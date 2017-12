Audrius Nakas rengia perversmą valstybėje

Aurimas Drižius

Buvęs Seimo narys Audrius Nakas pasiūlė paprastą receptą, kaip pakeisti Lietuvos politinę mafijinę sistemą.

„Mano požiūriu, pirmi darbai, kurie turi būti padaryti, atėjus naujam Seimui, yra tokie, - pasakojo A.Nakas spaudos konferencijoje Seime :

Teisingumo kanclerio, arba renkamo prokuroro institucijos įsteigimas. Taip, kaip kažkada padarė estai, ir mes visi žinome, kokie rezultatai yra Estijoje.

Būtina kuo greičiau sutvarkyti antikonstitucinį rinkimų įstatymą, kuris galioja nuo 1992 m.

Išviešinti visus valstybės finansus, kurie yra sąmoningai slepiami. Daugelis to nežino, nors jiems atrodo, kad žino.

Be abejo, reikia pertvarkyti valstybinį komercinį transliuotoją į valstybinį nekomercinį, nes LRt negali tarnauti vienai politinei jėgai konservatoriams

Būtina įteisinti Lisabonos sutartį, nes ji veikia neteisėtai. Valdžia nedrįso daryti referendumo 2007 m., nes buvo iš esmės pakeista stojimo į ES sutartis, ir turėjo įvykti referendumas.

Užsienio karinių bazių įteisinimas. Jeigu valdžia ar žmonės nusprendė, kad Lietuvoje turi būti NATO bazės, puiku, gerbiame tą nuomonę, tačiau tai turi būti įteisinta. Reiškia, kad reikalingas referendumas. Ten tegul valdžia įrodinėja, reikia tų bazių ar nereikia.

Įvykdžius šiuos šešis punktus, jie iš esmės apverstų valstybę, įvyktų konstitucinis teisėtas perversmas . Mums reikia to siekti, ir mums reikia sudaryti sąrašus žmonių niekadėjų, veikiančių prieš Lietuvą, ir tą milijoną, kurie iš čia pabėgo. Tie niekadėjai anksčiau ar vėliau turės atsakyti. Pažiūrėkime į Ukrainą – aš esu įsitikinęs, kad jeigu padėtis Lietuvoje išliks tokia pat, net ukrainiečiai mus aplenks, nes visais parametrais tai turtinga šalis, ir nesvarbu, kad ji bus apskabyta ir apkarpyta.

Kaip žinia, VSD ir KAM 2-asis departamentas įtraukė A.Naką ir Zigmą Vaišvilą į valstybės priešų sąrašą, įtraukdami juos į VSD grėsmių nacionaliniam sagumui vertinimo ataskaitą.

Praėjus pusantrų metų paaiškėjo, kad spec. tarnybų vadovai melavo, ir jie neturi nieko, kuo pagrįsti savo šmeižtą - vieninteliu argumentu VSD šefas Jauniškus nurodė, kad Z.Vaišvila daug kartų citavo Rusijos žiniasklaida. Dabar už savo šmeižtą minėtiems pareigūnams teks atsakyti teisme.

