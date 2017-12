R. Karbauskiui kilo eilė naujų klausimų ir abejonių, tame tarpe ir dėl firmos „TymDrym“  

Žurnalistas Edmundas Jakilaitis uždavė 24 klausimus žaliųjų valstiečių lyderiui Ramūnui Karbauskiui, reaguodamas į jo pasisakymą socialiniuose tinkluose.

„Jau kuris laikas negaliu prisikviesti Seimo nario Ramūno Karbauskio į laidą. Šiandien, vadovaudamasis Visuomenės informavimo įstatymu, per įstatymu nustatytus terminus paprašau jo atsakyti į klausimus raštu. Nekantriai lauksiu“, - socialiniuose tinkluose pranešė E. Jakilaitis.



O klausimai tokie:



1. Kada ir kokiomis aplinkybėmis su jumis susijusios įmonės tapo Rusijoje gaminamų trąšų importuotojomis į Lietuvą?



2. Kiek su jumis susijusios įmonės per metus į Lietuvą įveža amonio salietros ir jos pakaitalų?



3. Kokią įtaką su jumis susijusioms įmonėms daro ES taikomi antidempingo muitai?



4. Kodėl, ES pradėjus taikyti antidempingo muitus Rusijos pagamintoms azotinėms trąšoms, su jumis susijusios įmonės pradėjo įvežti „nešvarią salietrą“ su keliais proc. fosforo ar kalio trąšų priemaišomis?



5. Mūsų šaltinių teigimu, su jumis susijusios įmonės per metus į Lietuvą įveža apie 65 000 tonų skirtingos sudėties azotinių trąšų. Ar galite patvirtinti arba patikslinti šią informaciją?



6. Kaip manote, ar jumis susijusios įmonės iš tiesų įveža maišytas trąšas, siekdamos išvengti antidempingo muitų, ar tik pateikia Lietuvos institucijoms suklastotus dokumentus, esą tos trąšos turi jau minėtų priemaišų, ir joms antidempingo muitai netaikomi?



7. Kaip manote, ar su jumis susijusios įmonės, įveždamos „nešvarią salietrą“ ir taip išvengdamos rusiškai amonio salietrai taikomo antidempingo muito, galėjo Lietuvai per metus nesumokėti maždaug 3 250 000 eurų mokesčių?



8. Prašau patikslinti, kiek mokesčių valstybei nesumokėjo su jumis susijusios įmonės, pasirinkdamos įvežti su kalio ir fosforo trąšomis maišytą amonio salietrą?



9. Kaip manote, ar paaiškėjus, kad Rusijos trąšų gamintojai su savo parankiniais Lietuvoje sugalvojo schemą, kaip apeiti antidempingo muitus, Europos Komisija tokius muitus turėtų taikyti visoms Rusijoje pagamintoms azotinėms trąšoms?



10. Kaip manote, ar Muitinės departamentas ir Mokesčių inspekcija neturėtų pradėti patikrinimų dėl galimai nuslėptų mokesčių į Lietuvą įvežant rusiškas trąšas? Ar tyrimų neturėtų pradėti ir kitos šalies institucijos, siekdamos nustatyti tikrąją į Lietuvą įvežamų trąšų sudėtį?



11. Pone Karbauski, gal galite papasakoti, kaip su jumis susijusios įmonės perėmė prekybos rusiška žemės ūkio technika verslą. Gal galite nurodyti, kada, iš ko ir už kiek įsigijote šį verslą?



12. Gal galite prisiminti aplinkybes, kuriomis K. Prunskienės vadovaujama Žemės ūkio ministerija grūdų valymą ir džiovinimą buvo prilyginusi perdirbimui?



13. Gal galite pasakyti, kokią naudą šis prilyginimas davė su jumis susijusioms įmonėms?



14. Gal galite papasakoti, kokie konkrečiai K. Prunskienės vadovautos Žemės ūkio ministerijos sprendimai leido su jumis susijusioms įmonėms įsirengti grūdų elevatorius Šeduvoje ir kt. vietovėse?



15. Ar galite patvirtinti, kad partijos, kurios vicepirmininkas minimu laikotarpiu buvote, vadovės K. Prunskienės vadovaujamos Žemės ūkio ministerijos skelbiami paraiškų priėmimo terminai galėjo būti tokie trumpi, kad paraiškas parengti galėjo spėti tik su jumis susijusios įmonės?



16. Ar su jumis susijusios įmonės neveikė grupėje su asmenimis, organizavusiais konkursus K. Prunskienės vadovautoje Žemės ūkio ministerijoje grūdų perdirbimo įrenginių finansavimui?



17. Pone Karbauski, gal galite nurodyti, kodėl su jumis susijusios įmonės superka maistinius, pašarinius kviečius ir kvietrugius, o parduoda daugiausia tik maistinius kviečius?



18. Gal galite nurodyti, kiek per pastaruosius trejus metus su jumis susijusios įmonės supirko maistinių kviečių, kiek pašarinių kviečių ir kiek kvietrugių? Taip pat prašau jūsų nurodyti, kiek per pastaruosius trejus metus parduota maistinių, kiek pašarinių kviečių, o kiek kvietrugių?



19. Kaip manote, ar superkant kviečius kaip pašarinius, o parduodant kaip maistinius gali būti mulkinami šalies žemdirbiai?



20. Ar su jumis susijusios įmonės didina pelną apgaudinėdamos šalies žemdirbius?



21. Gal galite papasakoti, kaip pašarinius kviečius ir kvietrugius paversti maistiniais kviečiais?



22. Gal galite papasakoti, kaip su jumis susijusios įmonės perimdavo žemę iš skolingų ūkininkų? Apibūdinkite veiklos modelį.



23. Lietuvoje nuosavybėje galima turėti iki 500 ha žemės. Gal galite nurodyti, kiek žemės turite jūs, jūsų šeimos nariai ir susiję juridiniai asmenys?



24. Kaip manote, ar kilus įtarimų, kad asmuo jūsų vadovaujamoje frakcijoje Seime įdarbintas fiktyviai tik todėl, kad kai kurie asmenys galėtų pasisavinti jo algą, turėtų būti pradėtas ikiteisminis tyrimas?



R. Karbauskis socialiniuose tinkluose padėkojo už klausimus.



„Edmundai Jakilaiti, ačiū už klausimus, į kuriuos jau ne kartą atsakinėjau rinkimų metu, atsakysiu ir jums, pagal nustatytą tvarką, kai padarysime daug svarbesnius darbus Lietuvos žmonėms, tokius kaip valstybės biudžeto priėmimas. Tikiuosi ir jūs atsakysite, kokia dalis su jumis siejamų įmonių pajamų gauta iš LRT, kodėl analogiškas sutartis su LRT turinti, Arūnui Valinskui priklausanti UAB "Valius" uždirbo 72 kartus didesnį pelno procentą.

Galiu patikinti, kad su manimi siejamos įmonės nevykdo jokios neteisėtos veikos, dirbama pagal LR įstatymus ir ES direktyvas. Valstybės saugumo departamentas man išdavė pažymą dirbti su slapta informacija, patikrinęs visus mano galimus interesus ir ryšius. Visi kaltinimai, dėl mano menamo prorusiškumo yra ne kas kita, kaip šmeižtas siekiant griauti mano reputaciją. Esu prisiekęs tik vienai valstybei - Lietuvai ir viską darysiu, kad ji būtu tokia, kokios tikisi visi Lietuvos žmonės - be klanų, be dvigubų standartų, be korupcijos ir kitų blogybių, kurios tempia mūsų valstybę žemyn“, - parašė žaliųjų valstiečių lyderis.



