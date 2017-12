Austėjos Landsbergienės verslas - skaidrumo pavyzdys

Artūras Skardžius

Seimo Etikos ir procedūrų komisija gruodžio 6 d. nusprendė pradėti tyrimą dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos nario Gabrieliaus Landsbergio, ar šis būdamas Ekonomikos komiteto nariu ir priimdamas su energetika susijusius sprendimus, nepažeidė viešųjų ir privačiųjų interesų, nepaisydamas, kad jo šeimos verslas yra susijęs su vienos valstybinės energetikos įmonės dukterine bendrove NT valdos, UAB.

„Seimo nario G.Landsbergio šeimos verslas – privačių darželių tinklas. Jo žmonos Austėjos Landsbergienės įmonės sandoriai turbūt irgi domina visuomenę, ypač jei patalpos verslui išsinuomotos už mažesnę nei rinkos kainą iš valstybinės bendrovės dukterinės įmonės. Ar parlamentaras galėjo turėti kokios įtakos patalpų nuomos sandoriui, ar ne, ar nekyla interesų konfliktas, kol jis dirba Ekonomikos komitete – tai išsiaiškins Seimo etikos ir procedūrų komisija“, - sako kreipimąsi inicijavusios Seimo Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos seniūnas Andrius Palionis.

Primename, jog valstybės valdomos įmonės NT Valdos patalpose adresu Gervėčių g. 4, Vilniuje, vykdoma Landsbergių šeimai priklausančios įmonės UAB Karalienės Mortos mokykla ir UAB Vaikystės sodas veikla. Dar 2013 m, kai G.Landsbergis dirbo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje, valstybės valdomoje įmonėje NT Valdos buvo sudarytos išskirtinės sąlygos „Karalienės Mortos mokyklai“ vystyti privatų verslą. 2013 balandį bendrovė NT Valdos, be konkurso suteikė teisę įsteigti Landsbergių šeimai priklausantį privatų juridinį asmenį UAB Karalienės Mortos mokykla. Be konkurso jai išnuomojo 1770 m2 administracinį pastatą ir sudarė ilgalaikę 10 metų valstybės valdomos įmonės turto nuomos sutartį. Pagrįstai galima manyti, jog dėl to nebuvo sudarytos sąlygos kitiems potencialiems nuomininkams pretenduoti išsinuomoti patalpas.

Patalpų nuomos kaina ženkliai žemesnė nei rinkos – 3,8 EUR/m2 . Tą patvirtino ir Lietuvos energijos audito tarnyba 2015 metų gruodį atlikusi patalpų Gervėčių g. 4 nuomos ir turto valdymo auditą. Buvo konstatuota, kad santykinai žemi nuomos sutarties su UAB Karalienės Mortos mokykla pelningumo rodikliai.

2015 m. rugsėjo 11 d. bendrovės NT Valdos vadovas Olaf Martens pasirašė sutartį su UAB Karalienės Mortos mokyklos vadove Austėja Landsbergiene dėl naujos mokyklos statybos bendrovės „NT valdos" lėšomis. Šio projekto vertė net 7 mln. Eurų. Valstybinei įmonei „Lietuvos energija“ priklausanti įmonė pagal šią sutartį į privačios naujos mokyklos statybos projektą jau investavo daugiau kaip 270 tūkst. Eurų. Valstybės kontrolės auditoriai atlikę auditą savo išvadose pažymėjo: „Pastebėjome, kad vystytas projektas (naujas „Karalienės Mortos mokykla“ pastatas už „NT valdos“ lėšas) nebuvo viešintas (...). Tokiu būdu nebuvo taikyti skaidrumo, atvirumo ir konkurencingumo principai.

Iškilus į viešumą minėtiems sandoriams, sutartį dėl naujos mokyklos pastatų komplekso A. Landsbergienė suskubo nutraukti, net neprašydama už tai kompensacijos, nors „NT valdos“ ir buvo įsipareigoję atseikėti jai nemenką sumą už netesybas. O 2016 m. UAB Karalienės Mortos mokyklai išnuomotą administracinį pastatą su visais įsipareigojimais poniai A. Landsbergienei bandyta parduoti, tačiau nesėkmingai. Kas gi gali norėti tokios „dovanėlės“? Šiemet gruodžio 20 d. vyks naujas aukcionas.