„Mes nepaliekame to VSD dokumento apie grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo, nes puikiai suprantame, kad tai yra dar vienas simbolis to, kas vyksta valstybėje, - kalbėjo Audrius Nakas, - netgi signataras Laurinkus Info Tv puikiai paaiškino, kad ta ataskaita yra skirta iš karto po paskelbimo išmesti į šiukšlių dėžę, nes ji nieko verta. Tačiau ta ataskaita buvo reikalinga viešojoje erdvėje tam, kad susidoroti ar pažeminti tam tikrus žmones, ir parodyti, kad minėtos tarnybos dirba. Todėl galiu pasakyti dar kartą – Lietuva, tokia, kokia ji yra dabar, yra labai nesaugi. Tai yra pereinamas kiemas ginklams, prekybai žmonėmis ir pan. Realios valdžios Lietuvoje nėra, netgi ir šis Seimas yra butaforinis, savivaldybės lygiu priimantis kažkokius sprendimus. Aišku, yra nemažai žmonių, kurie įsijaučia ir mano, kad jie čia kažką gali padaryti, nors tai nėra. Lietuvą valdo, kaip kažkada yra gerai pasakęs Vytautas Landsbergis, kažkokia nematoma ranka. Ir realiai tie žmonės, kurie valdo šią teritoriją, jų Seime mes greičiausiai nepamatysime. O dėl VSD ataskaitos – tai dėl jos mes norime eiti iki galo. Mes niekur neskubame, ir tuos klausimus, kuriuos iškėlėme, gavome atsakymus iš teismo, kuris mus nukreipė į prokuratūrą. O prokuratūra paskaitė, ir pasakė, kad mes nesame grėsmės nacionaliniam saugumui. Taip ratas užsidaro ir tęstųsi amžinai. Aš noriu pacituoti vieną labai įtakingą politiką Artūrą Paulauską, kuris 2014 m. prieš prezidento rinkimus pasakė, kad „Dalios Grybauskaitės ir Andriaus Kubiliaus tandemas padarė didžiulę žalą Lietuvos valstybei ir jos žmonėms“. Dalia Grybauskaitė visą laiką kartojo, kad kovos su oligarchais, tačiau eina jau antrą kadenciją, o mes iki šiol neišgirdome, kas yra tie oligarchai“. Tas žmogus, kuris dėstė mano ir Vaišvilos mintis, tačiau kažkodėl Artūras Paulauskas nebuvo įtrauktas į tą VSD ataskaitą, kurią jis pats pristatė su Dariumi Jauniškiu. Kitaip sakant, matome absoliučią šizofreniją, ir tai jau darosi nebejuokinga. Visi žino, kas yra negerai, tačiau mažai kas kalba apie tai, ką reikėtų daryti. Sąjūdžio laikais tikslas buvo labai aiškus – Lietuva turi tapti nepriklausoma, o mūsų priešas Sovietų Sąjunga. Lygiai taip pat mums reikia turėti priešą ir šiandien, kurį mes galėtume įveikti teisinėmis priemonėmis.

Jūs pasijuoksite, atsakysite, kad tai teismai, prokuratūra, tačiau aš atsakysiu – taip, reikia kantrybės, nes kito kelio nėra. O tas priešas yra labai konkretūs asmenys, vardai ir pavardės, kurie figūruoja labai konkrečiose partijose.

„Šiandien kartu su A.Naku teikiate skundą Vilniaus apylinkės teismui dėl GP ONTT prokuroro Savicko nutarimo, kuriuo jis atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą dėl mūsų apšmeižimo ir VSD ir KAM 2-ojo dep. vadovų piktnaudžiavimo, ir mūsų įtraukimo į grėsmių vertinimą, - sakė Z.Vaišvila, - mes klausėme, kodėl mes įtraukti į grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą, ir prokuroras Redas Savickas negali nesuprasti, kad toks veiksmas yra pripažinimas, kad jų veikla yra grėsmė valstybės saugumui. Neapsimeskime, kad to nesuprantame. Prašome viešo posėdžio teisme, ir prašome, kad teismas išreikalautų žinių apie labiausiai Rusijoje cituojamą asmenį – Dalią Grybauskaitę. Kad neliktų abejonių, pateikiame Rusijos federacijos atsakymą, kad ji saugo Dalia Grybauskaitę kaip subjektą ir ji yra šios valstybės paslaptis. Tai jau nebejuokinga. Kai buvome VSD, Jauniškis pažadėjo šį klausimą ištirti, tačiau jau praėjo pusantrų metų, ir Jauniškis iki šiol nežino, kodėl Rusijos federacija iki šiol saugo Dalią Grybauskaitę kaip savo valstybės paslaptį. Kreipėmės ir į prezidentę, kad Jauniškis ir Šiuparis būtų nedelsiant atleisti iš pareigų, tačiau ji atrašė, kad ji supažindinta“.

„Mes matome, kad mūsų valstybės laivas nuosekliai skęsta, nors aš ir nesutinku su pavadinimu „Durnių laivas“, nes visi supranta, kas čia vyksta, o jeigu kas nors, bailys, arba nesveiko proto, gali vadovauti valstybei, - kalbėjo Z.Vaišvila, - parodykit, kuri valdžia vykdo savo konstitucines pareigas“.

