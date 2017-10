per

A.Kilkaus paieška: per sukąstus dantis išlementa, jog jis gali būti TIESIOG išvykęs...

Kristina Sulikienė

Iš Lietuvos išvyko jau virš 1 mln. gyventojų. Vieni su lagaminais, su atsisveikinimo vakarėliais, kiti tyliai, bėgdami nuo nusikalstamų grupuočių, skolų, praeities.

Kaip geriausiai pabėgti nuo skolų? Vikipedija ir kiti informatyvūs puslapiai rašo, jog geriausia yra imituoti savo mirtį, o jeigu kažko labai nekenti – dar ir suversti kaltę ant to priešo.

Aivaro Kilkaus paieškos byloje, pasidarę nemokamus piknikus, ir fotosesindamiesi kaip per geras vestuves (vienoje paieškos „šventėje“ buvo padaryta net 90 nuotraukų – kaip gerame baikerių „tūse“) – pareigūnai apsižiūrėję, jog galbūt lavono arba jo detalių ieško visiškai su teisėsauga nesusiję asmenys, nuo sekmadienio uždraudė šią saviveiklą. Tiesiog elementariai – paskleidžiau socialiniuose tinkluose tokį klausimą: ar tokia paieška iš viso kuriame nors teisme galės būti pripažinta įrodymu? Aišku, kad negalės, nes paieška yra procesinis veiksmas, turi būti aiškiai atitverta teritorija, ten nebūti pašalinių asmenų.

Taigi, pirmiausia buvo pabaigta savivalė su tais baikeriais – ieškotojais.

O dabar policija nori grįžti prie savo greičių matavimų, buitinių smurto bylų, ir jiems atsibodo kiurksoti tuose miškuose.

Dar toks visus nervuojantis laikraštis „LL“ iškėlė klausimą – o kodėl nėra paskelbta tarptautinė Aivaro Kilkaus paieška? Ale tikrai, susiėmė už galvos Alytaus ir visa kita policija – juk pagal kodą „paieška“ gavus pareiškimą, pranešimą, skundą, registruojama Interpole tokia byla, ir vykdoma paieška per visą pasaulį.

Taigi, priplaukėme, kaip sakoma: visas tyrimas buvo vykdomas tarsi tyčia, ne pagal procesą, - priminsiu, kūno ieškojo visi įmanomi ir kada nors girdėti baikerių klubai, ir net ne klubų baikeriai skubėjo į pagalbą, nes šita Kilkaus paieška tapo dar vienu baikerių sezono uždarymu – šansu pasibūti visiems drauge, pakeikti Baltrūną (kurį neseniai į akis garbino, ir žadėjo netgi krūtine jį užstoti, jeigu reiks...), kuris nieko nepadarė, nes jis neturi jokio motyvo grobti - o tuo labiau žudyti žmones, nes globoja 12 paauglių, dirba su jais – tai šiuo metu yra šio pasišventusios socialinio darbuotojo gyvenimo tikslas.

Jeigu Laurynas Baltrūnas būtų žiaurus, jis savo globojamus vaikus auklėtų smurtu, kas vaikų globos namuose yra įprasta praktika. Tačiau Laurynas Baltrūnas juos auklėja įdomia ir turininga laisvalaikio veikla, o klubas Vorai MC, kuris kaltinamas sueižėjęs ir netgi neva iššaukęs žiaurų nusikaltimą (šmeižiamas visas klubas!) priminsiu, yra daugiau klubų kurie pykosi, bet niekas nieko negrobė ir nežudė – padeda jam auklėti tuos vaikus.

Dar priminsiu dėl paties nusikaltimo aplinkybių suklastojimo.

Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse yra įtvirtinta, jog tas, kas suklastojo įrodymus baudžiamajai bylai pradėti, ir dėl to buvo pradėtas persekioti asmuo - padarė nusikaltimą (LR BK 236 str.)

Pasižiūrėkite į žemėlapį.

Aivaro Kilkaus telefonas su PRATRINTAIS DRAUGŲ numeriais likęs Vilniuje. Kas ir kodėl PRATRYNĖ numerius? Tas, kas saugo jo reputaciją – tai bus ne tie, kurie kažką darė prieš jį negerai, o tie, kurie dėl jo stengiasi. Todėl „grobikai“ gali būti ir ne grobikai, o draugai, imituojantys nusikaltimo aplinkybes. Nes jau pagaliau po bevaisių paieškų, kriminalistai atsidusę pamąstė garsiai – o gal jis niekam nieko nepasakęs išvyko į užsienį? O kiek tokių istorijų yra? Pilna. Po daugelio metų paaiškėja, kad asmuo gyvena Ispanijoje Kolumbijoje, ir netgi Padniestrėje (ten yra ištisas lietuvių rajonas.)

