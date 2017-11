Mantas Leliukas apie Povilą Urbšį: "Žmonės P.Urbšiui yra arba priemonė, arba kliūtis. Priemone pasinaudojama, kliūtis pašalinama"

Apie Povilą Urbšį – jo aršus kritikas Mantas Leliukas

Kalbamės su Panevėžio miesto savivaldybės nariu Mantu Leliuku

LL: Gerbiamas Mantai, jūs buvote tas, kuris atkakliai ir nuosekliai kritikavote Povilą Urbšį, o politikai ir visuomenė tarsi pakulomis buvo ausis užsiklijavę. Ką manote apie paskutinį plačiai netgi laisvoje Europoje nuskambėjusį įvykį, kai kolegę, 3 vaikų mama Viktoriją Čmilytę – Nielsen, be to, Švedijos piliečio žmoną (o Švedijoje ypatingai paisoma lygių moterų ir vyrų galimybių) Povilas Urbšys faktiškai liepė patraukti iš tribūnos, nes ji, supraskite, negali adekvačiai pristatyti įstatymo projekto, nes neva dėl to, kad laukiasi?

Mantas Leliukas:

Tai galėjo nustebinti tik pažįstančius P.Urbšį iš jo gražių kalbų. Kalbame apie politiką, be skrupulų siekiantį savo tikslų, paprastai dengiamų šventumo ir moralumo aureole, tikintį savo absoliučiu teisumu, aklą savo nuodėmėms ir klaidoms. Jam gimus anksčiau, inkvizicija būtų turėjusi gerą kareivį, bet nekaltų aukų būtų buvę daugiau. Žmonės P.Urbšiui yra arba priemonė, arba kliūtis. Priemone pasinaudojama, kliūtis pašalinama. Nagrinėtu Seime klausimu P.Urbšys turi eilinį ,,šventą’’ įsitikinimą ir,manau, charizmatiškosios Viktorijos Čmilytės-Nielsen, šachmatininkės, trijų vaikų mamos, daug pasiekusios moters pasirodymas tribūnoje jam pasirodė labai pavojingas, todėl puolė ją skaudžiausiu būdu. Vėlesni jo mėginimai parodyti šį puolimą sau palankia spalva- kaip rūpestį moterimi, tik dar kartą atskleidė jo savanaudišką dvilypumą. Tikras vyras turėjo būti korektišku, neužsiimti moters būsenos sklaida visoje Lietuvoje ir, bijau, už jos ribų, galų gale, jei rūpestis taip veržėsi į paviršių – galėjo į tribūną atnešti vandens stiklinę.

LL: Esate 3 berniukų tėvas, ar jūs galėtumėte kada nors moteriai – besilaukiančiai, ar tiesiog moteriai, pasakyti tokį grubų dalyką, kaip tai padarė P. Urbšys?Ar jūs, tarkime, draustumėte savo žmonai dirbti, jeigu ji lauktųsi vaiko, ir norėtų tuo pačiu metu daryti karjerą kokioje nors įstaigoje,ar visuomeninėje organizacijoje? Jūsų šeimos nuotraukose matau, jog jūsų žmona ir bitininkauja, ir netgi šienauja su dalgiu. Tiesiog iškyla klausimas – ar Povilas Urbšys, bevaidindamas neva labai tradicijų paisantį asmenį (“norėjau apsaugoti”) – galutinai neišsidavė savo tikrojo charakterio – kad yra nuožmus, nesukalbamas, ir nemokantis diskutuoti, gali įžeidinėti oponentą dėl jo išvaizdos, lyties, būklės? Priminkite skaitytojams, kaip jus yra įžeidęs šis politikas, ir kodėl?

Mantas Leliukas:

Moterys yra geroji žmonijos pusė, todėl manau, jog tik jos pačios gali priimti sprendimus dėl savo gyvenimo, o mūsų, vyrų pareiga – padėti joms juos įgyvendinti, jeigu to reikia. Taip, P.Urbšys eilinį kartą parodė savo kruopščiai slepiamą būdą. Kaip manote – ar šmeiždamas mane ir mano kolegas Panevėžyje 2015-aisiais, jis nors dalį minutės pagalvojo apie mūsų šeimas, vaikus, tėvus, kuriems bendro P.Urbšio , R.Karbauskio ir jų grupuotės puolimo melu ant jų artimų žmonių laikotarpis buvo bene juodžiausias gyvenime ir kainavo sveikatą ? Tikrai ne, nes jau būtų atvirai atsiprašęs. Vėl artėja rinkiminiai metai ir neabejoju, jog jau ruošiami nauji užkeikimai. Tik mes dabar jau būsime pasiruošę, žinodami, su kuo turime reikalų.

