Siūlymas Aurelijui Verygai: priverstinai gydyti alkoholikų vaikus ir pasigydyti pačiam

Kristina Sulikienė

Kadangi Aurelijus Veryga ruošiasi priverstinai išgydyti visus Lietuvos alkoholikus (įdomu, ar čia alkoholikai ir tie kaip Agnė Širinskienė, kur per šventes išgeria taurę vyno?), siūlome kovoti ir su jų daroma žala – ogi alkoholikai augina nevisaverčius visuomenės narius. Vienas iš tų sutraumuotų visuomenės narių yra pats SAM ministras, labai kruopščiai slepiantis šią savo vaikystės traumą: prieš eidamas į politiką apie ją kalbėjo įvairiuose seminaruose atvirai, ir netgi savo puslapyje apie tai dėstė, tik išrinktas ir paskirtas ministru – kaip nutilo, taip nutilo. Bet adatos šieno vežime juk nepaslėpsi.

Vaikystės trauma yra tokia, kad Aurelijaus Verygos tėvas buvo “maratoninis” alkoholikas, o jis kaip vaikas labai kentė tėvo ligą, ir tai paskatino jį nebegerti ir netgi tapti blaivybės kovotoju – tiesa, prieš alkoholio taškus Veryga nekovoja, o paklaustas šia tema nekalba, ima blokuotis nuo nepatogių klausimų.

Visa Verygos kova su alkoholiu – akcizo didinimas, išaugo į dar didesnį alkoholio vartojimą. Prekybos centrų darbuotojai pastebi, jog jeigu anksčiau žmonės pirko alų ir vyną, tai šiems pabrangus, renkasi degtinę, o ir degtinės 2 eurais pigesnės yra: užkištos pilnos lentynos iš karo kamuojamos Ukrainos. Juk jie kariauja, o produkciją pardavinėja kas? Draugiška šalis. Pardavinėja žymiai mažesnėmis kainomis, todėl faktiškai skatinamas ukrainietiškos degtinėlės vartojimas. O dar paminėkime Vynotekos alkokeliones į Latviją…Visas vaizdas yra klaikus, tačiau Veryga džiaugiasi, neva jis sumažino alkoholio vartojimą. Gal …statistinėse lentelėse? Jeigu pigi ukrainietiška degtinė, ir latviškas alus, tempiamas tonomis, nepatenka į tas lenteles, tai Aurelijus Veryga ir džiaugiasi tais skaičiukais. O žmonės jam kaip ir visiems kitiems arogantiškiems valdžios vyrams ir moterims – tiesiog nerūpi.

Kadangi Aurelijus Veryga nukentėjo nuo alkoholiko tėvo, todėl jo psichologinei trauma išgydyti reikalingas atsikeršijimas visiems geriantiems, tai tauta, kaip kenčianti nuo Verygos, siūlo jį ir panašius gydyti priverstinai. Šis siūlymas sutampa su paties blaivininko Verygos siūlymu įvesti tokį įstatymą, jog būtų galima visus gydyti priverstinai netgi keletą dienų be jokio teismo sprendimo. O kaip ten tas žmogus kenkia savo ar kitų turtui – išvežę tą žmogų aiškinsis vėliau.

Šis projektas labai primena liūdnai pagarsėjusį “smurto artimoje aplinkoje” įstatymą, kurį priėmus, pasipylė patys idiotiškiausi skundai apie “psichologinį smurtą” – kai šeimos narys ne taip pasižiūrėjo, ar kavos puodelį ne toje vietoje ir netaisyklingai padėjo. Ir buvo įvairiausių idiotiškiausių skundų, o policija privalėjo juos tirti. Taip ir čia visiškai neaišku, kaip Veryga nustatys, kas tas žmogus – alkoholikas, kurį reikia išvežti iš jo namų, ir tuos namus konfiskuoti? Nuo kokio kiekio per metus yra alkoholizmas, ir kaip tą kiekį suskaičiuos? “Taškų” lankytojai – tikri kaimų alkoholikai, nusidegradavę gulintys grioviuose – nebus įskaičiuojami, nes jie oficialiai degtinės niekur neperka. O sekimas, aišku, eis per didžiuosius prekybos taškus, ir net mažos kaimo krautuvės bus įgaliotos rinkti vaizdo medžiagą – nors teisiškai pats alkoholio pirkimas nereiškia, kad žmogus vartoja. Alkoholio vartojimas nustatomas klasikiniu metodu – kraujo mėginiu.