Baikeriai, gerokai paplušėje Varėnos pelkėse, su žemėlapiais, vis tik praleido vieną pagrindinių dalykų: jog atgal iš Trakų pro Varėną niekas nevažiuotų. Varėna yra TOLYN nuo Trakų, link valstybinės sienos.

Tokie zigzagai rodo, jog kažkas klastoja įvykio aplinkybes. Be to, labai keisti dalykai- tie nuimti ir šalia padėti numeriai. Tai gal motociklas ne tas? Gal motociklas panašus atvarytas, o numeriai padėti – kad visi galvotų, jog čia TAS motociklas?

Visais atvejais, kai yra labai daug vaidybos, reikia klausti – į ką tai nukreipta.

Varėna, vieta, kur rasytas motociklas, yra 49 km nuo Lauryno Baltrūno gyvenamos vietovės, ir tai yra ne atgal į Vilnių, o tolyn nuo Aukštadvario ir Trakų. Todėl tai rodo, jog jeigu natūraliai čia Kilkus atsidūrė, jis važiavo susitikti su visiškai kitais asmenimis.

O Lauryną Baltrūną gal dar Pranciškaus Šliužo mirtimi aplkaltins? Juk Beižionių vaikų globos namai yra tik 10,5 km nuo Dainių kaimo, kur buvo rastas kraujo klane aktyvus visuomenininkas? Gal Lauryną Baltrūną taip reikia pasodinti, ir būtinai iki gyvos galvos, jog korumpuota teisėsauga, kurią jau gina „gynybos reikalų specialistas“ Saldžiūnas, aiškindamas, jog kriminalinė policija nevaldo narkotikų verslo Lietuvoje (atsiprašau – tai kokia ten byla Panevėžio teisme nagrinėjama?? Ten šiaip, pasisėdėjimas, o ne Šiaulių narkopolicijos mafijos – kriminalinės grupuotės, kuri veikė naudodamasi tarnyba - byla?) – eis tokiu pačiu keliu, kaip eita Henriko Daktaro pasodinimo istorijoje – pamenate, kai Henytę gabeno iš Bulgarijos, šios šalies teisėsaugai buvo perduota, jog jis nužudė virš 30 asmenų. Už kiek šiuo metu jis kalti? Už 2 asmenis, ir tai – dvasias: nes tų dvasių kūnai niekada nebuvo rasti, o narkobiznį turėjęs Mongolas ramiausiai gyveno saugomas Baltarusijoje...Seneckis, kitas „nužudytasis“ – pabėgęs buvo į Maskvą.

Kad bylos klastojime veikia tie patys, kurie suklastoję mano minimą garsią bylą – akivaizdu. Juk ypatingai sunkių bylų skyriaus vadas ne blaivas šitas nesąmones rašydavo – Albimantas Kliunka dar prieš 6 metus darbe buvo pagautas girtas, ir atleistas kaip nepatikimas: girtas pasirodo darbe. Tai kokio lygio šitos visos bylos, jeigu jas tiria girti kad ir generalinės prokuratūros prokurorai? Teisėjas Zenonas Birštonas GIRTAS nusivožė nuo Vilniaus apygardos teismo laiptų, išnagrinėjęs tokios būsenos net 4 baudžiamąsias bylas. Jo sūnus prokuroras nusišovė generalinėje prokuratūroje. Sako buvo geras žmogus – tačiau jeigu pareigūnai šaudosi, jų psichikos būklė labai bloga. Jeigu tokie žmonės tiria bylas, tada ir galima jas suklastoti, o blaivam tokiu būdu, kaip suklastojama – „dirbti“ – nepavyksta, todėl gali būti prokuratūroje yra gerai įtraukiama, o po to pamačius baltus arklius, ir kuriamos visos šitos pasakos.