LL: Povilo Urbšio elgesys – gal tai ne tik politinės kultūros nebuvimas – gal jis nekenčia moterų, o pamatęs nėščią, iš viso išėjo iš pusiausvyros? Ką tai sako apie žmogų? Ir koks tada tai yra politikas, kurio tokia “diskusijų forma”? Papasakokite, prašau, dar kartą visuomenei, kokį jūs žinote Povilą Urbšį, nes pasipiktinimo banga didžiulė – pavieniai asmenys ir įvairios organizacijos reikalauja Povilui Urbšiui apkaltos – nes jis diskriminuodamas nėščią žmogų (labai geras Seimo narės Aušrinės Armonaitės sąvokynas! – nes moteris visų pirma yra žmogus), pažeidė kelis Konstitucijos straipsnius, o Seimo etikos ir procedūrų komitete inicijuojamas jo elgesio svarstymas. Ar tokie žmonės – vilkai ėriuko kailyje – neturėtų būti „iščiupinėjami“ rinkiminės agitacijos metu – juk jūs apie Povilo Urbšio išsišokimus žinojot, ir visiems bandėte papasakoti – tik niekas nesiklausė?

Mantas Leliukas:

Kiekvienas politikas turėtų būti ,,iščiupinėjamas‘‘ iki rinkimų, bet jeigu taip būtų kada nors buvę, Lietuva klestėtų. P.Urbšys, pasinaudojęs daugybe žmonių, savo rinkimines kampanijas padarė kitų ,,iščiupinėjimu‘‘, garsiai pasiskelbė kovotoju už gėrį, klestelėjo į jam reikalingą Seimo nario kėdę, bet net išaiškėjus jo melui ir šmeižtui ten liko ir turi visas galimybes toliau gražiai kalbėti, būti ekrane ir užsiimti tuo, kuo nori. Rinkėjus suprantu – politikas yra tai, ką apie jį rašo, iš kur jiems žinoti tiesą. Žinoma, laikas viską atskleidžia, bet jis turi praeiti. Kodėl mumis netikėjo, kai sakėme apie melus, Gretą ir siekimą įšokti į rinkiminę valstiečių bangą – iki šiol atviras klausimas. Juk, šmeižiant mus žiniasklaidoje, mums net nebuvo suteikta atsakomosios nuomonės teisė. Manau, kad žmogui būdinga tikėti tuo, kas garsiai ir gražiai pristatoma, kritinis mąstymas dingsta, o tokie politikai, kaip P.Urbšys, tuo naudojasi.

LL: Ir paskutinis klausimas – kodėl, jūsų nuomone, Naglis Puteikis ir Povilas Urbšys nuolat akcentuoja „kovą su korupcija“, o šmeižtą laiko normalia kasdiene veika – juk tai tokie patys nusikaltimai, iš baudžiamojo kodekso? Beje, Povilo Urbšio išsišokimas sujaudino beveik iki ašarų Viktoriją Čmilytę – Nielsen: o tai yra begalinės savitvardos žmogus, pasaulio moterų 3 vietos laimėtoja šachmatuose, daugkartinė čempionė vaikų, jaunučių, ir suaugusiųjų varžybose, turi vieną didžiausių reitingų pasaulyje moterų tarpe.

Vadinamojo ,,Skardžiaus tyrimo‘‘ istorija parodė šių kovotojų su korupcija kovingumo laipsnį – jei tikėtume žiniasklaida, P.Urbšys ,,pratupėjo krūmuose‘‘, o N.Puteikis gynė tiriamąjį asmenį. Rinkimai dar toli, o savi marškiniai ir trapios valdančiosios koalicijos partneriai yra arti kūno. Be to, yra žmonių, kurie abiems asmenims gali drąsiai mesti kaltinimą šmeižtu, jie tai žino, taigi jiems geriau nematyti ir negirdėti, jog toks niekšiškas elgesys apskritai egzistuoja.

Šiuo metu savo aktyvią ir sėkmingą šachmatų karjerą sustabdė dėl darbo Seime, kuris jai tinka ir patinka, ir gerai sekasi. Ar vis tik nevertėtų išsiaiškinti, iš kur tokie apmokymai, kaip išmušti oponentą iš pusiausvyros, naudojant pačius šlykščiausius metodus? Juk tai patyrėte ir jūs.

Mantas Leliukas:

Negaliu komentuoti. Gal tai įgimtas arba darbinėje karjeroje įgytas ,,profesionalumas‘‘ ?

Dėkoju už pokalbį.

Mantą Leliuką kalbino Kristina Sulikienė

