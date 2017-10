Per palaimintąjį arkivyskupą T. Matulionį atsiveria ginklas savasties išsaugojimui.

Palaimintojo arkivyskupo T.Matulionio paskelbimo dieną ir komunistai iš tribūnų kalbėjo, kad jis mūsų. Tad kodėl jo palaiminimai, jo palinkėjimai, jo prašymai ir toliau negalėtų būti mūsų visų? Manoma, kad pažadais yra grįstas visas pragaras. Palaimintasis, tai kelias į šventojo paskelbimą. Plačioji visuomenė apie tai sužino tik tada kai pradedama viešai skelbti. Bet daugumoje šventumo kelias jau būna įdomiai paslaptingas arba ir viešai maištingas kaip pvz. švento kun. Jono Bosko, kuriam buvo tekę daug patirti viešų priekaištų ir nemalonumų ne nuo priešų, bet nuo savųjų, kuriems jis tarnavo. Tad kokį palikimą mums paliko palaimintasis arkivyskupas T. Matulionis? Kam tai rašyti? Į tokius priekaištus pasinaudosiu paties palaimintojo arkivyskupo atsakymu: “O nevalia tylėti, reikia savo padaryti.“ Arkivyskupas T. Matulionis mirė, bet prieš mirtį matydamas Lietuvos bažnyčios sunkią padėtį, surado savo dvasios tęsėją kun. Vincentą Sladkevičių. Suteikdamas vyskupo šventimus, slapta Birštone, dalyvaujant artimiems draugams, arkivyskupas T. Matulionis neapsiriko. Nors oficialiai ilgiems metams vyskupo V. Sladkevičiaus tarnystė KGB buvo sutrukdyta, bet neoficialioji pogrindžio vyskupo tarnystė labai gausiai augo Lietuvoje. Jauni kunigai baigę Kauno kunigų Seminariją, kurią kontroliavo KGB, vykdavo pas Jo ekscelenciją vysk. V. Sladkevičių esantį tremtyje, gauti nuoširdaus ir kryptingo palaiminimo Lietuvos katalikų bažnyčios sielovadoje. Tuo laiku Žagarėje tremtyje buvo Vilniaus vyskupijos vyskupas J. Steponavičius. Jauni kunigai aplankydavo ir šį vyskupą rodydami vienybę ir paklusnumą su tikrais bažnyčios vadovais. Ne tik jauni kunigai kreipdavosi. Veikė pogrindžio vienuolynai. Kunigų seminarija, tautinės ir religinės organizacijos, veikė disidentinė veikla, globojamos ir laiminamos šių vyskupų. Pogrindžio sąlygomis teko arčiau susipažinti ir bendrauti su vysk. V. Sladkevičiumi. Dar geriau teko pažint padedant jo administravimo veikloje Kauno arkivyskupijos kurijoje, dalyvaujant bendroje audiencijoje Vatikane su Šv. Tėvu Jonu- Pauliumi II. Pabendravę su kardinolu, piliečiai sakydavo, kad tai Dievo žmogus. Šio vyskupo pilną viešą veiklą pilnai pajuto visi tikintieji atgavę tikėjimo laisvę, išsikovojus Lietuvai nepriklausomybę. Dažni Lietuvos politikai, prezidentai, seimo nariai, karininkai ir kariai, užsienio svečiai lankydavo kardinolą, kai kam būdamas geru konsultantu, patarėju ar net gydytoju iš sunkių ligų. ( Iš kardinolą globojančio gyd. Prof. J. Danio prisiminimų ) Kadangi šiandieną pradedama Lietuvos laisve dalintis kaip paskutine J. Kristaus tunika, kaip kad dalinosi Romėnų okupantai kareiviai, politikams įstatymiškai numatant leisti prekiauti Lietuvos žeme, parduodant gabalais užsieniečiams nuo kurių Lietuva visą laiką gynėsi, ir pilis statė, tad ir išliko Lietuva, tuo labiau, kad Lietuvos laisvės idėją pradeda dalinti buvusių represinių struktūrų asmenys pasislėpę po Putino archyvais.