Kad prokurorai geria ir netgi labai rodo nesena istorija, kai su 3,5 promilės sugauta prokurorė netgi savo noru nėjo iš darbo, tai Pašilis ją pagaliau atleido. Policijos pareigūnai, liudiję teisme, beveik su ašarom prisipažino, jog taip baisiai nėra įžeidinėję net nusikaltėliai...Prokurorui „paprastas pilietis“ ir netgi kitas “paprastas pareigūnas“ – ne žmogus. Tai kodėl Ramūnui Šileikai turi rūpėti 16 Lauryno Baltrūno vaikų – 12 globojamų ir 4 jo savų? Juk prokuroras neturi nei gėdos, nei sąžinės, nei teisingumo jausmo, o byloms sukurpti jiems užtenka melagingo pranešimo apie nebūtą nusikaltimą, kaip gali paaiškėti šioje byloje.

Iki kokio lygio prokuratūroje yra prisigalvotas Lauryno Baltrūno sudorojimo planas, matome iš žemėlapio.

Kilkaus motociklas nors padėtas tarsi toje Drąsiaus Kedžio byloje su švariais batais ir neiššautu pistoletu (šiuo metu dėl melagingo pranešimo, kad sūnus nužudytas, teisiama L. Kedienė...) – už 49 km, tačiau prokuratūrai iš karto tapo aišku, jog čia vienakojo Baltrūno darbas. (Te nepyksta Laurynas Baltrūnas, kad pabrėžiu šitą jo trūkumą – tačiau šioje byloje tai yra kertinė NEGATYVIOJI aplinkybė: kodėl toks įtariamasis absoliučiai neįsipaišo į kontekstą.)

O jeigu 49 km yra toks mažas atstumas, kad Baltrūnas su viena koja galėjęs pareiti pėsčiom namo, tai ką jau čia 10,5 km tokiam supermenui?

Suprantat, koks pavojingas yra teisėsaugos žaidimas, kai ji suiminėja žmones be jokių kaltės įrodymų, jog įstatymas numato, jog suimti be teismo galima tik RADUS DARANT NUSIKALTIMĄ. (lot. In flagrante delicto).

Šiuo gi atveju mes Kilkaus nei gyvo, nei mirusio nematome. Prie motociklo jokių grumtynių pėdsakų, jokių kraujo klanų – nepastebėta.

O visi žodeliai byloje yra tokie:

GALĖJO, TURĖJO, GALBŪT.

Tai labai nerimta. Todėl mūsų teisėsauga, kuri turi 1500 laisvų etatų, bet neturi jiems pinigų, tačiau prisiperka naujų mašinų už milijonus – bijo perduoti bylą užsieniečiams tirti, nes neatliktas nei vienas normalus proceso veiksmas. Užsieniečiai sakys – jūs ten visai Lietuvoje ką dinderį stumdot darbo metu? O kur tyrimo veiksmai – PROCESINIAI, aišku, o ne pasakų kūrimas?

Ir dar apie kaimynę Kazę.

Kaip pagaminami liudininkai.

Portalas Alfa užfiksavo, jog kaimynė Kazimiera apie Lauryną Baltrūną ir visą jo šeimą atsiliepia TIK GERAI.

Lrytas užfiksavo jau kišdamas šiai moteriai į veidą kamerą, jog ji labai pyksta, kodėl Laurynas GLOBOJO JOS INSULTO suparalyžiuotą seserį.

Girdite – kaltinimas, kodėl globoja ne tik 12 vaikų, bet dar ir kaimynus su maistu apeina. (Žiūrovas turi suprasti, jog kaimynė Kazė pyksta, kodėl Laurynass nepalieka vienišos senolės mirti – juk jai greičiau atitektų namas – ar gerai supratau lrytas mintį?).

„Jis norėjo mano tėviškės“, primokinta teisėsaugos, kaltino kaimynė Kazė, kuri turbūt jau pasirašiusi melagingame pareiškime – nes tokia yra NKVD metodika, pagal kurią dirba mūsų teisėsauga. Tokiu būdu bandoma formuoti įvaizdį, jog Laurynas Baltrūnas labai skurdžiai gyveno, todėl ieškojo neva nelegalių būdų uždirbti.

