesius kabėjo namie pas mamą. O dabar dėl to pareikšti įtarimai neva tai slėpė, nors ji visą tą laiką kabėjo namie ir niekas jos nenešiojo. O tyrėjai per visą du mėnesius trunkantį ikiteisminį tyrimą negalėjo dėl to net klausimo užduoti, reikėjo visą šou padaryti vakar, sulaikyti“, – kalbėjo S.Juzukonis.

„Man įdomu, ką jie per vieną dieną surinko ar ko policijos pareigūnui nerodė. Laikau tai aršiu, agresyviu ir peržengiančiu visas padorumo ribas. O kas bus, jei viskas nepasitvirtins, kaip jie tai kompensuos“, – sakė S.Juzukonis.

Anksčiau mentai nedrįsdavo taip elgtis - reikėjo bent minimalių įrodymų, kad žmogus kaltas. Tačiau šioje byloje vienintelis įrodymas - kad Baltrūnas su Kilkumi jo dingimo dieną kalbėjosi telefonu ir tarėsi susitikti.

Premjeru tapus Sauliui Skverneliui, mentai visai suįžūlėjo - girebia nekaltus žmones, juos suima ir kankina moteris, reikalaudami prisipažinti.

Teismai tik bėjėgiškai žiūri, kaip laužomi įstatymai ir žmonių likimai, tačiau bijo pasipriešinti - tokių atveju "policija" bandytų ir kaip sufabrikuoti bylas jiems.

Kaip žinia, Ievos Strazdauskaitės nužudymo byloje Leonas Bieliauskas buvo sumuštas iki sąmonės netekimo, jam prie galvos kišamas pistoletas, reikalaujanti prisipažinti. Budeliai taip sudaužė auką, kad vežė į ligoninę gaivinti, bojodami, kad jis mirs. Taip kankinamas žmogus prisipažins dėl bet ko, kad tik jį nustotų kankinti.

Atrodo, kad tokia ateitis rengiama ir visai Lietuvai - jeigu mentai taip elgiasi, S.Skverneliui esant premjeru, kas bus, kai jis taps prezidentu?

Juk jau dabar pakelti atlyginimai visiems prokurorams ir STT darbuotojams, kurie nemoka surinkti įrodymų, todėl elgiasi KGB stiliumi - kankindami reikalauja prisipažinti.