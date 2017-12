Sodros “vyšninis“ vokas – valstybės grimasa: sodros darbuotojai nemoka elementarių matematikos veiksmų

Kristina Sulikienė

Vakar kaip ir daugelis gyventojų, gavau „vyšninį“ voką.

Rytiniame variante buvo parašyta, jog aš pernai deklaravusi 5000 eurų pajamų, nieko neuždirbau, todėl mano stažas 0,000000000 ir man reikėtų susirūpinti.

Kadangi į daugelį kliedėtojų, kurie kliedi kad ir apie vis dar kažkuriame Gedimino kalno šlaite tūnančią laisvę ir demokratiją, seniai nebekreipiu dėmesio, numojau ranka – nes sodros skaičiuotuvo neišgėręs nesuprasi, o ir išgėręs sveikatos ministro galimai geriamus vaistus ar žoleles (tegul nemeluoja, kad nieko nevartoja) – tuo labiau.

Po pietų mano el.paštą ir elektroninę sodros paskyrą pasiekia nauja žinia: kad vėl reikėtų žiūrėti „vyšninį“ voką.

Ten puikuojasi užrašas, jog aš, Sodrai sumokėjusi 760 eurų PSD ir visų kitų mokesčių, pasirodo, mokėjau nuo mažesnės sumos, negu patys mokesčiai: visą dieną skaičiavę, Sodros specialistai su turbūt IQ mažiau 70, parašė „jūs sumokėjote nuo 714 eurų ir jums priklauso 1 mėnuo stažo“.

„Stažas apskaičiuotas mėnesių tikslumu“. Pridėjus dar 277 eurus VMI gyventojų pajamų mokesčio, gaunu 1034 eurus. Vadinasi, sumokėjus 1034 eurus, aš įgyju teisę būti laikoma sumokėjusia nuo 714 eurų, ir man valstybė dosniai atseikėja net 1 mėnesį darbo stažo. Vadinasi, Sodra mano, jog Lietuvoje reikia mokėti 145,29 procentų sodros ir pajamų mokesio kartu sudėjus.

Patys paskaičiuokite: žmogus mokėjo 1034 eurus mokesčių, sodra pripažino, jog sumokėta nuo 714 eurų. Taigi, jeigu mokėjau nuo 714 eurų, vadinasi, Lietuvoje mažiausiai uždirbantiems skaičiuoja 150 procentų mokesčius.

Toliau – dar gražiau (čia turbūt Lino Kukuraičio įvesta kažkokia skaičiuoklė, kurią tik jis vienas su patarėja Kristina Paulike supranta.)

Šią vasarą papildomai pradėjau dirbti vadinamuoju „puse etato“.

Nors vasarą dirbau 1 mėnesį ir 10 dienų, dosnioji Sodra pensijų skaičiuoklė man suskaičiavo 2,5 mėnesio stažo dirbant visu etatu.

Rudenį spartuoliai ėmė mažinti apsisukimus, jau už mėnesį skaičiuodavo „tik“ pusantro mėnesio, na o už lapkritį paskaičiavo „tik“ 0,5 mėnesio – kaip ir priklausytų dirbant puse etato.

Skambindama dėl „vyšninio“ voko pasinaudojau proga, ir paklausiau, koks čia algoritmas įvestas ties mano duomenimis, ir gal sodra gali ištaisyti.

Konsutantė kažkur labai ilgai skambinosi.

Tada ji man pareiškė, kad aš neva nesuvokiu dešimtainės sistemos. Neva 0,4 metų, kurie man prisisuko dirbant puse etato 4 mėnesius, reikia skaičiuoti kaip 3 mėnesius, todėl esą viskas yra gerai (dirbant puse etato!!), ir todėl nėra ką taisyt.