Tad įdomu kodėl niekas neprimena profesoriui V. Lansbergiui, šiuo sudėtingu momentu kai į kandidatų eiles gauti Lietuvos Laisvės premiją jau rikiuojasi eilė. Ką jis profesorius darydavo tokiais atvejais – sąjūdžio laikais, esant sudėtingiems klausimams? Kai tankai artėjo prie parlamento sausio 13 iš balkono pro langą pasigirdo profesoriaus kreipimasis: “Ar yra minioje kunigas?“ Jų buvo daug. Buvo atrėmusių savo kūnais rusų tankus, tik va iki šiol žiniasklaida jų neparodo. Buvo ir Kauno kunigų Seminarijos auklėtinių. Pasigirdus iš balkono lango kun. A. Keinos rožančiaus maldai, žmonės nutilo, susikaupė, atslūgo baimė. Pats profesorius labai aiškiai pasakė prieš keletą metų tardamas paskutiniame kardinolui Vincentui Sladkevičiui skirtame atsisveikinimo žodyje prie Kauno Arkikatedros, kad jis sunkiais Sąjūdžio Lietuvai laikais, visada vykdavo pas bažnyčios atstovą kardinolą su sudėtingais sprendimais, o atvykus, kardinolas jau turėdavo jam atsakymą. Atsakymą faktinį turi ir dabar kardinolas, nes jis tikrai ir buvo faktiškas vadovas be reitingų didesnei daliai Lietuvos tikinčiųjų, atvedusių Lietuvą ne į emigraciją, bet į laisvę, ką pripažįsta ir visas pasaulis sužinojęs apie Lietuvą iš kardinolo nenuilstamos kovos už laisvą Lietuvą, laiminant visą pogrindžio veiklą, susijusią su laisve, ypatingai „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką“, kuriai pats kardinolas davė pavadinimą. Paleisti iš lagerių politkaliniai ir disidentai su draudimu gyventi Lietuvoje, nors kai kurie lietuviai ir tremties vietose jau buvo sukūrę šeimas ir įsikūrę gyventi, vis tiek verždavosi į Lietuvą, prisiregistruodami Latvijoje ar to meto Kaliningrado srityje, kad vis arčiau Lietuvos. Nors buvome okupuoti , bet taip nesiplėšėme emigracijon. Aktyviam laisvės siekiui buvo pažadintas ryžtas visoje Lietuvoje, perlaidojant Sibiro tremtinių palaikus , parodžiusius į tautos subrendusią sąmonę laisvei, ko nepajėgė padaryti gyvieji disidentai tą padarė mirusių palaikai, atidarydami tarybinių karinių aerodromų užtvaras ir aerodromus ir net gaunant kariškus lėktuvus palaikų pervežimui. Apie tokį prof. V. Landsbergį gal tada okupuotoje Lietuvoje ir žinojo maža grupė muzikantų arba komjaunimo organizacijos bendraminčių. Niekada pas mus į Kauno Kunigų seminariją nebuvo užėjęs prof. V. Landsbergis, sugroti K. Čiurlionio etiudų. Nes tik tokia vienintelė buvo ir yra Lietuvoje Institucija, ugdanti Lietuvai Dievo ir žmogaus sąžinės supratimo vertę. Kulto reikalų įgaliotinis į Kauno kunigų seminariją, atsivesdavo „stipresnius“ muzikantus arba „iš didelės pagarbos“ pasiūlydavo pagroti tarybinį himną pačiam Kauno kunigų seminarijos muzikos profesoriui. Plodavo tik kulto reikalų įgaliotinis ir atsivežtasis. Tai buvo vienintelė institucija tarybinėje Lietuvoje, kurioje klierikai vieningai neatsistodavo, grojant okupantų himną. Aišku, kad niekada nevėlu laiku susiprasti, kai jau niekas į Sibirą netremia ir už lango kaip mūras stovi tauta skanduodama Lietuva. Atgavus nepriklausomybę, kaip stebuklą, ir labai greitai pamiršus politikams Sąjūdžio pažadus besidraskančios privatizacijos euforijoje, pamiršus kardinolo patarimus ir Sausio 13 naktį, kai kardinolo asmenyje Šv. Tėvas Jonas – Paulius II, telegrama laimino ir stiprino lietuvių tautą, Lietuvos laikraščiuose pasirodė straipsniai ar mes neužmiršome kardinolo? Taip, jį pradėjo pamiršti tie kurie buvo inspiruojami KGB kuo greičiau pašalinti laisvės ir taikos šauklį „modernėjančiai“ be šventųjų kulto ir istorinio tautinio ir religinio paveldo, be bažnyčios įtakos į tautos pilietiškumą, skubiai plečiant vakarų neoliberaliąją religiją Lietuvoje. Politikams leidžiant prie altorių skelbti bažnyčiose pažadų ir melo žodžius kur skelbiamas tik Dievo žodis. Užsirakinus naktimis bažnyčiose modernistams kunigams nuo visuomenės kuri juos išugdė, buvo griaunami altoriai, naikinamos šventųjų statulos, pjaustant ir slepiant gotikinę architektūrą ir darant bažnyčias kaip sporto ar koncertų sales. Ne tik priešiškumai dėl jų paskirties pasireiškė atgaunant ateizmo sunaikintus bažnyčių pastatus kaip Kauno vadinamą „Soborą“ ar Vilniuje Šv. Kotrynos bažnyčią, bet net vejant uolius kunigus iš didesnių miestų parapijų į provinciją. Jiems, tiems išvytiems kunigams, kurie visą savo gyvenimą buvo pašventę bažnyčios tarnystei ir Lietuvos laisvei, parapijas Kauno mieste parūpino kardinolas V. Sladkevičius. Ten Vatikane kardinolas rasdavo ką atsakyti, prieš tokį Vakarų brukamą vandalizmą ir kai bendražygiai pradėdavo maištauti ir kai to paties tikėjimo broliai „neišgirsdavo“ droviai ir tėviškai pasakytų kardinolo pastabų, kardinolas ieškojo diplomatinio sprendimų būdo Vatikane. Vatikaną pradėjo pasiekti politikų šmeižtai apie jo eminenciją kardinolą V. Sladkevičių ir netgi iš tų kurie ėjo patarimų o vėliau fariziejiškai nusisuko nuo kardinolo. Kardinolas vyko tiesiogiai pas šv. Tėvą Joną-Paulių II spręsti tolimesnę savo sielovados paskirtį, kartu pakviečiant Šv. Tėvą aplankyti Lietuvą.