Paklaustas, kaip konkrečiai žmonės gali prisijungti prie šių minčių įgyvendinimo, A.Nakas atsakė : „Jie gali jungtis prie mūsų, artimiausiu metu, turėdami savo video ir naujienų portalus, paskelbsime apie tai, ir žmonės turi konkrečiai burtis prie kiekvieno išvardinto siekio. Aš išvardinau tuos punktus, kurie mano ir mano bendraminčių požiūriu yra kertiniai. Apie šiuos punktus Seime jūs niekada neišgirsite, o jie yra kertiniai, nes ant melo pamatų statyta valstybė ir dėl to mes turime tokį liūdną rezultatą. Todėl padėtį reikia keisti iš esmės. Tai bus paskelbta labai aiškiai ir žmonės mums turės padėti įvardinti tuos savo priešus. Tada mes pasieksime savo rezultatų“.

Lietuvos valdžios nebeturime

2017 m. gruodžio 6 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir buvusio Seimo nario Audriaus Nako spaudos konferencijos Seime pranešimas „Lietuvos valdžios nebeturime“.

Spalio 16 d. spaudos konferencijoje pranešėme, kad Vilniaus miesto apylinkės teismui nustačius, jog VSD vadovo Dariaus Jauniškio ir AOTD prie KAM buvusio vadovo Alvydo Šiupario veiksmuose yra piktnaudžiavimo tarnyba požymiai, kreipėmės į Generalinę prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl Z. Vaišvilos ir A. Nako įrašymo į 2015 m. Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą.

Šiemet VSD vadovas D. Jauniškis patvirtino, kad Z. Vaišvila ir A. Nakas ir nebuvo grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui, paaiškino jų abiejų įrašymo į 2015 m. Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą priežastį – Rusijos žiniasklaida cituoja R. Paulauską ir Z. Vaišvilą. Dėl A. Nako įrašymo VSD nenurodė jokių priežasčių. Tačiau Generalinė prokuratūra atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą dėl tokia veikla užsiimančių pareigūnų.

Nuotr. : VSD šefas Darius Jauniškis, KAM 2-ojo departamento vadovas Alvydas Šiuparis ir KGB savanoris Artūras Paulauskas.

2016 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“ Z. Vaišvilos, A. Nako ir kitų, 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“ įrašytų, asmenų neliko.

D. Jauniškis, išsigandęs Z. Vaišvilos ir A. Nako kreipimosi į teismą dėl šio šmeižto privataus kaltinimo tvarka, 2017-09-29 VSD raštu raštu patvirtino, kad į 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ Z. Vaišvila ir A. Nakas įrašyti, nors ir nebuvo grėsmės nacionaliniam saugumui, kad tai padaryta dėl to, kad signatarus R. Paulauską ir Z. Vaišvilą per 2 metus ir 3 mėnesius Rusijos žiniasklaida citavo 15000 kartų, t.y. apie 7500 kartų kiekvieną. VSD nurodė, kad per tą patį laikotarpį Seimo pirmininkę L. Graužinienę citavo net 18000 kartų, Vilniaus miesto merą R. Šimašių – 9000 kartų. Tačiau L. Graužinienė ir R. Šimašius į Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimus neįrašyti.

Minia buvusių KGB darbuotojų, dabar tarnaujančių JAV tarnyboms. Tačiau kuo čia dėta Lietuva ir jos interesai?

Kodėl į Grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui neįrašomi lietuvių kalbą naikinantys Gediminas Kirkilas ir jo ilgamečiai kolegos Seime, dabartinis Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, ilgametis užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius?

Kodėl „Talka Tautai ir Kalbai“, kurios vadovas ir dabartinis Seimo Švietimo ir Mokslo komiteto pirmininkas akademikas E. G. Jovaiša surinktus Lietuvos piliečių parašus pristatė buvusiam Seimui, neveikia dabartiniame Seime? Kodėl „Talka Tautai ir Kalbai“ ir E. G. Jovaiša neįrašyti į Grėsmių Lietuvos saugumui vertinimus, jei jų veikla nesutampa su G. Kirkilo, S. Skvernelio ir L. Linkevičiaus veikla?