Ką daryt su intelekto nesužalotais asmenimis? Atsisveikinau, dar kartą susiskaičiavau, kad vienas mėnuo – tai 0,083333333 metų, ir skambinu toliau, gal pakliūsiu pas konsultantę, kurios intelekto koeficientas aukštesnis negu trečioko lygio (nes trečiokai jau sugeba atlikti paprastus matematikos veiksmus.)

Paaiškinu naujai sutiktai telefoninei draugei, jog 0,4 metų yra 4,8 mėnesio. Nes 0,4 metų gauname 0,083333333 daugindami beveik iš 5. Arba 0,4 dalindami iš mėnesio, kuris lygus 0,083(3). Paaiškinu, jog aš dirbu virš 4 mėnesių, tačiau jokiu būdu ne visu etatu.

Vėl tyla, vėl susiskambina.

Beje, atsargiai klausia „o iš kur jūs tą matot“.

Atsakau, jog tyčia kas mėnesį susiprograminau ir išsisiaugojau šituos pieno riebumo procentus, ir kad man labiausiai patiko, jog vasarą dirbdama vieną mėnesį, gavau iš dosniosios sodros beveik 3 mėnesius stažo pilnu etatu.

Tai ši konsultantė neliko sužavėta, patikino, jog išspręs per 3 dienas.

Tačiau aš nemanau, jog jie ką spręs. Matėte, kaip pirmoji sukosi iš padėties?

0,4 metų kadangi dešimtainė (metai turi 12 mėnesių, todėl reikia dauginti iš 12, o ne dalinti...), tai aš nesuprantu, ir todėl aš gavau 3 mėnesius, ir todėl neturėtų kilti klausimų.

Tikrino ir pajamas, ir deklaruotus mokesčius – ir pasakė, jog viskas gerai.

Tai atsiprašau – gal visos pensijos tokiu principu skaičiuojamos? Įvedamas kažkoks algoritmas, ir metus dirbdamas gali gauti 3 metus stažo: dirbdamas puse etato? Nes mano atvejis rodo, jog dirbti pilnu etatu nereikia – svarbu, kad ties tavo pavarde kažkas būtų suvedęs programinę klaidą.

Ir atvirkščiai – net jeigu dirbi visu etatu savo teisinėje veikloje, kažkas vėl suveda algoritmą, ir iš tavo metų veiklos lieka 1 mėnuo.

Linas Kukuraitis, su kuriuo teko sėdėti kartu psichologijos seminaruose, nes šiek tiek kartu mokėmės, tik jis vyresniame kurse – irgi neklystantis ir jis tiesiog nesigaudo, kas dedasi sodros sistemoje.

Turbūt valstybėje yra visiška betvarkė ir bevaldystė, kokios dar niekada nebuvo.

Patys paskaičiuokit mano stažą.

Buvo po kablelio (kiek metų turiu, neatskleisiu)0,675, o po 4 mėnesių darbo puse etato jau yra 1,08.

Darbdavys sumokėjo kokį šimtą ar du šimtus, ir ne daugiau – ir 4 mėnesiai stažo prašome.

O štai sumokėjus 1034 eurų – sodra duoda tik vieną mėnesį.

Kažkam ten ne tiek su elektroninėmis sistemomis negerai, kiek jau perkaitusios lempos. Reikėtų persukti saugiklius, gal pakeisti sodroje viską iš esmės, nes žmonės, pajutę, jog valstybėje nebėra valdžios, ėmė patys daryti, ką tik nori. O gal taip buvo nuo seno, ir mes nežinome, jog vieniems pensijas reikia užsidirbti, o kitiems jas uždirba įvestas į sistemą algoritmas?

Ir žiūrėk, prašai neklastoti duomenų, tai pirmoji konsultantė pasako, jog niekas nesuklastota, ir vos ne meta ragelį. Jog dešimtainės sistemos, matote, nežinau, nors mokykloje mokiausi net aukštąją matematiką, ir moku paprastąsias ir nepaprastąsias aibes. Valstybinio egzamino gavau viena iš nedaugelio Lietuvos Respublikoje „10“ A lygiu. Trupmenas mus laužė skaičiuoti mintinai. Dalinti, dauginti šimtus ir tūkstančius – irgi. Turėjome labiau žiaurią matematikos mokytoją (ačiū jai.)