Gaila, kad tokiam proto galiūnui Verygai tenka aiškinti paprasčiausius dalykus. Visiškai neginu alkoholikų, tik man gaila, jog paties Verygos padėjėja Rūta Zabielienė globoja alkoholikus, vieną jų sugautą girtą jojantį be balno ant arklio regioniniame kelyje žiemą gelbėjo iš policijos “voronoko” su 1,81 promilės ir net liudijo prieš tuos, kas sugavo šį kelių erelį. Šiuo metu ši Verygos patarėja, kaip teigia Rokų gyventojai, toliau globoja šį alkoholiką Panemunėje, suradusi jam kur gyventi, kai jis nusivalkatavo Kauno rajone ir kažkokie kiti alkoholikai liepė jam dingti. Jojimas ant arklio fiksuotas policijos pranešimuose, Verygos patarėjos Zabielienės globotinis gavo apie 289 eurų baudą. Daugiau, negu kainavo nuvairuotas iš vienišo senuko tvarto arklys…Be to, garsusi Paraželių kaimo “taškas” yra tiesiai priešais Verygos patarėjos Zabielienės žemės ūkio sklypą. Nematyti to taško buvo neįmanoma, tačiau ši Seime dirbanti moteris, dažniau būnanti būtent Kauno rajone, negu Seime, “nematė”, nors tu ką. Kai 2014 12 12 pranešėme apie “tašką” policijai, mus pačius ėmė persekioti su administracinėmis ir baudžiamosiomis bylomis. Tik 2016 metų pavasarį pranešė policija, jog “suformijo” Stasiuką, atradę pas jį “taško” įrodymų, o vėliau jau jis atseit “susirgo”. Po to kaimiečiai ėmė gerti alų ir vyną iš parduotuvių, pradėjo mažėti gulinčių grioviuose, pakelėse, o perkančius parduotuvėse lengva susekti, ir pranešti jų šeimos nariams, darbdaviams, kad dar labiau kontroliuotų, kad neduotų tiek daug kišenpiniginių (baisu, kai geria traktoristai – todėl ūkininkai dėkoja už informaciją, jeigu pranešama jiems, kiek jų traktoristas ko pirko, nes tą dieną nebeleis jam dirbti ir išvengs nelaimės ir žalos.). Tada atėjo į Valdžią Veryga, ir vėl aktyvizavosi taškai, kalbama, Lazdijų rajone iš karto po Verygos ugningų kalbų apie akcizo didinimą, atsidarė 2 taškai, kurie jau buvo numirę dėl nepaklausos.

Todėl manytina, jog reikia pasiūlyti gelbėjimo planą pačiam Verygai, pritaikant tuos pačius metodus, kuriuos jis siūlo visuomenei – savo ydų ir bėdų iš viso nematydamas, nors veidotyros specialistų teigimu, jos tiesiog šviečia ministro veide.

O kadangi jo alga 7000 eurų ar panašiai, tai irgi tame įstatymo projekte, siekiant išgydyti verygas ir panašius nukentėjusius nuo despotų – alkoholikų tėvų, būtų numatyta tokia gydymo programa, kuri pasiglemžtų jo visą algą.

Nes Verygos siūlomas įstatymas nukreiptas į geriančiųjų turtą – nors alkoholizmas yra liga, o ligos gydomos iš valstybės biudžeto, kurį mes visi dirbantys surenkame mokėdami PSD, papildomą PSD, ir dar kelis PSD, jeigu turime kelis kitus darbus.

Įdomu, kurias dar ligas priskirs toms, kurių gydymas turi būti kompensuojamas asmens turtu –nesvarbu, kad jis moka PSD, sodras ir pensijų kaupimus?

Aurelijaus Verygos “reformos” akivaizdžiai prasilenkia su įstatymais, todėl siūlytina prieš siekiant išgydyti tautą, pasigydyti pačiam.

Siūlomas Aurelijaus Verygos priverstinio gydymo įstatymas.

20 paskaitų ciklas.

Kaip man gyventi su vaikystės trauma – alkoholikas/ maratonininkas tėvas? Aurelijų Verygą konsultuoja geriausi šalies psichiatrai.