Šv. Tėvas būdamas iš socialistiškai komunistinės Lenkijos gerai suprato ir Vatikano politiką, išsivaduojamų komunistinių tautų atžvilgiu, ir kai jam pačiam Šv. Tėvui, išvykus į apaštalines keliones, Italijos laikraščiai rašydavo, kad tai tikriausiai jau paskutinė Šv. Tėvo kelionė ir jis tikriausiai jau atsistatydins. Vatikano žiniasklaida buvo paralyžuota KGB informatorių. Vatikano lietuviškų radijo laidų vedėjas mon. V. Kazlauskas per tarybinės Lietuvos KGB agentus ir tarpininkaujant Vatikano informatoriams buvo pašalintas iš pareigų. ( Į pašalinto KGB mon. V. Kazlausko pareigas pagal iškvietimą, turėjau vykti aš. Išaiškinus KGB klastą ir man atsisakius vykti, kardinolas sutiko su mano sprendimu ) Kieno rankose informacija tai to ir tiesa. Nepavyko atsistatydinimu palaužti iki pat užmigimo Viešpatyje Šv. Tėvo Jono – Pauliaus II. Tą patį Šv. Tėvas palinkėjo ir kardinolui V. Sladkevičiui įteikiant dokumentų patvirtinimą ir palaiminimą, nepasitraukti iš pareigų, nes kaip tik dabar tu esi labai reikalingas šiuo momentu Lietuvai. Taip, tai buvo pasakyta LIETUVAI. O man Šv. Tėvas palinkėjo globoti ir saugoti kardinolą. Šv. Tėvas Jonas – Paulius II labai gerai žinojo Lietuvos padėtį ir kas kėlė sumaištį nepriklausomoje Lietuvoje. Kardinolo V. Sladkevičiaus, vyskupų konferencijos pirmininko pareigos buvo pratęstos. Tad nevardindamas visų kardinolo nuopelnų, kuriuos vertino pats aukščiausias Romos katalikų bažnyčios vadovas Šv. Tėvas, aš, kaip buvęs jo sekretorius ir Kurijos kancleris ir notaras, nematau kito asmens kaip kardinolo V. Sladkevičiaus sutapatinančio su Lietuvos laisvės premija. Kartais mirusieji būna stipresni už gyvuosius, ką parodė Sibiro kančiose žuvusiųjų palaikai atvėrę Lietuvai vartus į Laisvę. Tai kartu manau būtų dar vienos, socialiai baisioje katastrofiškoje atskirtyje, nublokštos Lietuvos santarvės dovana per Tautos kardinolą V. Sladkevičių 100 –čio Lietuvai.

Pagarbiai kardinolo sekretorius kun. A. Bulotas.

P.S. Noriu pakviesti visus pasidalint patirtimi tuos kurie buvo pagydyti kardinolo V. Sladkevičiaus. Kadangi ne vieną ligonį nukreiptą iš įvairių Lietuvos vietovių oficialių gydytojų dėl nepagydomų sunkių ligų, aš pats palydėdavau pas kardinolą, bendravau su pagydytaisiais, bet tada tai atrodė viskas puiku ir gera. Bet pasirodo kad tie stebuklingi pagijimai faktiškai vyksta ir dabar maldos užtarimu, kreipiantis į kard. V. Sladkevičių. Tad būtų tikslinga surinkti pilną informaciją dėl kardinolo paskelbimo šventuoju.

Informaciją galima siųsti adresu Kaunas 48349, Linkuvos g. Nr. 21 A. Bulotas