0,083333333(3) yra vienas mėnuo. O dabar visi pasitikrinkite savo sodros asmenines paskyras. Ir praneškite, jeigu ten rašomos nesąmonės. Nesvarbu, jog sodra klastoja į jūsų pusę – juk vėliau jus galės apkaltinti, jog jūs suklastojote algoritmą, juk jie visada sausi lipa iš balos, net jeigu klastoja jūsų asmens duomenis.

Sodra juk negali atsakyti, kodėl suklastojo biuletenio įrašus. O aš žinau – nes prieš 2 metus aš tiesiog slaugydama prie mirties buvusį dėdę (3 mėnesius dėdę reikėjo žiūrėti kaip gėlę – nes ligoninė mirtinus ligonius laiko tik savaitę- dvi, vėliau paleidžia su hemoglobinu, nuo 56 iki 106 pakeltu, parašę „patenkinama prognozė“), neturėjau laiko parašyti prašymo dėl 2 biuletenių, be to, turėjau ne tik rūpesčių, bet ir konsultacijų iš užsienio (už vieną kartais mokėjo 200 eurų/val.) – taigi, sodros grašiai man nerūpėjo. Todėl, jeigu žmogus neparaikalavo savo centų – jis neva tokiu būdu jų atsisakė, vadinasi, kaltas. Štai kur šuo pakastas. Jūs visi privalote riekalauti iš sodros, netgi jeigu jums priklauso 10 eurų.

Pamenu, ėjau tada į 2 GKK (gydytojų konsultacinė komisija: ją sudaro visų šeimos gydytojų vyr. Gydytojas, ir keletas specialistų, ir sodros atstovė biochemikė) (kodėl drįsau turėti temperatūros ir gydytis, juk esate sveika, aiškino „sodros“ atstovė Varnienė), man jie tiek visi nusibodo, kad aš sodros paskyros nebeatsidarydavau, ir žodis „sodra“ man kėlė alergiją.

Todėl, matyt, pamatę, jog nesidomiu savo asmens duomenimis, su jais ėmė daryti ką nori. Visi privalote apskųsti neteisėtus vyšninius vokus, bei neteisėtai skaičiuojamą stažą (tai gali būti ir per mažai, ir per daug) – niekas sodroje neturi teisės turėti menkesnį intelektą negu trečiokai, nes galų gale į valstybės tarnybą su žemu intelektu pakliūti neįmanoma. O jeigu pakliūta – vadinasi, suklastoti stojimo į valstybės tarnybą testų rezultatai, išlaikyta nusirašant. Tokius reikai išrotuoti be teisės toliau prieit prie asmens duomenų. Nes gali būti daroma neatitaisoma žala.

Aš jau nekalbu apie tai, kad man prisukti stažo metai neatitinka ir kitų mano darbo periodų, ir aš niekada nesidomėjau, nes į visus klausimus man atsakydavo, jog labai sunku suskaičiuoti.

Bet štai atsiradus vyšniniams vokams, juk buvo paviešintas skaičiavimas: žmogus turi išdirbti minimumą, kas lygu tada jau etatui, ir minimaliam stažui.

Mano algos būdavo didesnės negu tuometinis minimumas, bet sodra juk neindeksuoja, patys sakė.

Todėl aš nesuvokiu, iš kokios lempos nukabintas ir mano šiuo metu turimas neva sukauptas darbo stažas. Įsivaizduokite, turiu skųsti sukauptą darbo stažą, nes kitaip sodra nesutiks atitaisyti programinės klaidos ir savo darbuotojų bukumo rezultate atliktų klaidų.