Kaip gyventi žinant, jog tėvas buvo alkoholikas, o visi apie tai žinojo, ir mane vadino „alchašos vaiku“? Sudaroma grupė, dirbama grupiniuose užsiėmimuose – kiti alkoholikų vaikai priverstinai iš jų algų gydomi kartu su Veryga.

Paauglystėje Aurelijus Veryga kentėjo nuo nepilnavertiškumo komplekso, nes tėvas visą jo vaikystę pragėrė. Ši trauma liko visam gyvenimui. Kaip su ja gyventi?

Visi kaime žinojo, kad tėvas geria, ir kad namuose gyventi neįmanoma, bet niekas nepadėjo. Grupiniai užsiėmimai su kitais nukentėjusiais nuo tėvų gėrimo.

Kai Aurelijus Veryga jau ėmė susitikinėti su merginomis, jos pastebėjo, jog jis bijo gerti, ir tokiais momentais jis patyrė pažeminimą, traumą „vyras tu ar ne vyras – išgerk“. Išgyventi šią latentinę traumą padės rinktinė psichiatrų brigada, valanda -100 eurų (už kiekvieno konsultaciją), bus priverstinai atskaitoma iš Verygos algos.

Kai ėmė gimti vaikai, Aurelijus Veryga išsigando, kad jis gali užgerti, ir pasidaryti toks, kaip tėvas, todėl skubėjo mokytis psichiatriją, kad visą laiką būtų psichiatrų priežiūroje. Kaip išgyventi psichologinę traumą, kai savo negalavimus gydaisi profesinio mokymosi būdu. Padės specialistai iš profesinio perorientavimo (niekur pasaulyje psichiatrui neleidžiama dirbti toje temoje, kurioje jis pats turi patologiją). Vaikų paauglių, savižinos, profesinės reabilitacijos specialistai padės Aurelijui Verygai suvokti, jog be alkohlizmo prevencijos bei alkoholikų gydymo yra labai daug kitų temų psichiatrijoje. Valanda – 100 eurų, iš dalies finansuoja Europos struktūriniai fondai.

Aurelijus Veryga labai išgyvena, jog tėvas buvo gydomas priverstinai- nors įstatymai to nenumatė, todėl labai bijo baudžiamosios atsakomybės, ir todėl skuba įtvirtinti naują įstatymą, nes tikisi, kad jis galios atbula tvarka. Geriausia šalies teisininkai su psichiatrų brigada priverstiniuose kursuose alkoholikų vaikams už jų pačių turtą, kaip numato naujasis būsimas įstatymas, ramins ir mokys Verygą, kad reikia atgailauti už prievartą naudotą prieš tėvą, ir kad reikės vis tiek atsakyti baudžiamąja tvarka, nes įstatymas atgalk negalioja. Primename, jog kalbama, jog galimai Verygos tėvas buvo koduotas, ir kaip šneka kaime, nelabai savo noru ir valia (priverstinai.)

Kaip išgyventi tą traumą, kai visi tyčiojasi, jau tapus ministru, ir supranta tik Minedas. Grupiniuose užsiėmimuose dalyvauja psichiatrai ir Minedas, kuris papasakos, kaip jis nugalėjo scenos baimę (Minedas visiškai neturi klausos) ir netgi uždirbo krūvas pinigų. Minedas papasakos, kaip galima apmulkinti auditoriją, įtikinant ją, jog viskas, ką tu darai, yra tobula. Susivokti Aurelijui Verygai padės psichiatrai, kurių valanda -100 eurų, priverstinai bus išskaičiuota iš jo algos. Gydymosi metu ministras į darbą neis, todėl alga neis, todėl mokestis už kursus galės būti nukreiptas į jo turtą.

9-20 užsiėmimų temos bus sukurtos, 7500 eurų sumai įsisavinti.

Nes grynai tokiu metodu ir veiks naujasis įstatymas – bus nelegaliai surinkta visa informacija nuo asmens gimimo ir netgi apie visą jo giminę, ir bus jis „gydomas“ grynai tokiai sumai, už kurią jis turi turto – vėliau tas asmuo, nebeturėdamas kur grįžti, bus perkeltas į sparčiai kuriamus senelių namus – visos atsilaisvinančios mokyklos, vaikų sanatorijos šiuo metu skubiai verčiamos slaugos namais suaugusiesiems. Telieka tik Verygos palaiminimo sulaukti.