Mes irgi esame susidūrę, jog jeigu tu prižiūri savo seną dėdę, tu nusikaltėlis: reikėtų išmesti jį į gatvę vidury žiemos. Jeigu neišmeti – pas tave seniūnė, kuri pirmą kartą (ir paskutinį) metuose pakeles šienauja spalio 19 dieną – atsiunčia du policijos žaliūkus, išlaužia duris, ir gruodžio gale liepia eiti senam žmogui gyventi vienam į mišką. O kai jis sako „nenoriu, man čia pas gimines labai gerai“, tada prikelia baudžiamųjų bylų, ir prikergia netgi prie antivalstybininkų, padaro kratas. Dėdė persigandęs iškeliavo vidury žiemos į mišką, kur po pusės metų jį radau tikrai mirštantį, va tada tai buvo bėdos gelbėjant, teko perpylinėti kraują. Tai tada labai gerai – paliktas miške vienas, kuo greičiau kad mirtų – juk Lietuvoje tokia yra sistema. Dabar jau dėdė gyvena pas draugus, nes mato, jog iš mūsų namų pastoviai gali būti imamas jėga – nes ir kitą žiemą 3 policijos pareigūnai laužėsi į namus, vėl pagal melagingus pranešimus, jog dėdė neserga, ir yra pagrobtas. Dėdės sodyba griūva, bet dėdė nebenori rizikuoti, ir laukti neadekvačios seniūnės ir jos sudaromų „komisijų“ „seniems žmonėms gelbėti“ – išvežant jėga į senelių prieglaudą, pasisavinant jų nuosavybes.

Byla prieš Alvydą Vėberį yra tokio paties kurpalio: už tai, kad pasirūpino senole, ir gal nepasirašė ilgalaikės globos sutarties su globos įstaiga, nesumokėjo tūkstančio kito „pakišos“, jam keliama baudžiamoji byla. Bet juk ir kunigai globoja senolius, ir gauna jų nuosavybę. Aišku, ir kunigams tokios tyrėjos kaip Gecevičienė su prokurore Poškiene, kelia bylas, ir netgi kaltina nužudymais- garsi yra kunigo Jordano Kazlausko byla, kur jis pirmojoje instancijoje buvo iš viso išteisintas...Senukų globa paaiškėjo, yra nusikaltimas. Taigi, ir Laurynas Baltrūnas greičiausiai šiuo „nusikaltimu“ dar bus apkaltintas, jeigu trūks “argumentų“ pasodinimui.

Laurynas Baltrūnas labai trukdo Dalios Grybauskaitės sugalvotam planui – reikia visus vaikų globos namus uždaryti ir vaikus išsiųsti augti į užsienį – nes Lietuvoje labai skurdu, ir tėvai labai blogi. O šis baikeris trukdo, bent 12 vaikų saugo, mūru už juos eina. Vaikams jis kaip tėvas, kaip brolis, jie jo laukia. Šiuo metu vaikams labai didelis šokas, jiems paauglystės trauma, kuri liks visam gyvenimui. Vienas nevykęs suėmimas, be kaltės įrodymų – ir sutraumuota 12 vaikų. Na ir dar 4 savi. Iš viso 16 vaikų suluošino šioje istorijoje, kurioje iš viso niekas neaišku.

Noriu kreiptis į Alytaus ir visos Lietuvos teisėsaugą – gal baikite šitą cirką, ką?

Mokat ir dirbti, ir tirti.

Gavus pareiškimą, kad dingo asmuo, ir nepasitvirtinus, jog jis yra dingęs Lietuvoje, iš karto, o ne po savaitės, yra pradedamas tarptautinis tyrimas, ir pranešama Interpolui, yra paskelbiama tarptautinė asmens paieška.

Jeigu jūs policija bijote, tai daryti, vadinasi, jūs tikrai žinote, kad Kilkus GALĖJO išvykti į užsienį.

Nepasitvirtinus, jog Laurynass Baltrūnas grobė ir netgi žudė savo draugą, jo žmonai yra keltina baudžiamoji byla dėl melagingo pranešimo apie nebūtą nusikaltimą, dėl ko asmuo buvo pradėtas persekioti. Rašant pranešimą apie asmens dingimą, tikrai nėra būtina kaltinti nebūtais dalykais asmenis, nes dingimo byla tiriama pagal kodą, o ne kaip tikra baudžiamoji byla, nes jeigu asmuo dingo, niekas nežino, ar jis neišvyko savo noru.

Taip reikia dirbti, ir tik tada girtis labai gerais savo darbo rezultatais.