Kodėl Zigmas Vaišvila, 1989 m. sausio 15 d. su kitais sąjūdiečiais Kazimieru Motieka ir Romualdu Ozolu išrinkti XI-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos deputatais, drauge su a.a. poetu ir sąjūdiečiu Justinu Marcinkevičiumi ir Jūrate Kupliauskiene privertė Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumą 1989 m. sausio 25 d. įsaku XI-2745 įgyvendinti Sąjūdžio ir Tautos siekį įteisinti valstybinį lietuvių kalbos statusą net okupacijos sąlygomis?

Atsakymą 2016 m. kovo 30 d. spaudos konferencijoje pateikė pats Lietuvos VSD vadovas D. Jauniškis: „Mes manome, kad tam tikri pasisakymai kelia grėsmę,.. parodo, kad Lietuvoje yra ir kitaip mąstančių, ..“. Dariau Jauniški, kas tie „Mes“? Išvardink juos, tuos menkystas! Ar esi bailys!? Toks bailys vadovavo specialiųjų operacijų būriui „Aitvaras“, o dabar vadovauja Lietuvos valstybės saugumui!

Štai kodėl į Grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui vertinimus gali būti įrašyti tik tie, kurie, pasak tų kūrinių, skelbiamų rimtais veidais valstybės vardu, rašinėtojų, nėra grėsmės nacionaliniam saugumui, ir kodėl tokie Grėsmių sąrašai bei panašūs dokumentai labai reikalingi Lietuvą kontroliuojančioms jėgoms. Priežastys – tik politinės, valdžios baimė, kad jai iš po kojų slysta užgrobta valdžia.

Tai patvirtino ir Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Redas Savickas, 2017-10-26 nutarimu atsisakęs pradėti ikiteisminį tyrimą dėl VSD ir AOTD prie KAM vadovų piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir mūsų apšmeižimo (štai kodėl Seimas šiemet per 3 minutes panaikino privatų kaltinimą!). Prokuroras R. Savickas teigia, kad Z. Vaišvila ir A. Nakas, kaip grėsmės Lietuvos Respublikos saugumui, tariamai įvardinti nebuvo, o mes piktintis apšmeižimu negalime, nes Z. Vaišvilos citavimas Rusijos žiniasklaidoje yra tiesa.

Generalinės prokuratūros mes prašėme įvertinti ne mūsų citavimus Rusijos žiniasklaidoje (A. Nako citavimo saugumiečiai net nenurodė, tik šis „begėdis“ kūrė Birželio 3-iosios grupę), bet mūsų įtraukimo į 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ pagrįstumą. Prokuroras R. Savickas to nepadarė.

Teisiškai kvalifikuotas prokuroras negali nesuprasti, jog asmenų įtraukimas į grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą yra jų veiklos pripažinimas grėsme mūsų nacionaliniam saugumui.

Šį prokuroro R. Savicko nutarimą skundžiame teismui. Ir prašome teismo išreikalauti duomenis apie labiausiai Rusijos žiniasklaidos cituojamą Lietuvos asmenį – Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę.

Mes nesuprantame, kodėl ši Rusijos Federacijos valstybės paslaptis neįtraukiama į Lietuvos Respublikos grėsmių nacionaliniam saugumui vetinimus.

Beje, š.m. spalio 16 d. Z. Vaišvila ir A. Nakas kreipėsi į Respublikos Prezidentę D. Grybauskaitę ir Seimo Pirmininką V. Pranckietį dėl D. Jauniškio ir A. Šiupario neatidėliotino atleidimo iš užimamų pareigų.

Po mėnesio Prezidentės kancleris Giedrius Krasauskas atsakė, kad Respublikos Prezidentė su šiuo kreipimusi susipažino. Respublikos Seimo Pirmininkas kol kas tyli.

Lietuvos valstybės laivas su griūvančiu Gedimino kalnu ir su Lukiškių aikštėje iškelta Vyčio vėliava stabiliai skęsta. Tauta pasitinka valstybės atkūrimo šimtmetį. Šventės skęstančiame laive vis dažnesnės ir gražesnės.

Belieka konstatuoti, kad nebeturime Lietuvos valdžios, kuri vykdytų savo konstitucines pareigas.