Šitas planelis surašytas, kad Aurelijus Veryga maždaug suvoktų, kokio bukumo įstatymą jis siūlo – ne tik žmogų prievarta kažkur išvežti, bet atimti iš jo viską, ką jis turi, kad jis nebeturėtų kur grįžti. Todėl siūlytina tokiam asmeniui pirma pasigydyti pačiam, pageidautina, už savo paties lėšas, jeigu jau mūsų sumokami mokesčiai vis tiek neleidžia gydytis tam tikrų ligų, o alkoholizmas lyg tai buvo priskirtas prie ligų. Dar turbūt kitą mėnesį Veryga gripą ir jo komplikacijas paskelbs ligomis, kurias žmonės turės apmokėti iš savo turto.

Beje, kad alkoholiko vaikas – nematoma problema su skaudžiomis pasekmėmis, Veryga prisipažino spaudoje. https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/sveikata/alkoholiku-vaikai-nematoma-problema-su-skaudziomis-pasekmemis-541-754706

Kad jo siūlomos idėjos – neadekvačios, rodo ir šis straipsnis. https://www.tv3.lt/naujiena/898555/alkoholiku-atzalas-akylai-stebeti-pasiruoses-aurelijus-veryga-stipriai-sukritikuotas

Siekdamas visuotinio priverstinio visų gydymo, Aurelijus Veryga kaip žinia nesigėdijo siųsti šiek tiek apklastotus duomenis į PSO – tačiau baudžiamosios bylos jam niekas taip ir neiškėlė.

https://www.alfa.lt/straipsnis/50184238/opozicija-kibo-i-atlapus-verygai-uz-tautos-pavertima-alkoholikais-svarsto-apie-interpeliacija

„Maratotinius“ alkoholikus blaivinantis ir gydantis toksikologas Repečka sukritikavo teoriškai dirbantį ir jokios patirties su alkoholikų gydymu neturintį A. Verygą, nurodęs, jog ne pats gėrimas yra problema – o pagirios. Jeigu žmonėms būtų neprieinamas alkoholis ryte – tada nebūtų ir alkoholizmo. A. Veryga tačiau nesupranta to, ir siūlo riboti prieinamumą ne ryte, o vakare.

https://sveikata.lrytas.lt/medicinos-zinios/2017/05/11/news/toksikologas-atskleide-kas-kaltas-del-alkoholizmo-ir-kas-nutiks-isigaliojus-draudimams-1090918/

PASTABA: Aurelijus Veryga turėtų neįsižeisti, juk sveikas, negeriantis žmogus turi suvokti humorą. Gydytis pačiam (bent prisipažinti turint kompleksą, kuris šviečia iš TV ekranų, ir šviečia visuose šio ministro planuose, nes apie nieką kitą, tik alkoholį, jis negali kalbėt) nuo baisios vaikystės traumos, kuri neleidžia netgi profesiniame gyvenime savęs realizuoti, į patarėjus pasirinkus alkoholikų globėją Rūtą (kaip tai derinasi su propaguojamomis idėjomis „už blaivią?“) - tada ir pasaulis atrodys šviesesnis. Kai A. Veryga išsityčiojo iš G. Landsbergio ir atnešė jam receptinį lašelinių skystį Na CL aiškindamas, jog laisvai gavo vaistinėje be recepto (akivaizdu, vaistininkė iš baimės padarė pažeidimą, o Veryga naudojosi savo tarnybine padėtimi) – štai šioje vietoje irgi pademonstravo vaikiškumą, nes be to, pliekėsi ir ginčijosi su G. Landsbergiu socialiniuose tinkluose. Nepaisant to, mėgstame ar nemėgstame Landsbergių šeimos, bet Aurelijus Veryga, tyčiodamasis iš akių sutrikimą turinčio kolegos parlamentaro, kuriam reikalinga nešioti linzes, o jų priežiūrai jam reikalingas skystis, kurio dėl reformos nebegalėjo gauti vaistinėje – parodė visą savo lygį ir savo nebaudžiamumą, artimą nepakaltinamumui (tarnybiniam ir visokiam kitokiam.)