O vėliau, manau, Alytaus ir visos Lietuvos policija važiuos į Beižionių vaikų globos namus ir girsis, kokie jie įdomūs, geri, o vaikai klaus – kodėl jūs sutrukdėte mūsų motociklininkų pamokas, kodėl išvežėt mūsų mokytoją? Gal nereikia traumuoti tų 12 vaikų – jie ir taip jau auga be tėvų.

Suėmimas yra griežčiausia procesinė prievartos priemonė. Ji, kaip matome, jokių rezultatų nedavė, buvo apšmeižtas atsargos kariškis, baikeris, pedagogas.

Jokių aplinkybių, kad Kilkus buvo Aukštadvaryje – nėra.

Kaimynė Kazė, kuri tai myli, tai nemyli Lauryno – tikrai žinotų.

Laukiame aktyvių procesinių veiksmų: tyrimo pradžios, paskelbiant Aivaro Kilkaus tarptautinę paiešką. Jeigu žmogus išvyko be telefono – jis nenorėjo, kad kas nors žinotų, kur jis išvyko. Jis žinojo, kad telefonas matomas, ir galima susekti asmens buvimo vietą.

Kadangi žinojo, jog telefonas bus apžiūrimas, ištrynė kai kuriuos kontaktus, kad suklaidintų tyrėjus, ir nebūtų įmanoma apklausti asmenų, kurie viską žino.

Tačiau policija giriasi sekimo priemonėmis, bei milijonais, skiriamais apmokymams. Tai dirbkite. Kas yra?

Alytaus policija šiaip labai džiugina savo rezultatais. Kodėl radus motociklą Varėnoje, buvo neleidžiama šiai policijai, dirbti – kodėl bylą perėmė sunkių nusikaltimų tyrimų prokuroraas Ramūnas Šileika, kuris tiek apipjaustė garsiąją pedofilijos bylą, kad ją teisėjas Ūsas sugebėjo iš viso išmesti į šiukšlių dėžę, ir paskelbti nukentėjusius asmenis nusikeltėliais?

Juk šitas prokuroras yra nepatikimas – jis tyrė tyrė ir nutyrė pedofilijos bylą, jis moka išimti dokumentus iš bylos. Kad jis moka iš nekalto asmens padaryti kaltą – mes tą matome. Pasodino Baltrūną – bet tik po savaitės ėmė vograuti, jog gal skelbtina Kilkaus tarptautinė paieška.

Aišku, dar baikeriai pasidarys sezono uždarymo pratęsimą dar kurioje nors pelkėje. Tai yra tyrimo imitacija, ir tyrimo klaidinimas.

Klubo senbuviai pergyvena, kad prokuroras dar neppsirigalvotų kokių finansinių bylų – vėlgi, jeigu reikės „suvalgyti“ prezidentą. Na o ko kitiems baikeriams nesidžiaugti? Juk „patrauktas“ garsiausias baikeris. Laurynas Baltrūnas žinomas ne tik Lietuvoje , bet ir užsienyje, organizuoja tarptautinius baikerizmo renginius. Naivuoliams atrodo, jog jie dabar lengvai „perims kontaktus“. O gal teisėsauga kužda: jūs mus palaikykit, ir gausit tuos kontaktus, mes pažadam.

Baikerio garbės reikalas – nesusitapatinti su teisėsauga. Deja, kiek teko susidurti su beveik neadekvačiai besielgiančiais „baikeriais“, jie teisėsaugą net Audi byloje palaiko. Nors yra greičio mėgėjai, nesuvokia, jog ana byla, kur bandyta apkaltinti iš karto 8 romų tautybės piliečius – yra nuo pradžių iki galo suklastota. (Nes jeigu juos važiuojančius 165 km/ h greičiu kas stukteltų, jie gulėtų griovyje. O štai jauna mergina neva sugebėjo išlaviruoti, sustoti, ir Audi netgi beveik be įbžėrimo liko. Ir baikeriai tuo tiki. Eiži baikerizmo mitas, kad jie turi savo „tradicijas“. Tų tradicijų laikosi gal tik Laurynas Baltrūnas, kuris nebendrauja su teisėsauga – nes tokia yra baikerio taisyklė Nr. 1. „Išsiaiškinti tarpusavyje patiems.“ Manau, su Kilkumi jie buvo viską išsiaiškinę, ir jokių reikalų nebeturėjo. Keista, jog ne baikeriai turi priminti, kaip elgtis baikeriams.)

Lauksime tikrų procesinių tyrimų veiksmų, o ne vaikų darželio žaidimų.